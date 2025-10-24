Новини
Мария Захарова: Западът започна информационна кампания за отмяна на срещата между Тръмп и Путин
  Тема: Украйна

Мария Захарова: Западът започна информационна кампания за отмяна на срещата между Тръмп и Путин

24 Октомври, 2025 21:07

Според дипломата са участвали американски медии бивши държавни служители и експерти, а разпространението е осъществявано чрез Telegram канали и социални мрежи от различни страни

Анатоли Стайков

Западът започна цяла информационна кампания за отмяна на срещата между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп. Това заяви днес официалния представител на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от Известия, пише Фокус.

"Буквално през последните няколко дни, видяхме информационна атака, включваща всичко: изкуствен интелект, традиционни медии и кореспонденти във връзка с преговорите, които трябваше да се проведат в Будапеща. Страните се съгласиха и се готвеха за срещата. Но беше стартирана информационна кампания, която даде на хората по света усещането, че уж всичко върви към тяхното премахване“, каза Захарова на VIII-ия Глобален форум на младите дипломати.

Според дипломата са участвали американски медии бивши държавни служители и експерти, а разпространението е осъществявано чрез Telegram канали и социални мрежи от различни страни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дон Корлеоне

    8 11 Отговор
    Руснаците хванаха средният.

    Коментиран от #30

    21:10 24.10.2025

  • 2 Перо

    9 7 Отговор
    Ционистките медии се активираха!

    21:10 24.10.2025

  • 3 Марооу

    11 9 Отговор
    Къде ви е бендзина?А?
    Ще стигнете,ли до Киев до края на 21 век?

    Коментиран от #10

    21:12 24.10.2025

  • 4 БОЛШЕВИК

    8 10 Отговор
    На Запада е нужен тоя конфликт в Украйна и не искат да има мир. Мир ще има ако Запада каже на Зельонски да обяви пълна капитулация на Украйна!

    Коментиран от #11

    21:12 24.10.2025

  • 5 Маша е велика

    12 10 Отговор
    умна и красива, за разлика от Урсулина, Аналена, Санду и всички останали евро кЮхиЛейки

    Коментиран от #15

    21:13 24.10.2025

  • 6 Лопата Орешник

    5 7 Отговор
    Всяко продължаване на СВО е най вече в ущърб на 404!!! Тотално и необратимо им изчезва народа!

    21:14 24.10.2025

  • 7 Малиии

    7 4 Отговор
    На рускиня и трябва здрав, голям и як. А на тая все и се пада малък, мек и умрял. Широка е руската душа, ама все някой император и императрица и пречат.

    Коментиран от #9

    21:15 24.10.2025

  • 8 МААРШШШШШ

    10 6 Отговор
    Руски п.ар.ц.а.л!

    21:15 24.10.2025

  • 9 Екатерина Велика починала.

    6 5 Отговор

    До коментар #7 от "Малиии":

    След полов акт с кон.

    21:16 24.10.2025

  • 10 Димяща ушанка

    9 4 Отговор

    До коментар #3 от "Марооу":

    Утре влизам в Киев с ГРУЗ 200!!

    Коментиран от #25

    21:17 24.10.2025

  • 11 Копейкотрошач

    8 5 Отговор

    До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":

    Бързо ще те направя НЕ-БОЛШЕВИК.

    21:18 24.10.2025

  • 12 Митя бомбата

    10 3 Отговор
    Марк Рюте: "Путин привършва парите, идеите и войските!" Няма смисъл от преговори! Звяpът кърви, и кръвта му изтича! Трябва да се довърши доброто дело!

    Коментиран от #32

    21:20 24.10.2025

  • 13 Факт

    4 6 Отговор
    САЩ изпадат в конфузна ситуация, когато излиза че Рюте ги управлява!

    21:20 24.10.2025

  • 14 На кривата ракета

    10 3 Отговор
    Запада й крив

    21:21 24.10.2025

  • 15 Баба Яга

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Маша е велика":

    Била красива

    Коментиран от #20

    21:23 24.10.2025

  • 16 Анонимен

    2 6 Отговор
    Както винаги ангажирана и точна!

    21:23 24.10.2025

  • 17 👇👇👇👇

    4 4 Отговор
    Тръмп отряза блатарите.Праща томахавките .И още нещо...

    21:24 24.10.2025

  • 18 Митя бомбата

    7 4 Отговор
    Путин сам си е виновен, че влезе във куpкапан! Сега го е срам да не помоли за милост!

    21:25 24.10.2025

  • 19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор
    И ЗАБРАНИ
    туристически обиколка в Русия 🤔🤔🤔
    ❗ЕсеС❗

    21:26 24.10.2025

  • 20 хикочко..

