ISW: Русия се опитва да убеди американското общество да приеме капитулацията на Украйна
  Тема: Украйна

ISW: Русия се опитва да убеди американското общество да приеме капитулацията на Украйна

26 Октомври, 2025 09:46, обновена 26 Октомври, 2025 10:19

  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • донбас

Руските сили увеличават честотата на механизираните атаки в Украйна, за да се възползват от дъждовните и мъгливи метеорологични условия, които затрудняват операциите на украинските дронове

ISW: Русия се опитва да убеди американското общество да приеме капитулацията на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Кремъл се опитва да използва посещението на Кирил Дмитриев, главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции в САЩ, за да разпространи кремълските наративи за Украйна в американското информационно пространство. Основните искания на Москва са капитулация на Киев и назначаване на проруско марионетно управление.

Това припомня Институтът за изследване на войната (ISW).

Кирил Дмитриев ефективно призна, че Украйна е направила компромиси в преговорната си позиция, като потвърди, че максималистичните изисквания на Русия от 2021 и 2022 г. остават непроменени.

Руските сили продължават да се опитват да се възползват от лошите метеорологични условия, за да провеждат по-мащабни механизирани атаки, но продължават да понасят големи загуби на техника, които са несъразмерни спрямо постигнатите резултати.

ISW продължава да оценява, че руските сили увеличават честотата на механизираните атаки в Украйна, за да се възползват от дъждовните и мъгливи метеорологични условия, които затрудняват операциите на украинските дронове.

Настоящата практика на Русия да се възползва от метеорологичните условия, за да потисне ефекта от украинските удари с дронове срещу механизираната дейност, изглежда недостатъчна, тъй като украинските сили все още са в състояние да спрат до голяма степен механизираните атаки и да предотвратят значителни руски пробиви. Руските механизирани атаки обаче могат да позволят на руските сили да разгърнат пехотата по-близо до украинските позиции, за да проведат последващи мисии за проникване.

Пратеникът на Путин в САЩ Кирил Дмитриев ясно показа продължаващото нежелание на Русия да се ангажира с добросъвестни преговори за прекратяване на войната.

Депутатите от руската Държавна дума също продължават публично да заявяват, че Русия не е променила максималистичните си искания към Киев.

Дмитриев активно насърчава икономическото сътрудничество между САЩ и Русия, като същевременно дискретно намекваше за статута на Русия като ядрена сила. Дмитриев заяви, че все още съществува "потенциал за икономическо сътрудничество" между Русия и САЩ, но само ако САЩ "уважават" интересите на Русия.

Дмитриев повтори предложението на Русия за изграждане на тунел, свързващ Русия и САЩ през Беринговия проток, като се използва технологията на американския бизнесмен Илон Мъск.

Дмитриев заяви, че икономическите отношения могат да бъдат "основата на мирни отношения" между САЩ и Русия.

Дмитриев заяви, че икономическо сътрудничество е възможно, след като страните преодолеят "политическите си трудности" - а именно отказът на американския президент Доналд Тръмп да се подчини на максималистичните изисквания на Русия.

Дмитриев насърчава съвместни икономически проекти, за да стимулира Съединените щати да прекратят бързо войната според условията на Русия. Разговорите на Дмитриев за икономическо сътрудничество са опит да се представи Русия като сътрудничеща и готова да работи със Съединените щати за постигане на мирно споразумение и отвъд него, тъй като администрацията на Тръмп наскоро оцени Русия като пречка за мирните преговори.

Коментарите на Дмитриев за икономическите проекти съдържаха скрити заплахи, че Русия ще ескалира военните си действия, ако САЩ не се съгласят с неизменните искания на Русия.

Дмитриев многократно заяви в интервютата, че няма военно минало и че просто представлява икономическите интереси на Русия в САЩ.


Украйна
Оценка 1.8 от 19 гласа.
Оценка 1.8 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    23 7 Отговор
    Отново много нелепо заглавие...... Не видях кой е авторът, разбира се не четох.....

    Коментиран от #14, #50

    09:48 26.10.2025

  • 2 Варна 3

    10 28 Отговор
    Чакам капитулация на Русия. Този път ще загуби и Крим и това е!

    Коментиран от #44

    09:49 26.10.2025

  • 3 Пич

    30 8 Отговор
    Върви страховита пропаганда срещу решението на Путин и Тръмп да сложат край на войната в Украйна !!! Дори и ЦРУ заяви , че англичаните пречат на мирният процес !!! Къде пак ни набутаха нашите малоумници управници ?! Не при обикновените губещи , а при най губещите от най губещите !!!

