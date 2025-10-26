Новини
Взривове край Москва. Дронове атакуваха язовир "Белгород“
  Тема: Украйна

Взривове край Москва. Дронове атакуваха язовир "Белгород“

26 Октомври, 2025 18:08, обновена 26 Октомври, 2025 18:27

  • русия-
  • украйна-
  • война

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски съобщи, че е посетил Покровското направление

Взривове край Москва. Дронове атакуваха язовир "Белгород“ - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

В Московска област на РФ са се чули взривове в района на летището, където се намира стратегическата авиация на руснаците. Под атака са и летище "Шайковка" и летище "Калуга" в Калужска област на РФ, съобщава РБК-Украина, като се позовава на съобщение на ръководителя на Центъра за противодействие на дезинформацията Андрей Коваленко и на руските медии.

"В Московска област и в други региони на Руската федерация са атакувани военни летища“, написа накратко Коваленко, без да влиза в подробности.

Междувременно руските медии предоставят повече информация. Според московските канали, ударни безпилотни самолети са атакували летището, където е разположена стратегическата авиация на руските войски – бомбардировачи Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

При това руснаците не посочват името на атакуваното летище. Но военните летища в Московска област не са много - например, най-известните от тях, където може да се базира стратегическата авиация, са "Чкаловски" и "Кубинка".

"Украински дрон, летящ към Москва, е унищожен. Според Сергей Собянин, на мястото на падането на отломките работят спешните служби", предава каналът в Telegran Shot.

Освен в Московска област, експлозии са се чули и в Калужска област. Там под атака са попаднали летище "Шайковка“, на което са базирани бомбардировачи Ту-22М3, както и местното летище "Калуга“. В областта е обявен план "Килим".

По-рано на 26 ноември в мрежата се появи карта, на която е изобразено местоположението на системите за противовъздушна отбрана на Москва. На схемата с различни цветове са отбелязани местоположенията на комплексите.

През нощта дронове са атакували язовир "Белгород“, повредена е язовирната стена, което е предизвикало рязко покачване на водата в Сeверски Донци. В резултат на наводнението са под заплаха подразделения на руските войски на край Волчанск, съобщава NEXTA Live.

"През нощта дронoве атакуваха язовирната стена на Белгородското водохранилище, а атаките продължиха и през деня. На сутринта нивото на водата спадна с повече от метър, язовирната стена получи сериозни повреди и започна активно да пропуска вода".

В района на село Графивка и надолу по течението на Северски Донец са наводнени блиндажи, където са се намирали руски войници. Под заплаха са били подразделения на 128-а, 116-а, 68-а и 136-а бригади на руските въоръжени сили, действащи на Волчанското направление.

Местните власти потвърдиха наводнението на 10 района в Шебекински район и обявиха евакуация на населението.

Според предварителни данни, атаката срещу язовира всъщност е отрязала част от руските войски от доставки и преминавания, усложнявайки бойните им действия на направлението.

Още новини от Украйна

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски съобщи, че е посетил Покровското направление, информира за ситуацията там и подчертава, че е недопустимо да се крие и изкривява информация в докладите на командирите.

В своя канал в Telegram Сирски заявява, че по време на пътуването си се е срещнал с командирите на армейски корпуси, бригади и военни части, които изпълняват бойни задачи в Покровско и непосредствено в Покровск, и е изслушал доклади за оперативната обстановка.

Той уверява, че командването работи за осигуряване на украинските военни с всичко необходимо и за повишаване на ефективността на борбата с артилерията и дроновете на руските войски.

По думите на Сирски, той е дал необходимите разпореждания за това.

"Отново подчертавам пред командирите на всички нива, че е недопустимо в докладите да се изопачава и укрива информация за реалната ситуация.

Нечестността има твърде висока цена – живота на нашите войници. Моето първо изискване е истината, каквато и да е тя. Командир, който прикрива истината за ситуацията на бойното поле, няма право да бъде командир“, заявява също така главнокомандващият ВСУ.

Освен това Сирски отбелязва, че по време на своето пътуване е връчил награди на военнослужещите от групата на Силите за безпилотни системи.

На 25 октомври бе съобщено, че подразделения на 82-ра отделна десантно-штурмова бригада са освободили населеното място Сухецкое в Донецка области.

На 24 октомври медиите, позовавайки се на офицери от две бригади, съобщиха, че в Покровск в момента се намират най-малко 250 руски военни, които влизат в стрелкова битка и разстрелват украински военни на позициите, по-специално оператори на БпЛА. В статията се посочва, че ситуацията е критична.

В доклада на Американския институт за изучаване на войната (ISW) от 24 октомври се съобщава, че руските войски са напреднали в централната и западната част на Покровск, Донецка област, и са заели позиции по протежение на железопътната линия, въпреки че точният контур на фронтовата линия в града и околностите остава неясен.

На 23 октомври 7-и корпус на десантно-штурмовите войски съобщи, че ден по-рано руските войски са извършили рекорден брой въздушни удари в посока Покровск: регистрирани са 39 атаки, по време на които Русия е хвърлила 156 управляеми бомби.

На 22 октомври Генералният щаб съобщи, че Въоръжените сили на Украйна са изтласкали руските войски от селището Кучеров Яр на направление Покровск.