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "Баба Яга":

    За бгбандерските п0маци-оджата е най красив

    Коментиран от #23

    21:27 24.10.2025

  • 21 голем дебил

    3 5 Отговор
    Наясно сме че Америка успява в пъкленият си план,чрез вечно мрънкящия Зелю,да срине Европа,да ни омаломощи,и успява.

    Коментиран от #24

    21:30 24.10.2025

  • 22 Тридневна Абсерация

    5 3 Отговор
    Хмм
    Рушляците квичат и се гърчат
    Повече от обикновено
    Интересно путлерският режим да не рухне като сесесерето изведнъж
    И копейките да са като в мемето с изненаданият Пикачу
    Щом вече се чува за приемливата кандидатура на Дмитриев за смяна на путлера
    Хаха
    може би сме все по близо до неизбежното

    Коментиран от #33

    21:30 24.10.2025

  • 23 Митя бомбата

    4 5 Отговор

    До коментар #20 от "хикочко..":

    Помаци са русофилите, защото преклониха вратлета пред вековния поробител русия!

    Коментиран от #28

    21:30 24.10.2025

  • 24 Сатанаил Даниил

    3 4 Отговор

    До коментар #21 от "голем дебил":

    Тва не минава вече
    Не са ли ви раздали нови опорки от посоля
    Или Митрофан тупа мекицата сега

    21:31 24.10.2025

  • 25 вова..

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Димяща ушанка":

    Вчера дадох на зеления мухал хиляда бандерци с нозете вперьод..а он едвам събрал 30сетина и то не лелувани от сирскио-наши ранени..но ще му го върна тъпкано събрал съм още две хиляди укронацисти в чувалчета..ама все пополам

    21:33 24.10.2025

  • 26 Хи хи хи 🤣🤣🤣

    1 2 Отговор
    Ех, МАшка, Машка..този път ви ритнА коня точно между очите, а ти персонално се хвана за кожения пирон.. Ако мислиш че някой ти вярва.. Ехх..а Масква снова утанула

    21:35 24.10.2025

  • 27 Артилерист

    3 1 Отговор
    Западняците наистина са майстори в информационната война. За тях няма морални граници за ограничаване на лъжите, инсинуациите и манипулациите. Докато за Русия периода на социализма с неговите нравствени норми, което в никакъв случай не е нещо лошо, оставя трайни следи. Ето и сега, например, Путин подписа указ за отстояване на традиционните руски ценности, повечето от които се отнасят за морала в обществото, против джендъризската изватенящина и за трайното утвърждаване на семейството, връзките между поколенията и тн. Обратно, Рюте е отишъл в Киев и демагогства, че твърдо е за мира и прекратяване на войната, но обещава още повече оръжия за хунтата на Зеленски. Това е типично по западняшки едно да се говори, а друго да се върши или "Мирът е война" по Оруел. Между другото, Оруел е имал предвид точно западните манипулации, когато е писал "1984"...

    21:37 24.10.2025

  • 28 хикочко..

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "Митя бомбата":

    Добре че беше цар освободите..та запази на бг-тата християнството и писмеността им-иначе днеска да са със фереджета и шалваре като дели0рман0п0маците и да плямат на станбулски

    21:39 24.10.2025

  • 29 Путин

    2 0 Отговор
    Санкциите ги заeби! Полетата пълни с картофи, куpниците пълни с яйца, хората щъкат по улиците и по ресторантите! Живеят си живота киевчани!

    21:42 24.10.2025

  • 30 болгарин..

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дон Корлеоне":

    А бг-тата са хванали два средни..на двамата плондери дека ги командорат,дето им клечат и цукат нозете им..по будала от тва племе дека е дошло със конска опашка вързана за тояга....нема

    21:44 24.10.2025

  • 31 Пенсионер 69 годишен

    1 2 Отговор
    Няма нужда от никакви срещи. Руската армия настъпва по всички направления, а украинските загуби са чудовищни. Предавайте се безумци! Руснаците ще ви излекуват раните и след време ще се завърнете при семействата и приятелите си. На позивна "Волга" урките могат да си поръчат коридор за предаване в плен. Много хуманен акт от страна на руската армия.

    21:46 24.10.2025

  • 32 Укрофоб

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Митя бомбата":

    Ако звяра умира , ще е късно и за теб колега.Когато нямат какво да губят хората вземат бързи и доста смели решения.Ти как мислиш?

    22:08 24.10.2025

  • 33 Дудов

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Тридневна Абсерация":

    Смени си транквилантите, че тия не ти действат .Или пак си ял от онези г😃

    22:10 24.10.2025

