Нови руски удари по Украйна! Най-малко 3 жертви и 17 ранени

Руски атаки с ракети и дронове по Украйна през тази нощ са убили най-малко трима души и ранили други 17, съобщиха местни власти, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

В столицата Киев един човек е бил убит и десет ранени при атака с балистични ракети в ранните часове на събота, съобщи Тимур Ткаченко, началник на военната администрация на Киев. Трима от ранените са били хоспитализирани, информира украинската държавна служба за извънредни ситуации.

В нежилищна сграда е избухнал пожар, а на друго място отломки от прехванати ракети са паднали на открито място, повреждайки прозорците на близките сгради, съобщи службата за извънредни ситуации в Teлеграм.

"Експлозии в столицата. Градът е под атака с балистични ракети“, написа кметът Виталий Кличко в Teлеграм по време на нападението.

В региона на Днепропетровск двама души са загинали и седем са ранени, съобщи и.д. областният управител Владислав Хайваненко, добавяйки, че при ударите са повредени жилищни сгради, частни домове, стопанска постройка, магазин и поне един автомобил.

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха, че Русия е изстреляла девет ракети и 62 дрона, от които украинската противовъздушна отбрана е прехванала четири ракети и 50 дрона.

Руското министерство на отбраната съобщи преди минути, че през нощта противовъздушната му отбрана е свалила 121 украински дрона.

Атаките дойдоха, след като украинският президент Володимир Зеленски призова вчера САЩ да разширят санкциите срещу руския петрол от две компании към целия сектор и апелира на страната му да бъдат предоставени ракети с голям обсег, за да отвърне на ударите на Русия.

Русия е извършила "масиран удар" използвайки "високоточни, далекобойни, наземни оръжия" (т.е. ракети) и атакуващи дронове срещу предприятия на украинския военно-промишлен комплекс и обекти на енергийната инфраструктура, които осигуряват неговата дейност, съобщи в изявление на руското Министерство на отбраната, цитирано от БиБиСи.

Руските военни определиха масирания удар като отговор на украинските атаки срещу цивилни цели в Русия. Както във всички предишни изявления, руското Министерство на отбраната твърди, че всички определени цели са били поразени.

Руското Министерство на отбраната не споменава Киев в изявлението си.

В Киев продължават усилията за потушаване на големи пожари след нощното нападение. Дим се издига над левия бряг на града. Властите и спасителите съобщиха за двама загинали и повече от 10 ранени в украинската столица.

Кметът Виталий Кличко съобщи през нощта, че Киев е бил атакуван с балистични ракети. В сутрешния си доклад украинските военновъздушни сили споменаха девет балистични ракети "Искандер-М", пет от които са били свалени. Украинските военновъздушни сили не уточниха къде са били ударени петте ракети.

Украинският президент Володомир Зеленски отново призова за спешна международна помощ за укрепване на противовъздушната отбрана на страната, особено за осигуряване на системи "Пейтриът". "Именно заради подобни атаки обръщаме специално внимание на системите "Пейтриът", за да защитим градовете си от този ужас", каза той.

"Почти всяка атака срещу нашия народ включва комбинирани балистични удари. Само от началото на тази година Русия е изстреляла приблизително 770 балистични ракети и повече от 50 ракети "Кинжал" по Украйна", продължи Зеленски.

"Всичко може да се направи: нашите партньори разполагат с необходимите системи и вече могат да помогнат за защитата на Украйна", заключи Зеленски. "Америка, Европа и страните от Г-7 могат да помогнат подобни удари да не застрашават човешки животи. Руските балистични ракети изискват отговор от силни държави."