Под тежък обстрел! Путин мобилизира резерви, за да защити Русия от украинските дронове
  Тема: Украйна

Под тежък обстрел! Путин мобилизира резерви, за да защити Русия от украинските дронове

25 Октомври, 2025 16:49 1 459 44

Понастоящем законът позволява на властите да използват резервисти само за учения или проверки на военната готовност в Русия

Под тежък обстрел! Путин мобилизира резерви, за да защити Русия от украинските дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Поради нарастването на броя на украинските атаки срещу Русия, в страната започват да се въвеждат по-активно мерки за защита на важни обекти. Както пише Bloomberg, за тази цел ще бъдат привлечени допълнителни войски.

Според изданието, руското правителство планира да промени законодателството относно гражданските резервисти, които са подписали договори за участие в редовни отбранителни учения в мирно време. В четвъртък в руската дума е внесен законопроект за въвеждане на специална мобилизация по указ на президента и разгръщане на този вид войски за защита на "критично важни“ обекти, включително нефтопреработвателни заводи и други енергийни обекти, транспортни връзки и промишлени предприятия.

По-рано британскията The Telegraph писа, че Русия се готви да мобилизира около два милиона военни резервисти в Украйна съгласно новото законодателство. "Промените в правилата могат да отворят достъп до огромни човешки ресурси в момент, когато руският президент Владимир Путин е под натиск да мобилизира нови сили, за да обнови и разшири 700-хилядната армия, която воюва в Украйна".

Все още няма публични данни за това колко души могат да бъдат привлечени по този начин в руската армия. Според някои оценки, могат да бъдат мобилизирани до 2 милиона души от така наречения "активен резерв“, които след като са преминали военна служба, са се събирали на редовни учения и тренировки. От Министерството на отбраната на РФ, пишат журналистите, са се опитали да успокоят обществото и са убеждавали, че "специалните мобилизирани“ няма да бъдат изпратени на фронта.

"Въпреки това, това потенциално позволява на руската армия да освободи повече войски за изпращане в Украйна чрез мобилизиране на резервисти за защита на границите на страната и важната инфраструктура, без да се прибягва до непопулярната мобилизация. Това е показател за натиска върху човешките ресурси, с който се сблъсква руската армия“, се посочва в статията.

Понастоящем законът позволява на руските власти да използват резервисти само за учения или проверки на военната готовност в Русия.

Русия
  • 1 матю хари

    21 30 Отговор
    Украйна сама пердаши Русия. Представете си само ако НАТО се включи. Някой съмнява ли се, че западните технологии са много по-напред от руските? Русия плаши единствено с ядрен арсенал, който вероятно дори няма да може да изстреля при една масирана атака.

    Коментиран от #3, #5, #9, #17, #19, #24, #38

    16:50 25.10.2025

  • 2 няма по голяма гнус

    26 8 Отговор
    от купена медия бълваща платени лъжи в името на това да бъде платена измет

    Коментиран от #25

    16:51 25.10.2025

  • 3 клуб Атлантик

    15 26 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Кремълското мишле разшири НАТО и милитаризира Украйна до способност да нанася жестоки удари във вътрешността на Русия.

    Коментиран от #12, #43

    16:51 25.10.2025

  • 4 Националист

    10 24 Отговор
    Сега рашистите ще плъзнат из европа с цел бягство от страната на ада

    Коментиран от #6, #7, #13

    16:52 25.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Националист

    13 22 Отговор
    Украйна трябва да се остави да освободи русия просто и дайте каквото и е необходимо. СЛАВА УКРАЙНЕ

    16:54 25.10.2025

  • 9 Баща ти

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    То и аз те пердаших до 18 годишен но не можа да станеш умен.

    Коментиран от #28

    16:54 25.10.2025

  • 10 Сатана Z

    4 14 Отговор
    Белгия възнамерява да получава годишно 1,2 милиарда евро от замразени руски активи за военния си бюджет под формата на данъци върху доходите от реинвестирането им, според Soir.

    Изданието отбелязва, че това е една от причините, поради които премиерът Барт Де Вевер отказа да подкрепи експроприацията на блокирани на платформата Euroclear руски средства.

