Шефът на ГРУ на Украйна Буданов: Руската икономика все още е достатъчно стабилна, за да продължи войната

Офисът на Кирило Буданов, директорът на Главното разузнавателно управление към Министерството на отбраната на Украйна (ГРУ), е тъмен: светлините са изгасени, щорите са спуснати, единственото – слабо – осветление идва от екран на стената срещу бюрото му, покрито с книги и папки, пише Il Foglio.

Италианският ежедневник публикува обширно интервю с началника на ГРУ Кирило Буданов.

Въпреки че руснаците са се опитвали да го убият многократно, Буданов продължава да работи тук, в централата на тайните служби, на полуострова, който се намира в центъра на Киев и в средата на Днепър, реката, която пресича украинската столица: единственият знак за секретност е мракът, в който се потапя този 39-годишен генерал-лейтенант, който работи в разузнаването от 2007 г., е бил ранен три пъти в бой след 2014 г. и от време на време участва лично във военни операции.

Буданов не обича любезности и излишни украшения, има репутация на лаконичен и дистанциран човек, посочват неговите сътрудници: задава кратки и прецизни въпроси, винаги отива направо на въпроса. Да започнем веднага със стратегията на Владимир Путин за зимата, четвъртата след мащабната инвазия в Украйна: в нощта преди срещата, сирената, която сигнализира за приближаващи се руски ракети и дронове, прозвуча три пъти в Киев, експлозиите се чуват дори в центъра на града, бе атакувана електроцентрала, което остави части от столицата без ток през целия следващ ден, а в едно село в региона е ударена къщата, в която живееше 38-годишна майка: тя загива заедно с шестмесечната си дъщеря и 12-годишната си племенница. Малко преди срещата, в Харков руснаците са ударили детска градина, в която има 48 деца: учителките успяват да заведат децата в убежището и да ги спасят. "Не е тайна, че руснаците искат да причинят тотално прекъсване на електрозахранването в Украйна“, посочва Буданов. "Причината е следната: според тях тези атаки оказват влияние върху социално незащитените слоеве от украинското население“.

"Хората със среден и висок доход“, продължава Буданов, "вече разполагат с всички видове устройства, необходими за преодоляване на прекъсването на електрозахранването, инвертори и батерии, а някои дори имат частни генератори, с които да отопляват и осветяват домовете си. Военните и правителствените структури също отдавна разполагат с генератори, но хората, засегнати от руските атаки, принадлежат към социално незащитените слоеве, които имат по-ниски доходи. Руското ръководство иска да постигне тотално прекъсване на електрозахранването, защото вярва, че по този начин ще създаде социално недоволство в страната“. Това е доминиращата тема в нашия разговор: Путин иска да унищожи не само Украйна, но и цялата подкрепа за Украйна, както от страна на украинците, така и от страна на нейните съюзници. Многократно Буданов заявява, че най-важното, грижата и в същото време най-голямата сила на Украйна, е единството: без него войната не може да бъде спечелена.

"Руското ръководство иска да постигне тотално затъмнение, защото вярва, че по този начин ще създаде социално недоволство в страната“.

Киев промени начина си на водене на война – изобретателност, иновации и стратегия позволиха на Украйна да задържи фронтовата линия и да нанесе удари по военни и стратегически цели на руска територия с дълбоки удари.

През последните дни украинските отбранителни сили успяха да нанесат удари по химическия завод в Брянск, който произвежда барут, експлозиви и компоненти за ракетно гориво, и по нефтопреработвателния завод в Дагестан. Буданов заявява, че "дълбоките удари са съсредоточени в две посоки: първата е да се парализира значително производството и рафинирането на руски петрол, които са един от основните източници на приходи за руския бюджет.

Втората линия на действие е, разбира се, да се набележат и ударят руската отбранителна промишленост и предприятията, които произвеждат оръжия и оборудване за руската армия“. Разликата между украинските и руските атаки е очевидна: "Ние не воюваме целенасочено срещу обществото на Руската федерация“.

Украинските удари вече дават резултати, което се потвърждава от данните за руския износ на въглеводороди и нефтопродукти.

"От сектора за износ на бензин почти сме ги елиминирахме“, заявява шефът на разузнавателната служба на украинското министерство на отбраната. Успехът се дължи на факта, че руската противовъздушна отбрана е концентрирана по границата, в окупираните украински територии и в защита на Москва и Санкт Петербург: "Когато се премине системата, разположена по нашата граница, полетът на нашите дронове през Руската федерация винаги е безпроблемен“, заявява Буданов.