Най-малко трима души са били убити в Киев при поредната руска въздушна атака, предаде по-рано БНР. Ранените са 29, седем от които деца, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. През изминалата нощ руските сили са изстреляли по територията на Украйна 101 безпилотни летателни апарата, 60 от които от вида "Шахед". 90 дрона са били неутрализирани, съобщиха от украинските военновъздушни сили.

Тази сутрин руснаците са атакували с авиационна бомба и град Кривой Рог в Днепропетровска област. Снарядът е бил унищожен от противовъздушната отбрана, но отломките са нанесли щети на промишлено предприятие. Възникналият там пожар е бил потушен.

Междувременно от генералния щаб на украинската армия потвърдиха, че в град Покровск в Донецка област са проникнали около двеста руски войници, - нещо, което изданието "Украинская правда" съобщи преди два дни. Водят се улични боеве, които се отличават с висока динамика и интензивност, отбелязват от щаба.

В същото време военният блог DeepState съобщи, че украинските сили са освободили три селища на покровското направление в Донецка област - Кучеров Яр, Сухецкое и Затишок. Освобождението на първите две селища беше потвърдено и от украинския генерален щаб.

От своя страна началникът на генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов обяви, че войсковата групировка "Запад" е обкръжила град Купянск в Харковска област.

А губернаторът на граничещата с Украйна Белгородска област в Русия Вячеслав Гладков съобщи за 16 ранени в резултат на украински обстрел в селището МАслова Пристан. Сред пострадалите са и две деца - на 12 и 14 години.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 СМЪРтЗ А ЖСИАКА 1 РУСХКА СФИ НИА

    20 70 Отговор
    СЛАВА ГЕРОИАМ.. СЛАВА УКРАИНЕ..> ГЕРОИАМ СЛАВА... РИГАФФФ КлОУУНН ДАВАи ТОМАХОВКИТЕ и Д АгИ ПРИкЛУ4ваъатата ТЕЗИЗИ ГАЛКИ СХЛУХИИИ.> СЛАВА ЗЕЛЕНСКИ СЛАВА ВЕЛИКАМИ ГЕРОАИМИ УКРАИНСКАМи БРАТИА......... СЛАВА.. СЛАВА.> СЛАВА.. СЛАВА....

    Коментиран от #22, #28

    18:21 26.10.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    46 20 Отговор
    Скоро КИиф нема да има.

    Дърпат здраво Мецан за опашката.

    Коментиран от #13, #19, #54, #80

    18:22 26.10.2025

  • 3 Kaлпазанин

    44 8 Отговор
    Вие лятото ,тези стратегически самолети не ги ли бяхте унищожили и тях бря ,не свършиха ли и те ?

    Коментиран от #79

    18:22 26.10.2025

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    21 48 Отговор
    Ко стана съдрани клошари? Путя превзе ли вече Покровск ,Купянск ,Вовчанск ,Лвов, Запорожие,Харков ,Полтава ,Киев и всьо останальная? 2 милиона убити орки а са още пред Вовчанск на 6 км.от рашистката граница мухххахаха

    Коментиран от #8, #10

    18:22 26.10.2025

  • 5 Ясно, цялата тая шумотевица

    52 7 Отговор
    е да се скрие малко големия резил на ВСУ при ПОкровск и че скоро ще обявят,че той всъщност не е имал никакво стратегическо значение.

    Коментиран от #74

    18:23 26.10.2025

  • 6 В В.П.

    48 6 Отговор
    Бреййй,много лоши тез окропитеци..Терр.актове през час .После се жалват на Урсул и Тромпи че ги трепят .Защо ли ги трепят ..??..

    18:23 26.10.2025

  • 7 Бен Вафлек

    10 34 Отговор
    войната се обръща

    18:24 26.10.2025

  • 8 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    27 6 Отговор

    До коментар #4 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Смучкаш ли смучкашли Марто сиренясали фуЮЮве за жълти сентове ?

    Коментиран от #15

    18:24 26.10.2025

  • 9 си дзън

    25 10 Отговор
    Взривовете в Масква са от празничната заря за победата в Покровск.

    Коментиран от #50

    18:24 26.10.2025

  • 10 Точно

    13 33 Отговор

    До коментар #4 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    ВСУ освободи Кучерив Яр, над 500 руснаци се предадоха в плен



    22 октомври 2025 в 19:41

    Украинските войски освободиха Кучерив Яр, разположено близо до Покровск, Донецка област. Генералният щаб на украинските въоръжени сили публикува видео в Telegram, потвърждаващо присъствието на украинските защитници в населения пункт.

    Военнослужещи от 132-ри разузнавателен батальон на Въздушно-щурмовите войски са видени да издигат украинското знаме над Кучерив Яр.

    Освен това, според Генералния щаб, фондът за обмен е значително попълнен – няколко десетки руски войници са се предали. Според руски източници са се предали повече от 500 руски войници. Терена около Покровск е разчистен от поделенията на ВСУ.

    18:25 26.10.2025

  • 11 путин

    15 23 Отговор
    всичко рърви по план, Местим войната на нашатеритория

    18:25 26.10.2025

  • 12 В В.П.

    21 12 Отговор
    Утре сутринта ,зелю ще хленчи на Тромп ..Искат да вкарат САЩ във война с РФ ..