    16:55 25.10.2025

  • 11 Гоце

    9 17 Отговор
    Това ще е края на Путин никой не иска да воюва за егото на плъха вече се готви прозорец от който случайно да падне

    16:56 25.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Факт

    9 12 Отговор
    Руският писател и блогър Дмитрий Чернишев в ЕХО, написа следния коментар след изявата на Путин на форума "Валдай" преди дни:
    "Скоростта на деградация на Русия – както физическа, така и интелектуална – е потресаваща. Повече от един милион руски войници са убити и ранени във войната с Украйна. Това са повече от 20 пълноценни комбинирани армии. Унищожени са повече от 11 000 танка. Това са поне 15 танкови армии. Стотици милиарди долари са загубени в пещта на войната. Военните разходи представляват до 40% от руския бюджет. В резултат на това площта на окупираната украинска територия днес е по-малка, отколкото беше преди три години. Украинските дронове вече са деактивирали повече от една трета от капацитета за рафиниране на петрол в Русия. Всяка нощ гори поредната рафинерия. Страната-бензиностанция започва да купува бензин от Китай. Големи чуждестранни компании напуснаха руския пазар, а обемът на загубените инвестиции достигна 240 милиарда долара. Загубени са 300 милиарда долара депозити в западни банки. Резервният фонд е изчерпан. Данъците се увеличават бързо. Никой не дава пари назаем. Настъпва стагнация. В ход е масово изтичане на мозъци. Научните връзки с останалия свят са прекъснати. Самолети се разглобяват за резервни части. Русия е загубила достъп до критични западни технологии. Страната се е превърнала в суровинния придатък на Китай... списъкът е безкраен.
    Е, сега националният лидер ще говори и ще отговори на всички належащи въпроси. Плешив старец изли

    16:59 25.10.2025

  • 16 Тъпото руско говедо Румен

    9 11 Отговор
    "Под тежък обстрел! Путин се нас-ра"

    17:00 25.10.2025

  • 17 Руски колхозник

    13 11 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Кви ги дрънкаш,бе? Русия попилява НАТО с оръжия и техника от преди 50 години. Пуснаха им един един подобрен Орешник от преди 20 години и всички напълниха гащите,дори не разбраха какво стана и от къде дойде . Путин публично и официално ги предизвика, да си изберат мишена,която и където и да е, да я "обградят" с най-модерните системи за ПВО и да пробват да спрат руското оръжие ( в случая предизвикателството беше заради демонстрация та на"Орешник")...а ти си говори небивалици

    Коментиран от #30, #31, #39

    17:00 25.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Аналитик

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "а бе матю бе":

    Тъп та чак дрънка

    17:02 25.10.2025

  • 21 Наместникът на руския патриарх у нас

    3 6 Отговор
    вижте го какво прави!
    Патриарх Даниил забрани на архим. Никанор (Мишков) да служи литургия за един месец, разбираме от публикация на отеца в социалните мрежи. Забраната идва, след като през изминалите седмици 38 деца от гр. Суми в Украйна, гостуваха в Църногорския манастир "Св. св. Козма и Дамян", дългогодишен игумен на който беше отец Никанор.

    17:03 25.10.2025

  • 22 Митра Фанова

    6 10 Отговор
    Вси болгарски копейки на мобилизация, аз хранила очень много года, сега на фронт, вас води мой зельоной чорап, Костя, Петя еврото, ваш поп главний и другие хрантутници мои, отивате в окопи, слагате каски и посрещате украински дрони с глави и унищожавате тях... Ясно?

    17:03 25.10.2025

  • 23 Забелязано в...

    11 0 Отговор
    Когато нямаше Интернет,само роднините ти знаеха колко си тъп

    Коментиран от #33

    17:04 25.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Голям смех

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "няма по голяма гнус":

    Сигурно говориш за Русия и руските медии.

    Коментиран от #27

    17:05 25.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Голям майтап

    6 3 Отговор

    До коментар #25 от "Голям смех":

    За УНИАН говори.

    17:06 25.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Събирайте копейките и да заминават за..

    4 9 Отговор
    ... фронта, там украинците си знаят работата , тъкмо ще прочистим България от тази зараза.

    Коментиран от #32

    17:07 25.10.2025

  • 30 Даката

    7 5 Отговор

    До коментар #17 от "Руски колхозник":

    Попилявала НАТО... ако НАТО се включи в тази война с вас е свършено, гиди руски неизтрезнели бок луци.

