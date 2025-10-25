Под тежък обстрел! Путин мобилизира резерви, за да защити Русия от украинските дронове

Поради нарастването на броя на украинските атаки срещу Русия, в страната започват да се въвеждат по-активно мерки за защита на важни обекти. Както пише Bloomberg, за тази цел ще бъдат привлечени допълнителни войски.



Според изданието, руското правителство планира да промени законодателството относно гражданските резервисти, които са подписали договори за участие в редовни отбранителни учения в мирно време. В четвъртък в руската дума е внесен законопроект за въвеждане на специална мобилизация по указ на президента и разгръщане на този вид войски за защита на "критично важни“ обекти, включително нефтопреработвателни заводи и други енергийни обекти, транспортни връзки и промишлени предприятия.



По-рано британскията The Telegraph писа, че Русия се готви да мобилизира около два милиона военни резервисти в Украйна съгласно новото законодателство. "Промените в правилата могат да отворят достъп до огромни човешки ресурси в момент, когато руският президент Владимир Путин е под натиск да мобилизира нови сили, за да обнови и разшири 700-хилядната армия, която воюва в Украйна".



Все още няма публични данни за това колко души могат да бъдат привлечени по този начин в руската армия. Според някои оценки, могат да бъдат мобилизирани до 2 милиона души от така наречения "активен резерв“, които след като са преминали военна служба, са се събирали на редовни учения и тренировки. От Министерството на отбраната на РФ, пишат журналистите, са се опитали да успокоят обществото и са убеждавали, че "специалните мобилизирани“ няма да бъдат изпратени на фронта.



"Въпреки това, това потенциално позволява на руската армия да освободи повече войски за изпращане в Украйна чрез мобилизиране на резервисти за защита на границите на страната и важната инфраструктура, без да се прибягва до непопулярната мобилизация. Това е показател за натиска върху човешките ресурси, с който се сблъсква руската армия“, се посочва в статията.



Понастоящем законът позволява на руските власти да използват резервисти само за учения или проверки на военната готовност в Русия.

Още новини от Украйна