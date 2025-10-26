Трима убити и 27 ранени при руска атака срещу два жилищни блока в Киев. ПВО на Русия свали 82 украински дрона през нощта

Броят на ранените след руското въздушно нападение с дронове, при което бяха поразени два многоетажни жилищни блока в украинската столица Киев, нарасна на 26, предаде ДПА.
Сред тях има 6 деца. В по-ранна публикация в социалната мрежа "Инстаграм" киевската градска военна администрация бе съобщила, че има 14 ранени, сред които 4 деца.
Кметът на Киев Виталий Кличко не уточни дали ударите са били насочени директно срещу двата блока или щетите са нанесени от паднали върху тях отломки от нападателни средства, унищожени от украинската противовъздушна отбрана.
"На всеки от ранените се оказва медицинска помощ, някои от тях са настанени в болница", информираха киевските власти.
В Киев и околностите бе обявена тревога за около час-час и половина, уточнява Ройтерс. Сирените са утихнали в 3:30 ч. след полунощ местно време (също и българско).
Тази нощ ПВО на Русия свали 82 украински дрона над различни области на страната, предадоха от Министерството на отбраната.
30 от тях са обезвредени на територията на Брянска област, а 26 - на Тулска
Министерствата на отбраната на Украйна и на Великобритания се споразумяха за съвместното производство на хиляда дрона прехващачи "Октопод-100" (Octopus-100), предаде Укринформ, цитирана от БТА.
Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров съобщи днес новината във "Фейсбук".
"Украйна преминава към ново ниво на партньорство с Обединеното кралство в сферата на отбраната", пише той в своята публикация.
Умеров отбелязва, че това ще бъде първият украински боен дрон, който ще бъде пуснат в серийно производство в страна от НАТО.
По-рано тази седмица президентът Володимир Зеленски показа украинския дрон прехващач "Октопод-100" на британския премиер Киър Стармър на среща в Лондон, припомня Укринформ.
Великобритания ще произвежда тези безпилотни летателни апарати за по-нататъшни изпитания в Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
Коментиран от #3, #53
03:58 26.10.2025
3 Сесесере
До коментар #1 от "Факт":Някой пак е бил пиян, докато е настройвал ракетата!
Коментиран от #42
04:10 26.10.2025
4 хихи
А НАТОвски войници дошли на спа в Киев?
Коментиран от #9
04:11 26.10.2025
6 Изключително неизключителните
Коментиран от #8
04:16 26.10.2025
9 Защо
До коментар #4 от "хихи":само два ????
04:20 26.10.2025
10 И Киев е Руски
Коментиран от #12
04:21 26.10.2025
11 Ха-ха-ха
04:28 26.10.2025
13 Поради бясната русофобия
Коментиран от #16, #25
04:34 26.10.2025
15 Дедоларизацията
04:40 26.10.2025
19 Ванко 1Пуканката
05:05 26.10.2025
22 Ако има по-голями катили от
05:17 26.10.2025
23 По себе си ли съдиш?
До коментар #21 от "Украинските олигофрени":Явно е било брутално?
05:50 26.10.2025
24 Кофти е,
Който му знае много човката, му пати много тиквата.
Празната.
06:03 26.10.2025
26 Рублевка
Коментиран от #27
30 Pyccкий Карлик
Коментиран от #32, #60
06:27 26.10.2025
31 русийката прави това
06:34 26.10.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Рублевка
06:37 26.10.2025
34 точно така е
06:40 26.10.2025
35 Рублевка
06:40 26.10.2025
37 Факт
Главният кремълски рупор Владимир Соловьов за първи път публично засегна темата за украинското население в ефира си. Той заговори за това, при какви условия би трябвало да работи т.нар. „руска администрация“, ако ѝ се удаде да завземе Запорожие — град с население над един милион души. По думите му, руската страна би трябвало да поеме грижата за два милиона украинци, които живеят в Запорожие и областта: да ги храни, да изплаща социални помощи, да осигурява комунални услуги. Освен това, ще е необходимо да се възстановят заводи, фабрики, предприятия — всичко, което войната е разрушила. А това, според пропагандиста, ще изисква трилионни разходи от руския бюджет. Ако към това се добави и Херсон с областта, целият „проект по присъединяването на Запорожие и Херсонщина“ става за Русия просто непосилен — икономически непоносим и напълно безперспективен.
