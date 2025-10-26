Новини
Командирът на "Ахмат": Украинци ни издават координатите на центровете им за военни комисии, за да ги унищожаваме
  Тема: Украйна

Командирът на "Ахмат": Украинци ни издават координатите на центровете им за военни комисии, за да ги унищожаваме

26 Октомври, 2025 06:29

Смятам, че трябва да помогнем на украинското население да се освободи от оковите на наборните служби, заяви ген.-лейтенант Апти Алаудинов

Командирът на "Ахмат": Украинци ни издават координатите на центровете им за военни комисии, за да ги унищожаваме - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинското население сътрудничи с руската армия и споделя координатите на териториалните наборни центрове за атаки срещу военните комисии.

Това заяви в интервю за ТАСС генерал-лейтенант Апти Алаудинов, заместник-началник на Главното военно-политическо управление на руските въоръжени сили и командир на подразделението за специални части „Ахмат“ на руското Министерство на отбраната.

„Смятам, че трябва да помогнем на украинското население да се освободи от оковите на наборните центрове, на първо място. Затова украинците активно ни сътрудничат, споделят информация, а ние я използваме, за да им нанесем поражение“, каза той.

Преди това руските служби за сигурност съобщиха, че жителите на Херсонска и Запорожка области доброволно споделят местоположението на центровете за военни комисии и местоположението на военнослужещите от украинските въоръжени сили.


Русия
Оценка 3.8 от 59 гласа.
Оценка 3.8 от 59 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нормално

    37 80 Отговор
    Този е по-пpocт и от Путлер.

    Коментиран от #43, #48

    06:41 26.10.2025

  • 2 Ротшилд

    65 25 Отговор
    До последния украинвц! Айахах

    Коментиран от #6

    06:42 26.10.2025

  • 3 кая калас

    61 14 Отговор
    “Не може да бъде!”

    06:42 26.10.2025

  • 4 Рублевка

    50 9 Отговор
    Военни комисии на български е военни окръжия. Там, където се съхраняват документите за мобилизация.

    06:43 26.10.2025

  • 6 Факт

    30 80 Отговор

    До коментар #2 от "Ротшилд":

    Няма по-заблудено племе на Земята от русофилското.

    Коментиран от #98

    06:43 26.10.2025

  • 7 Украинците

    37 8 Отговор

    До коментар #5 от "Евреи Шмигал, Порошенко,,Яценюк, Зеленск":

    Ще умрем за вас и вашия Небесен Йерусалим

    Коментиран от #9

    06:44 26.10.2025

  • 8 Няма по смешна

    17 34 Отговор
    Статия

    Коментиран от #21

    06:46 26.10.2025

  • 9 Руснаците

    16 24 Отговор

    До коментар #7 от "Украинците":

    Ще умрем за Шаломов

    Коментиран от #11

    06:46 26.10.2025

  • 10 Подкрепа!

    49 5 Отговор
    Нека в Европарламента да направят една мощна ор гия начело с акушерката в подкрепа на Зельонски!

    Коментиран от #16

    06:46 26.10.2025

  • 11 Евродвчутати

    41 3 Отговор

    До коментар #9 от "Руснаците":

    Ще умрем за евреина Сорос, винаги сме умирали за тях

    Коментиран от #12

    06:48 26.10.2025

  • 12 БГ депутати

    27 2 Отговор

    До коментар #11 от "Евродвчутати":

    И ние ще умрем за вас евреи

    06:50 26.10.2025

  • 15 Нос

    6 7 Отговор
    цял патладжан .

    Коментиран от #22

    07:01 26.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мирен гражданин

    27 2 Отговор
    В Сибир коват дървени бараки . С един сантиметър фуга между дъските . Да приютяват тези дето събираха пушечно месо, от улици , и къщи.

    07:07 26.10.2025

  • 20 Ех,Апти!

    8 3 Отговор
    Защо им го казваш...?!
    Сега ще повишат дискретността си ...!

