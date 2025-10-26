Новини
Ново ниво на партньорство в сферата на отбраната! Лондон и Киев ще произвеждат заедно дронове прехващачи
  Тема: Украйна

Ново ниво на партньорство в сферата на отбраната! Лондон и Киев ще произвеждат заедно дронове прехващачи

26 Октомври, 2025 12:45 359 12

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • великобритания-
  • нато

По-рано тази седмица президентът Володимир Зеленски показа украинския дрон прехващач "Октопод-100" на британския премиер Киър Стармър на среща в Лондон, припомня Укринформ

Ново ниво на партньорство в сферата на отбраната! Лондон и Киев ще произвеждат заедно дронове прехващачи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Министерствата на отбраната на Украйна и на Великобритания се споразумяха за съвместното производство на хиляда дрона прехващачи "Октопод-100" (Octopus-100), предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров съобщи днес новината във "Фейсбук".

"Украйна преминава към ново ниво на партньорство с Обединеното кралство в сферата на отбраната", пише той в своята публикация.

Умеров отбелязва, че това ще бъде първият украински боен дрон, който ще бъде пуснат в серийно производство в страна от НАТО.

По-рано тази седмица президентът Володимир Зеленски показа украинския дрон прехващач "Октопод-100" на британския премиер Киър Стармър на среща в Лондон, припомня Укринформ.

Великобритания ще произвежда тези безпилотни летателни апарати за по-нататъшни изпитания в Украйна.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    7 0 Отговор
    Партньорството с прехващачи - Лондон е прехванал Зелю за гушата !!! Такова им е партньорство на кръвосмесителите - до смърт !!!

    12:48 26.10.2025

  • 2 ЛИЛИ

    4 0 Отговор
    КОЛКО СА СМЕШНИ ФАКТИ ПОКАЗВАТ АНГЛИИСКИ ДРОН НА АНГЛИЧАНИТЕ

    12:49 26.10.2025

  • 3 Укропски лаф

    4 0 Отговор
    Ще,ще!

    12:49 26.10.2025

  • 4 Кога ще е това

    4 0 Отговор
    ЩЕ? На Куково лято

    12:50 26.10.2025

  • 5 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Буревестника обикаля горе и по всяко време може да падне в Лондон.

    12:51 26.10.2025

  • 6 Ама то в Киев

    3 0 Отговор
    и Украйна като няма ток, Англия пита ли се как Киев ще произвежда каквото и да е.

    12:52 26.10.2025

  • 7 Руска пропаганда

    0 4 Отговор
    Ма нали открай време руската пропаганда тръби, че бедната русийка се бие срещу целият свят, че не иска да и играе по свирката?

    12:52 26.10.2025

  • 8 1234

    4 0 Отговор
    ама как па един завод не направиха у нас,нали много ни обичат,таз осрайна я заринаха с заводи,а проданици

    12:52 26.10.2025

  • 9 Предал

    3 0 Отговор
    Укринформ.Хахаха
    Повярвахме

    12:52 26.10.2025

  • 10 бг де бил

    1 2 Отговор
    Само де бил може да си мисли, че маскаль, съдрания галош, може да подчини украинец!

    12:53 26.10.2025

  • 11 Иван Вазов

    0 2 Отговор
    ...Руски еничарин да се наричам,
    първа радост е за мен...

    12:53 26.10.2025

  • 12 Ганя Путинофила

    0 1 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре знае как да утилизира руснята!

    12:55 26.10.2025

Новини по държави:
