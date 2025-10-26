Руска атака порази два многоетажни блока в Киев

Два многоетажни жилищни блока в украинската столица Киев бяха поразени тази нощ при руско въздушно нападение, съобщи днес кметът Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс и БТА.
Той не уточни дали ударите са били насочени директно срещу двата блока или щетите са нанесени от паднали върху тях отломки от нападателни средства, унищожени от украинската противовъздушна отбрана.
Министерствата на отбраната на Украйна и на Великобритания се споразумяха за съвместното производство на хиляда дрона прехващачи "Октопод-100" (Octopus-100), предаде Укринформ, цитирана от БТА.
Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров съобщи днес новината във "Фейсбук".
"Украйна преминава към ново ниво на партньорство с Обединеното кралство в сферата на отбраната", пише той в своята публикация.
Умеров отбелязва, че това ще бъде първият украински боен дрон, който ще бъде пуснат в серийно производство в страна от НАТО.
По-рано тази седмица президентът Володимир Зеленски показа украинския дрон прехващач "Октопод-100" на британския премиер Киър Стармър на среща в Лондон, припомня Укринформ.
Великобритания ще произвежда тези безпилотни летателни апарати за по-нататъшни изпитания в Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
Коментиран от #3
03:58 26.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сесесере
До коментар #1 от "Факт":Някой пак е бил пиян, докато е настройвал ракетата!
04:10 26.10.2025
4 хихи
А НАТОвски войници дошли на спа в Киев?
Коментиран от #9
04:11 26.10.2025
5 Истина и лъжи
Коментиран от #7
04:11 26.10.2025
6 Изключително неизключителните
Коментиран от #8
04:16 26.10.2025
7 Поплачи си копейко мaлoyмна!
До коментар #5 от "Истина и лъжи":Друго и без това не можеш да направиш.
04:17 26.10.2025
8 САЩ не воюва никъде в момента, мaлoyмни!
До коментар #6 от "Изключително неизключителните":Каква война бълнуваш? Или си преял с руски 💩💩💩?
04:19 26.10.2025
9 Защо
До коментар #4 от "хихи":само два ????
04:20 26.10.2025
10 И Киев е Руски
Коментиран от #12
04:21 26.10.2025
11 Ха-ха-ха
04:28 26.10.2025
12 Пyт"ката HaMa"йка ти е руска
До коментар #10 от "И Киев е Руски":Смени си ника!
04:29 26.10.2025
13 Поради бясната русофобия
Коментиран от #16
04:34 26.10.2025
14 Путин
04:37 26.10.2025
15 Дедоларизацията
04:40 26.10.2025
16 Кои са тези кучета, а мaлoyмник?
До коментар #13 от "Поради бясната русофобия":Пак си преял с рускиФекалии
04:40 26.10.2025
17 Оня с коня
04:54 26.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ванко 1Пуканката
05:05 26.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Украинските олигофрени
05:12 26.10.2025
22 Ако има по-голями катили от
05:17 26.10.2025