    07:15 26.10.2025

  • 21 Северна Македония

    31 8 Отговор

    До коментар #8 от "Няма по смешна":

    Френската статия как "Русия вече била загубила" е по-смешна. На територията на бивша Украйна има много националности, но нито една от тях не е "украинци".

    Коментиран от #38, #39

    07:18 26.10.2025

  • 22 ТАКА Е!

    22 2 Отговор

    До коментар #15 от "Нос":

    Шарен свят...!
    Един има дебел нос...,друг-дебел врат,като Буци и Шиши...

    Коментиран от #24

    07:19 26.10.2025

  • 24 Тъй де

    11 13 Отговор

    До коментар #22 от "ТАКА Е!":

    Единия е хилав Монголоиден фашага и педофил обичащ КУ РАна рамАзан.
    Другия монголяк е без казармен, а 35 кг медвежонка е ооо връщан алкаш)))))

    07:23 26.10.2025

  • 25 Последния софиянец

    19 3 Отговор

    До коментар #23 от "Аму джата кого баламосва?!? )))":

    👍😄
    Доказани стрелци по... светофарите, бензиностанциите и въображаеми противници! 😄
    Избягаха от ВСУ във КУРСК , едните ги плениха а другите още се крият из храсталаците 😄

    07:27 26.10.2025

  • 26 ......

    7 15 Отговор
    Ти гледай момчетата на Буданов да не те докопат

    Коментиран от #30

    07:32 26.10.2025

  • 27 пешо

    10 16 Отговор
    тоя ахмак или е много тъп или ни мисли нас за тъпи

    Коментиран от #36

    07:32 26.10.2025

  • 28 Тиктокър

    5 13 Отговор
    Заградотрядите на този палячо са избили десетки хиляди руснаци бягащи от фронта

    07:36 26.10.2025

  • 29 Обективни истини

    19 6 Отговор
    Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж

    Коментиран от #32, #50

    07:38 26.10.2025

  • 30 хикочко..

    6 4 Отговор

    До коментар #26 от "......":

    Много намалеват нещо-тия бандерци..оня ден на зеленио мухал,масква му даде над хиляда с нозете вперьод,а кремля получи окло трисетина..дерзай вова тва урсулско племе на четвъртия райх-трябва да се батише

    07:38 26.10.2025

  • 31 Той

    15 4 Отговор
    Слава на всеки застрелял някой от т.нар. военна комисия, никой не е длъжен и никой не притежава чуждия живот, за да решава кога някой да умре. Това, че си се родил от даден пол и по стечение на обстоятелствата на дадена територия не те прави нейно притежание.

    Коментиран от #34

    07:41 26.10.2025

  • 32 Факт

    6 9 Отговор

    До коментар #29 от "Обективни истини":

    Па то 2 Милиона москалчета Избегаха в чужбина от мобилизацията на педофила! Факт
    Други 2 Милиона нище -броди монголья, Ху ЙЛО ги заг--- роби у ТРИДНЕВНАТА! ФАКТ
    Хахахахаха

    Коментиран от #42

    07:42 26.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Тролдетектор

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "виж скъпа":

    Абсолютно едни и същи индивиди от години пишат едно и също из всички социални мрежи и форуми. Да се питаш, как се издържат.

    07:45 26.10.2025

  • 37 СлънчогледкА

    6 2 Отговор
    Защо никой не казва , че в тези области какво е населението ? Как приемат те руснаците ?
    Защо , ако се дава нещо , то е само едностранчиво и минало през пропагандната цензура !
    И каква е истината всъщност !?

    Коментиран от #44

    07:47 26.10.2025

  • 38 Аре бе....

