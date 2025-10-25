Новини
Володимир Зеленски: Санкциите са болезнени за Русия и лично за Путин
Володимир Зеленски: Санкциите са болезнени за Русия и лично за Путин

25 Октомври, 2025 12:19 863 49

Във вечерно обръщение президентът на Украйна коментира изявленията на Москва, че новите санкции няма да повлияят на руската икономика

Володимир Зеленски: Санкциите са болезнени за Русия и лично за Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg

Във вечерно обръщение президентът на Украйна Володимир Зеленски коментира изявленията на Москва, че новите санкции, наложени срещу Русия, няма да повлияят на руската икономика.

По-конкретно за това говори шефът на Фонда за преки инвестиции и специален пратеник на руския президент Кирил Дмитриев, който пристигна в САЩ, за да обсъди руско-американските отношения, обобщи Би Би Си.

"И макар че руснаците сега разпространиха по света сигнал, че санкциите като че ли не засягат икономиката им, всички виждат: опашките на бензиностанциите в Русия, фалитите на руските региони и дефицита на федералния бюджет на Русия.

Именно санкциите са едно от най-болезнените неща за Путин, лично за него", каза Зеленски в вечерното си обръщение.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 си дзън

    11 25 Отговор
    Най-добри са санкциите на розовите фламинга. Направиха огромни опашки
    по руските бензиностанции

    Коментиран от #17, #24

    12:22 25.10.2025

  • 4 Володя

    31 10 Отговор
    Болезнено е това което правиш с народа и държавата си!Путин и Русия не ги мисли!!!!

    Коментиран от #38

    12:23 25.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 сами си ги избивате

    18 5 Отговор
    Заградителният отряд на Националната гвардия на Украйна унищожи група войници от 144-а отделна пехотна бригада на Въоръжените сили на Украйна за опит за отстъпление от позициите в Купянск. В групата са работили снайперисти и оператори на БЛА.

    12:23 25.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Развявай байряка Зелник

    20 4 Отговор
    Всич не умувай

    12:26 25.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 На 21 ви ноември

    11 6 Отговор
    България се затваря. Кардинално

    12:28 25.10.2025

  • 11 Пан Зеленко

    21 2 Отговор
    В момента разглеждаме стратегическото значение на Покровск.
    Лошо ми е!

    Коментиран от #13

    12:28 25.10.2025

  • 12 Дедо ви...

    20 3 Отговор
    Гледай си твоята къща. След нощния удар на левия бряг киев гори и мощния апокалиптичен пожар продължава. Не бери грижата на Путин, санкциите влизат в сила след месец достатъчно време да се намери обход за тяхното заобикаляне!!!

    Коментиран от #37

    12:28 25.10.2025

  • 13 Той Покровск и без

    20 3 Отговор

    До коментар #11 от "Пан Зеленко":

    друго нямаше никакво стратегическо значение, също Купянск.

    12:29 25.10.2025

  • 14 Нормално

    19 4 Отговор
    Мнозинството хора в България чакаме трето освобождение. Разбира се окупаторът и хунтата му ще се съпротивляват до последно и ще теглят кредити за оръжие, залагайки българската земя.

    12:29 25.10.2025

  • 15 А пък в Киев и Украйна

    15 4 Отговор
    няма ток.

    Коментиран от #28

    12:30 25.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Я ПАК ЧЕ

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    ТЕ РАЗБРАХ -сън ли бе или мечта

    12:32 25.10.2025

  • 18 стига вече

    11 4 Отговор
    Писна ми от тоя зеленски!!!!!!! Ама, много ми писна!!!!!!! Омръзнахте на всички!!!!!!!!

    12:32 25.10.2025

  • 19 Баш Балък

    13 4 Отговор
    Така, така, Покраина изчезва в канала на историята, тоя коментира бензина в Русия.

    12:33 25.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Сандо

    9 1 Отговор
    Тоя,след поредната си обиколка по света да плпаши и да проси,започва да облъчва с фантасмагориите си стадата по света.И така ще я кара докато слязат вълците от гората и го сръфат.