    09:49 26.10.2025

  • 4 Наблюдател

    29 8 Отговор
    Кратко и ясно:
    "Целите на СВО ще бъдат достигнати!"

    Коментиран от #51

    09:50 26.10.2025

  • 5 Ццц

    25 8 Отговор
    99 % от американското общество вярва, че Украйна е град в Тексас и лесно може да бъде убедено, че България ще стане световен шампион по футбол следващото първенство. Проблемът е, че дори при това ниво на населението киевския палячо не може да ги убеди, че той печели.

    Коментиран от #17

    09:50 26.10.2025

  • 6 Института на Вики КУРабията

    20 5 Отговор
    Няма нужда от у еждения. То си е така. И американците го знаят. И евроОоодлижките го знаят. Остава да си извадят главата от ДИР...
    ....НИКА си.

    09:50 26.10.2025

  • 7 Сила

    9 5 Отговор
    Не всяка страна може да бъде управлявана от идиот , само страна от идиоти може !!!

    09:50 26.10.2025

  • 8 Русия попиля НАТО

    22 10 Отговор
    Новините от вчера -
    – В Купянска посока са обкръжени до 5000 военнослужещи от Въоръжените сили на Украйна, а в Красноармейска – 5500;

    – Групировка сили „Център“ е завършила обкръжението на противника в района на Красноармейск и Димитров;

    – Общо 31 батальона от Въоръжените сили на Украйна са обкръжени в района на Красноармейск и Димитров;

    – Повече от 70% от Волчанск е освободен;

    – Руските въоръжени сили са обкръжили Купянск, превзели са прелеза през река Оскол и са блокирали групировката на Въоръжените сили на Украйна;

    Коментиран от #15, #26, #36

    09:52 26.10.2025

  • 9 Страшно е

    9 26 Отговор
    Около Покровск и Допропиля хиляди неприбрани трупове на рашисти гният по полетата...пyтя изби жестоко рашистите

    Коментиран от #13, #19

    09:53 26.10.2025

  • 10 Да си дойдем на думата

    17 4 Отговор
    Капитулация на 404.
    А уж побеждаваше. План за победа имаше. 🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #12

    09:53 26.10.2025

  • 11 Pyccкий Карлик

    6 19 Отговор
    Раския нека убеждава, но Хаймърсите и Груз 200 си вървят 👍 Войната в Украйна е от огромно значение за Запада и Европа. Такава взаимно клане на нацики и русики се случва веднъж на милион години. Лайквам 😁

    09:54 26.10.2025

  • 12 Киев за два дня.

    5 12 Отговор

    До коментар #10 от "Да си дойдем на думата":

    Пумияр с пумияр.

    Коментиран от #20

    09:55 26.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ццц

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Авторът е експерт! В тази медия се допускат само експертни заключения, които с първите две изречения те убеждават.... да не ги четеш до края. Как не си го разбрал още?

    09:56 26.10.2025

  • 15 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 17 Отговор

    До коментар #8 от "Русия попиля НАТО":

    Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #24, #32

    09:56 26.10.2025

  • 16 Изпитанията на ракетата "Буревестник"

    7 2 Отговор
    Изпитанията на ракетата "Буревестник" приключиха, съобщи президентът Владимир Путин.

    Изпитанията на ракетата са проведени на 21 октомври, съобщи началникът на Генералния щаб Герасимов.

    Крилатите ракети" Буревестник " с ядрена енергийна установка са уникален продукт, който никой в света няма.

    Ракетата преодоля разстояние от 14 хиляди км.и това не е границата.

    Ракетата беше във въздуха около 15 часа.

    Ракетата показа възможности за заобикаляне на системите за ПРО.

    Коментиран от #45

    09:56 26.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 РЕАЛИСТ

    10 5 Отговор
    Д а дни държахте статия, как Путин в загубил вече войната, пък сега искал капитулация на Украйна. Я си подбирайте по-добре авторите. За кардарини ни взехте.

    09:58 26.10.2025

  • 19 Българин

    4 12 Отговор

    До коментар #9 от "Страшно е":

    Зеленски и Путин избиха над милион руснаци.

    09:58 26.10.2025

  • 20 Крим за три дня

    10 2 Отговор

    До коментар #12 от "Киев за два дня.":

    ПУмияр с пУмияр

    09:58 26.10.2025

  • 21 Асен

    7 10 Отговор
    Рашистите нямат никакъв шанс то и за това вече 4 година буксуват на едно място.

    09:59 26.10.2025

  • 22 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    5 10 Отговор
    Точка.

