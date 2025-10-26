Новини
Трима убити и 27 ранени при руска атака срещу два жилищни блока в Киев. ПВО на Русия свали 82 украински дрона през нощта
  Тема: Украйна

Трима убити и 27 ранени при руска атака срещу два жилищни блока в Киев. ПВО на Русия свали 82 украински дрона през нощта

26 Октомври, 2025 04:48, обновена 26 Октомври, 2025 08:01

Украйна и Великобритания се споразумяха да произвеждат заедно дронове прехващачи

Трима убити и 27 ранени при руска атака срещу два жилищни блока в Киев. ПВО на Русия свали 82 украински дрона през нощта - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на ранените след руското въздушно нападение с дронове, при което бяха поразени два многоетажни жилищни блока в украинската столица Киев, нарасна на 26, предаде ДПА.

Сред тях има 6 деца. В по-ранна публикация в социалната мрежа "Инстаграм" киевската градска военна администрация бе съобщила, че има 14 ранени, сред които 4 деца.

Кметът на Киев Виталий Кличко не уточни дали ударите са били насочени директно срещу двата блока или щетите са нанесени от паднали върху тях отломки от нападателни средства, унищожени от украинската противовъздушна отбрана.

"На всеки от ранените се оказва медицинска помощ, някои от тях са настанени в болница", информираха киевските власти.

В Киев и околностите бе обявена тревога за около час-час и половина, уточнява Ройтерс. Сирените са утихнали в 3:30 ч. след полунощ местно време (също и българско).

Тази нощ ПВО на Русия свали 82 украински дрона над различни области на страната, предадоха от Министерството на отбраната.

30 от тях са обезвредени на територията на Брянска област, а 26 - на Тулска

Министерствата на отбраната на Украйна и на Великобритания се споразумяха за съвместното производство на хиляда дрона прехващачи "Октопод-100" (Octopus-100), предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров съобщи днес новината във "Фейсбук".

"Украйна преминава към ново ниво на партньорство с Обединеното кралство в сферата на отбраната", пише той в своята публикация.

Умеров отбелязва, че това ще бъде първият украински боен дрон, който ще бъде пуснат в серийно производство в страна от НАТО.

По-рано тази седмица президентът Володимир Зеленски показа украинския дрон прехващач "Октопод-100" на британския премиер Киър Стармър на среща в Лондон, припомня Укринформ.

Великобритания ще произвежда тези безпилотни летателни апарати за по-нататъшни изпитания в Украйна.


Украйна
  • 1 Факт

    51 100 Отговор
    Руските фашисти и нeкадърници не могат 3 години и половина да превземат 30% от Донбас и затова тероризират украинските градове с бомбите и ракетите си...

    Коментиран от #3, #53

    03:58 26.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сесесере

    40 52 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Някой пак е бил пиян, докато е настройвал ракетата!

    Коментиран от #42

    04:10 26.10.2025

  • 4 хихи

    88 39 Отговор
    А загинали брадати дечица с наци татуировки има ли?
    А НАТОвски войници дошли на спа в Киев?

    Коментиран от #9

    04:11 26.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Изключително неизключителните

    71 33 Отговор
    кравари, изостанали технологично поне с десетилетие, загубиха и тази си война... Дементният трамп ежедневно повтаря, че това е война на предшественика му Спящия Джо... Е, сега вече е война и на Новата деменция.

    Коментиран от #8

    04:16 26.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Защо

    17 21 Отговор

    До коментар #4 от "хихи":

    само два ????

    04:20 26.10.2025

  • 10 И Киев е Руски

    51 23 Отговор
    Добре е денят ти да започне с благи новини

    Коментиран от #12

    04:21 26.10.2025

  • 11 Ха-ха-ха

    74 13 Отговор
    Нали това искаха украинците когато си избраха Бандера за национален герой. Защо се оплакват.

