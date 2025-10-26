Новини
Британски историк и публицист: Стармър да внимава с прегръдките с украинци, те подпалиха дома му

26 Октомври, 2025 05:27, обновена 26 Октомври, 2025 05:31 1 389 4

  • стармър-
  • зеленски-
  • украйна-
  • пожар-
  • премиер-
  • президент-
  • великобритания

Крейг Мъри коментира отношението на британския премиер към украинския президент Зеленски и направи паралел с инцидента в дома на министър-председателя

Британски историк и публицист: Стармър да внимава с прегръдките с украинци, те подпалиха дома му - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър трябва да бъде по-внимателен в демонстрирането на приятелското си отношение към режима в Киев, тъй като именно украинците са обвинени в палежа на дома му в Лондон, заяви в социалните мрежи историкът и публицист Крейг Мъри.

Той коментира снимка, на която Стармър прегръща Володимир Зеленски, който пристигна на посещение във Великобритания.

„Стармър трябва да внимава да не прегръща украински мъже. Чувал съм, че може да се появят след няколко години и да подпалят имота ви“, пише Мъри.

През май в дома на Стармър избухна пожар, а преди това правоохранителните органи на Обединеното кралство регистрираха няколко други инцидента с палежи в имота на премиера. Полицията арестува 21-годишния украински гражданин Роман Лавринович, 26-годишния румънски гражданин от украински произход Станислав Карпюк и 34-годишния украински гражданин Петро Починок. Те са обвинени в палежа на къщата на Стармър.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    13 1 Отговор
    Народът го е казал " Храни куче , да те лае"

    06:16 26.10.2025

  • 2 Червената шапчица

    6 0 Отговор
    "Карпуч" - Любовта няма граници

    06:19 26.10.2025

  • 3 Може пък

    15 2 Отговор
    Да си е заслужил палежа както и Борис Джонсън например. Прегръщайки се с Зеленски не му пречи за иска война до последния украйнец. Може би украйнците трябва да решат и съдбата на Зеленски в интерес на себе си.

    06:33 26.10.2025

  • 4 Не им платил уговореното

    7 2 Отговор
    за прегръдките, на младите украинчета.

    Със Зеленски може да му се случи същото, че и по-лошо

    06:47 26.10.2025

Новини по държави:
