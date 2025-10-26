ISW: Русия се опитва да убеди американското общество да приеме капитулацията на Украйна

Кремъл се опитва да използва посещението на Кирил Дмитриев, главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции в САЩ, за да разпространи кремълските наративи за Украйна в американското информационно пространство. Основните искания на Москва са капитулация на Киев и назначаване на проруско марионетно управление.
Това припомня Институтът за изследване на войната (ISW).
Кирил Дмитриев ефективно призна, че Украйна е направила компромиси в преговорната си позиция, като потвърди, че максималистичните изисквания на Русия от 2021 и 2022 г. остават непроменени.
Руските сили продължават да се опитват да се възползват от лошите метеорологични условия, за да провеждат по-мащабни механизирани атаки, но продължават да понасят големи загуби на техника, които са несъразмерни спрямо постигнатите резултати.
ISW продължава да оценява, че руските сили увеличават честотата на механизираните атаки в Украйна, за да се възползват от дъждовните и мъгливи метеорологични условия, които затрудняват операциите на украинските дронове.
Настоящата практика на Русия да се възползва от метеорологичните условия, за да потисне ефекта от украинските удари с дронове срещу механизираната дейност, изглежда недостатъчна, тъй като украинските сили все още са в състояние да спрат до голяма степен механизираните атаки и да предотвратят значителни руски пробиви. Руските механизирани атаки обаче могат да позволят на руските сили да разгърнат пехотата по-близо до украинските позиции, за да проведат последващи мисии за проникване.
Пратеникът на Путин в САЩ Кирил Дмитриев ясно показа продължаващото нежелание на Русия да се ангажира с добросъвестни преговори за прекратяване на войната.
Депутатите от руската Държавна дума също продължават публично да заявяват, че Русия не е променила максималистичните си искания към Киев.
Дмитриев активно насърчава икономическото сътрудничество между САЩ и Русия, като същевременно дискретно намекваше за статута на Русия като ядрена сила. Дмитриев заяви, че все още съществува "потенциал за икономическо сътрудничество" между Русия и САЩ, но само ако САЩ "уважават" интересите на Русия.
Дмитриев повтори предложението на Русия за изграждане на тунел, свързващ Русия и САЩ през Беринговия проток, като се използва технологията на американския бизнесмен Илон Мъск.
Дмитриев заяви, че икономическите отношения могат да бъдат "основата на мирни отношения" между САЩ и Русия.
Дмитриев заяви, че икономическо сътрудничество е възможно, след като страните преодолеят "политическите си трудности" - а именно отказът на американския президент Доналд Тръмп да се подчини на максималистичните изисквания на Русия.
Дмитриев насърчава съвместни икономически проекти, за да стимулира Съединените щати да прекратят бързо войната според условията на Русия. Разговорите на Дмитриев за икономическо сътрудничество са опит да се представи Русия като сътрудничеща и готова да работи със Съединените щати за постигане на мирно споразумение и отвъд него, тъй като администрацията на Тръмп наскоро оцени Русия като пречка за мирните преговори.
Коментарите на Дмитриев за икономическите проекти съдържаха скрити заплахи, че Русия ще ескалира военните си действия, ако САЩ не се съгласят с неизменните искания на Русия.
Дмитриев многократно заяви в интервютата, че няма военно минало и че просто представлява икономическите интереси на Русия в САЩ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #14, #50
09:48 26.10.2025
2 Варна 3
Коментиран от #44
09:49 26.10.2025
3 Пич
09:49 26.10.2025
4 Наблюдател
"Целите на СВО ще бъдат достигнати!"
Коментиран от #51
09:50 26.10.2025
5 Ццц
Коментиран от #17
09:50 26.10.2025
6 Института на Вики КУРабията
....НИКА си.
