Командирът на "Ахмат": Украинци ни издават координатите на центровете им за военни комисии, за да ги унищожаваме

Украинското население сътрудничи с руската армия и споделя координатите на териториалните наборни центрове за атаки срещу военните комисии.
Това заяви в интервю за ТАСС генерал-лейтенант Апти Алаудинов, заместник-началник на Главното военно-политическо управление на руските въоръжени сили и командир на подразделението за специални части „Ахмат“ на руското Министерство на отбраната.
„Смятам, че трябва да помогнем на украинското население да се освободи от оковите на наборните центрове, на първо място. Затова украинците активно ни сътрудничат, споделят информация, а ние я използваме, за да им нанесем поражение“, каза той.
Преди това руските служби за сигурност съобщиха, че жителите на Херсонска и Запорожка области доброволно споделят местоположението на центровете за военни комисии и местоположението на военнослужещите от украинските въоръжени сили.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нормално
Коментиран от #43, #48
06:41 26.10.2025
2 Ротшилд
Коментиран от #6
06:42 26.10.2025
3 кая калас
06:42 26.10.2025
4 Рублевка
06:43 26.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Факт
До коментар #2 от "Ротшилд":Няма по-заблудено племе на Земята от русофилското.
Коментиран от #98
06:43 26.10.2025
7 Украинците
До коментар #5 от "Евреи Шмигал, Порошенко,,Яценюк, Зеленск":Ще умрем за вас и вашия Небесен Йерусалим
Коментиран от #9
06:44 26.10.2025
8 Няма по смешна
Коментиран от #21
06:46 26.10.2025
9 Руснаците
До коментар #7 от "Украинците":Ще умрем за Шаломов
Коментиран от #11
06:46 26.10.2025
10 Подкрепа!
Коментиран от #16
06:46 26.10.2025
11 Евродвчутати
До коментар #9 от "Руснаците":Ще умрем за евреина Сорос, винаги сме умирали за тях
Коментиран от #12
06:48 26.10.2025
12 БГ депутати
До коментар #11 от "Евродвчутати":И ние ще умрем за вас евреи
06:50 26.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Нос
Коментиран от #22
07:01 26.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Мирен гражданин
07:07 26.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ех,Апти!
Сега ще повишат дискретността си ...!
07:15 26.10.2025
21 Северна Македония
До коментар #8 от "Няма по смешна":Френската статия как "Русия вече била загубила" е по-смешна. На територията на бивша Украйна има много националности, но нито една от тях не е "украинци".
Коментиран от #38, #39
07:18 26.10.2025
22 ТАКА Е!
До коментар #15 от "Нос":Шарен свят...!
Един има дебел нос...,друг-дебел врат,като Буци и Шиши...
Коментиран от #24
07:19 26.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Тъй де
До коментар #22 от "ТАКА Е!":Единия е хилав Монголоиден фашага и педофил обичащ КУ РАна рамАзан.
Другия монголяк е без казармен, а 35 кг медвежонка е ооо връщан алкаш)))))
07:23 26.10.2025
25 Последния софиянец
До коментар #23 от "Аму джата кого баламосва?!? )))":👍😄
Доказани стрелци по... светофарите, бензиностанциите и въображаеми противници! 😄
Избягаха от ВСУ във КУРСК , едните ги плениха а другите още се крият из храсталаците 😄
07:27 26.10.2025
26 ......
Коментиран от #30
07:32 26.10.2025
27 пешо
Коментиран от #36
07:32 26.10.2025
28 Тиктокър
07:36 26.10.2025
29 Обективни истини
Коментиран от #32, #50
07:38 26.10.2025
30 хикочко..
До коментар #26 от "......":Много намалеват нещо-тия бандерци..оня ден на зеленио мухал,масква му даде над хиляда с нозете вперьод,а кремля получи окло трисетина..дерзай вова тва урсулско племе на четвъртия райх-трябва да се батише
07:38 26.10.2025
31 Той
Коментиран от #34
07:41 26.10.2025
32 Факт
До коментар #29 от "Обективни истини":Па то 2 Милиона москалчета Избегаха в чужбина от мобилизацията на педофила! Факт
Други 2 Милиона нище -броди монголья, Ху ЙЛО ги заг--- роби у ТРИДНЕВНАТА! ФАКТ
Хахахахаха
Коментиран от #42
07:42 26.10.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Тролдетектор
До коментар #17 от "виж скъпа":Абсолютно едни и същи индивиди от години пишат едно и също из всички социални мрежи и форуми. Да се питаш, как се издържат.