    12:34 25.10.2025

  • 22 оп---ааа

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    С джобчетата е за смяна

    12:34 25.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 оня без коня

    8 2 Отговор
    Зеленият въшкар ще има да чака на Путин да му е зле , но дотогава много бой ще изяде !

    12:37 25.10.2025

  • 27 Зельонска

    4 0 Отговор
    Боли ме пу..... за Путин! Яд ме е че Зелю от години не ми е правил нещо болезнено. Само носът му е голям!

    12:38 25.10.2025

  • 28 че за к,во им е

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "А пък в Киев и Украйна":

    нощем да ги виждат -----а москва ги згрява и ТОПЛО не им требе ОСТАВА НЕКОИ КОНТРА-НАСТУП И АЛЕС ГУД

    12:39 25.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 между другото

    9 1 Отговор
    Никъде в Русия НЯМА опашки за бензин , не ни облъчвайте с неверните бръщолевения на зелената еуглена !

    12:39 25.10.2025

  • 31 баце

    7 1 Отговор
    Тъй рече човечето на снимката което се е завряло в траншея с охрана.

    12:40 25.10.2025

  • 32 Не ми пука

    8 1 Отговор
    Какво мисли Зеленски с наркоманизирания си мозък!

    12:40 25.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Ние плащаме бе май муна зелена

    12:45 25.10.2025

  • 35 1111

    4 1 Отговор
    Вкарайте го тоя в психодиспансера,защото е опасен за света.Той ще разпали война с болния си мозък.Наркозависимите мястото им е там.

    Коментиран от #44

    12:47 25.10.2025

  • 36 Рублевка

    4 0 Отговор
    Урките са жертви на чернобилската радиация, радиоактивните храни и западната пропаганда. Ударили са ги в мозъка и са се побъркали напълно. ПРЕДАЙТЕ СЕ МАЛОУМНИ! Русия ви осигурява зелени коридори да се предадете. Ще ви излекуват раните, ще си отпочинете в тила и след време ще се завърнете при семействата и приятелите си. Оставете бандеровците да мрат сами, като им е толкова акъла.

    12:47 25.10.2025

  • 37 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дедо ви...":

    А Тръмпи се уплаши да наложи санкции на Китай за покупка на руски нефт

    Коментиран от #43

    12:49 25.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Исторически факт !

    0 1 Отговор
    Още се спори дали "монголите" или по-точно тартариите са владели 200 г. Москва или те са я построили.
    Но е безспорен факт, че Русия съществува единствено и само, защото всеки път, когато някой тръгне да я приключи, се намира друг, който напада този някой в гръб. Така беше и с Наполеон и с Хитлер и с Полша и с Швеция.

    12:51 25.10.2025

  • 40 русия е джудже

    0 1 Отговор
    Санкции до дупка за руските джуджета и после пак санкции.Кoчинaтa е пред фалит и нов разпад.

    12:52 25.10.2025

  • 41 Москва е олицетворение на злото !

    0 1 Отговор
    Историческото име на Русия е „Московия“, името „Рус“ от 880г. принадлежи на Киевска Рус –днешна Украйна.
    „Московия“ се използва на историческите карти до 1721г.-Петър I провъзгласява Московското царство за „Руска империя“.
    Москва си присвоява не само историческото наследство на Киевска Рус, но и се опитва да узакони земите на украинците.
    С отделянето си от Киев руската културна традиция губи своите корени. Затова Русия толкова държи на лъжата, че Украйна принадлежи на Русия.
    Хилядолетна Рус е държавата на предците на украинския народ, а не на московииския. Тя е свързана с историята на Московия само с директивите на Петър I, Екатерина II, Сталин и разни "историци", които са служили в полза на Кремъл.
    Твърденията им, че Украйна никога не е съществувала е нелепо и дълбоко лъжливо защото името "Украйна"(Ukraina) се появява документирано още през 1639 г.
    То е използвано от френския военен инженер и картограф Гийом Левасьор дьо Боплан на обща карта от 1648г. На същата тази карта местоположението на Московия е отбелязано в горния десен ъгъл - Moscovia Pars(Земя на Московия).
    Има и други карти, документи, бележки на историци и пътешественици от онова време. Кремъл отхвърля тези исторически факти и целенасочено повтаря изгодното за него твърдение, че Украйна не е съществувала преди 20 век.
    Документите и историческата правда повече от ясно доказват, че Московия е наследник на разпадналата се “Златна Орда” - държавата на монголите, наследници на Чингиз Хан.

