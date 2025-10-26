Новини
Руска атака порази два многоетажни блока в Киев
  Тема: Украйна

26 Октомври, 2025 04:48, обновена 26 Октомври, 2025 04:52 678 22

Украйна и Великобритания се споразумяха да произвеждат заедно дронове прехващачи

Руска атака порази два многоетажни блока в Киев - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Два многоетажни жилищни блока в украинската столица Киев бяха поразени тази нощ при руско въздушно нападение, съобщи днес кметът Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс и БТА.

Той не уточни дали ударите са били насочени директно срещу двата блока или щетите са нанесени от паднали върху тях отломки от нападателни средства, унищожени от украинската противовъздушна отбрана.

Министерствата на отбраната на Украйна и на Великобритания се споразумяха за съвместното производство на хиляда дрона прехващачи "Октопод-100" (Octopus-100), предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров съобщи днес новината във "Фейсбук".

"Украйна преминава към ново ниво на партньорство с Обединеното кралство в сферата на отбраната", пише той в своята публикация.

Умеров отбелязва, че това ще бъде първият украински боен дрон, който ще бъде пуснат в серийно производство в страна от НАТО.

По-рано тази седмица президентът Володимир Зеленски показа украинския дрон прехващач "Октопод-100" на британския премиер Киър Стармър на среща в Лондон, припомня Укринформ.

Великобритания ще произвежда тези безпилотни летателни апарати за по-нататъшни изпитания в Украйна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    26 19 Отговор
    Руските фашисти и нeкадърници не могат 3 години и половина да превземат 30% от Донбас и затова тероризират украинските градове с бомбите и ракетите си...

    Коментиран от #3

    03:58 26.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сесесере

    24 12 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Някой пак е бил пиян, докато е настройвал ракетата!

    04:10 26.10.2025

  • 4 хихи

    13 21 Отговор
    А загинали брадати дечица с наци татуировки има ли?
    А НАТОвски войници дошли на спа в Киев?

    Коментиран от #9

    04:11 26.10.2025

  • 5 Истина и лъжи

    14 19 Отговор
    Русия е надеждата на света! А лъжите и пропагандата бесните кучета да си ги заврат отзад.

    Коментиран от #7

    04:11 26.10.2025

  • 6 Изключително неизключителните

    10 18 Отговор
    кравари, изостанали технологично поне с десетилетие, загубиха и тази си война... Дементният трамп ежедневно повтаря, че това е война на предшественика му Спящия Джо... Е, сега вече е война и на Новата деменция.

    Коментиран от #8

    04:16 26.10.2025

  • 7 Поплачи си копейко мaлoyмна!

    15 10 Отговор

    До коментар #5 от "Истина и лъжи":

    Друго и без това не можеш да направиш.

    04:17 26.10.2025

  • 8 САЩ не воюва никъде в момента, мaлoyмни!

    15 11 Отговор

    До коментар #6 от "Изключително неизключителните":

    Каква война бълнуваш? Или си преял с руски 💩💩💩?

    04:19 26.10.2025

  • 9 Защо

    5 12 Отговор

    До коментар #4 от "хихи":

    само два ????

    04:20 26.10.2025

  • 10 И Киев е Руски

    8 13 Отговор
    Добре е денят ти да започне с благи новини

    Коментиран от #12

    04:21 26.10.2025

  • 11 Ха-ха-ха

    6 4 Отговор
    Нали това искаха украинците когато си избраха Бандера за национален герой. Защо се оплакват.

    04:28 26.10.2025

  • 12 Пyт"ката HaMa"йка ти е руска

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    Смени си ника!

    04:29 26.10.2025

  • 13 Поради бясната русофобия

    6 1 Отговор
    Озьбените кучета и този път си счупиха зъбите.

    Коментиран от #16

    04:34 26.10.2025

  • 14 Путин

    4 2 Отговор
    Вся власть СОВЕТОМ

    04:37 26.10.2025

  • 15 Дедоларизацията

    3 1 Отговор
    Хубаво е, че и Тръмп, и предшественика му, водят бившата империя към необратим упадък.

    04:40 26.10.2025

  • 16 Кои са тези кучета, а мaлoyмник?

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "Поради бясната русофобия":

    Пак си преял с рускиФекалии

    04:40 26.10.2025

  • 17 Оня с коня

    2 0 Отговор
    браво на руснаците , все така да продължават със тоериторията на усррайна

    04:54 26.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ванко 1Пуканката

    1 0 Отговор
    Седерастите сте автентични отрепки!

    05:05 26.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Украинските олигофрени

    1 0 Отговор
    пак са яли бой до посране! ГУТ!

    05:12 26.10.2025

  • 22 Ако има по-голями катили от

    1 0 Отговор
    Бг седерастите, това са укро- седерунгелите. Седерастията в цял свят трябва да се изтребва до корен...

    05:17 26.10.2025

