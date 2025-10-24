Западът започна цяла информационна кампания за отмяна на срещата между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп. Това заяви днес официалния представител на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от Известия, пише Фокус.
"Буквално през последните няколко дни, видяхме информационна атака, включваща всичко: изкуствен интелект, традиционни медии и кореспонденти във връзка с преговорите, които трябваше да се проведат в Будапеща. Страните се съгласиха и се готвеха за срещата. Но беше стартирана информационна кампания, която даде на хората по света усещането, че уж всичко върви към тяхното премахване“, каза Захарова на VIII-ия Глобален форум на младите дипломати.
Според дипломата са участвали американски медии бивши държавни служители и експерти, а разпространението е осъществявано чрез Telegram канали и социални мрежи от различни страни.
Мария Захарова: Западът започна информационна кампания за отмяна на срещата между Тръмп и Путин
24 Октомври, 2025 21:07 892 33
Според дипломата са участвали американски медии бивши държавни служители и експерти, а разпространението е осъществявано чрез Telegram канали и социални мрежи от различни страни
Западът започна цяла информационна кампания за отмяна на срещата между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп. Това заяви днес официалния представител на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от Известия, пише Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дон Корлеоне
Коментиран от #30
21:10 24.10.2025
2 Перо
21:10 24.10.2025
3 Марооу
Ще стигнете,ли до Киев до края на 21 век?
Коментиран от #10
21:12 24.10.2025
4 БОЛШЕВИК
Коментиран от #11
21:12 24.10.2025
5 Маша е велика
Коментиран от #15
21:13 24.10.2025
6 Лопата Орешник
21:14 24.10.2025
7 Малиии
Коментиран от #9
21:15 24.10.2025
8 МААРШШШШШ
21:15 24.10.2025
9 Екатерина Велика починала.
До коментар #7 от "Малиии":След полов акт с кон.
21:16 24.10.2025
10 Димяща ушанка
До коментар #3 от "Марооу":Утре влизам в Киев с ГРУЗ 200!!
Коментиран от #25
21:17 24.10.2025
11 Копейкотрошач
До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":Бързо ще те направя НЕ-БОЛШЕВИК.
21:18 24.10.2025
12 Митя бомбата
Коментиран от #32
21:20 24.10.2025
13 Факт
21:20 24.10.2025
14 На кривата ракета
21:21 24.10.2025
15 Баба Яга
До коментар #5 от "Маша е велика":Била красива
Коментиран от #20
21:23 24.10.2025
16 Анонимен
21:23 24.10.2025
17 👇👇👇👇
21:24 24.10.2025
18 Митя бомбата
21:25 24.10.2025
19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
туристически обиколка в Русия 🤔🤔🤔
❗ЕсеС❗
21:26 24.10.2025
20 хикочко..
До коментар #15 от "Баба Яга":За бгбандерските п0маци-оджата е най красив
Коментиран от #23
21:27 24.10.2025
21 голем дебил
Коментиран от #24
21:30 24.10.2025
22 Тридневна Абсерация
Рушляците квичат и се гърчат
Повече от обикновено
Интересно путлерският режим да не рухне като сесесерето изведнъж
И копейките да са като в мемето с изненаданият Пикачу
Щом вече се чува за приемливата кандидатура на Дмитриев за смяна на путлера
Хаха
може би сме все по близо до неизбежното
Коментиран от #33
21:30 24.10.2025
23 Митя бомбата
До коментар #20 от "хикочко..":Помаци са русофилите, защото преклониха вратлета пред вековния поробител русия!
Коментиран от #28
21:30 24.10.2025
24 Сатанаил Даниил
До коментар #21 от "голем дебил":Тва не минава вече
Не са ли ви раздали нови опорки от посоля
Или Митрофан тупа мекицата сега
21:31 24.10.2025
25 вова..
До коментар #10 от "Димяща ушанка":Вчера дадох на зеления мухал хиляда бандерци с нозете вперьод..а он едвам събрал 30сетина и то не лелувани от сирскио-наши ранени..но ще му го върна тъпкано събрал съм още две хиляди укронацисти в чувалчета..ама все пополам
21:33 24.10.2025
26 Хи хи хи 🤣🤣🤣
21:35 24.10.2025
27 Артилерист
21:37 24.10.2025
28 хикочко..
До коментар #23 от "Митя бомбата":Добре че беше цар освободите..та запази на бг-тата християнството и писмеността им-иначе днеска да са със фереджета и шалваре като дели0рман0п0маците и да плямат на станбулски
21:39 24.10.2025
29 Путин
21:42 24.10.2025
30 болгарин..
До коментар #1 от "Дон Корлеоне":А бг-тата са хванали два средни..на двамата плондери дека ги командорат,дето им клечат и цукат нозете им..по будала от тва племе дека е дошло със конска опашка вързана за тояга....нема
21:44 24.10.2025
31 Пенсионер 69 годишен
21:46 24.10.2025
32 Укрофоб
До коментар #12 от "Митя бомбата":Ако звяра умира , ще е късно и за теб колега.Когато нямат какво да губят хората вземат бързи и доста смели решения.Ти как мислиш?
22:08 24.10.2025
33 Дудов
До коментар #22 от "Тридневна Абсерация":Смени си транквилантите, че тия не ти действат .Или пак си ял от онези г😃
22:10 24.10.2025