Бихме искали Китай да ни помогне с Русия! Доналд Тръмп търси подкрепа от Си Дзинпин за спиране на войната в Украйна
  Тема: Украйна

Бихме искали Китай да ни помогне с Русия! Доналд Тръмп търси подкрепа от Си Дзинпин за спиране на войната в Украйна

25 Октомври, 2025 10:19

Пекин твърди, че е неутрален по въпроса за войната на Русия срещу Украйна, но не се присъединява към западните санкции срещу Москва

Бихме искали Китай да ни помогне с Русия! Доналд Тръмп търси подкрепа от Си Дзинпин за спиране на войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че по време на предстоящата си среща с китайския лидер Си Дзинпин се надява да обсъди начини за прекратяване на войната в Украйна.

Тръмп говори с журналисти на борда на президентския самолет, който се насочва към Азия, където шефът на Белия дом възнамерява да прекара пет дни. Той ще посети Малайзия, Япония и Южна Корея, а също така ще участва в срещата на Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН), която започва в неделя в Куала Лумпур.

Тръмп беше попитан дали се надява на помощта на Китай в уреждането на руско-украинската война.

"Бихме искали Китай да ни помогне с Русия, отговори американският президент. — Наложихме много големи санкции срещу Русия. Мисля, че тези санкции ще имат много задължителен характер. Но бих искал Китай да ни помогне".

Китай твърди, че е неутрален по въпроса за войната на Русия срещу Украйна, но не се присъединява към западните санкции срещу Москва, продължава да ѝ доставя стоки с двойно предназначение и купува значителни количества руски петрол.

По време на неотдавнашния форум на ЕС в Брюксел президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Китай не е заинтересован от победата на Киев и поражението на Москва.

Журналистите попитаха Тръмп дали не се опасява, че наложените от него санкции срещу Русия ще доведат до ескалация от страна на руския президент Владимир Путин.

"Не мисля така. Той каза, че те няма да имат толкова голямо влияние. Така казва той. Не мисля, че е прав в този въпрос. Да видим какво ще стане. Мисля, че и той иска да приключи с това", отговори американският президент.

В края на седмицата Тръмп наложи санкции срещу двете най-големи руски петролни компании: ""Роснефт" и "Лукойл". Коментирайки това решение, Путин заяви, че това е сериозна стъпка, която вреди на руско-американските отношения, но няма да окаже значително влияние върху икономиката на Русия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гориил

    21 1 Отговор
    Китайската отбранителна доктрина гласи, че Съединените щати са основният враг на Пекин.

    10:24 25.10.2025

  • 4 Китай няма да се поддаде на

    17 1 Отговор
    ласкателства. Помнят опиумната война. И кой им помогна срещу вас .

    10:25 25.10.2025

  • 5 Гошо

    17 1 Отговор
    е да де ,то през ден има разправя, ту че ще прави митата за китайските стоки 200 -500 % ,ту им обяснява че руски нефт не трябва да купуват ,сега иска да му помагат Ама там е работа че в Китай не са ония плужаци от ЕС Нито пък в Индия

    10:26 25.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Абе

    17 0 Отговор
    Те китайците не падат трева . С хитрост няма да ги привлечете. Защото ви познават.

    10:28 25.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Абсурдистан

    16 0 Отговор
    А какво стана с безумното предизборно повтаряне "ще спра войната за 24 часа". Оказа се най-обикновена лъжа за "верващи".

    10:29 25.10.2025

  • 10 Еха

    15 0 Отговор
    Егати, налагаш мита и искаш в същото време да ти помагат. На това му викат шизофрения.

    10:30 25.10.2025

  • 11 Умнокрасив

    1 17 Отговор
    Копейките трябва най-после да разберат, че САЩ е стожер на мира, готови са да пренебрегнат собствените си интереси само и само да мирът да възцарува върху планетата Земя! Всеки долар за оръжие при тях е като пирон в сърцето на Световния Империализъм!