    18:25 26.10.2025

  • 14 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    Трима дежурни ЕроФедала громят Мецан с глюпости.

    Маман да си намери грамотни громачи !!

    18:26 26.10.2025

  • 15 Ко стааа кАпей съдран

    12 11 Отговор

    До коментар #8 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Почна да си пишеш и отговаряш сам ли дриcък хохохо 😂🤣😅😆

    18:26 26.10.2025

  • 16 АБВ

    30 9 Отговор
    Атака срещу язовирна стена е чиста проба държавен тероризъм от страна на Украйна и трябва да бъде наказан незабавно и жестоко. Военни едва ли ще пострадат, но цивилни със сигурност.
    Киев трябва да бъде разрушен !

    Коментиран от #85, #98

    18:26 26.10.2025

  • 17 Последния Софиянец

    21 9 Отговор
    За какво са им самолети като Буревестника си лети горе в орбита.?Може да лети с години и да ги прасне по тиквите.

    Коментиран от #107

    18:26 26.10.2025

  • 18 Бай пчеличко

    6 11 Отговор
    Браво

    18:27 26.10.2025

  • 19 Бикът от Шри Ланка

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    ША МУ ИДЕШ ГЛЪВЪТЬ

    18:27 26.10.2025

  • 20 Фактите

    9 27 Отговор
    Володимир Зеленски в интервю за NBC: "Не мога да разбера защо лидерът на най-голямата по територия държава в света иска още земя. Тази война не е за земя, а е за нашата независимост". Украинският президент подчерта, че руският диктатор иска да пречупи украинската независимост чрез териториално разделение, както и че на бойното поле руската армия не прави нищо съществено, затова Русия бомбардира с колкото сили има, за да руши критична и гражданска инфраструктура в Украйна. Зеленски уточни следното: При достатъчно натиск, с Путин е свършено. Той се страхува от руското общество - повече натиск върху него и нетолкова хубав живот за руския народ и ще има вътрешен натиск, а Путин иска да е президент доживот, затова разчита да продължава войната и да си осигурява чрез идеология вътрешна подкрепа. Окупираха 1% от земята ни и загубиха 1,7 млн. войници, подчерта Зеленски, визирайки реалните бойни действия, а не първоначалните големи руски придобивки и благодарение на основата, поставена от проруското сепаратистко движение в продължение на 8 години в Донбас: "Не губим тази война и Путин не печели, армията му е в слаба позиция". Украинският държавен глава определи Путин за терорист и добави, че е готов да отиде на среща в Будапеща с руския диктатор и с Доналд Тръмп

    Коментиран от #39, #42

    18:27 26.10.2025

  • 21 ПРО СИА ПРиклу4и

    7 20 Отговор
    ВРЕМЕ Е ДАс е нападне СИ ГАнСКОТо ГЕТО МАСКВЕ И ПОД МОСКОВИЕТо АКО ще и с гиви КАМИКАДЗЕТА ТЕЗИЗИЗИ у РУДИДИИД ТРЕБЕ Д АБЪДАТ ИЗБИТИ и ПОКАЗВАНИ По вси4ки телевизии в света на гово ЕКЗЕКУЦИИИТЕ ИМ КАТО САДАААм ХУСЕИН,,, СЛАВА УКРАИНЕ.. ЗА БАНКИАНСКИА проссто и представа си НИАМАте какво сха ми се слу4и .. СХА го КАРАМЕ д аси ИАДЕ ЕВНУСИТЕ ГИВИ...

    18:28 26.10.2025

  • 22 АЙДЕ БЕГАЙ

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "СМЪРтЗ А ЖСИАКА 1 РУСХКА СФИ НИА":

    НА ФРОНТА И СТАВАЙ БРЪЖЕ НА ЖАР

    Коментиран от #26

    18:29 26.10.2025

  • 23 ?????

    24 2 Отговор
    Четете преди да пишете.
    Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 няма около Москва.
    Има в Енгелс(Саратовска област), Оленья(Мурманска област) и Украинка(Амурска область).
    Ама то като кажат че сестра ти е ква иди доказвай че нямаш сестра.

    Коментиран от #32

    18:30 26.10.2025

  • 24 В В.П.

    17 4 Отговор
    Утре вечер зеления просяк щее при Трмп тъпака,да иска нещо...

    18:30 26.10.2025

  • 25 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    13 4 Отговор
    Центаджиичета фрости гладни мо пък превъзбудени от новите батерии на вибраторите.

    Лапайте евроатлантическият и се потапяйте.

    Коментиран от #29

    18:30 26.10.2025

  • 26 ХАИНРИХ ХИМЛАА СС 2 ДИЖИСИОн

    4 10 Отговор

    До коментар #22 от "АЙДЕ БЕГАЙ":

    сха те взема с мене.. хем сха те Пона ебав от време на време дрътиа гъ з ам ХЕМ сха тепаме галките русхиии ЗАЕДНО..> ЗИГ ХАИл

    Коментиран от #34, #46

    18:31 26.10.2025

  • 28 Оправете си менталното здраве

    15 7 Отговор

    До коментар #1 от "СМЪРтЗ А ЖСИАКА 1 РУСХКА СФИ НИА":

    Наистина ли си мислите че тези глупости са истина или плувате в розовата мъгла под хиляди те знамена на дъгата.
    Господин Тръмп ясно ви заяви че или прекратявате или си заминавате чрез псувни по-пържания и други епитети.