    04:28 26.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Поради бясната русофобия

    49 33 Отговор
    Озьбените кучета и този път си счупиха зъбите.

    Коментиран от #16, #25

    04:34 26.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дедоларизацията

    32 26 Отговор
    Хубаво е, че и Тръмп, и предшественика му, водят бившата империя към необратим упадък.

    04:40 26.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ванко 1Пуканката

    32 10 Отговор
    Седерастите сте автентични отрепки!

    05:05 26.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ако има по-голями катили от

    36 10 Отговор
    Бг седерастите, това са укро- седерунгелите. Седерастията в цял свят трябва да се изтребва до корен...

    05:17 26.10.2025

  • 23 По себе си ли съдиш?

    10 10 Отговор

    До коментар #21 от "Украинските олигофрени":

    Явно е било брутално?

    05:50 26.10.2025

  • 24 Кофти е,

    35 4 Отговор
    но няма как.
    Който му знае много човката, му пати много тиквата.
    Празната.

    06:03 26.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Рублевка

    39 13 Отговор
    Ударили са нелегален апартамент на Буданов. Урки, внимавайте, кои са съседите ви📡❗🐖🖕👺

    Коментиран от #27

    06:10 26.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Pyccкий Карлик

    12 36 Отговор
    1991г Щатити за Три Дня унищожиха цялата инфраструктура на Югославия и я разтуриха, ру3ките немоглики Четири Года пукат кьорфишеци в Украйна и се запнали като магарета на мост. Пълни несчастници 😄👎

    Коментиран от #32, #60

    06:27 26.10.2025

  • 31 русийката прави това

    7 30 Отговор
    което може да прави най-добре - да убива

    06:34 26.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Рублевка

    27 8 Отговор
    Зандан не пострада в жилището си, Зельонски е купил на майка си апартамент в Абудаби за 2,5 милиона долара.

    06:37 26.10.2025

  • 34 точно така е

    10 39 Отговор
    С всеки изминал ден от войната в Украйна, света става все по-добро място за живот. Путин направи това за Русия, което дори и най-големия враг на страната не си го е и мечтал. Безвъзвратно унищожава по над 1000 руснаци на ден. Американците ще му издигнат паметник. В цял ръст!

    06:40 26.10.2025

  • 35 Рублевка

    9 33 Отговор
    Онаа пияната от пасьола спомена ли дали ще има бензин за коледа в свърхдържавата с менделеевата таблица!

    06:40 26.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Факт

    8 21 Отговор
    Изглежда, Кремъл се готви да промени курса си!
    Главният кремълски рупор Владимир Соловьов за първи път публично засегна темата за украинското население в ефира си. Той заговори за това, при какви условия би трябвало да работи т.нар. „руска администрация“, ако ѝ се удаде да завземе Запорожие — град с население над един милион души. По думите му, руската страна би трябвало да поеме грижата за два милиона украинци, които живеят в Запорожие и областта: да ги храни, да изплаща социални помощи, да осигурява комунални услуги. Освен това, ще е необходимо да се възстановят заводи, фабрики, предприятия — всичко, което войната е разрушила. А това, според пропагандиста, ще изисква трилионни разходи от руския бюджет. Ако към това се добави и Херсон с областта, целият „проект по присъединяването на Запорожие и Херсонщина“ става за Русия просто непосилен — икономически непоносим и напълно безперспективен.
    Соловьов също така подчерта, че всяка „руска администрация“ би трябвало да работи в условията на тотална омраза от местното население, постоянни диверсии и терористични актове. Това означава, че за контрола на региона ще трябва да се поддържа огромна военна групировка, която също трябва да бъде хранена, снабдявана и издържана. Любопитно е, че Соловьов само очерта тази тема, но не я разви в студиото с експерти — нещо нетипично за него. Този предпазлив подход може да означава, че думите му са били внимателно съгласувани с администрацията на Кремъл.
    И ако това е така,

    Коментиран от #38, #50

    06:50 26.10.2025

  • 38 голем смех

    8 12 Отговор

    До коментар #37 от "Факт":

    И аз чух, че Запада се надпреварва да окупира русийката, че да изплаща пенсиите на мужиците в долари. Не ли?