Следващата противовъздушна отбрана се среща при защитата на конкретен обект: "Сега Руската федерация се опитва да увеличи броя им, но обемите са твърде големи, за да се защити всичко“. Буданов посочва, че гледа графиките, руснаците се опитват да компенсират щетите, "изнасяйки повече суров нефт и втечнен газ, за да балансират приходите в бюджета си“. Що се отнася до атаките срещу руската отбранителна промишленост, "има ефекти, но те са по-малко осезаеми“, допълва той. "Тези ефекти са по-трудни за разчитане, защото създаваме проблеми на темпото на руското военно производство“.

Миналата седмица, по време на публична среща, Буданов заяви, че атаките на руска територия действат като санкции срещу Русия, потвърждавайки това, което заяви и президентът Володимир Зеленски: подтекста е, че западните санкции досега не са били достатъчни и че руската икономика все още е стабилна. "Руската федерация е много мощен враг, независимо от това, което някои заявяват и мислят. Много добре си спомням мненията, които влиятелни руски военни фигури имаха през февруари 2023 г.“, заявява Буданов, цитирайки ги: "Вярвахме, че имаме много мощна армия и слаба икономика – посочваха те – но открихме, че е точно обратното“.

Руската икономика все още е достатъчно стабилна, за да продължи войната: "Не се отнасям само до петрола, а до целия сектор на енергийните ресурси. Сега всички говорят за намаляване на зависимостта от руския газ, но в същото време обемите на износа на руски втечнен газ нарастват до такава степен, че компенсират намалението на потреблението на газ“.

Именно приходите от енергийната индустрия позволяват на Русия да продължи войната, "помощта от други страни, съюзници, разбира се, също има значение, но без приходите от енергията Русия не би била в състояние да продължи да води тази война. Така че, ако говорим само хипотетично, ако беше наложено истинско ембарго върху руските въглеводороди и продукти, получени от въглеводороди (метан, етан, пропан и бутан), общата картина щеше да бъде съвсем различна“. През последните дни съюзниците на Украйна направиха стъпки напред: на 22 октомври Министерството на финансите на САЩ обяви въвеждането на санкции срещу руските петролни гиганти "Роснефт“ и "Лукойл“ и техните дъщерни дружества, а на следващия ден Европейският съюз одобри деветнадесетия пакет от санкции, който включва и "енергиен блокаж“. Преди да преминем към единството на подкрепата на съюзниците, италианските журналисти задават на Буданов конкретен въпрос, както той обича: американското разузнаване помага ли на украинските сили за ударите дълбоко в руската територия? Ето го, лаконичният Буданов: "Всички ние сме част от този процес“, отговаря той.

През лятото някои източници на италианския вестник са заявили, че примирието е близо: това не е просто надежда, украинците са се научили да не градират стратегията си върху надеждата, а върху информация, изчисления и реализъм. Но примирие не бе постигнато.

Буданов потвърждава, че има възможности, но обяснява, че трябва да се съчетаят много фактори – в Украйна, в Русия, в съюзническите страни – и то всички заедно: само точното съчетание на тези елементи в планиран момент ще даде резултати, в противен случай "войната ще продължи“.

Както всички украински лидери, Буданов не критикува Доналд Тръмп, дори когато той продължава да подхранва илюзията за възможни преговори с Владимир Путин: това самообладание, отново, е част от подход, който не се основава на надежди или оплаквания, а на реализъм. "Харесва ли ни или не, за Съединените щати Русия и Китай са световни сили. Русия не е нищо от икономическа гледна точка, но има военна мощ; Китай е и двете – икономическа и военна сила.

А Америка не иска да влоши позицията си по никакъв начин, тя се грижи предимно за собствените си интереси, Америка на първо място, и ние трябва да вземем предвид този приоритет. Ако ме питате: харесва ли ни това? Отговорът е очевиден. Но за тях Америка е на първо място и ние не можем да не се съобразяваме с това. Но не трябва да забравяме и друго: без подкрепата на Съединените щати, кой знае какво вече щеше да се случи тук, у нас“.

Междувременно ентусиазмът на Тръмп по отношение на Путин, от телефонния разговор на 16 октомври до подготовката на срещата между двамата в Будапеща, вече е изчезнал: "Всеки път, когато говоря с Владимир, имаме добри разговори, но те не водят до никъде“, заяви американският президент по време на една от (много честите) си срещи с журналисти в Белия дом.

Предложението на Тръмп съвпада с това на много европейски лидери: да се спре конфликтът по днешната линия на фронта.

Би ли било това добро решение за Украйна?