09:50 26.10.2025
7 Сила
09:50 26.10.2025
8 Русия попиля НАТО
– В Купянска посока са обкръжени до 5000 военнослужещи от Въоръжените сили на Украйна, а в Красноармейска – 5500;
– Групировка сили „Център“ е завършила обкръжението на противника в района на Красноармейск и Димитров;
– Общо 31 батальона от Въоръжените сили на Украйна са обкръжени в района на Красноармейск и Димитров;
– Повече от 70% от Волчанск е освободен;
– Руските въоръжени сили са обкръжили Купянск, превзели са прелеза през река Оскол и са блокирали групировката на Въоръжените сили на Украйна;
Коментиран от #15, #26, #36
09:52 26.10.2025
9 Страшно е
Коментиран от #13, #19
09:53 26.10.2025
10 Да си дойдем на думата
А уж побеждаваше. План за победа имаше. 🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #12
09:53 26.10.2025
11 Pyccкий Карлик
09:54 26.10.2025
12 Киев за два дня.
До коментар #10 от "Да си дойдем на думата":Пумияр с пумияр.
Коментиран от #20
09:55 26.10.2025
14 Ццц
До коментар #1 от "Европеец":Авторът е експерт! В тази медия се допускат само експертни заключения, които с първите две изречения те убеждават.... да не ги четеш до края. Как не си го разбрал още?
09:56 26.10.2025
15 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #8 от "Русия попиля НАТО":Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
Коментиран от #24, #32
09:56 26.10.2025
16 Изпитанията на ракетата "Буревестник"
Изпитанията на ракетата са проведени на 21 октомври, съобщи началникът на Генералния щаб Герасимов.
Крилатите ракети" Буревестник " с ядрена енергийна установка са уникален продукт, който никой в света няма.
Ракетата преодоля разстояние от 14 хиляди км.и това не е границата.
Ракетата беше във въздуха около 15 часа.
Ракетата показа възможности за заобикаляне на системите за ПРО.
Коментиран от #45
09:56 26.10.2025
18 РЕАЛИСТ
09:58 26.10.2025
19 Българин
До коментар #9 от "Страшно е":Зеленски и Путин избиха над милион руснаци.
09:58 26.10.2025
20 Крим за три дня
До коментар #12 от "Киев за два дня.":ПУмияр с пУмияр
09:58 26.10.2025
21 Асен
09:59 26.10.2025
22 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
10:00 26.10.2025
23 ЕДГАР КЕЙСИ
10:00 26.10.2025
24 Първия ден
До коментар #15 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Още два дня ще ви бъхтят. Така пише в статията. Не четеш ли?
10:00 26.10.2025
25 Гошо
Липсват ми проучванията на тия Преди през ден ни осведомявахте за резултатите от изследванията им
10:01 26.10.2025
26 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #8 от "Русия попиля НАТО":Руски фейкове.
Коментиран от #49
10:01 26.10.2025
27 1302
Руснаците сто пъти им повториха: Целите на СВО ще бъдат постигнати или на бойното поле или на масата за преговори.
Към днешна дата ситуацията на бойното поле е ясна. Няма победа само с пропаганда и пи-ар акции. За победа трябват хора и желязо.
Ядрена ескалация е малко вероятна, защото дори на Запад не я искат, поради реалния риск използването на тактическо ядрено оръжие да прерасне веднага в глобален ядрен сблъсък.
Трябва да се преговаря.
Все още Украйна може да спаси Харков и Одеса, което за тях ще бъде голяма победа, предвид реалностите на бойното поле.
Украйна трябва сама да помисли за собственото си оцеляване.
Не бива да разчита на САЩ и Западна Европа - там на никого не му пука за никаква Украйна.
Ние също трябва да го имаме предвид това, и да се опитаме да мислим с главите си.
Коментиран от #48
10:01 26.10.2025
28 Факти-чески днес сте на крайни
10:02 26.10.2025
29 В В.П.