    06:53 26.10.2025

  • 39 Нетаняху!

    19 2 Отговор
    Ай молим ви се,не ми губете времето,с некви си дреболии...!

    06:53 26.10.2025

  • 40 Скритите между

    38 5 Отговор
    блоковете укро нацистки ПВО системи до това водят. Когато си тъп и proсt до това се стига. Още в началото им казаха, че ракетите на ПВО летят по права траектория до целта, когато си сложил установките между блоковете, траекторията минава през тях. Поредните укро нацистки драсканици и квичене та.

    Коментиран от #44

    06:54 26.10.2025

  • 41 Рублевка

    30 3 Отговор
    Не са само два апартамента. Направо са скъсали трътките на урките. Цяла нощ са спали в метрото а на сутринта са чистили стъкла и са заковали счупените прозорци с шперплат. Вътре тъмно и студено, защото няма ток, няма прозорци и няма отопление! Честито на печелившите!

    06:55 26.10.2025

  • 42 (О)чуден!

    13 4 Отговор

    До коментар #3 от "Сесесере":

    Нима ракетите се...,,настройват"...?!

    06:55 26.10.2025

  • 43 Наташа Шевчук

    32 4 Отговор
    Това е отново резултат от ПВО на укронациките - важното е да няма държава украйна - тогава ние всички ще живеем по-добре.

    Коментиран от #89

    06:56 26.10.2025

  • 44 брях

    3 24 Отговор

    До коментар #40 от "Скритите между":

    Руските ПВО в полето ли са?
    Чух че и по покривите на министерствата в Москва ги дислоцирали. Да не хабят допълнително Томахавки украинците.

    06:56 26.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Игнат Селсшчук

    30 5 Отговор
    Ако няма украйна на картата ние всички ще живеем по-добре и по-богато!

    Коментиран от #48, #51

    07:00 26.10.2025

  • 48 вие руските

    5 24 Отговор

    До коментар #47 от "Игнат Селсшчук":

    кога сте живели свободно и богато?

    Коментиран от #54

    07:01 26.10.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Да живей братски Белорус

    5 17 Отговор

    До коментар #47 от "Игнат Селсшчук":

    Ситуацията принуждава Русия да възобнови вноса на бензин от чужбина, което е нещо ново след 1990-те години.
    Източници на внос

    Китай, Южна Корея и Сингапур: Русия планира да купува около 150 000 тона горива месечно от тези страни.
    Беларус: Вносът от Беларус ще се увеличи значително, от 45 000 тона през септември до 300 000 тона.

    Коментиран от #55, #59, #64

    07:03 26.10.2025

  • 52 Поразени са

    31 5 Отговор
    Два многоетажни блока, пълни с малки натовчета с автоматчета.

    07:04 26.10.2025

  • 53 Така е

    27 3 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Но превзеха 30% не от Домбас а от територията на Украйна

    Коментиран от #61

    07:04 26.10.2025

  • 54 Рублевка

    18 5 Отговор

    До коментар #48 от "вие руските":

    Винаги по-свободни и по-богати от робите в Дунавския вилает и Делиормана!

    Коментиран от #63

    07:05 26.10.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Василев

    27 3 Отговор
    Ей, тия алкохолици от украинското ПВО така и не се научиха да стрелят с американските ракети.

    07:08 26.10.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Тишо културиста

    3 18 Отговор

    До коментар #36 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Това е 100%, но още копейките не могат да го проумеят с празните си кратуни!

    Коментиран от #71

    07:09 26.10.2025

  • 59 ЯСНО!

    20 2 Отговор

    До коментар #51 от "Да живей братски Белорус":

    Прочел си го от ,,БесАрабски фронт",с автор-Маломуж Огризенко...!

