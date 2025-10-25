Новини
Инвестиция в размер на 1 трилион долара! Доналд Тръмп иска да модернизира военните кораби на Пентагона

25 Октомври, 2025 14:49

Новата флота ще включва няколко по-големи военни кораба, оборудвани с по-мощни ракети с голям обсег, по-малки кораби като корвети и нов клас фрегати

Инвестиция в размер на 1 трилион долара! Доналд Тръмп иска да модернизира военните кораби на Пентагона - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Висши служители от Белия дом и ВМС на САЩ са в начален етап на преговори за замяна на настоящите военни кораби с нова "Златна флота", пише "Уолстрийт джърнъл". Водещото делово издание се позова на бивши и настоящи служители.

Американският президент Доналд Тръмп поиска кораби, които да са по-способни да противодействат на заплахите, идващи от Китай и потенциално от други места в бъдеще.

Новата флота ще включва няколко по-големи военни кораба, оборудвани с по-мощни ракети с голям обсег, по-малки кораби като корвети и нов клас фрегати.

Администрацията на Тръмп и Министерството на отбраната на САЩ също са в начален етап на преговори за изграждането на "тежко брониран кораб от ново поколение", който ще тежи между 15 000 и 20 000 тона и ще бъде оборудван с по-мощни оръжия, като потенциално хиперзвукови ракети.

Американският президент по-рано заяви, че ще разшири Военноморските сили с най-малко 19 кораба до 2026 г. като част от инвестиция в размер на 1 трилион долара във военната област.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да се смееш ли…

    8 1 Отговор
    А във Варна Бойко строи две корабчета за армията сигурно вече 10 години.

    Коментиран от #4

    14:54 25.10.2025

  • 2 Симо Доктора

    3 0 Отговор
    УжасТ!

    14:55 25.10.2025

  • 3 Скоро ше се заговори и за квадрилиони

    8 0 Отговор
    И ше обесняват политиците как инфлацията била 3 % 🤣🤣🤣🤣🤣

    14:56 25.10.2025

  • 4 През тези години на строеж

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да се смееш ли…":

    Се граби яко затова се бавят ...същото е и с псевдомагистралите строят се векове и през туй време грабежи на макс

    14:57 25.10.2025

  • 5 Уфф

    7 3 Отговор
    Страшна корупция цари в обора. Всичко струва 10 пъти по-скъпо, от това което се прави в Русия и Китай!

    14:58 25.10.2025

  • 6 В В.П.

    5 1 Отговор
    Тия трилиони ще ги плати Алианса ..На ЮС фирми..От България 20мод ..за начало ..Нищо че нямат вода и хляб..Здравеопазване и енергетика ..

    15:03 25.10.2025

  • 7 тоз

    5 1 Отговор
    Живота на един кораб е точно една ракета или едно торпедо!

    15:04 25.10.2025

  • 8 Това е възмутително и недопустимо

    1 1 Отговор
    1 трилион долара! Доналд Тръмп нищо не трябва да модернизира а да ги подари на Зеленски. Според Тагарев така е редно ..

    15:12 25.10.2025

  • 9 Руснаков

    1 0 Отговор
    .....и........ще го направи..макар че не е много сигурно...все пак е Тръмп да не забравяме...

    15:35 25.10.2025

  • 10 пешо

    4 0 Отговор
    самолетоносачите лесна плячка за хиперзвуковите ракети

    15:38 25.10.2025

  • 11 Който и

    1 0 Отговор
    ...да стане президент на КРАвария, накрая е подвластен на военната вихрушка и военнолюбците, а повечето от тях и не живеят в щатите...

    15:39 25.10.2025

  • 12 Караджата

    0 0 Отговор
    Разходите за отбрана не са инвестиция.

    16:02 25.10.2025

