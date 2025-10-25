Володимир Зеленски: Санкциите са болезнени за Русия и лично за Путин

Във вечерно обръщение президентът на Украйна Володимир Зеленски коментира изявленията на Москва, че новите санкции, наложени срещу Русия, няма да повлияят на руската икономика.

По-конкретно за това говори шефът на Фонда за преки инвестиции и специален пратеник на руския президент Кирил Дмитриев, който пристигна в САЩ, за да обсъди руско-американските отношения, обобщи Би Би Си.

"И макар че руснаците сега разпространиха по света сигнал, че санкциите като че ли не засягат икономиката им, всички виждат: опашките на бензиностанциите в Русия, фалитите на руските региони и дефицита на федералния бюджет на Русия.

Именно санкциите са едно от най-болезнените неща за Путин, лично за него", каза Зеленски в вечерното си обръщение.