    Коментиран от #67

    07:09 26.10.2025

  • 60 Георгиев

    25 2 Отговор

    До коментар #30 от "Pyccкий Карлик":

    Точно така е. Отстреляха пътнически влакове, автобуси жилищни сгради, хора. В Окраина е различно.
    В статията е отбелязана еврнтуалната разходна част ако Русия превземе области Херсон, цялото Запорожие, Харков. Не са отбелязали приходната част. Разбира се ще има сътресение. Но си заслужава да си прибереш своите и да не са под ботуша на Бандера.

    07:10 26.10.2025

  • 61 Българка 😺-Маца

    4 20 Отговор

    До коментар #53 от "Така е":

    Нищо не са взели крепостните, а над милион вече са при кабзон!

    Коментиран от #124

    07:10 26.10.2025

  • 62 Софиянец

    19 3 Отговор
    Като ръгаш ПВО между блокове така става 😂

    Коментиран от #65

    07:10 26.10.2025

  • 63 брей

    6 10 Отговор

    До коментар #54 от "Рублевка":

    Монголоида знаел каквоп е Делиорман. От там ли списваш? Чух че Турция пропищяла от никнещите като гъби руски квартали в турските градове, заради които цените на имотите ударили тавана.

    Коментиран от #66

    07:11 26.10.2025

  • 64 Рублевка

    3 14 Отговор

    До коментар #51 от "Да живей братски Белорус":

    Ще живее на бунището при пияната матушка и копейките гладни!

    07:11 26.10.2025

  • 65 защо

    5 2 Отговор

    До коментар #62 от "Софиянец":

    вие в полето ли го ръгате?

    Коментиран от #69

    07:11 26.10.2025

  • 66 Рублевка

    6 14 Отговор

    До коментар #63 от "брей":

    Отдавна ватите не купуват имоти в Турция, нямат денги вече, само девушките шетат там за по 10 долара на сеанс!

    Коментиран от #70

    07:13 26.10.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Пенсионер 69 годишен

    14 1 Отговор

    До коментар #55 от "Тишо културиста":

    Тук на запад е пълно с тротинетки. Карат ги предимно мигранти и забулени мигрантки с големи диференциали. Като ходя на разходка профучават, ще ме завлекат! Всеки ден някой блъска някоя кола да пробва кой е по-корав! Срещат се и електрически колелета с дебели гуми като на мотопед. Питах продавача в магазин за колелета, каза че са китайски за еднократна употреба. Не подлежат на ремонт. Иначе бягат много!

    07:15 26.10.2025

  • 69 Софиянец

    4 12 Отговор

    До коментар #65 от "защо":

    В блатата живота струва колкото кибрит, там няма значение къде е ПВОто, важното е бункера да е цял!

    Коментиран от #72

    07:15 26.10.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Мартин БлиЦа ФлиГорната

    9 1 Отговор

    До коментар #58 от "Тишо културиста":

    Илиане ,наред ли е асансьора във Военния Блок -София Изток ?Имам предвид скоро падал ли е с пътници ?

    07:18 26.10.2025

  • 72 Пастор илиан илиин

    10 5 Отговор

    До коментар #69 от "Софиянец":

    Палячовската ГомноУкрайна отново става Новорусия ,а в момента цената на живота на хохохола е на цената на два пробити царвула .

    Коментиран от #74

    07:19 26.10.2025

  • 73 Делиорманци!

    12 2 Отговор
    Не завиждайте на руснаците, че имат повече пари от вас и на рускините, че са бели и красиви. Завистта е смъртен грях!

    Коментиран от #75

    07:21 26.10.2025

  • 74 Рублевка

    9 2 Отговор

    До коментар #72 от "Пастор илиан илиин":

    Хахаха! Разсмя ме! Урките да ги качват в свински вагони и в Сибир!

    07:23 26.10.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Фактчекър

    2 10 Отговор
    Руското правителство премахна митата за внос на горива, за да облекчи кризата. Въпреки че правителството се опитва да контролира цените, много регистрирани случаи на недостиг споделят за опашки и купони за гориво, особено в Крим и Далечния Изток.

    Коментиран от #79

    07:25 26.10.2025

  • 77 Рублевка

    19 5 Отговор

    До коментар #75 от "aай ай ай":

    Русия е на четвърто място в света по покупателна способност. Ти с твойта заплата си купуваш два пъти по-малко от руснака и мръзнеш в овехтялата панелка.

    Коментиран от #78, #85

    07:26 26.10.2025

  • 78 покупателна способност на какво

    6 14 Отговор

    До коментар #77 от "Рублевка":

    Всичко което се продава под тезгяха ли, или това срещу купоните? Този филм сме го играли.
    Можеш да си купиш 2 тона бензин, ама ако го има и ти го дадат.

    07:39 26.10.2025

  • 79 деди..

    11 2 Отговор

    До коментар #76 от "Фактчекър":

    Скоро и урсулците ще ги тресне,особенно бг-тата-масква е фактор на горивния пазар в юръпо,а зимата иде и ще трябва и газ да се дава на бандерците от старио континент-иначе те нема да оцелеят без вода,ток и жешко-ама така требва да бъде..каза вова

    Коментиран от #84

    07:46 26.10.2025

  • 80 ПОГРОМ ЗА ПУТИН

    4 10 Отговор
    При Мала Токмачка.....за кой ли път

    Коментиран от #91

    07:47 26.10.2025

  • 81 стоян мукарев

    12 2 Отговор
    На Калпав Пейтриът съседните блокове му виновни !

    08:01 26.10.2025

  • 82 Ха хи хо

    12 2 Отговор
    Единия "висок блок" да не е завода за радиоелектроника? Че още не могат да го изгасят!

    08:02 26.10.2025

  • 83 МЪКЪ МЪКЪ

    11 3 Отговор
    Пак ли има затрупани натюфци.

    08:04 26.10.2025

  • 84 Смотльо,

    4 3 Отговор

    До коментар #79 от "деди..":

    Пак ли германците ще мръзнат?

    08:05 26.10.2025

  • 85 А вътрешни тоалетни

    4 7 Отговор

    До коментар #77 от "Рублевка":

    КогИ?

    08:06 26.10.2025

  • 86 д-р Гълъбова

    12 4 Отговор
    Да напомним, че през изминалата седмица в НС на България гласуваха такса водомер, а водата в Русия е безплатна.

    Коментиран от #93, #94

    08:08 26.10.2025

  • 87 Хасковски каунь

    16 3 Отговор
    "руска атака срещу два жилищни блока в Киев"
    Мислете като послъгвате . Ако това беше атака поне 50 щяха да загинат

    Коментиран от #90

    08:08 26.10.2025

  • 88 Някой

    14 1 Отговор
    Нищо необичайно. провалите на украинското ПВО се представят като руски удари. А всъщност гори радиозавод в Киев точно поразен от руска ракета.

    08:11 26.10.2025

  • 89 Шопо

    10 3 Отговор

    До коментар #43 от "Наташа Шевчук":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    08:13 26.10.2025

  • 90 Руснаците

    5 1 Отговор

    До коментар #87 от "Хасковски каунь":

    трябва да им хвърлят един бомбен килим, като в Белград и няколко атома, като в НагазАки. Да питат американците как се прави.

    08:14 26.10.2025

  • 91 Боа

    5 2 Отговор

    До коментар #80 от "ПОГРОМ ЗА ПУТИН":

    Днес погром за Путин,-утре за Зеленский!

    08:14 26.10.2025

  • 92 Хм…

    7 1 Отговор
    …до последния украинец.
    А после?

