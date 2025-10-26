Руска атака порази два многоетажни блока в Киев

Два многоетажни жилищни блока в украинската столица Киев бяха поразени тази нощ при руско въздушно нападение, съобщи днес кметът Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс и БТА.

Той не уточни дали ударите са били насочени директно срещу двата блока или щетите са нанесени от паднали върху тях отломки от нападателни средства, унищожени от украинската противовъздушна отбрана.

Министерствата на отбраната на Украйна и на Великобритания се споразумяха за съвместното производство на хиляда дрона прехващачи "Октопод-100" (Octopus-100), предаде Укринформ, цитирана от БТА.



Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров съобщи днес новината във "Фейсбук".



"Украйна преминава към ново ниво на партньорство с Обединеното кралство в сферата на отбраната", пише той в своята публикация.



Умеров отбелязва, че това ще бъде първият украински боен дрон, който ще бъде пуснат в серийно производство в страна от НАТО.



По-рано тази седмица президентът Володимир Зеленски показа украинския дрон прехващач "Октопод-100" на британския премиер Киър Стармър на среща в Лондон, припомня Укринформ.



Великобритания ще произвежда тези безпилотни летателни апарати за по-нататъшни изпитания в Украйна.