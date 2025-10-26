Туск: Изпитвам горчиво задоволство, че дългогодишните ми предупреждения за Русия и Путин се оправдаха

Украйна е готова да продължи да се бие с Русия още три години, заяви полският премиер Доналд Туск в интервю за вестник "Сънди таймс", цитиран от БНР, отбелязвайки, че изпитва "горчиво задоволство" за това, че дългогодишните му предупреждения за Русия и руския президент Владимир Путин са се оправдали.
Доналд Туск заяви, че Украйна е готова да се сражава с Русия две или три години, но се тревожи, че войната ще се проточи с десетилетие. Той също така предупреди, че Великобритания ще бъде на "огневата линия", ако Кремъл атакува страна от НАТО, и каза, че е бил "шокиран" от нивото на обществено самодоволство относно безопасността на Обединеното кралство.
Туск заяви, че Украйна има право да атакува свързани с Русия цели навсякъде в Европа, след като съд във Варшава блокира искане от Германия за екстрадиция по-рано този месец на украински водолаз, обвинен от Русия в участие в бомбардировките на газопроводите "Северен поток 1 и 2" през 2022 г. Той обаче разкри, че Киев е обезпокоен от щетите, които войната ще нанесе на населението и икономиката му, ако продължи повече от няколко години.
"Нямам съмнения, че Украйна ще оцелее като независима държава. Сега основният въпрос е колко жертви ще видим" заяви полският президент. Конфликтът вреди и на руската икономика, която според Туск "няма шанс да оцелее" в дългосрочен план и е изправена пред "драматични" проблеми, утежнени от новите петролни санкции, наложени от Съединените щати.
Той обаче предупреди, че трябва да се действа внимателно, защото едни вътрешни сътресения в резултат на нов икономически натиск могат да направят президента Путин по-агресивен. Туск заяви още, че полските служби за сигурност разкриват всяка седмица организирани от Русия заговори за саботажи.
Полският премиер каза, че нелегалната миграция е една от най-големите заплахи, пред които е изправен Западът, както и че Европейската конвенция за правата на човека се нуждае от спешен основен ремонт.
Според Туск Брекзит е "една от най-големите грешки в новата споделена история", а Полша е на път да надмине жизнения стандарт на Обединеното кралство в рамките на няколко години.
26 Октомври, 2025
Войната в Украйна може да се проточи с десетилетия, смята полският премиер
1 Kaлпазанин
Коментиран от #3
03:32 26.10.2025
2 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
3 Психиатър
До коментар #1 от "Kaлпазанин":Има укри, копейко... предостатъчно... Всеки месец по нови 30 хиляди влизат в армията...
Коментиран от #6, #7, #9
03:49 26.10.2025
4 Абе, шляхт,
Коментиран от #5
03:49 26.10.2025
5 Каква мечка бълнуваш, копейко
До коментар #4 от "Абе, шляхт,":застреляна? Тая която я дерат полужива ли?
Коментиран от #16
03:53 26.10.2025
6 Да знайш
До коментар #3 от "Психиатър":Сега смъртността на укра на фронта е 36:1. Честито , малоумни! Само лъжи и русофия не стигат, за да победиш Русия. А трийсетте хиляди укра си ги заври отзад! По улиците азовците вече никого не могат да хванат принудително.
Коментиран от #8, #10
03:57 26.10.2025
7 Този
До коментар #3 от "Психиатър":е голям "дървен философ" !
03:58 26.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Исторически факти
До коментар #3 от "Психиатър":Като лъжеш, какво мислиш, че постигаш, смотльо? Само за сведение - по 30 000 ежемесечно се вливат в Червената армия, минават пълноценна подготовка и остават в резерв.
Коментиран от #13
04:02 26.10.2025
10 ТихоМ"ършо, тихо!
До коментар #6 от "Да знайш":Много руски 💩💩💩 хапваш...
04:05 26.10.2025
11 Баш Балък
04:05 26.10.2025
12 Някой
04:06 26.10.2025
13 Мозък трябва да ти влеят, дoб"итък, че
До коментар #9 от "Исторически факти":явно нямаш достатъчно?
04:07 26.10.2025
14 Равносметка
04:38 26.10.2025
15 Пълен ненормалник
04:51 26.10.2025
16 Ха Ха
До коментар #5 от "Каква мечка бълнуваш, копейко":Чудна птица е атлантическият ястреб
04:52 26.10.2025
17 Червената шапчица
05:16 26.10.2025