    08:14 26.10.2025

  • 93 водата в русия е безплатна

    2 6 Отговор

    До коментар #86 от "д-р Гълъбова":

    когато я има

    Коментиран от #95, #96

    08:14 26.10.2025

  • 94 чудесно

    3 12 Отговор

    До коментар #86 от "д-р Гълъбова":

    Без течаща вода: Около 30% от рускините болници нямат достъп до водоснабдяване. Тази статистика показва постоянен проблем в ресурсите и инфраструктурата на здравеопазването.

    Без канализация: Приблизително 35% от рускините болници нямат адекватна канализация. Това е сериозен проблем, който оказва влияние върху качеството на медицинските услуги и хигиената в лечебните заведения.

    Коментиран от #97, #102

    08:16 26.10.2025

  • 95 Пълни олигофрени

    13 2 Отговор

    До коментар #93 от "водата в русия е безплатна":

    Това да твърдиш, че в Русия няма вода е краен стадий на олигофрения. Ти имаш отрицателен IQ, не знаех, че имало толкова големи примитиви в България.

    Коментиран от #98

    08:17 26.10.2025

  • 96 Пенсионер 69 годишен

    13 2 Отговор

    До коментар #93 от "водата в русия е безплатна":

    Живях в Русия 7 години и нито веднъж на спря тока, водата или отоплението. В Русия няма топломери, водомери, газомери и други подобни демократически придобивки. Плащат символична цена, КАКТО В БЪЛГАРИЯ ПО ВРЕМЕТО НА ТОДОР ЖИВКОВ!

    08:18 26.10.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 олигу

    0 7 Отговор

    До коментар #95 от "Пълни олигофрени":

    Изказване на премиера Путин относно водопровода в руските болници

    В изказване от последните месеци, премиерът Владимир Путин призна важността на достъпа до адекватни хидратационни и санитарни услуги в руските болници. Той подчерта, че липсата на водопровод и канализация е проблем, който не само застрашава здравето на пациентите, но и намалява качеството на медицинските услуги.
    Основни акценти от изказването:

    Подобрението на инфраструктурата: Путин акцентира на необходимостта от инвестиции в модернизация на болничните съоръжения, включително водоснабдителната система.

    Достъп до основни условия: Той подчерта, че всяка болница трябва да отговаря на основните стандарти за хигиена и безопасност, като наличие на течаща вода и канализация.

    Обсъждане на решения: Путин призова за работа с местните власти и инвеститори за разрешаване на тези въпроси, подкрепяйки инициативи за подобряване на условията в лечебните заведения.

    08:19 26.10.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 ТАКА СВЪРШВА ФАШИЗМА

    5 1 Отговор
    Няма ток, маса, отопление, храна. Последна умира пропагандата.

    08:27 26.10.2025

  • 102 !!!

    3 1 Отговор

    До коментар #94 от "чудесно":

    Прати данни-тези 30%и 35% ,откъде ги имаш?

    Коментиран от #103, #105, #107

    08:35 26.10.2025

  • 103 чудесно

    0 3 Отговор

    До коментар #102 от "!!!":

    от публични източници. Намери си ги сам.

    08:37 26.10.2025

  • 104 да ама не

    5 2 Отговор
    преди дни пак имаше подобно заглавие, има ги през ден, а в същото време в мрежата имаше снимка на ракета от "Пейтриът", паднала "кротко на улица в Киев, естествено снимана от украински граждани!? А високия блок насреща бил ударен от руснаците, пък не беше срутен, що ли!?

    08:39 26.10.2025

  • 105 Цитира "Дневник" от 2011 година

    1 2 Отговор

    До коментар #102 от "!!!":

    Самото име "Дневник" е синоним на дезинформация и поръчкова журналистика. Освен това разликата е 14 години, а за това време хората в Русия прогресират за разликата от тоталната деградация в България.