    4 4 Отговор

    До коментар #21 от "Северна Македония":

    А тия..." рушняци" у КОЯ РЕПУБЛИКА живеят?!?
    Дай а чуем и а се посмеем от сърце
    АааааааХахахаха

    07:48 26.10.2025

  • 39 Шопо

    12 4 Отговор

    До коментар #21 от "Северна Македония":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #52

    07:48 26.10.2025

  • 40 Калоян Бонапарт

    7 3 Отговор
    Аз съм мъж и имам задължения към държавата, плащам си данъците и осигуровките и толкова. Задължение имам към семейството и децата си, да ги направя стойностни хора и възпитам добре. Това,че съм се родил от определен пол и по стечение на обстоятелствата на дадена територия не ме прави нейно притежание, нейн роб или гладиатор. Който иска ще отива на фронта, който не, като мене, си продължава живота. Средновековната идеология, че мъжа трябва да защитава отечеството или подобни глупости не кореспондира с уважението, което има съвременния мъж към живота си. Само здравето и живота ми има значение не някаква тухла, мебел или парче територия.

    Коментиран от #58

    07:49 26.10.2025

  • 41 Ха ха ха хо

    4 3 Отговор
    Край Москва имало гробище, където са погребани героите от СВО. За да стигнеш от единия до другия край, си трябвало маршрутка.

    Хо ха ха ха

    07:50 26.10.2025

  • 42 Левски

    9 2 Отговор

    До коментар #32 от "Факт":

    Най-справедливо е на мобилизация да подлежат всички, които изгарят от желание да се бият с "орките" и да си връщат териториите до границите от 1991 г. Или задължителна мобилизация само по идеология, а не по възраст и пол! И войнолюбивият Зеленски, барабар с цялото му правителство, парламент и администрация да бъдат пратени на фронта и лично да извоюват победата над нашествениците, щом са такива големи отворковци и войната толкова ги влече

    Коментиран от #95

    07:51 26.10.2025

  • 43 Бай Ставри

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Нормално":

    И от тебе батко

    07:51 26.10.2025

  • 45 Последния украинец

    10 0 Отговор
    Няма да унищожим планетата заради равновесието на украинската държава, която вече е напълно опустошена отвътре от собствените ѝ ръководители в ущърб на собственото им население! Това е налудно. Защо украинският народ не осъзнава експлоатацията, на което е подложена съдбата му?

    07:51 26.10.2025

  • 46 Велизар

    14 1 Отговор
    Имам въпрос? Защо всички украински герой бягат от Украйна? Бандера бяга в Мюнхен, Махно в Париж, Зеленски има имоти по целия свят, със сигурност ще избяга. Арестович, Залужни е в Лондон, още куп от управляващата клика, вече е в чужбина. Представяте ли си нашите герой, например Левски да отиде във Виена, а Ботев в Рим? Герой ли ще са, ако са се отметнали от идеите си и не са готови да се бият и да умрат за тях? Фалшиви герой, фалшива история, фалшива страна.

    Коментиран от #92

    07:52 26.10.2025

  • 47 Тома

    3 5 Отговор
    Сега можем да кажем слава на Украйна

    07:52 26.10.2025

  • 48 Във вътрешни войски

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Нормално":

    Служат чеченските момчета! По цял ден тренират, хранят се халал и помпят мускули. След СВО ще охраняват резерватите за урки в Сибир. Който не изпълни нормата за деня няма брашнена каша от фуражно жито за вечеря и закуска. Обяд не се полага. Кирка и лопата с чип! Хахаха!

    07:53 26.10.2025

  • 49 Истината е тука

    9 1 Отговор
    Няма как да те лишат от нормалния ти живот,да ти конфискуват колата,да затворят границата,да ти занулят вложенията,да те гонят по улиците за да те хвърлят в окопа и ти да крещиш от патриотизъм.И това заради един невменяем комик.

    07:53 26.10.2025

  • 50 Зайо Байо

    9 0 Отговор

    До коментар #29 от "Обективни истини":

    В България е пълно с такива. Навсякъде обикалят млади хора , добре облечени , със скъпи автомобили и доволно безгрижен вид !
    Просто искат да живеят , а не да умрат , заради болни амбиции , лидерско величие и националистическа омраза !
    Който иска да мре , нека ходи доброволец на фронта. А защо не и под флага на Улсула , Кая , Мерц , Стърмър , Макрона ?