    17:08 25.10.2025

  • 31 Ма ти сериозно ли си толкова пр...

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Руски колхозник":

    ... ост? 🙈......

    17:10 25.10.2025

  • 32 А вас

    7 2 Отговор

    До коментар #29 от "Събирайте копейките и да заминават за..":

    Паветниците ще ви зачислим в ескортния батальон! Да облекчавате войниците докато истинските жени воюват наравно с мъжете!

    Коментиран от #35

    17:11 25.10.2025

  • 33 Стар лаф..

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Забелязано в...":

    .. ти не си го измислил, но нали имаш умствени способности на копейка какво друго да се очаква?, прочел си го в някой форум и сега го пишеш като твой, толкова ли си тъ..... че не можеш нещо твое да измислиш?

    17:14 25.10.2025

  • 34 az СВО Победа 80

    7 1 Отговор
    В рамките на СВО руснаците ликвидираха америкснския военен Боуен Кит Шарт от Мичиган, участвал в неуспешната за Киев агресия срещу Курска област.

    Рано или късно възмездието застига всеки!

    Коментиран от #40

    17:15 25.10.2025

  • 35 Да де...

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "А вас":

    Твоята жена воюва заедно с мен🤣

    Коментиран от #37

    17:16 25.10.2025

  • 36 Де гиди...

    2 3 Отговор
    Копейкаджийски гниди, всички на фронта.... Да запазим България чиста!

    17:19 25.10.2025

  • 37 Възможно

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Да де...":

    Тя е от медицинският батальон и прави клизми на паветниците когато се нагълтат с войнишко "щастие"!

    Коментиран от #41

    17:21 25.10.2025

  • 38 Омбре

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Толкова пердаши,че е минус 20 процента от територята и,а англ. журналист, който работи на фронтовата линия казва,че украинските жертви са около 2 млн. Не знам дали тази цифра е вярна, но тук във вакти понякога излзиа инфо за размяна на тела , онзи ден бяха 1000 украински с/у 31 руски, преди това 1000 за 19 или 21 ,че не помня. При тия украински загуби спрямо тези на руснаците мерси от такъв пердах. Иначе е интересно, когато фактите говорят, какви хора пускат такива мнения.

    17:26 25.10.2025

  • 39 Омбре

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Руски колхозник":

    Замина му уикенда с твоя коментар.

    17:28 25.10.2025

  • 40 Възмездието..

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "az СВО Победа 80":

    Аз те застигнах още като се роди...

    17:37 25.10.2025

  • 41 Охо...

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Възможно":

    Такива клизми и правя, чак ще завидиш.

    Коментиран от #42

    17:38 25.10.2025

  • 42 Разказа

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Охо...":

    Ми. С езика си работил клизмите!

    17:46 25.10.2025

  • 43 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "клуб Атлантик":

    Не съм руснак ве, евреин съм.

    17:51 25.10.2025

  • 44 Коци Георгиев

    0 0 Отговор
    Като чета статията, аха и Украйна да стигне в Москва и да победи Русия..Това пропагандата е голяма работа. Ама като чета и по долу коментарите също се замислям че аха и Украйна ще излезе победител. Чета и се чудя на всички дето така пишат - имате ли мозък в главите си или не . .Не виждате ли че цялото НАТО воюва с русия от близо 3 години , не виждате ли че почти цяла Европа дава помощ на Украйна , а америка наля стотици милиарди долари в Украйна. А Русия бавно но сигорно приближава Киев .А бе Матю , ти сляп ли си , глух ли си , или гледаш само БТВ. Ако Украйна нямаше тази помощ от всички страни членки на нато Русия отдавна да е забила червения байрак в киев , всъщност тя Русия и сега може да го забие ,но има още много муниции във държавния резерв , и иска да ги махне за да може да си поднови резерва. Стова завършвам.. ( Не съм путинист ,нито русофил , просто гледам реално на нещата ,а вие си дрънкайте глупости колкото искате. .Ида знаете едно Най , модерното оръжие в света е руското затова нато стоят настрани , и наче напада я Либия , я Ирак Я виетнам , и т.н. и т. н.)

    18:06 25.10.2025

