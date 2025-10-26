Новини
Кирил Дмитриев е провел срещи с представители на администрацията на Тръмп в САЩ, черпи с бонбони с образа на Путин

26 Октомври, 2025 04:22, обновена 26 Октомври, 2025 04:33 973 19

  • кирил дмитриев-
  • сащ-
  • русия-
  • посещение

Днес разговорите на пратеника на Путин продължават

Кирил Дмитриев е провел срещи с представители на администрацията на Тръмп в САЩ, черпи с бонбони с образа на Путин - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции и специален президентски пратеник, проведе срещи с представители на администрацията на американския президент Доналд Тръмп и ще продължи разговорите в неделя, съобщи източник пред РИА Новости.

„Срещите между Кирил Дмитриев с чужди държави, и представители на администрацията на Тръмп се проведоха на 24 и 25 октомври и ще продължат на 26 октомври“, каза източникът.

Той не уточни с кого са се провели разговорите.

Дмитриев е донесъл в САЩ като подарък шоколадови бонбони с изображение на руския президент Владимир Путин, обяви той в своя канал Max.

„Шоколадови бонбони като подарък в рамките на диалога Русия-САЩ“, написа той снимка на шоколадовите бонбони.

По-рано източник на ТАСС съобщи, че Дмитриев ще се срещне със Стивън Уитков, специален пратеник на президента на САЩ за мироопазващите мисии, и други политици по време на посещението си в Съединените щати.

Дмитриев пристигна в Ню Йорк в петък. Същия ден Axios съобщи за евентуалния му разговор със специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф в Маями.

В четвъртък Тръмп обяви отмяната на срещата с руския лидер в Будапеща, за която се бяха споразумели по време на телефонен разговор миналата седмица. Той каза, че планира да я проведе на бъдеща дата.
Ден преди това Дмитриев, в интервю за американска телевизия, изрази увереност, че разговорите ще се проведат, но вероятно по-късно.

Прессекретарят на президента Дмитрий Песков поясни, че е трудно да се отмени нещо, за което не е имало конкретни споразумения, тъй като не са били дадени крайни срокове.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Така ще е

    8 4 Отговор
    Администрацията на президента Тръмп е подготвила допълнителни санкции срещу ключови области на руската икономика, ако Путлер продължи да отлага прекратяването на войната срещу Украйна. Някои от допълнителните санкции, които САЩ са подготвили, са насочени срещу банковия сектор на Русия и инфраструктурата, използвана за доставяне на петрол

    Коментиран от #8

    04:37 26.10.2025

  • 3 Следващия път

    6 5 Отговор
    ще занесе тиквата на Путлер на поднос.

    Коментиран от #11

    04:38 26.10.2025

  • 4 Факт

    6 4 Отговор
    Раша отива в кeнeфa на историята при СССР .

    04:43 26.10.2025

  • 5 Копейка

    2 1 Отговор
    Аз много искам да опитам шоколадови бонбони с лика на Владимир Путин. Руснаците имат страхотни конфети

    Коментиран от #10

    04:48 26.10.2025

  • 6 МъкаМъкааа

    3 3 Отговор
    И новата деменция трамп се мята ежедневно като риба на сухо. С дива русофобия и пропаганда Русия не може да бъде победена.

    04:54 26.10.2025

  • 7 Ъъъъъъъъъъъ

    3 0 Отговор
    Някой задава ли си въпроса, защо Дмитриев е във Вашингтон? Той е санкциониран и има забрана за влизане в САЩ. Какво прави там и кой го покани? Защото е очеизвадно, че забраната за влизане в САЩ е вдигната и му е издадена виза, което пък означава, че е там по нечия покана. Вероятно САЩ се опитват да минимизират щетите от отменената среща Тртмп-Путин в Унгария. Затова и Дмитриев е там - да договорят новата среща.😂

    04:57 26.10.2025

  • 8 демократ

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Така ще е":

    Важното е че ще дават на зеления чорапогащник ракети "секира" 😂😂😅

    04:57 26.10.2025

  • 9 Име

    0 0 Отговор
    Чудесна идея! Винаги трябва да има за всички!

    04:58 26.10.2025

  • 10 Шекелка

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Копейка":

    Аз много искам да опитам на Зельо чурката.

    04:59 26.10.2025

  • 11 Либераст пробит

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Следващия път":

    Много си мечтаем.

    05:00 26.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Pyccкий Карлик

    2 4 Отговор
    Спасиба Киpe, но тия конфети няма да спрат Хаймърсите, Томахавките, санкциите и Четири Года безконечен ру3ки позор. На окупатора да му окупират територията и да дойдат кopeйци да му я асвабаждават, от това по-унизително наздоровья му кажи. Ру3ка катастрофа.

    05:06 26.10.2025

  • 16 Анонимен

    0 0 Отговор
    Много усилия са положили. Всичко е подредено.

    05:11 26.10.2025

  • 17 Както каза Тръмп

    1 4 Отговор
    Не ме интересуват Руските Глупости
    Ще ме накарат да Унищожа Москва

    05:11 26.10.2025

  • 18 Тенденциозно заглавие?!

    2 0 Отговор
    На снимката се вижда ясно,че -
    Черпи с бонбони с образа на -
    ПУТИН И ТРЪМП...!

    05:18 26.10.2025

  • 19 Отново Слаб(2) по граматика!

    2 0 Отговор
    „Шоколадови бонбони като подарък в рамките на диалога Русия-САЩ“, написа той снимка на шоколадовите бонбони..."

    05:22 26.10.2025