    Коментиран от #17, #46

    10:30 25.10.2025

  • 12 Мъчите се

    15 0 Отговор
    да изпълните повелята на Кусинджир. Да не позволявате Русия и Китай да се съюзят. Но.....вече го сторихте. ЗОРЛЕМ ги съюзихте от акъл. Създадохте си непреодолим враг.
    Късно е чадо, мандалото удари

    10:31 25.10.2025

  • 13 Хайо

    11 0 Отговор
    Колко ще я поднасяте тази статия ? До довечера още 7 пъти ?

    10:33 25.10.2025

  • 14 Джони Би Гуд

    7 2 Отговор
    Някои още се надяват, че Бай Дончо ще громи дълбоката държава, той беше и надеждата да се спре Ковид заверата, но удобно забравят, че тя започна по негово време :)

    10:33 25.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Да ви помогне

    14 0 Отговор
    и после да видите хибридна война срещу тях. Що за глупост. Те китайците не са т.пи укри

    10:34 25.10.2025

  • 17 Хайо

    13 0 Отговор

    До коментар #11 от "Умнокрасив":

    Стожера с над 750 военни бази по света ,с 15 войни и с над 60 смени на правителства ? Имаш нужда от професионална помощ.

    10:34 25.10.2025

  • 18 Нахъсвайте още Тайван срещу Китай

    12 0 Отговор
    и чакайте Китай да ви помогне срещу Русия🤣😂🤣😂

    10:35 25.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хахаха

    10 0 Отговор
    молят се на Китай им помогне срещу Русия

    10:36 25.10.2025

  • 21 Дедо ви...

    11 0 Отговор
    Хахахаха, ко стана....?!?!?! Риж дедо няма да въвежда санкции на Китай за покупката на Руски петрол

    10:39 25.10.2025

  • 22 АНТИЛОГИКА Е

    12 0 Отговор
    ДА ИСКАШ ПОМОЩ ОТ ТОЗИ КОГОТО СИ ОБЯВИЛ ЗА ВРАГ НОМЕР 1.ТРЪМП ВСЕ ПОВЕЧЕ ДОКАЗВА ,ЧЕ Е НЕАДЕКВАТЕН. ТОЗИ ТЪРГАШ НЕ МУ СЕ ПРЕСИЧАТ ЛИНИИТЕ С ГОЛЕМИ ДЪРЖАВНИЦИ КАТО СИ И ПУТИН. ДРУГ СТАНДАРТ.

    10:39 25.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ъъъъъъъъъ

    15 0 Отговор
    "Бихме искали Китай да ни помогне с Русия!"

    Тъй ли? И що да ти помага? Когато му налага санкции, не мисли, нали? То софтуер не беше, то чипове не бяха, компании не бяха, тарифи не бяха....Какво не беше? Ма сега да ти помага. Ти да видиш. И не става въпрос за Русия, а за арогантността на краварите.

    10:40 25.10.2025

  • 26 койдазнай

    2 8 Отговор
    Китай разбира се, че ще помогне. Но на Китай му трябва световна война, от която да излезе едноличен световен лидер. Както на времето САЩ. Така че Китай ще поизчака до момента, в който за останалите участници положението стане катастрофално и тогава ще даде своят решителен принос в борбата с агресора и ще възстанови световния правов ред.

    10:42 25.10.2025

  • 27 САЩ вкара Украйна във войня

    8 1 Отговор
    Сега САЩ я поддържа, щото Европа им снася милиарди и искали да спират войната. Дали има достатъчно голям глупак да повярва? 😀

    10:43 25.10.2025

  • 28 Тръмп търси подкрепа от Си

    9 1 Отговор
    какво се правят не разбрали за условията на Путин
    да ги изпълнят
    да кляка зелето
    и ще има край на конфликта

    Русия няма да се отегли от територии които е завладяла

    Коментиран от #31

    10:43 25.10.2025

  • 29 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Китайцка помощ за ФАЩ":

    Пешовите малки интриги!

    10:45 25.10.2025

  • 30 Путин гол до кръста на пони

    1 10 Отговор
    Е па тва па нема ка да стане! Аз на китайците им давам петрол, газ и всичко кво се сетите без пари. Граничните райони всички са Литъл Чайна. Продават си боклуците у нас, щото ние куче в г... не можем да убодем ....и те ще тръгнат да помагат да спират войната? Че то сега за тях е жътва! Те са най-големият печелив от тази война. Какво? Да режат клона на който седят? Бе глупасти!

