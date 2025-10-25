Новини
Die Welt: Зеленски опитва да овладее големите градове на Украйна, политиката му е все по-авторитарна
  Тема: Украйна

Die Welt: Зеленски опитва да овладее големите градове на Украйна, политиката му е все по-авторитарна

25 Октомври, 2025 05:28, обновена 25 Октомври, 2025 05:37 1 001 7

  • зеленски-
  • украйна-
  • управление-
  • авторитаризъм-
  • кличко-
  • труханов

Президентът се стреми да концентрира все повече властта, особено в столицата, където е в конфликт с кмета Кличко, отбелязва изданието

Die Welt: Зеленски опитва да овладее големите градове на Украйна, политиката му е все по-авторитарна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски се опитва да поеме контрол над големите градове на Украйна, докато вътрешната му политика все повече клони към авторитаризъм, пише водещият немски вестник Die Welt.

„Вътрешната му политика все повече клони към авторитаризъм. След парламентарните избори преди пет години той пое президентския пост на Украйна благодарение на победата на своята партия „Слуга на народа“. Оттогава Зеленски се опитва да поеме контрол над големите градове на Украйна“, се казва в статията.

Още новини от Украйна

Както отбелязва изданието, Зеленски се стреми да концентрира все повече властта, особено в столицата, където е в конфликт с кмета на Киев Виталий Кличко.

Според автора, неотдавнашното отнемане на украинското гражданство на кмета на Одеса Генадий Труханов е предупреждение към Кличко и други непокорни кметове за необходимостта да подкрепят Зеленски, ако искат да запазят властта.

На 14 октомври Зеленски подписа указ за отнемане на гражданството на Труханов, заедно с бившия депутат от Върховната рада Олег Царев и балетния танцьор Сергей Полунин. По-късно Труханов обяви намерението си да обжалва решението в съда. Той заяви, че няма намерение да напуска Украйна или Одеса. Преди това беше заявил, че Зеленски възнамерява да го лиши от гражданство, защото твърди, че притежава руски паспорт, въпреки че той отрича да има руско гражданство.

През май кметът на Киев Виталий Кличко обвини Володимир Зеленски в авторитаризъм, подчертавайки, че само международната му слава от боксовата му кариера го предпазва от опитите на Зеленски да се отърве от него.

В края на януари Кличко заяви, че обкръжението на Зеленски се опитва да разбалансира властта в украинската столица и да разруши местното самоуправление. Той обвини Тимур Ткаченко, ръководител на Киевската военна администрация, че блокира възстановяването на повредени сгради и инфраструктура, което дестабилизира управлението на града и представлява заплаха за поддържането на живота.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ди ваелт са

    1 11 Отговор
    Купени от КРЕМЪЛ

    Коментиран от #3

    05:40 25.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Не бе,

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "ди ваелт са":

    нали има пакети санкции и те "работят" !

    05:50 25.10.2025

  • 4 Алчност и лъжа

    3 1 Отговор
    Русия попиля Сащ и нато взети заедно. Дивият Запад остана и без нискотехнологичните си оръжия. Нагли лузъри...

    Коментиран от #7

    06:24 25.10.2025

  • 5 Мадуро

    2 1 Отговор
    Фащ загубиха и тази си война

    06:28 25.10.2025

  • 6 Всяка събота и неделя, сутринта...

    2 0 Отговор
    Оляхте се с долнопробната си антиукраинска пропаганда...

    06:55 25.10.2025

  • 7 Кривата ти русофилска кратуна

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Алчност и лъжа":

    е попиляна.

    06:56 25.10.2025