    Коментиран от #106

    08:40 26.10.2025

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Статия на Дневник от 14 Април 2011

    2 1 Отговор

    До коментар #102 от "!!!":

    По това време "Дневник" е финансиран от "Америка за България". Каквито финансите, толкова и истина.

    08:45 26.10.2025

  • 108 Гост

    3 1 Отговор
    Не било жилищен блок, а радиозавод:
    "Сградата на радиозавод в Киев се срути след руски удар.
    Една от промишлените сгради продължи да гори през целия ден след десанта на улица „Борисполска“ в Киев.
    Кадрите от срутването са заснети през деня."
    Не знам какво се оплакват в Киев, след като руснаците активно ги подпомагат в декомунизацията на всичко, построено по времето на СССР!?

    08:46 26.10.2025

  • 109 Хе!

    4 1 Отговор
    Кметът Кличко бе напълно конкретен и откровен към жителите - ,,Крийте се, защото нашето ПВО действа...!". Тагарчуците, като образовани в съветските военни академии, най отлично знаят, че ако руската ракета попадне в блока, той ще е сринат до асансьорната шахта!

    08:50 26.10.2025

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Пасоля

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "Ти си мухлясъл "фактчекър"":

    Защо? Туитър не е ли Х? Или много питам.

    Коментиран от #113, #117

    08:51 26.10.2025

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Отдавна е Х

    0 2 Отговор

    До коментар #111 от "Пасоля":

    Отдавна не е Туитър. Въпросите са ти просташки, както и ти.

    08:54 26.10.2025

  • 114 фактчекър

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "Голи твърдения, точно от платени тролове":

    И как точно е доказано?

    Коментиран от #116

    08:55 26.10.2025

  • 115 Жеко

    4 1 Отговор
    Жилищните блокове са пострадали от Украинското ПВО .

    08:59 26.10.2025

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 БайИван

    3 0 Отговор
    Като спрете да си разполагате ПВО-то в жилищни райони, няма да има цивилни жертви. Съсредоточете се около военните обекти. Знаем, че така ги издавате, но пък ще спасите цивилните. Или не ви пука за тях, а!

    09:04 26.10.2025

  • 119 читател

    3 0 Отговор
    Отломки падат върху блокове, не се целят в тях нарочно. В това е разликата с украинските обстрели на руски градове. Ма кой колкото си може

    09:05 26.10.2025

  • 120 Ето информация за троловете

    2 1 Отговор
    Тръмп закрива USAID, наляла 632 милиона долара в НПО-та, медии и съдилища в България.

    Коментиран от #123

    09:09 26.10.2025

  • 121 дядото

    3 0 Отговор
    не ми дреме за украинците.не ми досаждайте с тази из мет

    09:09 26.10.2025

  • 122 ООрана държава

    1 0 Отговор
    82 орхайнски дрона... с колко милиона олекнахме еврогениите?

    09:12 26.10.2025

  • 123 цццц

    0 0 Отговор

    До коментар #120 от "Ето информация за троловете":

    И как точно USAID е наляла милионите в българските съдилища? Абе ти чуваш ли се какво тиражираш?

    Коментиран от #126

    09:16 26.10.2025

  • 124 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Българка 😺-Маца":

    При 3000000 загробени бандери

    09:16 26.10.2025

  • 125 Гориил

    1 0 Отговор
    Покровско-Мирноградската групировка на украинските въоръжени сили е напълно обкръжена и блокирана. Руското командване е издало 48-часов ултиматум и е поискало от всички оцелели украинци и наемници (отслабени, дезорганизирани, деморализирани и ранени) да се предадат. На всички е гарантирано хуманно отношение. След това всичко ще се превърне в купчини развалини и лунни пейзажи.

    09:17 26.10.2025

  • 126 Тук не е училище за бавноразвиващи се

    0 0 Отговор

    До коментар #123 от "цццц":

    Спри да задаваш просташки въпроси с просташко-ироничен стил. Взе ли си хапчетата тази сутрин?

    09:18 26.10.2025