    10:45 25.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Първанов

    2 10 Отговор
    Китай има най- голяма сметка от войната. Китайцете запалифлха главата на ислдиота Путин за войната. Русия вече е васал, партенка и слуга на Китай. Тръмп довърши путин със санкциите над Лукойл и Роснефт. Путин вече е без гащи и скимти пред вратата на Си. В този момент да подкрепяш путин и да му вярваш означава, че си кръгал идиот

    Коментиран от #49

    10:47 25.10.2025

  • 33 Путин гол до кръста на пони

    1 1 Отговор
    Задунайци, не ви панимая аз вас! Вчера викахте за него да живей, днес най-омразен е моят приятел моркова! Много бързо се въртите като ветропоказатели бе! По-полека задунайчики!

    10:49 25.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Аха

    2 1 Отговор
    Веднага Китай ще натисне русия да капитулира знаейки че после тя е на мушката на запада.мумните хора не трябва да говорят небивалици но в Америка и ЕС такива в управлението няма

    10:53 25.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Точно

    3 0 Отговор
    Китай ще му помогне на Тръмп! Докато САЩ въоръжават Тайван срещу Китай....

    10:55 25.10.2025

  • 41 Путин гол до кръста на пони

    0 2 Отговор

    До коментар #39 от "Шойгу":

    Сега, като четете Тоя самозван генерал Шойгу, да не си помислите, че аз нещо такова с моркова...! Нищо подобно. Но бананите си ги бива!

    10:57 25.10.2025

  • 42 А митата

    1 1 Отговор
    Или няма значение?

    10:57 25.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Мутата

    3 0 Отговор
    "Мисля, че тези санкции ще имат много задължителен характер". Този наистина не го слуша главата.

    11:00 25.10.2025

  • 45 Ццц

    2 0 Отговор
    Именно защото е неутрален Пекин не се замесва в западните санкции. А Алф не може да се отърси от американското в себе си и по доста лицемерен начин иска помощ от страната, която е обявил за най-голям враг. 🤣 Пълен идьот, но още не може да стигне нивото на Байдън. Който му се подчинява е "страхотен", а който не, го разочарова. В края на мандата ще е разочарован от целия свят с това темпо.

    11:00 25.10.2025

  • 46 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Умнокрасив":

    САЩ били стожери на мира,я кажи има ли една война в която тия извратаняци нямат участие. В Украйна през 2014 наляха пет милиара долара в полкрепа на Майдана,а тая война е последствие от тия наляти пари.

    11:01 25.10.2025

  • 47 Дернев

    0 0 Отговор
    Разделяй и владей. Но чука на грешната врата. Китай при всички случаи ще планира разрешаването на проблемите си с Щатите първо и тогава с Русия. Европа за европейците може да бъди до САЩ при една конфронтация с Китай. Създаването на Европа за европейците- СЕЩ в съюз с Русия/ОНД е гаранцията за по стабилен свят. САЩ и Китай не са. Те ще погубят света със сигурност.

    11:01 25.10.2025

  • 48 Пенсионер 69 годишен

    0 1 Отговор
    И Тръмп започна да обикаля света, като Зеленски и да проси. Отива в Азия да спасява Боинг от фалит. Ще се моли на Китай за поръчки на самолети. Малко вероятно е Китай да се съгласи, ако Тръмп не отмени санкциите. Боинг ту туууу!

    11:04 25.10.2025

  • 49 Ццц

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Първанов":

    Да си неграмотен, но да претендираш, че се изказваш компетентно е едно. Но да преписваш клоунската пропаганда с правописни грешки, давайки я като свое мнение вече е диагноза.

    11:04 25.10.2025

  • 50 Много ясно че

    0 0 Отговор
    Щом Пекин твърди, че е неутрален по въпроса за войната на Русия срещу Украйна, няма да се присъедини към западните санкции срещу Москва. Нали точно това е на практика неутралността ? ....мозъци ....

    11:08 25.10.2025