    07:53 26.10.2025

  • 51 Шекспир

    9 0 Отговор
    Хората раждат деца по собствено желание, за да оставят поколение. Не го правят, за да попълват местата в някоя армия. За една майка загубата на дете е равна на ядрена война, от която всички сега се плашат. Рухва целият й свят, Всички надежди и възможности за продължение на рода. Ако нейното дете го няма, какво значение има дали го има света? Политиците трябва да спрат войната. Иначе ще ги застигнат майчините клетви. А те са силни.

    07:53 26.10.2025

  • 52 Така е хомиК

    4 9 Отговор

    До коментар #39 от "Шопо":

    Затова 12 години Немат НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА УКРАИНСКА ОБЛАСТ!
    ееееедехееее
    12 год щурмуват селото ПОКРОВСК
    Ееееедехееее
    Не грамотен ху--- Есос

    07:53 26.10.2025

  • 53 Той

    6 0 Отговор
    Когато човек реши да има дете, не го прави по задължение, защото така нарежда държавата и т.н. Прави го, защото иска да остави някой след себе си. После го отглежда със собствени сили и средства. Откъде накъде ще дойде някой луд в управлението, ще вземе това дете и ще го кара да умира?

    07:54 26.10.2025

  • 54 Ед Ширън

    11 1 Отговор
    Укрите са силно психично изменени, яко нахални и направо нетърпимо нагли... Европа скоро ще ги разбере, какви са!

    Коментиран от #64

    07:54 26.10.2025

  • 55 Ахмат е сила!

    8 2 Отговор
    Слава на Русия! Слава на чеченските герои!

    Коментиран от #69

    07:54 26.10.2025

  • 56 Честния

    13 0 Отговор
    Зеленски трябва да бъде ликвидиран, за да настъпи спокойствие. Този народ се оказа много вироглав, нагъл, нахален с някакво странно чувство за превъзходство. До вчера никой не ги знаеше, днес научихме географията на 404. Няма нужда.

    07:55 26.10.2025

  • 57 Пацифист

    10 0 Отговор
    Защо принуждават хора, които не искат да воюват, да го правят? Длъжен си да умреш за кое? Че си се родил на дадена територия ли? И какво от това? Нотариален акт за нея имаш ли? Аз за къщата си няма да умра , камо ли за имагинерна държава и шиши начело на нея. Нов дом се гради с труд за 10 г, нов живот има само ако се преродиш, ама надали

    07:55 26.10.2025

  • 59 Добре

    2 0 Отговор
    им се получава.

    07:55 26.10.2025

  • 60 насила дарител

    0 3 Отговор

    До коментар #44 от "Как приемат..якутите,башкортистанците":

    Какво е смешното , че Хехехееее -каш толкоз често ? Нали не е на психическо-психопатична основа ?

    Коментиран от #81

    07:56 26.10.2025

  • 61 Да се чете

    10 0 Отговор
    Украйна изчерпва човешкия ресурс. Голяма част от идеологически настроените граждани вече са загинали в боя, а принудително мобилизираните нямат мотивация да се борят за идеите на киевския режим.

    07:56 26.10.2025

  • 62 Филип

    9 0 Отговор
    Украинците не са питани скоро на избори какво биха искали! Може на повечето хора да им се иска ада да спре и да се преговаря, ама ние правоверните евроатлантици им казваме - правете каквото искате, но ще се биете, докато на Байдън не му сменят чипа!!

    07:56 26.10.2025

  • 63 Пацифист

    5 1 Отговор
    Не мога да си представя,че ще отида на война за да убивам други като мен.Нещо тая работа не я възприемам за нормална.Защо трябва да убивам? В името на какво? Какво имам и притежавам,че да убивам? Ще ми вземат какво? Политиката се прави от политици на заплати.Ако не могат да се оправят,да ги сменят други.Някой решил да разполага с живота ми...Кой е тоя Някой? Единствено Бог има право върху живота ми.Дори и аз самият нямам права върху него.Мога и имам право единствено да поддържам тялото си живо

    Коментиран от #90, #99

    07:56 26.10.2025

  • 64 Вярно е

    9 0 Отговор

    До коментар #54 от "Ед Ширън":

    Урките са жертви на чернобилската радиация, радиоактивните храни и западната пропаганда. Направо са им изсушили мозъка и се е свил колкото аспиринче!