Соловьов също така подчерта, че всяка „руска администрация“ би трябвало да работи в условията на тотална омраза от местното население, постоянни диверсии и терористични актове. Това означава, че за контрола на региона ще трябва да се поддържа огромна военна групировка, която също трябва да бъде хранена, снабдявана и издържана. Любопитно е, че Соловьов само очерта тази тема, но не я разви в студиото с експерти — нещо нетипично за него. Този предпазлив подход може да означава, че думите му са били внимателно съгласувани с администрацията на Кремъл.
И ако това е така,
Коментиран от #38, #50
06:50 26.10.2025
38 голем смех
До коментар #37 от "Факт":И аз чух, че Запада се надпреварва да окупира русийката, че да изплаща пенсиите на мужиците в долари. Не ли?
06:53 26.10.2025
39 Нетаняху!
06:53 26.10.2025
40 Скритите между
Коментиран от #44
41 Рублевка
До коментар #3 от "Сесесере":Нима ракетите се...,,настройват"...?!
06:55 26.10.2025
43 Наташа Шевчук
06:56 26.10.2025
До коментар #40 от "Скритите между":Руските ПВО в полето ли са?
Чух че и по покривите на министерствата в Москва ги дислоцирали. Да не хабят допълнително Томахавки украинците.
06:56 26.10.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
Коментиран от #48, #51
07:00 26.10.2025
48 вие руските
07:01 26.10.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Да живей братски Белорус
До коментар #47 от "Игнат Селсшчук":Ситуацията принуждава Русия да възобнови вноса на бензин от чужбина, което е нещо ново след 1990-те години.
Източници на внос
Китай, Южна Корея и Сингапур: Русия планира да купува около 150 000 тона горива месечно от тези страни.
Беларус: Вносът от Беларус ще се увеличи значително, от 45 000 тона през септември до 300 000 тона.
Коментиран от #55, #59, #64
07:03 26.10.2025
52 Поразени са
07:04 26.10.2025
53 Така е
До коментар #1 от "Факт":Но превзеха 30% не от Домбас а от територията на Украйна
Коментиран от #61
07:04 26.10.2025
54 Рублевка
До коментар #48 от "вие руските":Винаги по-свободни и по-богати от робите в Дунавския вилает и Делиормана!
Коментиран от #63
07:05 26.10.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Василев
07:08 26.10.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Тишо културиста
До коментар #36 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Това е 100%, но още копейките не могат да го проумеят с празните си кратуни!
Коментиран от #71
07:09 26.10.2025
59 ЯСНО!
До коментар #51 от "Да живей братски Белорус":Прочел си го от ,,БесАрабски фронт",с автор-Маломуж Огризенко...!
Коментиран от #67
07:09 26.10.2025
60 Георгиев
До коментар #30 от "Pyccкий Карлик":Точно така е. Отстреляха пътнически влакове, автобуси жилищни сгради, хора. В Окраина е различно.
В статията е отбелязана еврнтуалната разходна част ако Русия превземе области Херсон, цялото Запорожие, Харков. Не са отбелязали приходната част. Разбира се ще има сътресение. Но си заслужава да си прибереш своите и да не са под ботуша на Бандера.
07:10 26.10.2025
61 Българка 😺-Маца
До коментар #53 от "Така е":Нищо не са взели крепостните, а над милион вече са при кабзон!
Коментиран от #124
07:10 26.10.2025
62 Софиянец
Коментиран от #65
07:10 26.10.2025
63 брей
До коментар #54 от "Рублевка":Монголоида знаел каквоп е Делиорман. От там ли списваш? Чух че Турция пропищяла от никнещите като гъби руски квартали в турските градове, заради които цените на имотите ударили тавана.
Коментиран от #66
07:11 26.10.2025
64 Рублевка
До коментар #51 от "Да живей братски Белорус":Ще живее на бунището при пияната матушка и копейките гладни!
07:11 26.10.2025
65 защо
До коментар #62 от "Софиянец":вие в полето ли го ръгате?
Коментиран от #69
07:11 26.10.2025
66 Рублевка
До коментар #63 от "брей":Отдавна ватите не купуват имоти в Турция, нямат денги вече, само девушките шетат там за по 10 долара на сеанс!
Коментиран от #70
07:13 26.10.2025
68 Пенсионер 69 годишен
До коментар #55 от "Тишо културиста":Тук на запад е пълно с тротинетки. Карат ги предимно мигранти и забулени мигрантки с големи диференциали. Като ходя на разходка профучават, ще ме завлекат! Всеки ден някой блъска някоя кола да пробва кой е по-корав! Срещат се и електрически колелета с дебели гуми като на мотопед. Питах продавача в магазин за колелета, каза че са китайски за еднократна употреба. Не подлежат на ремонт. Иначе бягат много!
