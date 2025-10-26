Кремъл се опитва да използва посещението на Кирил Дмитриев, главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции в САЩ, за да разпространи кремълските наративи за Украйна в американското информационно пространство. Основните искания на Москва са капитулация на Киев и назначаване на проруско марионетно управление.

Това припомня Институтът за изследване на войната (ISW).

Кирил Дмитриев ефективно призна, че Украйна е направила компромиси в преговорната си позиция, като потвърди, че максималистичните изисквания на Русия от 2021 и 2022 г. остават непроменени.

Руските сили продължават да се опитват да се възползват от лошите метеорологични условия, за да провеждат по-мащабни механизирани атаки, но продължават да понасят големи загуби на техника, които са несъразмерни спрямо постигнатите резултати.

ISW продължава да оценява, че руските сили увеличават честотата на механизираните атаки в Украйна, за да се възползват от дъждовните и мъгливи метеорологични условия, които затрудняват операциите на украинските дронове.

Настоящата практика на Русия да се възползва от метеорологичните условия, за да потисне ефекта от украинските удари с дронове срещу механизираната дейност, изглежда недостатъчна, тъй като украинските сили все още са в състояние да спрат до голяма степен механизираните атаки и да предотвратят значителни руски пробиви. Руските механизирани атаки обаче могат да позволят на руските сили да разгърнат пехотата по-близо до украинските позиции, за да проведат последващи мисии за проникване.

Пратеникът на Путин в САЩ Кирил Дмитриев ясно показа продължаващото нежелание на Русия да се ангажира с добросъвестни преговори за прекратяване на войната.

Депутатите от руската Държавна дума също продължават публично да заявяват, че Русия не е променила максималистичните си искания към Киев.

Дмитриев активно насърчава икономическото сътрудничество между САЩ и Русия, като същевременно дискретно намекваше за статута на Русия като ядрена сила. Дмитриев заяви, че все още съществува "потенциал за икономическо сътрудничество" между Русия и САЩ, но само ако САЩ "уважават" интересите на Русия.

Дмитриев повтори предложението на Русия за изграждане на тунел, свързващ Русия и САЩ през Беринговия проток, като се използва технологията на американския бизнесмен Илон Мъск.

Дмитриев заяви, че икономическите отношения могат да бъдат "основата на мирни отношения" между САЩ и Русия.

Дмитриев заяви, че икономическо сътрудничество е възможно, след като страните преодолеят "политическите си трудности" - а именно отказът на американския президент Доналд Тръмп да се подчини на максималистичните изисквания на Русия.

Дмитриев насърчава съвместни икономически проекти, за да стимулира Съединените щати да прекратят бързо войната според условията на Русия. Разговорите на Дмитриев за икономическо сътрудничество са опит да се представи Русия като сътрудничеща и готова да работи със Съединените щати за постигане на мирно споразумение и отвъд него, тъй като администрацията на Тръмп наскоро оцени Русия като пречка за мирните преговори.

Коментарите на Дмитриев за икономическите проекти съдържаха скрити заплахи, че Русия ще ескалира военните си действия, ако САЩ не се съгласят с неизменните искания на Русия.

Дмитриев многократно заяви в интервютата, че няма военно минало и че просто представлява икономическите интереси на Русия в САЩ.