    10:00 26.10.2025

  • 23 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 9 Отговор
    ПО НАГЛИ УБИЙЦИ ОТ РУСКИТЕ МАРОДЕРИ И УБИЙЦИ НЯМА В ЦЯЛ СВЯТ .................... ФАКТ !

    10:00 26.10.2025

  • 24 Първия ден

    8 3 Отговор

    До коментар #15 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Още два дня ще ви бъхтят. Така пише в статията. Не четеш ли?

    10:00 26.10.2025

  • 25 Гошо

    8 1 Отговор
    "Институтът за изследване на войната "
    Липсват ми проучванията на тия Преди през ден ни осведомявахте за резултатите от изследванията им

    10:01 26.10.2025

  • 26 Изпражнението гайтанджиева

    6 9 Отговор

    До коментар #8 от "Русия попиля НАТО":

    Руски фейкове.

    Коментиран от #49

    10:01 26.10.2025

  • 27 1302

    14 3 Отговор
    За съжаление НАТО и Европа не са узрели за да приемат реалността и да признаят, че разширението на НАТО и конфронтацията с Русия чрез Украйна беше грешка.
    Руснаците сто пъти им повториха: Целите на СВО ще бъдат постигнати или на бойното поле или на масата за преговори.
    Към днешна дата ситуацията на бойното поле е ясна. Няма победа само с пропаганда и пи-ар акции. За победа трябват хора и желязо.
    Ядрена ескалация е малко вероятна, защото дори на Запад не я искат, поради реалния риск използването на тактическо ядрено оръжие да прерасне веднага в глобален ядрен сблъсък.
    Трябва да се преговаря.
    Все още Украйна може да спаси Харков и Одеса, което за тях ще бъде голяма победа, предвид реалностите на бойното поле.
    Украйна трябва сама да помисли за собственото си оцеляване.
    Не бива да разчита на САЩ и Западна Европа - там на никого не му пука за никаква Украйна.
    Ние също трябва да го имаме предвид това, и да се опитаме да мислим с главите си.

    Коментиран от #48

    10:01 26.10.2025

  • 28 Факти-чески днес сте на крайни

    3 8 Отговор
    проруски позиции!

    10:02 26.10.2025

  • 29 В В.П.

    8 5 Отговор
    Окрайната е раково образувание..Никой не се нуждае от тия мишоци..Оставиха я на РФ да я затрие ..Ахахаха ..Набутаха за 500 млд ,старо оръжие..на зелю артиста...Нужно ли беше това ??

    10:03 26.10.2025

  • 30 Паисий е жив

    10 4 Отговор
    Парадокс - съюзниците на Украйна не се интересуват от броя жертви на ВСУ, начините за мобилизация, погазването на законите, зверствата и откровено нацистките послания, на които сме свидетели от над 10 год от бандеровците. Украинският народ е между чука на руснаците, приятелското незачитане на живота от западняците и под фанатичното ръководство на бандерите.

    10:04 26.10.2025

  • 31 Хаха

    8 4 Отговор
    Лелките от института накрая стоплят, че в крайна сметка Кравария капитулира след последния укра....

    10:04 26.10.2025

  • 32 Българин

    9 5 Отговор

    До коментар #15 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Ти кажи за тплкпва време и хиляди иьстрелвни ракети и дронове защо Украйна не може да срути Кримския мост,м???

    10:04 26.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Сатана Z

    5 4 Отговор
    Глупавото в тази логорея е,че пропагандаторите от ISW започнаха сами да си вярват на глупостите ,които разпространяват 24/7.Краварското общество е измет,която не трябва да бъде убеждавана за нещо от Русия при положение ,че от тях не зависи нищо.
    Краварите разбират само от бой,което и се случва в момента с НАТО и техните псета от ВСУ

    10:05 26.10.2025

  • 35 В В.П.

    6 3 Отговор
    Руското общество е убедено .в това .Американското ,не му влиза в работата..

    10:07 26.10.2025

  • 36 Ццц

    0 6 Отговор

    До коментар #8 от "Русия попиля НАТО":

    Господине, всичко това, което сте написал е вярно. Но не разбирате, че това е тактиката на комика - веднъж като ги обкръжат за ВСУ е по-лесно да им нанасят тежки поражения. И миналия ден се похвалиха, че са взривили две моторетки. Това нямаше да е възможно, защото Тръмп не дава томахавки и могат да бият само на кратки дистанции. Дрогираният много му се ядосва за това, но все пак им намери цаката. Все пак намери сили в себе си и от агитатор за демократите успя да стане пръв републиканец, а най-големият търговец на оръжия в света да предложи за нобелов лауреат за мир! Копейките са тъпи и не разбират колко широко скроена личност е рускоезичния враг на Русия и за това го ненавиждат.