10:03 26.10.2025
30 Паисий е жив
10:04 26.10.2025
31 Хаха
10:04 26.10.2025
32 Българин
До коментар #15 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Ти кажи за тплкпва време и хиляди иьстрелвни ракети и дронове защо Украйна не може да срути Кримския мост,м???
10:04 26.10.2025
34 Сатана Z
Краварите разбират само от бой,което и се случва в момента с НАТО и техните псета от ВСУ
10:05 26.10.2025
35 В В.П.
10:07 26.10.2025
36 Ццц
До коментар #8 от "Русия попиля НАТО":Господине, всичко това, което сте написал е вярно. Но не разбирате, че това е тактиката на комика - веднъж като ги обкръжат за ВСУ е по-лесно да им нанасят тежки поражения. И миналия ден се похвалиха, че са взривили две моторетки. Това нямаше да е възможно, защото Тръмп не дава томахавки и могат да бият само на кратки дистанции. Дрогираният много му се ядосва за това, но все пак им намери цаката. Все пак намери сили в себе си и от агитатор за демократите успя да стане пръв републиканец, а най-големият търговец на оръжия в света да предложи за нобелов лауреат за мир! Копейките са тъпи и не разбират колко широко скроена личност е рускоезичния враг на Русия и за това го ненавиждат.
10:07 26.10.2025
38 Ццц
До коментар #17 от "ЩЩЩ":По минусите виждам, че ти успяваш да накараш другите във форума, че си прав, така че може да слизаш вече на беседката под панелката. Повечето ти другари вече повръщат и отдавна обсъдиха световната политика.
10:10 26.10.2025
39 Баш Балък
10:10 26.10.2025
40 В В.П.
Коментиран от #43
10:12 26.10.2025
41 С един милион
10:12 26.10.2025
42 Хм..
10:13 26.10.2025
43 Ха ха ха
До коментар #40 от "В В.П.":вЕрвай си русоробе, само това ти остана.Мечтат не вредно както казват твойте любими крепостни ушанки
10:14 26.10.2025
44 АБВ
До коментар #2 от "Варна 3":"Чакам капитулация на Русия. Този път ще загуби и Крим и това е! "
Чакай, чакай ! Като лисицата, дето чакала да паднат на коча м--е !
10:15 26.10.2025
45 Ццц
До коментар #16 от "Изпитанията на ракетата "Буревестник"":Правят чудеса с украинските перални. 🤣🤣🤣 А тепърва започват разработки и с откраднатите тоалетни. Западната пропаганда е в шок да не им даде още някоя идея, че язък за санкциите.
10:21 26.10.2025
46 В В.П.
10:21 26.10.2025
47 Ха ха ха
10:23 26.10.2025
48 Ццц
До коментар #27 от "1302":На приказки е лесно да се каже да мислят с главите си. Но на яве сегашните ЕС политици имат повече мозък в петите, а главите ползват само да им държат зъбите.
10:31 26.10.2025
49 Смешник
До коментар #26 от "Изпражнението гайтанджиева":Е как ще са фейкове като е официално съобщение на министерството на отбраната на Русия Лично Герасимов го докладва на Путин
10:35 26.10.2025
50 SDEЧЕВ
До коментар #1 от "Европеец":Не разбрахте ли,че всичките статии тук се пишат от CHATGPT. Пълни с тафталогии9 и безсмислици.
10:37 26.10.2025
51 Ами хайде де....
До коментар #4 от "Наблюдател":Постигнете ги тези цели най накрая, четири години дуднете и фъфлите за тези цели и все на едно място стоите.
Коментиран от #56
10:38 26.10.2025
52 Софиянец
Какви глупости се опитвате да пробутате 😂😂😂
10:42 26.10.2025
53 В В.П.
10:44 26.10.2025
54 Хрусчов трябваше да удари с 50 мегатона
10:49 26.10.2025
55 Сърдит капейко
11:04 26.10.2025
56 МОЧА в калта
До коментар #51 от "Ами хайде де....":Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира
11:05 26.10.2025