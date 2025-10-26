Туск: Изпитвам горчиво задоволство, че дългогодишните ми предупреждения за Русия и Путин се оправдаха

Украйна е готова да продължи да се бие с Русия още три години, заяви полският премиер Доналд Туск в интервю за вестник "Сънди таймс", цитиран от БНР, отбелязвайки, че изпитва "горчиво задоволство" за това, че дългогодишните му предупреждения за Русия и руския президент Владимир Путин са се оправдали.



Доналд Туск заяви, че Украйна е готова да се сражава с Русия две или три години, но се тревожи, че войната ще се проточи с десетилетие. Той също така предупреди, че Великобритания ще бъде на "огневата линия", ако Кремъл атакува страна от НАТО, и каза, че е бил "шокиран" от нивото на обществено самодоволство относно безопасността на Обединеното кралство.



Туск заяви, че Украйна има право да атакува свързани с Русия цели навсякъде в Европа, след като съд във Варшава блокира искане от Германия за екстрадиция по-рано този месец на украински водолаз, обвинен от Русия в участие в бомбардировките на газопроводите "Северен поток 1 и 2" през 2022 г. Той обаче разкри, че Киев е обезпокоен от щетите, които войната ще нанесе на населението и икономиката му, ако продължи повече от няколко години.



"Нямам съмнения, че Украйна ще оцелее като независима държава. Сега основният въпрос е колко жертви ще видим" заяви полският президент. Конфликтът вреди и на руската икономика, която според Туск "няма шанс да оцелее" в дългосрочен план и е изправена пред "драматични" проблеми, утежнени от новите петролни санкции, наложени от Съединените щати.



Той обаче предупреди, че трябва да се действа внимателно, защото едни вътрешни сътресения в резултат на нов икономически натиск могат да направят президента Путин по-агресивен. Туск заяви още, че полските служби за сигурност разкриват всяка седмица организирани от Русия заговори за саботажи.



Полският премиер каза, че нелегалната миграция е една от най-големите заплахи, пред които е изправен Западът, както и че Европейската конвенция за правата на човека се нуждае от спешен основен ремонт.



Според Туск Брекзит е "една от най-големите грешки в новата споделена история", а Полша е на път да надмине жизнения стандарт на Обединеното кралство в рамките на няколко години.