    07:57 26.10.2025

  • 65 Умния

    9 0 Отговор
    Бъдещето на Украйна интересува САЩ и неговите подопечни европейци само в контекста на конфронтацията с Русия, а бъдещето на украинците „изобщо не представлява интерес“

    07:57 26.10.2025

  • 66 Той

    3 1 Отговор
    няма нищо мъжко в това да убиваш... Даже да бях безсмъртен пак не бих воювал.

    07:58 26.10.2025

  • 67 Истината е тука

    6 2 Отговор
    Трябва да си клиничен иидиот за да рискуваш и косъм от главата си за защита на земите и богатствата на хора, които дори не познаваш. При заплаха от подобна ситуация аз съм първия който ще изнесе семейството си. Който има какво да защитава да върви да се бие

    Коментиран от #75

    07:58 26.10.2025

  • 68 Вертоломей

    6 3 Отговор
    Ако родителите са ти длъжни- ти си дете. Ако държавата ти е длъжна- ти си пенсионер. Ако всички по света са ти длъжни- ти си украинец. Ако ти си виновен за всичко по света- ти си руснак.

    Коментиран от #77, #91

    07:58 26.10.2025

  • 69 Сила , .я...

    3 5 Отговор

    До коментар #55 от "Ахмат е сила!":

    Ан ална сила,... " За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството"!!
    рамАзан ТИК ТОКА на 24.02.22
    АааааааХахахаха
    После тръгваме за Виена и Берлин
    АааааааХахахаха
    АБЕ...ЗАЕ....би

    07:59 26.10.2025

  • 70 Чип

    7 1 Отговор
    "Киев иска да ограничи правото на консулски услуги в чужди държави за тези украинци."-------------Хората са избягали защото не искат да имат нищо общо с тази Украйна, а тя им ограничава "правото" да имат нещо общо с нея ахахах. От цялата работа не разбрах как това щяло да "насърчи" избягалите украинци да се върнат.

    07:59 26.10.2025

  • 71 Укриващия се украинец

    6 1 Отговор
    Естествено, че на никой не му се умира. В първата четвърт на 21-ви век сме. Тия аналогии с отечество и родина са безнадеждно остаряли и безполезни. Животеца е един и няма рестарт. Съвсем искрено ви казвам, че ако настъпи нещо подобно в България, скоростно си изстрелвам семейството някъде си. Да си я превзема територията който си ще. Аз фабрики и земи нямам. Да си ги защитава който си има. Аз имам други умения и ще си живея спокойно дори в Папуа.

    Коментиран от #102

    07:59 26.10.2025

  • 72 Марто

    5 1 Отговор
    Драмата, е че хората искат да си живеят живота, а не да гинат и да бъдат насилствено мобилизирани против волята им. Това не е ДРАМА, това в АПОКАЛИПСИС за хората. Защо да си жертваш живота, заради някаква територия, която ще я има и след тебе. Е тука е драмата, че се поставя някаква кална земя пред човешкия живот. Ако смяташ обратното, значи си някакво недоразумение от третия свят.

    08:00 26.10.2025

  • 73 Явор

    6 1 Отговор
    Това е пълна глупост - да отидеш на фронт, не знам кой измисля патриотизмите, съвременната война - не е да се правиш на мъж, напълно е безсмислено да се воюва. Надявам се - да се осъзнае това и от нашите политици, нещо почнаха да "съскат" за наборна служба - едвам се отървахме от това - то може - но само с възпитателна цел.

    Тъпотии, вместо да се дават пари за образование, примерно - да се издадат на хартия - "Шумът на върбите", от Кенет Греъм - така че децата - като растат, да си припомнят - за Плъхчо, за родният дом, за Жабока - с неговият автомобил и - така - да не проявяват агресия, не е нещо скъпо - вместо глупости от рода на - натисни спусъка на "Калашника".

    Въобще - западният милитаризъм е откачена работа, разсърдиха руснаците - сега ще ни карат насила да се сражаваме.

    08:00 26.10.2025

  • 74 Обективни истини

    5 1 Отговор
    Слава на всеки избягал, укрил се, дезертирал, предал се в плен или застрелял т.нар. си командир украинец, слава.
    Никой не му се умира за на вироглавия зелен идiот парите, или ако си от централна или западна Украйна, защо да умираш за руснаците от източна, въобще, защо да умираш заради някаква си скапана територия, която ще я има и след тебе, но ти няма да си жив, за да си се "радваш".
    Супер средновековна идеология е това да умираш за родината.

    08:00 26.10.2025

  • 76 Теодор

    5 0 Отговор
    Война се печели с хора, оръжието е важно също, но пак трябват хора дето могат да боравят с него, в основата са ХОРАТА! Украйна НЯМА необходимито количество хора да победи Русия! Какво точно не ви е ясно? Ако НАТО реши да прати войски, демек ХОРА, то Русия ще загуби конвенционалната война, но няма да прати защото това ще е ТСВ с използване на ЯО, тоест КРАЙ! Какво пак не е ясно? Тезата ви, че ако НАТО давата само оръжие Украйна ще победи е АБСОЛЮТНО ЗАДЪНЕНА ДУПКА. Украйна пак няма да спечели! Защото ще свършат ХОРАТА, а оръжията не стрелят сами. Пак стигаме до пращането на войски на НАТО и зацикляме, осъзнавате го, нали? Вие готов ли сте да бъдете пратен да запълвате дупките в Украйна? Аз НЕ съм!

    08:01 26.10.2025

  • 77 Къдя са тия....рушняци?!?

    3 4 Отговор

    До коментар #68 от "Вертоломей":

    У Якутия,Бурятия, Чечня, Удмуртия?
    Хехехехехехе

    Коментиран от #83

    08:01 26.10.2025

  • 78 Николай

    8 0 Отговор
    Ако имахте читав управляващ начело на страната, а не треторазреден палячо, много неща щяха да бъдат различни. Всичко върви към приключване - кексът, наречен Украйна, в момента се поделя. Неслучайно ще ви вкарат чужди войски в страната, ако вече не са го направили. Тъпчовците забраниха преговорите с Русия под натиска на рошавото чучело. Изборите са забранени. В края на месец март изтичат правомощията на Зеленски, а от края на май той въобще ще бъде незаконен. Страхотна демокрация! Но Русия била тоталитарна и недемократична. Сами си го направихте. Прословутата демокрация и стратегическо партньорство с хормонално сбъркани личности ви изяде главата.

    08:01 26.10.2025

  • 79 Велизар

    4 3 Отговор
    Няма уважаващ се човек, който би бил войник! Да знаеш, че те готвят да заколение и да седиш и да си чакаш часа е меко казано профанско.В крайна сметка умирането е финално и никакви пари не оправдават това! Вместо да се чудят как да подклаждат война, да започнат да търсят начини да я прекратят! Днешните хора не са като онези преди 50-100 години! Така че да сядат на масата за преговори! Опция 2 двете джуджета в киев и москва да бъдат екзекутирани! Не струват повече от кой да е войник та да се съобразяваме с тях!

    08:02 26.10.2025

  • 80 Пасторът каза

    1 1 Отговор
    Палячовската ГомноУкрайна отново става Новорусия ,а в момента цената на живота на хохохола е на цената на два пробити царвула .