    18:31 26.10.2025

  • 29 Ко става съдран дръът кАпей

    2 14 Отговор

    До коментар #25 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Почна да си пишеш и отговаряш сам ли дриcък хохохо 😂🤣😅😆

    18:32 26.10.2025

  • 30 Ужас

    14 8 Отговор
    10000 украинци обкръжени в Покровск.Слава.

    Коментиран от #45, #55

    18:32 26.10.2025

  • 31 Един

    16 6 Отговор
    Ако престъпника Зеленски се оплаква, че Русия е ударила жилищна сграда (в която са помещавали военни) и Русия и Путин били много зли...
    Какво да кажем за самия Зеленски и украинците, които удрят Язовир с потенциални десетки хиляди жертви ако тая стена поддаде?!

    Ясно е! УКРАИНСКАТА ТЕРИТОРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАНУЛИ И ОБЕЗПАРАЗИТИ! Само тогава ще има мир!

    18:32 26.10.2025

  • 32 Маргарет Тачър

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "?????":

    Така е няма ги вече

    Коментиран от #133

    18:32 26.10.2025

  • 34 сиганин

    12 4 Отговор

    До коментар #26 от "ХАИНРИХ ХИМЛАА СС 2 ДИЖИСИОн":

    Ръгам украински подметки безплатно.

    18:33 26.10.2025

  • 35 Путя на задна

    3 14 Отговор
    Професор Николай Слатински - експерт по национална сигурност! Специализирал във ФОРИНТ ОФИС (Великобритания) . Изнасял лекции на международни световни форуми! Съветник по национална сигурност и разузнаване на бившия президент Георги Първанов - "Нещата хич не вървят добре за Путин. Чекистите му донасят за първия от четвърт век тътен, макар и засега подземен, на недоволство сред народа. Финансите са в катастрофа. Икономиката е в рецесия. Инфлацията е двуцифрена. На фронта е задънена улица с тотално провалено лятно настъпление. Европа се учи в движение да бъде по-смела и не му се връзва на провокациите. Даже Тръмп надушва слабостта на Путин.

    Путин не е бил опиран досега до стената. Той не знае какво се прави в такъв случай. Залогът за него е или-или, или остава на власт, или приключва с живота"

    Коментиран от #38

    18:33 26.10.2025

  • 36 АБВ

    11 2 Отговор
    Много ще се радвам ако в отговор руснаците да ударят стената на киевското водохранилище. А там има доста повече вода, сигурно да удави половин Киев.

    Коментиран от #57, #124

    18:34 26.10.2025

  • 38 Ха ХаХа

    5 2 Отговор

    До коментар #35 от "Путя на задна":

    Простак 300%

    18:35 26.10.2025

  • 39 Ха-ха-ха

    11 2 Отговор

    До коментар #20 от "Фактите":

    Смешки. Украйна в момента се ръководи от Лондон и англосаксите и няма никаква независимост. Дори и войските и са на подчинение на нато. Това са фактите

    18:36 26.10.2025

  • 41 ПРО СИА приклу4и

    4 7 Отговор
    ДО краиа на годината ВСУ сха тепа ГАЛКИТЕ РУСХИ ПО УЛИЦИТЕ НА си ГА НСКОТО МуДЙиХИДИНСКо ГЕТО МАСКВЕ И ПОД МОСКОВИЕТО... НОВ КРЪСТОНОСЕН ПОХОД СЪС САДЕИСТЖИЕТО НА АЛБИОНА..> СЛАВА

    18:37 26.10.2025

  • 42 АБВ

    8 0 Отговор

    До коментар #20 от "Фактите":

    Това за кой път го пускаш ? Толкова ли не можеш да измислиш нещо друго ? Също като Гост-а № 27. Никаква собствена актуална мисъл. Правите жалко впечатление !

    18:38 26.10.2025

  • 44 Бен Вафлек

    4 8 Отговор

    До коментар #40 от "Скро":

    Отиди ти на фронта да кажеш на Украинците да спрат да защитават родината си и да се предадат.

    3 дня LOL

    18:38 26.10.2025

  • 45 си дзън

    6 11 Отговор

    До коментар #30 от "Ужас":

    И как 250 руснака ще обкръжат 10 000 укри ???

    Коментиран от #62

    18:38 26.10.2025

  • 46 ЩО НИ ЗАНИМАВАШ

    8 2 Отговор

    До коментар #26 от "ХАИНРИХ ХИМЛАА СС 2 ДИЖИСИОн":

    С ТВОЙТА НЕГРАМОТНОСТ.....?

    18:39 26.10.2025

  • 47 3-дневна СВО

    5 10 Отговор
    А на 4-тата година рашистки градове без ток и вода и тече евакуация. .Толкова е прекрасно 😆😁👿

    18:39 26.10.2025

  • 48 Мишел

    8 6 Отговор

    До коментар #27 от "гост":

    Публикуваните в Гардиън данни за руските загуби са данните на ГУР Украйна.

