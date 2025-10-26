Кирил Дмитриев е провел срещи с представители на администрацията на Тръмп в САЩ, черпи с бонбони с образа на Путин

Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции и специален президентски пратеник, проведе срещи с представители на администрацията на американския президент Доналд Тръмп и ще продължи разговорите в неделя, съобщи източник пред РИА Новости.

„Срещите между Кирил Дмитриев с чужди държави, и представители на администрацията на Тръмп се проведоха на 24 и 25 октомври и ще продължат на 26 октомври“, каза източникът.

Той не уточни с кого са се провели разговорите.

Дмитриев е донесъл в САЩ като подарък шоколадови бонбони с изображение на руския президент Владимир Путин, обяви той в своя канал Max.

„Шоколадови бонбони като подарък в рамките на диалога Русия-САЩ“, написа той снимка на шоколадовите бонбони.

По-рано източник на ТАСС съобщи, че Дмитриев ще се срещне със Стивън Уитков, специален пратеник на президента на САЩ за мироопазващите мисии, и други политици по време на посещението си в Съединените щати.

Дмитриев пристигна в Ню Йорк в петък. Същия ден Axios съобщи за евентуалния му разговор със специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф в Маями.

В четвъртък Тръмп обяви отмяната на срещата с руския лидер в Будапеща, за която се бяха споразумели по време на телефонен разговор миналата седмица. Той каза, че планира да я проведе на бъдеща дата.

Ден преди това Дмитриев, в интервю за американска телевизия, изрази увереност, че разговорите ще се проведат, но вероятно по-късно.

Прессекретарят на президента Дмитрий Песков поясни, че е трудно да се отмени нещо, за което не е имало конкретни споразумения, тъй като не са били дадени крайни срокове.