07:15 26.10.2025
69 Софиянец
До коментар #65 от "защо":В блатата живота струва колкото кибрит, там няма значение къде е ПВОто, важното е бункера да е цял!
Коментиран от #72
07:15 26.10.2025
71 Мартин БлиЦа ФлиГорната
До коментар #58 от "Тишо културиста":Илиане ,наред ли е асансьора във Военния Блок -София Изток ?Имам предвид скоро падал ли е с пътници ?
07:18 26.10.2025
72 Пастор илиан илиин
До коментар #69 от "Софиянец":Палячовската ГомноУкрайна отново става Новорусия ,а в момента цената на живота на хохохола е на цената на два пробити царвула .
Коментиран от #74
07:19 26.10.2025
73 Делиорманци!
Коментиран от #75
07:21 26.10.2025
74 Рублевка
До коментар #72 от "Пастор илиан илиин":Хахаха! Разсмя ме! Урките да ги качват в свински вагони и в Сибир!
07:23 26.10.2025
76 Фактчекър
Коментиран от #79
07:25 26.10.2025
77 Рублевка
До коментар #75 от "aай ай ай":Русия е на четвърто място в света по покупателна способност. Ти с твойта заплата си купуваш два пъти по-малко от руснака и мръзнеш в овехтялата панелка.
Коментиран от #78, #85
07:26 26.10.2025
78 покупателна способност на какво
До коментар #77 от "Рублевка":Всичко което се продава под тезгяха ли, или това срещу купоните? Този филм сме го играли.
Можеш да си купиш 2 тона бензин, ама ако го има и ти го дадат.
07:39 26.10.2025
79 деди..
До коментар #76 от "Фактчекър":Скоро и урсулците ще ги тресне,особенно бг-тата-масква е фактор на горивния пазар в юръпо,а зимата иде и ще трябва и газ да се дава на бандерците от старио континент-иначе те нема да оцелеят без вода,ток и жешко-ама така требва да бъде..каза вова
Коментиран от #84
07:46 26.10.2025
80 ПОГРОМ ЗА ПУТИН
Коментиран от #91
07:47 26.10.2025
81 стоян мукарев
08:01 26.10.2025
82 Ха хи хо
08:02 26.10.2025
83 МЪКЪ МЪКЪ
08:04 26.10.2025
84 Смотльо,
До коментар #79 от "деди..":Пак ли германците ще мръзнат?
08:05 26.10.2025
85 А вътрешни тоалетни
До коментар #77 от "Рублевка":КогИ?
08:06 26.10.2025
86 д-р Гълъбова
Коментиран от #93, #94
08:08 26.10.2025
87 Хасковски каунь
Мислете като послъгвате . Ако това беше атака поне 50 щяха да загинат
Коментиран от #90
08:08 26.10.2025
88 Някой
08:11 26.10.2025
89 Шопо
До коментар #43 от "Наташа Шевчук":Украйна не е държава а територия, руска територия.
08:13 26.10.2025
90 Руснаците
До коментар #87 от "Хасковски каунь":трябва да им хвърлят един бомбен килим, като в Белград и няколко атома, като в НагазАки. Да питат американците как се прави.
08:14 26.10.2025
91 Боа
До коментар #80 от "ПОГРОМ ЗА ПУТИН":Днес погром за Путин,-утре за Зеленский!
08:14 26.10.2025
92 Хм…
А после?
08:14 26.10.2025
93 водата в русия е безплатна
До коментар #86 от "д-р Гълъбова":когато я има
Коментиран от #95, #96
08:14 26.10.2025
94 чудесно
До коментар #86 от "д-р Гълъбова":Без течаща вода: Около 30% от рускините болници нямат достъп до водоснабдяване. Тази статистика показва постоянен проблем в ресурсите и инфраструктурата на здравеопазването.
Без канализация: Приблизително 35% от рускините болници нямат адекватна канализация. Това е сериозен проблем, който оказва влияние върху качеството на медицинските услуги и хигиената в лечебните заведения.
Коментиран от #97, #102
08:16 26.10.2025
95 Пълни олигофрени
До коментар #93 от "водата в русия е безплатна":Това да твърдиш, че в Русия няма вода е краен стадий на олигофрения. Ти имаш отрицателен IQ, не знаех, че имало толкова големи примитиви в България.