    08:02 26.10.2025

  • 82 Факти

    5 4 Отговор
    Така ги унищожавате, че от 3,5 години не сте превзели нищо и давате в пъти повече жертви. Накрая украинците ще ви освободят от Путин, защото вие сте страхливци и не можете да свършите тая работа. Чеченските национални герои, които са се борили с руското робство, ви гледат и се въртят в гробовете си. СССР се разпадна, а вие още сте с наведени главици и не сте се освободили. Къде ви е държавата? Горди ли сте да се наричате "руснаци"? За чужд господар ходите да убивате чужди хора, които нищо не са ви направили и накрая сами умирате на едно чуждо място. Срам!

    Коментиран от #84

    08:05 26.10.2025

  • 83 Много са красиви

    1 3 Отговор

    До коментар #77 от "Къдя са тия....рушняци?!?":

    Стройни. Много стройни! Аууууу! Можеш само да си мечтаеш! Като се смесят с руснака стават като красавици от японско аниме.

    Коментиран от #85

    08:06 26.10.2025

  • 84 Не плачи девойко!

    2 2 Отговор

    До коментар #82 от "Факти":

    Палячовската ГомноУкрайна отново става Новорусия ,а в момента цената на живота на хохохола е на цената на два пробити царвула .

    Коментиран от #86

    08:07 26.10.2025

  • 85 Нема таков етнос/ националност

    3 3 Отговор

    До коментар #83 от "Много са красиви":

    рушняци, де--- БИЛ! Никога НЕ Е ИМАЛО! ФАКТ!
    Ако имаш предвид поробените 160 националности със собствен Език,традиции,култура, история -- това е нещо съвсем друго!
    Учи и чети повече, мургавелке

    08:12 26.10.2025

  • 86 Факти

    3 4 Отговор

    До коментар #84 от "Не плачи девойко!":

    Украйна е преживяла Монголската империя, Руската империя и СССР. Ще преживее и жалката путинова Русия. Украинците не са робски народ като чеченците.

    08:14 26.10.2025

  • 87 Свободен

    2 2 Отговор
    Забавен тип!
    Сигурно ги пише тези работи от под леглото спалнята си и е оставил жена си отвън да гледа за украински дронове!
    Голям образ!

    08:19 26.10.2025

  • 88 илиев

    4 0 Отговор
    никой не иска да умира заради чужди интереси войната е най голямата световна глупост

    08:22 26.10.2025

  • 89 ПО ТОЧНО

    3 0 Отговор
    ТЕЗИ УКРАИНЦИ СА ОТ "ДОБРОВОЛНО" ТРЪШНАТИ И "ВЕЖЛИВО" МЕТНАТИ В УАЗКАТА И "ШАСТЛИВИ " ХВЪРЛЕНИ НА ПРЕДНАТА ЛИНИЯ

    08:37 26.10.2025

  • 90 Ами

    3 2 Отговор

    До коментар #63 от "Пацифист":

    Интересно ми е , aко беше живял през 12 век , дали пак щеше да мислиш така. Имай пред вид , че ти съществуваш защото нашите прадеди са воювали.

    Коментиран от #97

    08:37 26.10.2025

  • 91 Факти

    3 4 Отговор

    До коментар #68 от "Вертоломей":

    Руснаците са най-алчният и най-жестокият народ на планетата. Те са окупирали 17 милиона кв.км - най-много от всички на земята. По пътя си са избили стотици народи, един от които са били волжките българи - нашите кръвни братя. Дори и днес в Русия има близо 200 поробени народа, които съставляват една трета от населението. Няма по-алчни и по-жестоки от руснаците. Няма. Далеч след тях са арабите, които са окупирали 13 милиона кв.км. и също са избили и поробили стотици народи по пътя си. Знаеш ли, че арабите са избили и поробили в пъти повече негри от европейците? На трето място са китайците с 10 милиона кв.км. Няма европейски народ, който дори се доближава до тия трите. Руснаците за няколко години са избили повече черкези, отколкото са умрели индианци в Америка за всичките 6 века европейско присъствие. Да не говорим, че 95% от индианците са умрели от болести, а не от агресия. Няма по-жестоки и по-алчни от руснаците. Дошли са у нас да ни вземат от турците и да ни направят руска губерния, а вие им се кланяте като покорни роби. Виж ги чеченците как са цъфнали и вързали под руски ботуш. Бедни, мизерни, Путин ги ползва за пушечно месо. Искате и ние да сме като тях ли? Вие сте национални предатели.