В полумрака не е лесно да се различи как и колко се променя изражението на Буданов, но докато говори, погледът му се замъглява: "Трудно е да се отговори на този въпрос, защото смисълът му попада почти в областта на философията. За мен загубата на един квадратен милиметър от нашата земя е лош резултат. Но ако приемем и други гледни точки, тогава със сигурност спестяването на хиляди и хиляди смъртни случаи е нещо добро“. Знаем какво правят руснаците в окупираните територии, знаем за изтезанията, за индоктринацията, за потискането на всяка свобода, и затова за украинците е болезнено, непоносимо да осъждат други украинци да живеят под руския режим. Но от друга страна има животи, които трябва да бъдат спасени.

За Европа, за руските атаки срещу страните в ЕС, за така наречената "хибридна война“, която включва саботажи, кибератаки, дронове и военни самолети в нашето въздушно пространство: какво иска да постигне Путин?

"Отговорът е лесен, заявява Буданов, мрачният воал е изчезнал – във военната наука този тип атака се нарича "разведка чрез бой“ и целите са две, а всъщност три, макар че една от тях е по-скоро психологическа и е за вътрешна употреба: "Путин подготвя руснаците, иска да унищожи в съзнанието им идеята, че Европа струва нещо, че Европа е силна“.

Дроновете в небето имат практическа цел:

"Руснаците тестват вашата реакция, вашата способност да взимате решения, вашата готовност да използвате сила. Междувременно те извършват разузнаване, откриват вашите системи, разбират как функционират и къде са разположени“. С други думи, това е двоен тест – политически и военен. "Но ако вземем всичко заедно – дроновете, саботажите във фабриките и железопътния транспорт, кибератаките – виждаме, че целта на руснаците е да предизвикат антивоенно настроение в европейските страни и във вашето общество.

И междувременно руснаците сеят идеята сред европейските народи, че не бива да се влиза в конфликт с Русия. Не аз го твърдя, а руското мнение по въпроса е такова. И как Европа отговаря на този двоен тест, как оценявате реакцията? Отговорът на Буданов е смях. Пълен, спонтанен. Преминаваме към следващия въпрос, заявява той, а студеният, отчужден и мълчалив украински агент продължава да се усмихва.

Как Украйна може да помогне на европейците да се защитят, тъй като сами те са се защитават?

"Теоретично можем да ви помогнем, но докато войната продължава, възможностите ни са доста ограничени. Този въпрос засяга бъдещето и промяната в архитектурата на сигурността в Европа. От географска гледна точка отговорът е очевиден: за всички е изгодно Украйна да бъде възможно най-силна, за да служи като буфер или щит, или както искате да го наречете. По този начин Европа ще се спаси. В момента помагаме, като споделяме опита си в областта на отбраната, но ако Русия стане по-активна – а тя се подготвя за това – тогава ще е необходим съвсем друг отговор от страна на европейците.

"Ако има единство, украинците също го усещат и това укрепва единството в нашето общество. И нека бъдем честни: при тези условия никой не може да ни победи.“

Към този момент трябва да е ясно, че укрепването на украинската отбрана е в интерес на съюзниците и според Буданов това зависи пряко от поддържането на единството, от колективната и трайна подкрепа на съюзниците на Украйна. "Първото, от което се нуждаем, е да запазим единството на света за подкрепата към нас, а това, между другото, е най-сложното нещо. Ако има единство, тогава въпросите относно финансовата подкрепа, материалната подкрепа като оборудване и може би дори пряката военна подкрепа са договаряеми и могат да бъдат решени, просто ще се променят с времето“, но ако няма единство, всичко се разпада, защото "външното единство се отразява на вътрешното единство тук, в Украйна, в нашето общество.

Така че, ако подкрепата е силна и единна, украинците също я усещат и това укрепва единството, което все още съществува в нашето общество. И да бъдем честни: в тези условия никой не може да ни победи“.

Разговорът завършва с обръщение към италианците. Буданов заявява, че Украйна продължава да се нуждае преди всичко от противовъздушните системи Samp/T: "Разполагаме с критично ниско количество от тези ракети“. Нужно е всичко, нужно е много, италианците трябва да го разберат, да го знаят, да го почувстват. "Ще цитирам един ваш национален герой – посочва Буданов – Джузепе Гарибалди: "Тук или се създава Италия или се умира“, цитирайки думите на Гарибалди в Калатафими през 1860 г., за да даде кураж и сила на своите мъже в критичен момент от битката срещу бурбоните. "Ето, това важи и за нас, "тук се създава Украйна или се умира“, заявява Буданов, който е герой на Украйна, награден със Златна звезда през 2024 г. от Зеленски за личната си смелост и героизъм в защитата на Украйна.

Директорът на разузнаването се изправя, сега картините, фотографиите, статуетките, дипломите, книгите и лицето му стават видими.