    10:07 26.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ццц

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "ЩЩЩ":

    По минусите виждам, че ти успяваш да накараш другите във форума, че си прав, така че може да слизаш вече на беседката под панелката. Повечето ти другари вече повръщат и отдавна обсъдиха световната политика.

    10:10 26.10.2025

  • 39 Баш Балък

    4 3 Отговор
    Хамериканското общество какво му пука за някоя страна която не знае дори къде е на картата, сигурно 40% смятат че е в Африка, останалите 60% не знаят за такава държава.

    10:10 26.10.2025

  • 40 В В.П.

    4 6 Отговор
    Най великия просяк на всички времена..зелю артиста..Фалира Есср,САЩ и разби НАТО..Сам самичък..

    Коментиран от #43

    10:12 26.10.2025

  • 41 С един милион

    7 2 Отговор
    Ушанки при Кабзон трудно ще убеди САЩ.Важното, че се лее руска кръв, а не Западна

    10:12 26.10.2025

  • 42 Хм..

    3 2 Отговор
    Да започва да убеждава руското общество за капитулацията на расия. Че следва вековна изолация и мизерия.

    10:13 26.10.2025

  • 43 Ха ха ха

    4 2 Отговор

    До коментар #40 от "В В.П.":

    вЕрвай си русоробе, само това ти остана.Мечтат не вредно както казват твойте любими крепостни ушанки

    10:14 26.10.2025

  • 44 АБВ

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    "Чакам капитулация на Русия. Този път ще загуби и Крим и това е! "

    Чакай, чакай ! Като лисицата, дето чакала да паднат на коча м--е !

    10:15 26.10.2025

  • 45 Ццц

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Изпитанията на ракетата "Буревестник"":

    Правят чудеса с украинските перални. 🤣🤣🤣 А тепърва започват разработки и с откраднатите тоалетни. Западната пропаганда е в шок да не им даде още някоя идея, че язък за санкциите.

    10:21 26.10.2025

  • 46 В В.П.

    3 1 Отговор
    15млн офейкали окропа ,са убедени че не трябва да свършва Лобута .щото ще ги върнат в клозета .

    10:21 26.10.2025

  • 47 Ха ха ха

    2 5 Отговор
    вЕрвай си русоробе, само това ти остана.Мечтат не вредно както казват твойте любими крепостни ушанки

    10:23 26.10.2025

  • 48 Ццц

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "1302":

    На приказки е лесно да се каже да мислят с главите си. Но на яве сегашните ЕС политици имат повече мозък в петите, а главите ползват само да им държат зъбите.

    10:31 26.10.2025

  • 49 Смешник

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Изпражнението гайтанджиева":

    Е как ще са фейкове като е официално съобщение на министерството на отбраната на Русия Лично Герасимов го докладва на Путин

    10:35 26.10.2025

  • 50 SDEЧЕВ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Не разбрахте ли,че всичките статии тук се пишат от CHATGPT. Пълни с тафталогии9 и безсмислици.

    10:37 26.10.2025

  • 51 Ами хайде де....

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдател":

    Постигнете ги тези цели най накрая, четири години дуднете и фъфлите за тези цели и все на едно място стоите.

    Коментиран от #56

    10:38 26.10.2025

  • 52 Софиянец

    3 0 Отговор
    Американското общество нито знае къде е у-крайна, нито ги интересува какво ще става с 404 😂

    Какви глупости се опитвате да пробутате 😂😂😂

    10:42 26.10.2025

  • 53 В В.П.

    2 0 Отговор
    След терр.акта на СП2 РФ не вярва на ,цивилизования запад..След милитаризацията на Киев и режима,наемници ,пари ,пропаганда и военно обучение ,още по малко...НО ВСЕ ПАК НЯМА ДА ИЗПУКСТ КИЕВ С ЯРСА..Това Нее САЩ,през 1945 та ..Руската преса ,ще постигне целта.

    10:44 26.10.2025

  • 54 Хрусчов трябваше да удари с 50 мегатона

    2 0 Отговор
    Запада и така няколко пъти

    10:49 26.10.2025

  • 55 Сърдит капейко

    0 0 Отговор
    Като сменим световния ред по възможно най-безаналогов начин ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите ну паГади

    11:04 26.10.2025

  • 56 МОЧА в калта

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Ами хайде де....":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    11:05 26.10.2025