07:45 26.10.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 СлънчогледкА
Защо , ако се дава нещо , то е само едностранчиво и минало през пропагандната цензура !
И каква е истината всъщност !?
Коментиран от #44
07:47 26.10.2025
38 Аре бе....
До коментар #21 от "Северна Македония":А тия..." рушняци" у КОЯ РЕПУБЛИКА живеят?!?
Дай а чуем и а се посмеем от сърце
АааааааХахахаха
07:48 26.10.2025
39 Шопо
До коментар #21 от "Северна Македония":Украйна не е държава а територия, руска територия.
Коментиран от #52
07:48 26.10.2025
40 Калоян Бонапарт
Коментиран от #58
07:49 26.10.2025
41 Ха ха ха хо
Хо ха ха ха
07:50 26.10.2025
42 Левски
До коментар #32 от "Факт":Най-справедливо е на мобилизация да подлежат всички, които изгарят от желание да се бият с "орките" и да си връщат териториите до границите от 1991 г. Или задължителна мобилизация само по идеология, а не по възраст и пол! И войнолюбивият Зеленски, барабар с цялото му правителство, парламент и администрация да бъдат пратени на фронта и лично да извоюват победата над нашествениците, щом са такива големи отворковци и войната толкова ги влече
Коментиран от #95
07:51 26.10.2025
43 Бай Ставри
До коментар #1 от "Нормално":И от тебе батко
07:51 26.10.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Последния украинец
07:51 26.10.2025
46 Велизар
Коментиран от #92
07:52 26.10.2025
47 Тома
07:52 26.10.2025
48 Във вътрешни войски
До коментар #1 от "Нормално":Служат чеченските момчета! По цял ден тренират, хранят се халал и помпят мускули. След СВО ще охраняват резерватите за урки в Сибир. Който не изпълни нормата за деня няма брашнена каша от фуражно жито за вечеря и закуска. Обяд не се полага. Кирка и лопата с чип! Хахаха!
07:53 26.10.2025
49 Истината е тука
07:53 26.10.2025
50 Зайо Байо
До коментар #29 от "Обективни истини":В България е пълно с такива. Навсякъде обикалят млади хора , добре облечени , със скъпи автомобили и доволно безгрижен вид !
Просто искат да живеят , а не да умрат , заради болни амбиции , лидерско величие и националистическа омраза !
Който иска да мре , нека ходи доброволец на фронта. А защо не и под флага на Улсула , Кая , Мерц , Стърмър , Макрона ?
07:53 26.10.2025
51 Шекспир
07:53 26.10.2025
52 Така е хомиК
До коментар #39 от "Шопо":Затова 12 години Немат НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА УКРАИНСКА ОБЛАСТ!
ееееедехееее
12 год щурмуват селото ПОКРОВСК
Ееееедехееее
Не грамотен ху--- Есос
07:53 26.10.2025
53 Той
07:54 26.10.2025
54 Ед Ширън
Коментиран от #64
07:54 26.10.2025
55 Ахмат е сила!
Коментиран от #69
07:54 26.10.2025
56 Честния
07:55 26.10.2025
57 Пацифист
07:55 26.10.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Добре
07:55 26.10.2025
60 насила дарител
До коментар #44 от "Как приемат..якутите,башкортистанците":Какво е смешното , че Хехехееее -каш толкоз често ? Нали не е на психическо-психопатична основа ?
Коментиран от #81
07:56 26.10.2025
61 Да се чете
07:56 26.10.2025
62 Филип
07:56 26.10.2025
63 Пацифист
Коментиран от #90, #99
07:56 26.10.2025
64 Вярно е
До коментар #54 от "Ед Ширън":Урките са жертви на чернобилската радиация, радиоактивните храни и западната пропаганда. Направо са им изсушили мозъка и се е свил колкото аспиринче!
