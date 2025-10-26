Взривове край Москва. Дронове атакуваха язовир "Белгород“

В Московска област на РФ са се чули взривове в района на летището, където се намира стратегическата авиация на руснаците. Под атака са и летище "Шайковка" и летище "Калуга" в Калужска област на РФ, съобщава РБК-Украина, като се позовава на съобщение на ръководителя на Центъра за противодействие на дезинформацията Андрей Коваленко и на руските медии.



"В Московска област и в други региони на Руската федерация са атакувани военни летища“, написа накратко Коваленко, без да влиза в подробности.



Междувременно руските медии предоставят повече информация. Според московските канали, ударни безпилотни самолети са атакували летището, където е разположена стратегическата авиация на руските войски – бомбардировачи Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.



При това руснаците не посочват името на атакуваното летище. Но военните летища в Московска област не са много - например, най-известните от тях, където може да се базира стратегическата авиация, са "Чкаловски" и "Кубинка".



"Украински дрон, летящ към Москва, е унищожен. Според Сергей Собянин, на мястото на падането на отломките работят спешните служби", предава каналът в Telegran Shot.



Освен в Московска област, експлозии са се чули и в Калужска област. Там под атака са попаднали летище "Шайковка“, на което са базирани бомбардировачи Ту-22М3, както и местното летище "Калуга“. В областта е обявен план "Килим".



По-рано на 26 ноември в мрежата се появи карта, на която е изобразено местоположението на системите за противовъздушна отбрана на Москва. На схемата с различни цветове са отбелязани местоположенията на комплексите.

През нощта дронове са атакували язовир "Белгород“, повредена е язовирната стена, което е предизвикало рязко покачване на водата в Сeверски Донци. В резултат на наводнението са под заплаха подразделения на руските войски на край Волчанск, съобщава NEXTA Live.



"През нощта дронoве атакуваха язовирната стена на Белгородското водохранилище, а атаките продължиха и през деня. На сутринта нивото на водата спадна с повече от метър, язовирната стена получи сериозни повреди и започна активно да пропуска вода".



В района на село Графивка и надолу по течението на Северски Донец са наводнени блиндажи, където са се намирали руски войници. Под заплаха са били подразделения на 128-а, 116-а, 68-а и 136-а бригади на руските въоръжени сили, действащи на Волчанското направление.



Местните власти потвърдиха наводнението на 10 района в Шебекински район и обявиха евакуация на населението.



Според предварителни данни, атаката срещу язовира всъщност е отрязала част от руските войски от доставки и преминавания, усложнявайки бойните им действия на направлението.

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски съобщи, че е посетил Покровското направление, информира за ситуацията там и подчертава, че е недопустимо да се крие и изкривява информация в докладите на командирите.

В своя канал в Telegram Сирски заявява, че по време на пътуването си се е срещнал с командирите на армейски корпуси, бригади и военни части, които изпълняват бойни задачи в Покровско и непосредствено в Покровск, и е изслушал доклади за оперативната обстановка.



Той уверява, че командването работи за осигуряване на украинските военни с всичко необходимо и за повишаване на ефективността на борбата с артилерията и дроновете на руските войски.



По думите на Сирски, той е дал необходимите разпореждания за това.



"Отново подчертавам пред командирите на всички нива, че е недопустимо в докладите да се изопачава и укрива информация за реалната ситуация.



Нечестността има твърде висока цена – живота на нашите войници. Моето първо изискване е истината, каквато и да е тя. Командир, който прикрива истината за ситуацията на бойното поле, няма право да бъде командир“, заявява също така главнокомандващият ВСУ.



Освен това Сирски отбелязва, че по време на своето пътуване е връчил награди на военнослужещите от групата на Силите за безпилотни системи.



На 25 октомври бе съобщено, че подразделения на 82-ра отделна десантно-штурмова бригада са освободили населеното място Сухецкое в Донецка области.



На 24 октомври медиите, позовавайки се на офицери от две бригади, съобщиха, че в Покровск в момента се намират най-малко 250 руски военни, които влизат в стрелкова битка и разстрелват украински военни на позициите, по-специално оператори на БпЛА. В статията се посочва, че ситуацията е критична.



В доклада на Американския институт за изучаване на войната (ISW) от 24 октомври се съобщава, че руските войски са напреднали в централната и западната част на Покровск, Донецка област, и са заели позиции по протежение на железопътната линия, въпреки че точният контур на фронтовата линия в града и околностите остава неясен.



На 23 октомври 7-и корпус на десантно-штурмовите войски съобщи, че ден по-рано руските войски са извършили рекорден брой въздушни удари в посока Покровск: регистрирани са 39 атаки, по време на които Русия е хвърлила 156 управляеми бомби.



На 22 октомври Генералният щаб съобщи, че Въоръжените сили на Украйна са изтласкали руските войски от селището Кучеров Яр на направление Покровск.

Най-малко трима души са били убити в Киев при поредната руска въздушна атака, предаде по-рано БНР. Ранените са 29, седем от които деца, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. През изминалата нощ руските сили са изстреляли по територията на Украйна 101 безпилотни летателни апарата, 60 от които от вида "Шахед". 90 дрона са били неутрализирани, съобщиха от украинските военновъздушни сили.



Тази сутрин руснаците са атакували с авиационна бомба и град Кривой Рог в Днепропетровска област. Снарядът е бил унищожен от противовъздушната отбрана, но отломките са нанесли щети на промишлено предприятие. Възникналият там пожар е бил потушен.



Междувременно от генералния щаб на украинската армия потвърдиха, че в град Покровск в Донецка област са проникнали около двеста руски войници, - нещо, което изданието "Украинская правда" съобщи преди два дни. Водят се улични боеве, които се отличават с висока динамика и интензивност, отбелязват от щаба.



В същото време военният блог DeepState съобщи, че украинските сили са освободили три селища на покровското направление в Донецка област - Кучеров Яр, Сухецкое и Затишок. Освобождението на първите две селища беше потвърдено и от украинския генерален щаб.



От своя страна началникът на генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов обяви, че войсковата групировка "Запад" е обкръжила град Купянск в Харковска област.



А губернаторът на граничещата с Украйна Белгородска област в Русия Вячеслав Гладков съобщи за 16 ранени в резултат на украински обстрел в селището МАслова Пристан. Сред пострадалите са и две деца - на 12 и 14 години.