    18:39 26.10.2025

  • 50 Пенсионер 69 годишен

    9 5 Отговор

    До коментар #9 от "си дзън":

    Москва е по-голяма от България. С един-два дрона няма никого да уплашат. В другия квартал няма даже да чуят, но ще ядосат обществото, а хората настояват Путин да разреши атомни удари по инфраструктурата на крайна. За бандеровците няма спасение, но в крайна има нормални хора. Жалко за тях.

    18:39 26.10.2025

  • 51 Ха ХаХа

    6 3 Отговор

    До коментар #27 от "гост":

    Посочи източника на статистиката мошеннико.
    Хайде да видим какво ще лъжеш

    18:41 26.10.2025

  • 53 УКРАИНЕ ПОБЕДА

    8 7 Отговор
    КОЛКОТО пове4е се удалгава така наре4ената "ВОИНА" толкова Пове4е РУСХКИ СФи НЕ ще ОТИДАТ НА КОНЦЕРТ ПРИ КОБЗОН... Хитър ХОД НА КРАСНОВ... СЛАВА

    18:41 26.10.2025

  • 54 Явно

    6 8 Отговор

    До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Рашистите не могат да радберат къде е Афганистан.
    -;-
    Скоро КИиф нема да има.

    Дърпат здраво Мецан за опашката.
    -;-
    Каква мечка и какъв т.нигър.
    Когато си пиян и глупав, няма Искандери да те спасят!

    Коментиран от #60

    18:41 26.10.2025

  • 55 Хахаха с глас се смея

    3 11 Отговор

    До коментар #30 от "Ужас":

    Както преди няколко месеца изкукалия бай тръмпоч - " помолих путин да пощади 10 хиляди Украински войници в кърск", Сирски - "Няма обкръжени войници там"...След 1 седмица Дончо каза че се объркал хихихи..така и сега в Покровск хихихи

    18:41 26.10.2025

  • 56 Преди

    3 2 Отговор
    два дни !

    18:42 26.10.2025

  • 57 СВО???

    6 6 Отговор

    До коментар #36 от "АБВ":

    Нали удрят само военни цели бе другари? Пропагандата ще се пропука така,недейте 😂😂

    18:42 26.10.2025

  • 58 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 9 Отговор
    Гори калния султанат от всички страни, а беха тръгнали за Кииф за два дня!

    Коментиран от #61, #72, #76

    18:42 26.10.2025

  • 59 Хохохо

    9 4 Отговор
    Ударите по язовири са тероризъм .Нека Русия взриви всичките им язовири и централи сега .

    Коментиран от #68, #131

    18:44 26.10.2025

  • 60 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 8 Отговор

    До коментар #54 от "Явно":

    Проскубания мецан е в агония 4та година, малко остава на благарите, и аз ги мислех за сила!

    Коментиран от #71

    18:44 26.10.2025

  • 62 Като

    2 4 Отговор

    До коментар #45 от "си дзън":

    Чък Норис!

    18:44 26.10.2025

  • 63 Не знам какво пият Путлеристите

    7 5 Отговор
    ама нещо немат пипета да разберат, че СВО-то е загубено.

    18:44 26.10.2025

  • 65 Ха-ха-ха

    7 7 Отговор
    Бандерите и техните господари от Лондон са терористи. Първо взривиха Каховка, сега друга язовирна стена, обстрелват атомни централи и цивилни по плажовете. Отврат.

    18:44 26.10.2025

  • 66 матю хари

    6 7 Отговор
    И без томахавки Украйна пердаши яко Русия. Няма такава жалка псевдо империя като руската.

    18:44 26.10.2025

  • 67 Полк.Дмитрий Розапов инвалид РФ

    3 7 Отговор
    ,,И ние, идиотите, им повярвахме. Сами сме си виновни - това е суров урок“, каза пред изданието един от мобилизираните войници, пенсиониран полицай в цивилния живот. „Сега просто искам да се върна жив у дома. Не съм патриот и не съм нетърпелив да превземам Украйна. Има малко патриоти. Всички искат да се приберат у дома“, каза той, когато го попитаха за настроението на мобилизираните войници след над три години война.

    През есента на 2022 г. Владимир Путин вижда как професионалната му армия е изтласкана от украинските въоръжени сили,повечето са ликвидирани. Киев не е превзет, а руската армия преминава в отстъпление. В този момент той издаде заповед за призоваване на цивилни на война.

    18:45 26.10.2025

  • 68 Последния Софиянец

    1 4 Отговор

    До коментар #59 от "Хохохо":

    Е вавата какво успя взриви,ама аятолаха не дава оръжие вече и нема с кво!

    18:45 26.10.2025

  • 69 баба вуна

    5 1 Отговор
    Ами така ще е, след като руснаците пуснали Буревесник да обикаля 14 часа във въздуха, вместо да ударят с него по Киев.

    18:45 26.10.2025

  • 70 Пенсионер 69 годишен

    8 2 Отговор
    Нека СВО да продължи. Това е ситото, което ще отдели зърното от плявата. Когато всички бандеровци бъдат дълбоко замразени в бели чували или отпътуват към Сибир, операцията ще приключи. Явно е още рано. Русия има опит и търпение. С шведите е воювала 20години, а с турците над 100 с прекъсвания.

    Коментиран от #75

    18:45 26.10.2025

  • 71 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 1 Отговор

    До коментар #60 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Смучкаш ли смучкашли Марто сиренясали фуЮЮве за жълти сентове ?