    12:53 25.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Някой":

    И Тръмп ще се моли на комунистите за 50-60 милиарда. Боинг е пред фалит и само Комунистическата партия на Китай и другаря Си може да помогне! Слава на Комунизма, на Комунизма слава!

    12:54 25.10.2025

  • 44 България и българите мразят русия

    0 2 Отговор

    До коментар #35 от "1111":

    Тя Русия вече създаде и разпали най-голямата война която света е виждал от ВСВ насам.В 21 век в мирна Европа ,това зло русия е единствената заплаха за мира

    Коментиран от #47

    12:54 25.10.2025

  • 45 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    0 0 Отговор
    Копейките никога няма да простят на Зеленckи, че вместо да избяга на Запад, остана в Украйна и започна да воюва срещу Мордор, унижи Фторая, непобедимая и безаналоговая и я превърна в армия комикс....😂
    Изявленията и заплахите на рашистките ястреби будят само смях и презрение като към скимтящо от безсилие улично куче. Вече няма страна, която да има страхопочитание от Руската Федерация. Китай, който преди вероломното нахлуване на московските орди в Украйна,
    слагаха Русия на пиедестал, вече нескрито демонстрират презрението си към руснаците и съвсем необезпокоявано си завладяват територии, надвишаващи тези на цяла Украйна.
    Никога няма да простят и на украинците, че не се уплашиха от монголската орда, че превърна любимата им Раша в държава фейлетон пред целия Свят.....
    Ето от тук идва и омразата на копейките, украинците са НАРОД, а не някакви лазещи в краката на кремълския сътрап твapи !

    12:56 25.10.2025

  • 46 Никой

    1 0 Отговор
    Владимир Зеленски разпали една война, за съжаление - но на самият него - на неподходящите хора - руснаците имат алергия към фашизма.

    В Украйна е пълен фашизъм - насилствено е всичко - а не изглеждаха такива хора - явно "голямата спринцовка" от 1945 година не е излекувала местните. И в България правим - "Луков марш" и тук има скинари - но са малцинство все пак - главно - футболни агитки и хора без занимание. Даже Кметицата искаше да кръсти бившият булевард - "Людмила Живкова" в София, ж.к. "Младост" - да го кръсти на - "Богдан Филов". От Посолството на САЩ - не от Руското посолство - категорично й дадоха знак - кой е Победител над фашизма и кой е осъден на забрава.

    За разлика от българите - руснаците са горди хора - на нас и 299 тояги да ни ударят - под формата на всякакви измислици - ще си траем.

    12:57 25.10.2025

  • 47 Бегай

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "България и българите мразят русия":

    в жамията продават копринени шалвари. Купи за помакинята.

    12:58 25.10.2025

  • 48 Попов

    0 0 Отговор
    Само да припомня
    След като се отвори концлагера България и хората можеха да пресичат границата без риск да ги застрелят, 3 милиона българи избягаха от все още властващата ДС-КГБ мафия и всички в посока на Запад.
    Никой не се излъга да отиде в рая на монголските руZи !
    Та защо като попитам някой путлераZт, би ли живял в руския рай и започва да гледа и мучи като вол.

    12:58 25.10.2025

  • 49 КОЛЬО ПАРЪМА

    1 0 Отговор
    За болния ти мозък наркоман са болезни

    12:58 25.10.2025

