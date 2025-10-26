Новини
Командирът на "Ахмат": Украинци ни издават координатите на центровете им за военни комисии, за да ги унищожаваме
  Тема: Украйна

Командирът на "Ахмат": Украинци ни издават координатите на центровете им за военни комисии, за да ги унищожаваме

26 Октомври, 2025 06:29, обновена 26 Октомври, 2025 07:16

Смятам, че трябва да помогнем на украинското население да се освободи от оковите на наборните служби, заяви ген.-лейтенант Апти Алаудинов

Командирът на "Ахмат": Украинци ни издават координатите на центровете им за военни комисии, за да ги унищожаваме - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинското население сътрудничи с руската армия и споделя координатите на териториалните наборни центрове за атаки срещу военните комисии.

Това заяви в интервю за ТАСС генерал-лейтенант Апти Алаудинов, заместник-началник на Главното военно-политическо управление на руските въоръжени сили и командир на подразделението за специални части „Ахмат“ на руското Министерство на отбраната.

„Смятам, че трябва да помогнем на украинското население да се освободи от оковите на наборните центрове, на първо място. Затова украинците активно ни сътрудничат, споделят информация, а ние я използваме, за да им нанесем поражение“, каза той.

Преди това руските служби за сигурност съобщиха, че жителите на Херсонска и Запорожка области доброволно споделят местоположението на центровете за военни комисии и местоположението на военнослужещите от украинските въоръжени сили.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нормално

    18 29 Отговор
    Този е по-пpocт и от Путлер.

    06:41 26.10.2025

  • 2 Ротшилд

    21 11 Отговор
    До последния украинвц! Айахах

    Коментиран от #6

    06:42 26.10.2025

  • 3 кая калас

    17 9 Отговор
    “Не може да бъде!”

    06:42 26.10.2025

  • 4 Рублевка

    10 7 Отговор
    Военни комисии на български е военни окръжия. Там, където се съхраняват документите за мобилизация.

    06:43 26.10.2025

  • 5 Евреи Шмигал, Порошенко,,Яценюк, Зеленск

    12 11 Отговор
    Всички украинци трябва да умрат за своята двмокеация

    Коментиран от #7

    06:43 26.10.2025

  • 6 Факт

    9 25 Отговор

    До коментар #2 от "Ротшилд":

    Няма по-заблудено племе на Земята от русофилското.

    06:43 26.10.2025

  • 7 Украинците

    11 4 Отговор

    До коментар #5 от "Евреи Шмигал, Порошенко,,Яценюк, Зеленск":

    Ще умрем за вас и вашия Небесен Йерусалим

    Коментиран от #9

    06:44 26.10.2025

  • 8 Няма по смешна

    5 10 Отговор
    Статия

    Коментиран от #21

    06:46 26.10.2025

  • 9 Руснаците

    6 8 Отговор

    До коментар #7 от "Украинците":

    Ще умрем за Шаломов

    Коментиран от #11

    06:46 26.10.2025

  • 10 Подкрепа!

    16 2 Отговор
    Нека в Европарламента да направят една мощна ор гия начело с акушерката в подкрепа на Зельонски!

    Коментиран от #16

    06:46 26.10.2025

  • 11 Евродвчутати

    11 0 Отговор

    До коментар #9 от "Руснаците":

    Ще умрем за евреина Сорос, винаги сме умирали за тях

    Коментиран от #12

    06:48 26.10.2025

  • 12 БГ депутати

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Евродвчутати":

    И ние ще умрем за вас евреи

    06:50 26.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Нос

    1 2 Отговор
    цял патладжан .

    Коментиран от #22

    07:01 26.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 виж скъпа

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Рублевка":

    от колкото и ника да пишеш пак няма да ти се получи просто си много глупавичка и пишеш еднакви глупости еднакво неграмотни под всяка статия хората не са като теб прости и го виждат това не се хаби центове няма да получиш по-добре излез на магистралата да изкараш някой лев там ти е силата…

    07:06 26.10.2025

  • 18 Мирен гражданин

    3 1 Отговор
    В Сибир коват дървени бараки . С един сантиметър фуга между дъските . Да приютяват тези дето събираха пушечно месо, от улици , и къщи.

    07:07 26.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ех,Апти!

    1 1 Отговор
    Защо им го казваш...?!
    Сега ще повишат дискретността си ...!

    07:15 26.10.2025

  • 21 Северна Македония

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Няма по смешна":

    Френската статия как "Русия вече била загубила" е по-смешна. На територията на бивша Украйна има много националности, но нито една от тях не е "украинци".

    07:18 26.10.2025

  • 22 ТАКА Е!

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Нос":

    Шарен свят...!
    Един има дебел нос...,друг-дебел врат,като Буци и Шиши...

    Коментиран от #24

    07:19 26.10.2025

  • 23 Аму джата кого баламосва?!? )))

    2 1 Отговор
    Тик Ток пе-- диките на рамАзан НЕ са армейски части а изпълняват полицейски функции в тила( гав рят се с москалите и ги оно ждат)! )))) ФАКТ!
    Никога не влизат във директен б ой защото нямат подготовка,тежка но йна техника, Авиация и т.н!
    Абе... ТИК ТОК чурки и Петушари
    АааааааХахахаха

    07:19 26.10.2025

  • 24 Тъй де

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "ТАКА Е!":

    Единия е хилав Монголоиден фашага и педофил обичащ КУ РАна рамАзан.
    Другия монголяк е без казармен, а 35 кг медвежонка е ооо връщан алкаш)))))

    07:23 26.10.2025

