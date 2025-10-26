Новини
Туск: Изпитвам горчиво задоволство, че дългогодишните ми предупреждения за Русия и Путин се оправдаха
  Тема: Украйна

Туск: Изпитвам горчиво задоволство, че дългогодишните ми предупреждения за Русия и Путин се оправдаха

26 Октомври, 2025 03:26, обновена 26 Октомври, 2025 03:29 841 17

Войната в Украйна може да се проточи с десетилетия, смята полският премиер

Туск: Изпитвам горчиво задоволство, че дългогодишните ми предупреждения за Русия и Путин се оправдаха - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна е готова да продължи да се бие с Русия още три години, заяви полският премиер Доналд Туск в интервю за вестник "Сънди таймс", цитиран от БНР, отбелязвайки, че изпитва "горчиво задоволство" за това, че дългогодишните му предупреждения за Русия и руския президент Владимир Путин са се оправдали.

Доналд Туск заяви, че Украйна е готова да се сражава с Русия две или три години, но се тревожи, че войната ще се проточи с десетилетие. Той също така предупреди, че Великобритания ще бъде на "огневата линия", ако Кремъл атакува страна от НАТО, и каза, че е бил "шокиран" от нивото на обществено самодоволство относно безопасността на Обединеното кралство.

Туск заяви, че Украйна има право да атакува свързани с Русия цели навсякъде в Европа, след като съд във Варшава блокира искане от Германия за екстрадиция по-рано този месец на украински водолаз, обвинен от Русия в участие в бомбардировките на газопроводите "Северен поток 1 и 2" през 2022 г. Той обаче разкри, че Киев е обезпокоен от щетите, които войната ще нанесе на населението и икономиката му, ако продължи повече от няколко години.

"Нямам съмнения, че Украйна ще оцелее като независима държава. Сега основният въпрос е колко жертви ще видим" заяви полският президент. Конфликтът вреди и на руската икономика, която според Туск "няма шанс да оцелее" в дългосрочен план и е изправена пред "драматични" проблеми, утежнени от новите петролни санкции, наложени от Съединените щати.

Той обаче предупреди, че трябва да се действа внимателно, защото едни вътрешни сътресения в резултат на нов икономически натиск могат да направят президента Путин по-агресивен. Туск заяви още, че полските служби за сигурност разкриват всяка седмица организирани от Русия заговори за саботажи.

Полският премиер каза, че нелегалната миграция е една от най-големите заплахи, пред които е изправен Западът, както и че Европейската конвенция за правата на човека се нуждае от спешен основен ремонт.

Според Туск Брекзит е "една от най-големите грешки в новата споделена история", а Полша е на път да надмине жизнения стандарт на Обединеното кралство в рамките на няколко години.

Полша
Оценка 2.6 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    11 25 Отговор
    А ще има ли опе укри за пушечно месо не тиквеник

    Коментиран от #3

    03:32 26.10.2025

  • 2 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 3 Психиатър

    23 14 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Има укри, копейко... предостатъчно... Всеки месец по нови 30 хиляди влизат в армията...

    Коментиран от #6, #7, #9

    03:49 26.10.2025

  • 4 Абе, шляхт,

    17 24 Отговор
    Нанесохте ли стратегическо поражение на Русия на бойното поле или сега за това не се говори? Мълчите за коренните причини за конфликта, както и за всички лъжи и мерзости, които вършите от години насам... Великата мечка не е рекла, не ви е размазала, подли хиени...

    Коментиран от #5

    03:49 26.10.2025

  • 5 Каква мечка бълнуваш, копейко

    21 18 Отговор

    До коментар #4 от "Абе, шляхт,":

    застреляна? Тая която я дерат полужива ли?

    Коментиран от #16

    03:53 26.10.2025

  • 6 Да знайш

    13 17 Отговор

    До коментар #3 от "Психиатър":

    Сега смъртността на укра на фронта е 36:1. Честито , малоумни! Само лъжи и русофия не стигат, за да победиш Русия. А трийсетте хиляди укра си ги заври отзад! По улиците азовците вече никого не могат да хванат принудително.

    Коментиран от #8, #10

    03:57 26.10.2025

  • 7 Този

    7 16 Отговор

    До коментар #3 от "Психиатър":

    е голям "дървен философ" !

    03:58 26.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Исторически факти

    6 14 Отговор

    До коментар #3 от "Психиатър":

    Като лъжеш, какво мислиш, че постигаш, смотльо? Само за сведение - по 30 000 ежемесечно се вливат в Червената армия, минават пълноценна подготовка и остават в резерв.

    Коментиран от #13

    04:02 26.10.2025

  • 10 ТихоМ"ършо, тихо!

    11 5 Отговор

    До коментар #6 от "Да знайш":

    Много руски 💩💩💩 хапваш...

    04:05 26.10.2025

  • 11 Баш Балък

    10 9 Отговор
    Свикнахме вече от време на време някой евро либерал наредил се на опашката да си ходи да дрънка глупости. Покраина няма потенциал до продължи война дори и още година, Зельо обиколи целия свят да проси, ама будали вече все по-рядко се намират.

    04:05 26.10.2025

  • 12 Някой

    1 9 Отговор
    виждал ли е нормален ПСИХИАТЪР

    04:06 26.10.2025

  • 13 Мозък трябва да ти влеят, дoб"итък, че

    12 2 Отговор

    До коментар #9 от "Исторически факти":

    явно нямаш достатъчно?

    04:07 26.10.2025

  • 14 Равносметка

    6 3 Отговор
    Това е един луд "атлантист за връзване", който ако беше шеф на НАТО, ще ше да потопи Източна Европа в кръв, подобно на това, което направи Зеленски с Украйна. Не нказвам цяла Европа, а само Източна, защото от Запад просто "дърпат конците"

    04:38 26.10.2025

  • 15 Пълен ненормалник

    4 3 Отговор
    Този знае ли на какви хапчета е? Пратете го на фронта да изтрезнее.

    04:51 26.10.2025

  • 16 Ха Ха

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Каква мечка бълнуваш, копейко":

    Чудна птица е атлантическият ястреб

    04:52 26.10.2025

  • 17 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    А за една нова катинка ще познаеш ли?

    05:16 26.10.2025

