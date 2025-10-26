Британският премиер Киър Стармър трябва да бъде по-внимателен в демонстрирането на приятелското си отношение към режима в Киев, тъй като именно украинците са обвинени в палежа на дома му в Лондон, заяви в социалните мрежи историкът и публицист Крейг Мъри.

Той коментира снимка, на която Стармър прегръща Володимир Зеленски, който пристигна на посещение във Великобритания.

„Стармър трябва да внимава да не прегръща украински мъже. Чувал съм, че може да се появят след няколко години и да подпалят имота ви“, пише Мъри.

През май в дома на Стармър избухна пожар, а преди това правоохранителните органи на Обединеното кралство регистрираха няколко други инцидента с палежи в имота на премиера. Полицията арестува 21-годишния украински гражданин Роман Лавринович, 26-годишния румънски гражданин от украински произход Станислав Карпюк и 34-годишния украински гражданин Петро Починок. Те са обвинени в палежа на къщата на Стармър.