    18:45 26.10.2025

  • 73 Когато върнаха половината

    1 5 Отговор

    До коментар #64 от "Много прозззз":

    Убити руснаци за Украински уж...Зеленски показа паспортите им хихихихи

    18:46 26.10.2025

  • 74 Хм...

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ясно, цялата тая шумотевица":

    Абе то самия Покровск кучета го яли! Ама там руснаците са загащили и кажи речи цяла дивизия. Почти 20 батальона, включително няколко заградителни от сорта азов и айдар. Има и доста чуждестранни учителки с бронежилетки, автомати и татуси на вафен сс, всички до една цивилни екскурзиантки от Полша и Франция. А това боли много.
    Изобщо, тия дни пак ще се нагледаме на яко татуирани герои поели дългия път към сибирските рудници. Организирана евакуация, един вид.

    Коментиран от #91

    18:47 26.10.2025

  • 75 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 4 Отговор

    До коментар #70 от "Пенсионер 69 годишен":

    Бункерното ще кара до последната вата, после почва копейките!

    Коментиран от #86

    18:47 26.10.2025

  • 76 Здраво бъркаш отзад на кАпейката

    4 6 Отговор

    До коментар #58 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    В калния отвор хихихи😂🤣😅

    18:47 26.10.2025

  • 77 Ммммм

    3 4 Отговор
    Кеф на бучки
    Лютеница от ушанки

    18:48 26.10.2025

  • 79 Мурат

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Kaлпазанин":

    Не ги унищожиха всичките, но унищожиха много от тях

    18:49 26.10.2025

  • 81 Щерев

    3 1 Отговор
    нищо нема по ТВ тука у Москва

    18:49 26.10.2025

  • 82 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 5 Отговор
    Аз вярвам единствено на българските "международни военни експерти". Международния експерт Боян Чуков на 25 февруари 2022 г. - " До няколко седмици цяла Украйна ще е превзета. Зеленски избяга в Полша а Украинските войници се предават масово"...генерал Шивиков - "Киев пада до няколко дни. В Москва генералитета подготвя официалните униформи за парада в Киев" . Доцент по международни анализи Валентин Вацев. Същия който преди 14 години твърдеше че Триполи няма да бъде превзет никога, а кадрите че въстаниците са в града са пана подготвени в Катар и че Кадафи владее столицата. Вацев - " Киев до няколко дни е с нов президент който ще определи русия". Дори премиера тогава Кирил Петков на 25 февруари вечерта се връщаше от посещение от чужбина и с една тъжна физиономия на летището заяви - " До няколко дни Украйна ще е паднала,1/3 от армията й е унищожена"...В същото време на 24 февруари вечерта Зеленски на центъра на Киев заедно с премиера и съветниците си с вдигнат юмрук заяви - " Шмигал тут, Подоляк тут ,наши войскови тут, почваме да ги трепем СЛАВА УКРАИНЕ"...Е как да не вярваш на българските генерали и военни експерти. 4 години вече чакаме Украйна да падне и Зеленски да бъде сменен.

    Коментиран от #88

    18:49 26.10.2025

  • 83 Укрите терористи

    1 3 Отговор
    ще им гръмнат и силоза с Буревестник!

    Коментиран от #90

    18:50 26.10.2025

  • 84 Похвално е

    4 0 Отговор
    че пазите цивилните, но фашисткият режим в Украйна трябва да се накаже по сериозно.

    18:51 26.10.2025

  • 85 Мурат

    0 4 Отговор

    До коментар #16 от "АБВ":

    Не ги унищожиха всичките, но унищожиха много от тях

    18:52 26.10.2025

  • 86 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 2 Отговор

    До коментар #75 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Смучкаш ли смучкашли Марто сиренясали фуЮЮве за жълти сентове ?

    18:52 26.10.2025

  • 87 путя приключи рaaaшaaaacрaaaн

    2 3 Отговор
    Смятам, че Украйна работи по дронове с ядрени глави. Това каза в предаване на СНН международния експерт Уйлям Ферк. Той коментира хода на войната в Украйна и провокациите на Русия с руските дронове над страни от НАТО: “Поражението на Путин, а Путин и в момента търпи загуба с това, че не може да пробие фронта и няма да го пробие по ред вече други причини, военни и технически, защото светът навлезе в една война, която някои определят като шесто поколение война, той е загубил. Това, което каза пред ООН Зеленски, е изключително страшно. Аз не знам защо малко му обърнаха внимание. И думите му пред журналисти на въпроса че Русия може би ще отвърне също с ядрени удари Зеленски отговори " Ще се унишожим в такъв случай. Няма да има федерация. Война е - който оцелее"

    18:52 26.10.2025

  • 88 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 0 Отговор

    До коментар #82 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Смучкаш ли смучкаш ли Марто сиренясали фуЮЮве за жълти сентове ?

    18:52 26.10.2025

  • 89 Някой

    4 1 Отговор
    Не за първи път удрят язовир. И разбира се големите демократи сега спят.

    18:52 26.10.2025

  • 90 Путинистче идиотче

    3 5 Отговор

    До коментар #83 от "Укрите терористи":

    И в Москва ни опраскват, както в цяла Украйна.