07:57 26.10.2025
65 Умния
07:57 26.10.2025
66 Той
07:58 26.10.2025
67 Истината е тука
Коментиран от #75
07:58 26.10.2025
68 Вертоломей
Коментиран от #77, #91
07:58 26.10.2025
69 Сила , .я...
До коментар #55 от "Ахмат е сила!":Ан ална сила,... " За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството"!!
рамАзан ТИК ТОКА на 24.02.22
АааааааХахахаха
После тръгваме за Виена и Берлин
АааааааХахахаха
АБЕ...ЗАЕ....би
07:59 26.10.2025
70 Чип
07:59 26.10.2025
71 Укриващия се украинец
Коментиран от #102
07:59 26.10.2025
72 Марто
08:00 26.10.2025
73 Явор
Тъпотии, вместо да се дават пари за образование, примерно - да се издадат на хартия - "Шумът на върбите", от Кенет Греъм - така че децата - като растат, да си припомнят - за Плъхчо, за родният дом, за Жабока - с неговият автомобил и - така - да не проявяват агресия, не е нещо скъпо - вместо глупости от рода на - натисни спусъка на "Калашника".
Въобще - западният милитаризъм е откачена работа, разсърдиха руснаците - сега ще ни карат насила да се сражаваме.
08:00 26.10.2025
74 Обективни истини
Никой не му се умира за на вироглавия зелен идiот парите, или ако си от централна или западна Украйна, защо да умираш за руснаците от източна, въобще, защо да умираш заради някаква си скапана територия, която ще я има и след тебе, но ти няма да си жив, за да си се "радваш".
Супер средновековна идеология е това да умираш за родината.
08:00 26.10.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Теодор
08:01 26.10.2025
77 Къдя са тия....рушняци?!?
До коментар #68 от "Вертоломей":У Якутия,Бурятия, Чечня, Удмуртия?
Хехехехехехе
Коментиран от #83
08:01 26.10.2025
78 Николай
08:01 26.10.2025
79 Велизар
08:02 26.10.2025
80 Пасторът каза
08:02 26.10.2025
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Факти
Коментиран от #84
08:05 26.10.2025
83 Много са красиви
До коментар #77 от "Къдя са тия....рушняци?!?":Стройни. Много стройни! Аууууу! Можеш само да си мечтаеш! Като се смесят с руснака стават като красавици от японско аниме.
Коментиран от #85
08:06 26.10.2025
84 Не плачи девойко!
До коментар #82 от "Факти":Палячовската ГомноУкрайна отново става Новорусия ,а в момента цената на живота на хохохола е на цената на два пробити царвула .
Коментиран от #86
08:07 26.10.2025
85 Нема таков етнос/ националност
До коментар #83 от "Много са красиви":рушняци, де--- БИЛ! Никога НЕ Е ИМАЛО! ФАКТ!
Ако имаш предвид поробените 160 националности със собствен Език,традиции,култура, история -- това е нещо съвсем друго!
Учи и чети повече, мургавелке
08:12 26.10.2025
86 Факти
До коментар #84 от "Не плачи девойко!":Украйна е преживяла Монголската империя, Руската империя и СССР. Ще преживее и жалката путинова Русия. Украинците не са робски народ като чеченците.
08:14 26.10.2025
87 Свободен
Сигурно ги пише тези работи от под леглото спалнята си и е оставил жена си отвън да гледа за украински дронове!
Голям образ!
08:19 26.10.2025
88 илиев
08:22 26.10.2025
89 ПО ТОЧНО
08:37 26.10.2025
90 Ами
До коментар #63 от "Пацифист":Интересно ми е , aко беше живял през 12 век , дали пак щеше да мислиш така. Имай пред вид , че ти съществуваш защото нашите прадеди са воювали.
