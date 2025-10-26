Украинското население сътрудничи с руската армия и споделя координатите на териториалните наборни центрове за атаки срещу военните комисии.

Това заяви в интервю за ТАСС генерал-лейтенант Апти Алаудинов, заместник-началник на Главното военно-политическо управление на руските въоръжени сили и командир на подразделението за специални части „Ахмат“ на руското Министерство на отбраната.

Още новини от Украйна

„Смятам, че трябва да помогнем на украинското население да се освободи от оковите на наборните центрове, на първо място. Затова украинците активно ни сътрудничат, споделят информация, а ние я използваме, за да им нанесем поражение“, каза той.

Преди това руските служби за сигурност съобщиха, че жителите на Херсонска и Запорожка области доброволно споделят местоположението на центровете за военни комисии и местоположението на военнослужещите от украинските въоръжени сили.