    Коментиран от #94

    18:52 26.10.2025

  • 91 В Покровск

    4 2 Отговор

    До коментар #74 от "Хм...":

    Нато ще те изрита на фронта за да изгониш руснаците безказармен нещастникоса хванати в чувал 31 батальона или около 5 500 души.
    Командирът на Азов Белицки се е обърнал към съветника на Зеленски като е прескочи Сирски. Моли да им позволят да напуснат града преди 3 дни.
    Сега вече у късно.
    Руското командване им е определило срок до утре да си предадат.
    Или капитулация,или смърт

    18:53 26.10.2025

  • 92 Абе тоя Путин

    4 4 Отговор
    Няма ли да изгори Киев най на края ? Да го сменят и да идва някой който да ги приключи тея терористи гнусни

    18:53 26.10.2025

  • 93 Опааа

    5 0 Отговор
    “ десантно-штурмовите…” 😆 ШТурмовите…😆 Само това говори за авторите на свободни съчинения. И картинката е акварел от неизвестен укрО-фашист! 😆

    18:54 26.10.2025

  • 94 Тихо смотлйооо

    5 2 Отговор

    До коментар #90 от "Путинистче идиотче":

    Не са ти ясни нещата

    Коментиран от #96

    18:55 26.10.2025

  • 95 Путине, Путине...

    3 3 Отговор
    Какво доживяхме...натовско оръжие да громи военни бази в Русия.....

    Коментиран от #99

    18:55 26.10.2025

  • 96 Путинистче идиотче

    2 3 Отговор

    До коментар #94 от "Тихо смотлйооо":

    Кой ша ни отървава от НАТОВСКОТО ОРЪЖИЕ в Москва...

    Коментиран от #100

    18:56 26.10.2025

  • 97 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "гост":

    Верно ли бе? Значи да разказвам на децата, че съм преживял нещо много по-страшно от някаква си втора световна...

    18:56 26.10.2025

  • 98 А когато кирливите

    1 4 Отговор

    До коментар #16 от "АБВ":

    московци взривиха Каховка, не беше тероризъм, нали? Болните бг русороби сеят зараза сред народа ни. Трябва ни санитар, който да почисти тъдява.

    Коментиран от #103, #115

    18:56 26.10.2025

  • 99 Кви бази бе

    3 3 Отговор

    До коментар #95 от "Путине, Путине...":

    атакували са стената на язовир нацистките бооклуци! Не четеш ли ?

    18:56 26.10.2025

  • 100 А кой ще те отърве

    3 1 Отговор

    До коментар #96 от "Путинистче идиотче":

    от тъпотията и липсата на достойнство?

    18:56 26.10.2025

  • 101 Стига бе

    4 2 Отговор
    ПВОто на Русия ..СПИ....дълбок, безаналогов сън

    18:57 26.10.2025

  • 102 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 4 Отговор
    Русия похарчи милиони и милиони долари, бомби, снаряди и войници, а не спечелиха почти никаква земя. Резултата милиони убити и осакатени руснаци. Поне малко не му ли дожаля на моя приятел Путин.
    25 септември 2025, 20:40 часа
    Снимка: Getty Images
    Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп. Той ги изрече по време на срещата си с турския президент Реджеп Ердоган в Белия дом.

    Коментиран от #108

    18:57 26.10.2025

  • 103 Каховка

    3 2 Отговор

    До коментар #98 от "А когато кирливите":

    я взриви от нова украинската фашистка хунта. Лъжите ви край нямат на фашистчетата.

    18:58 26.10.2025

  • 104 АБВ

    3 1 Отговор
    Руснаците май подготвят удар по Печенегското водохранилище в отговор на удара по Белгородското. То е пъти по-голямо и може да заплаши Харков. При реализация гр. Чугуев ще бъде отнесен и ще се прекъсне логистиката от Харков към фронта.

    19:00 26.10.2025

  • 105 Путине, Путине...

    2 3 Отговор
    Щатско ракети громят Русия.....безпомощен си

    19:00 26.10.2025

  • 106 Утре искам Киев да гори

    4 2 Отговор
    А после и да се наводни.

    19:01 26.10.2025

  • 107 Кога го даваха

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    този мултьфилм с Буревесника. Пропуснал съм го. Руснаците са майстори на анимацията. Помня края февруари 2022 г., когато бая видиотени бг русороби чакаха Русия да извади супероръжие, с което да смачка украинците. Крещяха като обезумели как Киев ще падне за три дни. Сега отричат. Наясно са, че с глупостите, които пишат днес, ще станат за смях утре.

    19:02 26.10.2025

  • 108 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 3 Отговор

    До коментар #102 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Смучкаш ли смучкаш ли Марто сиренясали фуЮЮве за жълти сентове ?

    Коментиран от #113

    19:02 26.10.2025

  • 109 Копейка в шок

    6 3 Отговор
    А бе след над три години къде се води войната?
    Мать родная опять бомбят Масква.А аз стоя и чакам на Дунав мост.

    19:03 26.10.2025

  • 110 само истината

    4 4 Отговор
    путин се страхува от протести поради дълбоката икономическа криза. Британската преса съобщава: в Кремъл цари истинска паника. Икономиката се пука по шевовете. Банките се давят в дългове, индустрията умира под тежестта на прекомерните лихвени проценти, а петролният басейн бързо се изпразва.
    Новите мерки срещу Роснефт и Лукойл намаляват предлагането на валута на путин. Режимът е напрегнат: страхът от преврат става далеч по-реален от всякакви приказки за „стабилност“.

