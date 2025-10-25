Володимир Зеленски: Санкциите са болезнени за Русия и лично за Путин

Във вечерно обръщение президентът на Украйна Володимир Зеленски коментира изявленията на Москва, че новите санкции, наложени срещу Русия, няма да повлияят на руската икономика.
По-конкретно за това говори шефът на Фонда за преки инвестиции и специален пратеник на руския президент Кирил Дмитриев, който пристигна в САЩ, за да обсъди руско-американските отношения, обобщи Би Би Си.
"И макар че руснаците сега разпространиха по света сигнал, че санкциите като че ли не засягат икономиката им, всички виждат: опашките на бензиностанциите в Русия, фалитите на руските региони и дефицита на федералния бюджет на Русия.
Именно санкциите са едно от най-болезнените неща за Путин, лично за него", каза Зеленски в вечерното си обръщение.
3 си дзън
по руските бензиностанции
12:22 25.10.2025
4 Володя
Коментиран от #38
12:23 25.10.2025
6 сами си ги избивате
12:23 25.10.2025
8 Развявай байряка Зелник
12:26 25.10.2025
10 На 21 ви ноември
12:28 25.10.2025
11 Пан Зеленко
Лошо ми е!
12:28 25.10.2025
12 Дедо ви...
12:28 25.10.2025
13 Той Покровск и без
До коментар #11 от "Пан Зеленко":друго нямаше никакво стратегическо значение, също Купянск.
12:29 25.10.2025
14 Нормално
12:29 25.10.2025
15 А пък в Киев и Украйна
Коментиран от #28
12:30 25.10.2025
17 Я ПАК ЧЕ
До коментар #3 от "си дзън":ТЕ РАЗБРАХ -сън ли бе или мечта
12:32 25.10.2025
18 стига вече
12:32 25.10.2025
19 Баш Балък
12:33 25.10.2025
21 Сандо
12:34 25.10.2025
22 оп---ааа
До коментар #7 от "си дзън":С джобчетата е за смяна
12:34 25.10.2025
26 оня без коня
12:37 25.10.2025
27 Зельонска
12:38 25.10.2025
28 че за к,во им е
До коментар #15 от "А пък в Киев и Украйна":нощем да ги виждат -----а москва ги згрява и ТОПЛО не им требе ОСТАВА НЕКОИ КОНТРА-НАСТУП И АЛЕС ГУД
12:39 25.10.2025
30 между другото
12:39 25.10.2025
31 баце
12:40 25.10.2025
32 Не ми пука
12:40 25.10.2025
34 ООрана държава
12:45 25.10.2025
35 1111
12:47 25.10.2025
36 Рублевка
12:47 25.10.2025
37 Някой
До коментар #12 от "Дедо ви...":А Тръмпи се уплаши да наложи санкции на Китай за покупка на руски нефт
12:49 25.10.2025
39 Исторически факт !
Но е безспорен факт, че Русия съществува единствено и само, защото всеки път, когато някой тръгне да я приключи, се намира друг, който напада този някой в гръб. Така беше и с Наполеон и с Хитлер и с Полша и с Швеция.
12:51 25.10.2025
40 русия е джудже
12:52 25.10.2025
41 Москва е олицетворение на злото !
„Московия“ се използва на историческите карти до 1721г.-Петър I провъзгласява Московското царство за „Руска империя“.
Москва си присвоява не само историческото наследство на Киевска Рус, но и се опитва да узакони земите на украинците.
С отделянето си от Киев руската културна традиция губи своите корени. Затова Русия толкова държи на лъжата, че Украйна принадлежи на Русия.
Хилядолетна Рус е държавата на предците на украинския народ, а не на московииския. Тя е свързана с историята на Московия само с директивите на Петър I, Екатерина II, Сталин и разни "историци", които са служили в полза на Кремъл.
Твърденията им, че Украйна никога не е съществувала е нелепо и дълбоко лъжливо защото името "Украйна"(Ukraina) се появява документирано още през 1639 г.
То е използвано от френския военен инженер и картограф Гийом Левасьор дьо Боплан на обща карта от 1648г. На същата тази карта местоположението на Московия е отбелязано в горния десен ъгъл - Moscovia Pars(Земя на Московия).
Има и други карти, документи, бележки на историци и пътешественици от онова време. Кремъл отхвърля тези исторически факти и целенасочено повтаря изгодното за него твърдение, че Украйна не е съществувала преди 20 век.
Документите и историческата правда повече от ясно доказват, че Московия е наследник на разпадналата се “Златна Орда” - държавата на монголите, наследници на Чингиз Хан.
12:53 25.10.2025
43 Рублевка
До коментар #37 от "Някой":И Тръмп ще се моли на комунистите за 50-60 милиарда. Боинг е пред фалит и само Комунистическата партия на Китай и другаря Си може да помогне! Слава на Комунизма, на Комунизма слава!
12:54 25.10.2025
44 България и българите мразят русия
До коментар #35 от "1111":Тя Русия вече създаде и разпали най-голямата война която света е виждал от ВСВ насам.В 21 век в мирна Европа ,това зло русия е единствената заплаха за мира
12:54 25.10.2025
45 Жалки продажни копейки 🤪🤡
Изявленията и заплахите на рашистките ястреби будят само смях и презрение като към скимтящо от безсилие улично куче. Вече няма страна, която да има страхопочитание от Руската Федерация. Китай, който преди вероломното нахлуване на московските орди в Украйна,
слагаха Русия на пиедестал, вече нескрито демонстрират презрението си към руснаците и съвсем необезпокоявано си завладяват територии, надвишаващи тези на цяла Украйна.
Никога няма да простят и на украинците, че не се уплашиха от монголската орда, че превърна любимата им Раша в държава фейлетон пред целия Свят.....
Ето от тук идва и омразата на копейките, украинците са НАРОД, а не някакви лазещи в краката на кремълския сътрап твapи !
12:56 25.10.2025
46 Никой
В Украйна е пълен фашизъм - насилствено е всичко - а не изглеждаха такива хора - явно "голямата спринцовка" от 1945 година не е излекувала местните. И в България правим - "Луков марш" и тук има скинари - но са малцинство все пак - главно - футболни агитки и хора без занимание. Даже Кметицата искаше да кръсти бившият булевард - "Людмила Живкова" в София, ж.к. "Младост" - да го кръсти на - "Богдан Филов". От Посолството на САЩ - не от Руското посолство - категорично й дадоха знак - кой е Победител над фашизма и кой е осъден на забрава.
За разлика от българите - руснаците са горди хора - на нас и 299 тояги да ни ударят - под формата на всякакви измислици - ще си траем.
12:57 25.10.2025
47 Бегай
До коментар #44 от "България и българите мразят русия":в жамията продават копринени шалвари. Купи за помакинята.
12:58 25.10.2025
48 Попов
След като се отвори концлагера България и хората можеха да пресичат границата без риск да ги застрелят, 3 милиона българи избягаха от все още властващата ДС-КГБ мафия и всички в посока на Запад.
Никой не се излъга да отиде в рая на монголските руZи !
Та защо като попитам някой путлераZт, би ли живял в руския рай и започва да гледа и мучи като вол.
12:58 25.10.2025
49 КОЛЬО ПАРЪМА
12:58 25.10.2025