Коментиран от #98
08:17 26.10.2025
96 Пенсионер 69 годишен
До коментар #93 от "водата в русия е безплатна":Живях в Русия 7 години и нито веднъж на спря тока, водата или отоплението. В Русия няма топломери, водомери, газомери и други подобни демократически придобивки. Плащат символична цена, КАКТО В БЪЛГАРИЯ ПО ВРЕМЕТО НА ТОДОР ЖИВКОВ!
08:18 26.10.2025
98 олигу
До коментар #95 от "Пълни олигофрени":Изказване на премиера Путин относно водопровода в руските болници
В изказване от последните месеци, премиерът Владимир Путин призна важността на достъпа до адекватни хидратационни и санитарни услуги в руските болници. Той подчерта, че липсата на водопровод и канализация е проблем, който не само застрашава здравето на пациентите, но и намалява качеството на медицинските услуги.
Основни акценти от изказването:
Подобрението на инфраструктурата: Путин акцентира на необходимостта от инвестиции в модернизация на болничните съоръжения, включително водоснабдителната система.
Достъп до основни условия: Той подчерта, че всяка болница трябва да отговаря на основните стандарти за хигиена и безопасност, като наличие на течаща вода и канализация.
Обсъждане на решения: Путин призова за работа с местните власти и инвеститори за разрешаване на тези въпроси, подкрепяйки инициативи за подобряване на условията в лечебните заведения.
08:19 26.10.2025
101 ТАКА СВЪРШВА ФАШИЗМА
08:27 26.10.2025
102 !!!
До коментар #94 от "чудесно":Прати данни-тези 30%и 35% ,откъде ги имаш?
Коментиран от #103, #105, #107
08:35 26.10.2025
103 чудесно
До коментар #102 от "!!!":от публични източници. Намери си ги сам.
08:37 26.10.2025
104 да ама не
08:39 26.10.2025
105 Цитира "Дневник" от 2011 година
До коментар #102 от "!!!":Самото име "Дневник" е синоним на дезинформация и поръчкова журналистика. Освен това разликата е 14 години, а за това време хората в Русия прогресират за разликата от тоталната деградация в България.
Коментиран от #106
08:40 26.10.2025
107 Статия на Дневник от 14 Април 2011
До коментар #102 от "!!!":По това време "Дневник" е финансиран от "Америка за България". Каквито финансите, толкова и истина.
08:45 26.10.2025
108 Гост
"Сградата на радиозавод в Киев се срути след руски удар.
Една от промишлените сгради продължи да гори през целия ден след десанта на улица „Борисполска“ в Киев.
Кадрите от срутването са заснети през деня."
Не знам какво се оплакват в Киев, след като руснаците активно ги подпомагат в декомунизацията на всичко, построено по времето на СССР!?
08:46 26.10.2025
109 Хе!
08:50 26.10.2025
111 Пасоля
До коментар #110 от "Ти си мухлясъл "фактчекър"":Защо? Туитър не е ли Х? Или много питам.
Коментиран от #113, #117
08:51 26.10.2025
113 Отдавна е Х
До коментар #111 от "Пасоля":Отдавна не е Туитър. Въпросите са ти просташки, както и ти.
08:54 26.10.2025
114 фактчекър
До коментар #112 от "Голи твърдения, точно от платени тролове":И как точно е доказано?
Коментиран от #116
08:55 26.10.2025
115 Жеко
08:59 26.10.2025
118 БайИван
09:04 26.10.2025
119 читател
09:05 26.10.2025
120 Ето информация за троловете
Коментиран от #123
09:09 26.10.2025
121 дядото
09:09 26.10.2025
122 ООрана държава
09:12 26.10.2025
123 цццц
До коментар #120 от "Ето информация за троловете":И как точно USAID е наляла милионите в българските съдилища? Абе ти чуваш ли се какво тиражираш?
Коментиран от #126
09:16 26.10.2025
124 Ха ХаХа
До коментар #61 от "Българка 😺-Маца":При 3000000 загробени бандери
09:16 26.10.2025
125 Гориил
09:17 26.10.2025
126 Тук не е училище за бавноразвиващи се
До коментар #123 от "цццц":Спри да задаваш просташки въпроси с просташко-ироничен стил. Взе ли си хапчетата тази сутрин?
09:18 26.10.2025