Коментиран от #97
08:37 26.10.2025
91 Факти
До коментар #68 от "Вертоломей":Руснаците са най-алчният и най-жестокият народ на планетата. Те са окупирали 17 милиона кв.км - най-много от всички на земята. По пътя си са избили стотици народи, един от които са били волжките българи - нашите кръвни братя. Дори и днес в Русия има близо 200 поробени народа, които съставляват една трета от населението. Няма по-алчни и по-жестоки от руснаците. Няма. Далеч след тях са арабите, които са окупирали 13 милиона кв.км. и също са избили и поробили стотици народи по пътя си. Знаеш ли, че арабите са избили и поробили в пъти повече негри от европейците? На трето място са китайците с 10 милиона кв.км. Няма европейски народ, който дори се доближава до тия трите. Руснаците за няколко години са избили повече черкези, отколкото са умрели индианци в Америка за всичките 6 века европейско присъствие. Да не говорим, че 95% от индианците са умрели от болести, а не от агресия. Няма по-жестоки и по-алчни от руснаците. Дошли са у нас да ни вземат от турците и да ни направят руска губерния, а вие им се кланяте като покорни роби. Виж ги чеченците как са цъфнали и вързали под руски ботуш. Бедни, мизерни, Путин ги ползва за пушечно месо. Искате и ние да сме като тях ли? Вие сте национални предатели.
Коментиран от #93, #100
08:44 26.10.2025
92 Представям си
До коментар #46 от "Велизар":Богев не е ли бил в Одеса и в Букурещ? Май другарю, в училище не сте присъствали често?!
08:47 26.10.2025
93 Допълвам Факти
До коментар #91 от "Факти":Руснаците са избили доста индианци в Америка. Имали са колонии в Аляска, Калифорния и на Хаваите дори.
08:48 26.10.2025
94 Запомнете!
08:51 26.10.2025
95 Ха ха ха ха
До коментар #42 от "Левски":Зеленски военолюбец, а се защитава, а Путин явно е миролюбец, защото напада.
Добре де, а тези дето не искат да защитават страната си, какво право ще имат да имат притенции към нея? Значи справедливо е, ако не си се борил за една земя да нямаш права.
Коментиран от #96
08:51 26.10.2025
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Пацифист
До коментар #90 от "Ами":Именно тези двдинса се били , за да можем сега в 21 век да живееме свободни, нима сега трябва да се биеме и умремве за поколенията пред нас, има ли някакъв смисъл от написаното ти?
За мене не, няма уважаващ себе си съвременен мъж, който да умре за някаква средновековна глупост от сорта защита на отечеството
Коментиран от #101
08:57 26.10.2025
98 Няма по -тъnu парчета
До коментар #6 от "Факт":от форумните укротролове!
08:59 26.10.2025
99 Всичко е Божа воля
До коментар #63 от "Пацифист":Ако Бог искаше мир щеше да създаде само вечно цъфтящи цветя, но Бог е създал и цветята и тревата и хищните растения и бактериите и вирусите и паразитите и хищниците, а следователно и убийстватя и войната. Светът е по Божа воля и подобие и Доброто и Злото.
Коментиран от #103
09:00 26.10.2025
100 Братле, пий си хапчетата
До коментар #91 от "Факти":дето ти ги предписаха докторите психиатри!
09:01 26.10.2025
101 Бръм бръм
До коментар #97 от "Пацифист":И аз се чудя що трябва да крадем, ама са ми вадили нож в автобуса.
09:02 26.10.2025
102 Безлодник и безотечественик
До коментар #71 от "Укриващия се украинец":А там някъде си, защо трябва да те приемат? Теб и семейството ти? Защо трябва да ти предоставят, каквото и да е било!
От българската история: След като българите се разбягали от хазарската инвазия, към 8000 потърсили убежище в Бавария. Обаче там на местния феодал не му харесало някакви степни диваци да се заселват в земите му и ги изклал.
Коментиран от #104
09:08 26.10.2025
103 Глупости
До коментар #99 от "Всичко е Божа воля":на тракалета, войната е създаден от човека и само от нвего. Ням а по-голяма О жестока глупост от войната, няма
09:08 26.10.2025
104 Последният не мобилизиран украинец
До коментар #102 от "Безлодник и безотечественик":Да, там някъде в миналото може и да се клали, днес не е така и няма да бъде никога, защото за хубаво или лошо цивилизацията върви напред не назад .
Ако си трудолюбив и кадърен аз пък не виждам никаква причина да не те приемат някъде, както междувпрочем го правиме вече 4та година, нали?
Най-важното е да си жив и здрав и запазиш живота си, не да се правиш на гладиатор, ако не желаеш това
09:11 26.10.2025