Бихме искали Китай да ни помогне с Русия! Доналд Тръмп търси подкрепа от Си Дзинпин за спиране на войната в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че по време на предстоящата си среща с китайския лидер Си Дзинпин се надява да обсъди начини за прекратяване на войната в Украйна.
Тръмп говори с журналисти на борда на президентския самолет, който се насочва към Азия, където шефът на Белия дом възнамерява да прекара пет дни. Той ще посети Малайзия, Япония и Южна Корея, а също така ще участва в срещата на Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН), която започва в неделя в Куала Лумпур.
Тръмп беше попитан дали се надява на помощта на Китай в уреждането на руско-украинската война.
"Бихме искали Китай да ни помогне с Русия, отговори американският президент. — Наложихме много големи санкции срещу Русия. Мисля, че тези санкции ще имат много задължителен характер. Но бих искал Китай да ни помогне".
Китай твърди, че е неутрален по въпроса за войната на Русия срещу Украйна, но не се присъединява към западните санкции срещу Москва, продължава да ѝ доставя стоки с двойно предназначение и купува значителни количества руски петрол.
По време на неотдавнашния форум на ЕС в Брюксел президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Китай не е заинтересован от победата на Киев и поражението на Москва.
Журналистите попитаха Тръмп дали не се опасява, че наложените от него санкции срещу Русия ще доведат до ескалация от страна на руския президент Владимир Путин.
"Не мисля така. Той каза, че те няма да имат толкова голямо влияние. Така казва той. Не мисля, че е прав в този въпрос. Да видим какво ще стане. Мисля, че и той иска да приключи с това", отговори американският президент.
В края на седмицата Тръмп наложи санкции срещу двете най-големи руски петролни компании: ""Роснефт" и "Лукойл". Коментирайки това решение, Путин заяви, че това е сериозна стъпка, която вреди на руско-американските отношения, но няма да окаже значително влияние върху икономиката на Русия.
