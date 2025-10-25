Инвестиция в размер на 1 трилион долара! Доналд Тръмп иска да модернизира военните кораби на Пентагона

Висши служители от Белия дом и ВМС на САЩ са в начален етап на преговори за замяна на настоящите военни кораби с нова "Златна флота", пише "Уолстрийт джърнъл". Водещото делово издание се позова на бивши и настоящи служители.
Американският президент Доналд Тръмп поиска кораби, които да са по-способни да противодействат на заплахите, идващи от Китай и потенциално от други места в бъдеще.
Новата флота ще включва няколко по-големи военни кораба, оборудвани с по-мощни ракети с голям обсег, по-малки кораби като корвети и нов клас фрегати.
Администрацията на Тръмп и Министерството на отбраната на САЩ също са в начален етап на преговори за изграждането на "тежко брониран кораб от ново поколение", който ще тежи между 15 000 и 20 000 тона и ще бъде оборудван с по-мощни оръжия, като потенциално хиперзвукови ракети.
Американският президент по-рано заяви, че ще разшири Военноморските сили с най-малко 19 кораба до 2026 г. като част от инвестиция в размер на 1 трилион долара във военната област.