    Коментиран от #93, #100

    08:44 26.10.2025

  • 92 Представям си

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "Велизар":

    Богев не е ли бил в Одеса и в Букурещ? Май другарю, в училище не сте присъствали често?!

    08:47 26.10.2025

  • 93 Допълвам Факти

    3 0 Отговор

    До коментар #91 от "Факти":

    Руснаците са избили доста индианци в Америка. Имали са колонии в Аляска, Калифорния и на Хаваите дори.

    08:48 26.10.2025

  • 94 Запомнете!

    1 1 Отговор
    Каквото и да стане Империята на злото ще изчезне от картата на света, а русо-робите ще подвият опашки и ще пият по една студена вода.Защото Пентагонът е непобедим с неговата Космическа флотилия /USSF/.

    08:51 26.10.2025

  • 95 Ха ха ха ха

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Левски":

    Зеленски военолюбец, а се защитава, а Путин явно е миролюбец, защото напада.

    Добре де, а тези дето не искат да защитават страната си, какво право ще имат да имат притенции към нея? Значи справедливо е, ако не си се борил за една земя да нямаш права.

    Коментиран от #96

    08:51 26.10.2025

  • 97 Пацифист

    1 2 Отговор

    До коментар #90 от "Ами":

    Именно тези двдинса се били , за да можем сега в 21 век да живееме свободни, нима сега трябва да се биеме и умремве за поколенията пред нас, има ли някакъв смисъл от написаното ти?
    За мене не, няма уважаващ себе си съвременен мъж, който да умре за някаква средновековна глупост от сорта защита на отечеството

    Коментиран от #101

    08:57 26.10.2025

  • 98 Няма по -тъnu парчета

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    от форумните укротролове!

    08:59 26.10.2025

  • 99 Всичко е Божа воля

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Пацифист":

    Ако Бог искаше мир щеше да създаде само вечно цъфтящи цветя, но Бог е създал и цветята и тревата и хищните растения и бактериите и вирусите и паразитите и хищниците, а следователно и убийстватя и войната. Светът е по Божа воля и подобие и Доброто и Злото.

    Коментиран от #103

    09:00 26.10.2025

  • 100 Братле, пий си хапчетата

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Факти":

    дето ти ги предписаха докторите психиатри!

    09:01 26.10.2025

  • 101 Бръм бръм

    1 1 Отговор

    До коментар #97 от "Пацифист":

    И аз се чудя що трябва да крадем, ама са ми вадили нож в автобуса.

    09:02 26.10.2025

  • 102 Безлодник и безотечественик

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Укриващия се украинец":

    А там някъде си, защо трябва да те приемат? Теб и семейството ти? Защо трябва да ти предоставят, каквото и да е било!

    От българската история: След като българите се разбягали от хазарската инвазия, към 8000 потърсили убежище в Бавария. Обаче там на местния феодал не му харесало някакви степни диваци да се заселват в земите му и ги изклал.

    Коментиран от #104

    09:08 26.10.2025

  • 103 Глупости

    2 0 Отговор

    До коментар #99 от "Всичко е Божа воля":

    на тракалета, войната е създаден от човека и само от нвего. Ням а по-голяма О жестока глупост от войната, няма

    09:08 26.10.2025

  • 104 Последният не мобилизиран украинец

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "Безлодник и безотечественик":

    Да, там някъде в миналото може и да се клали, днес не е така и няма да бъде никога, защото за хубаво или лошо цивилизацията върви напред не назад .
    Ако си трудолюбив и кадърен аз пък не виждам никаква причина да не те приемат някъде, както междувпрочем го правиме вече 4та година, нали?
    Най-важното е да си жив и здрав и запазиш живота си, не да се правиш на гладиатор, ако не желаеш това

    09:11 26.10.2025