    На тоя фон представиха компютърна анимация на ракетата Буревестник и обявиха успешен пуск ,но съвсем не е сигурно ,че е така . Ще чакаме САЩ да им разкрият поредния фейк .

    Коментиран от #112

    19:03 26.10.2025

  • 111 Зеленски е казал

    4 3 Отговор
    Че ако спрем помощите ще взриви стената на Искъра е казал Атанас Атанасов, по известен като гномъ

    19:03 26.10.2025

  • 112 Тролей и истина 😄

    2 3 Отговор

    До коментар #110 от "само истината":

    Оксиморон!

    19:04 26.10.2025

  • 114 Георгиев

    4 5 Отговор
    Дълга хвалебствена статия под надслов "слава на Украина". А атакували язовир? Това не е ли терористичен акт? Както бяха атаките от ВСУ в Донецк и Луганск преди 10-12 години. Докога ще продължава тази братоубийствена операция? Време е или Путин да вземе кардинално решение или да отстъпи поста на Сталин2. И всичко ще свърши до месец.

    19:07 26.10.2025

  • 115 АБВ

    3 5 Отговор

    До коментар #98 от "А когато кирливите":

    "А когато кирливите московци взривиха Каховка, не беше тероризъм, нали? Болните бг русороби сеят зараза сред народа ни. Трябва ни санитар, който да почисти тъдява."

    Много примитивно лъжеш, като си въобразяваш, че не четем това-онова, или не помним прочетеното.
    Първо - руснаците нямаха интерес да го правят, защото левият бряг на Днепър е по-нисък и заля техните позиции там;
    И второ - самите украинци се хвалеха, че са взривили стената с американски ракети и допълнително поставен взрив.
    Аре скрий се !

    19:07 26.10.2025

  • 116 Чудовищно

    4 5 Отговор
    Ноември 2023 г.в Истанбул на една среща и се засякоха Сергей Наришкин директор на руското външно контразузнаване и Уйлям Бърнс тогава директор на ЦРУ ,Бърнс е показал данни за чудовищните руски загуби и Наришкин отговорил " г-н Путин не се интересува от жертвите на нашата армия" ,което накарало Бърнс да се вкамени от потрес...Дори не е чудовищно а немислимо и близо до здравия разум

    Коментиран от #118

    19:07 26.10.2025

  • 117 Дончо понякога искрен

    3 2 Отговор
    "Да,ние вече печелим от войната. Продаваме оръжие и средствата влизат в нашия бюджет. Разбирам руснаците които дезертират от армията им"
    ... Украйна печели като получава милиарди и стана още по въоръжена. Зеленски се бетонира като президент. Губи само русия като избиват нейни граждани безмилостно а прогони от източна Украйна рускоговорящите и разруши домовете им.

    19:10 26.10.2025

  • 118 АБВ

    2 4 Отговор

    До коментар #116 от "Чудовищно":

    Ти вярваш ли на този украински фейк ? Дай поне някаква обективна информация, че тия двамото са били едновременно в Истанбул и са се срещали ? И че са обсъждали руските загуби ?

    Коментиран от #123, #125, #127

    19:12 26.10.2025

  • 120 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 1 Отговор
    В спешен телефонен разговор с Ким-Чен-Ун ,Путин е поискал нова помощ в жива сила този път от 70 хиляди войници!

    Майкъл Наки, руски опозиционен журналист-

    Руските войници масово бягат от армията

    Руските войници масово бягат от армията. През последните месеци броят на дезертьорите се е увеличил двойно, а на някои направления – тройно. Това показва изследване на екипа Front Intelligence Inside, публикувано от известния аналитик Taterigami. Такива мащаби на дезертьорство в руската армия не е имало. Нещо явно се случва. Колкото по-висок става този показател, толкова по-добре, защото за изтощаване на руските попълнения подхожда всеки сценарий: недостиг на хора при вербуване, убийства на бойното поле и дезертьорство. Математиката е проста: колкото по-малко войници имат руснаците за хвърляне като пушечно месо, толкова по-бързо ще свърши войната.

    Коментиран от #130

    19:14 26.10.2025

  • 122 ЦИРК

    1 4 Отговор
    От статията се разбират няколко факта - Покровск и Мирноград са обкръжени и се водят градски боеве, в Купянск същото положение, Украинците са атакували язовирна стена, явно не е напълно разрушена но е достатъчно повредена да направи наводнение. Интересно колко цивилни са засегнати или ще бъдат засегнати от това.

    От горните факти аз лично не виждам някакви поводи за оптимизъм че Украйна печели или поне има някакво превъзходство на бойното поле. Като добавя и факта че така воя за това да им предадат (подарят) американски ракети способни да носят ядренни бойни глави (томахоук), явно войната отива на зле за Украйна (огромна изненада ?). Така че за какво са всички тези напъни, след като по военен път този конфликт не може да бъде спечелен от Украйна ?

    Коментиран от #126, #134

    19:16 26.10.2025

  • 123 Дори и факти публикува тогава

    1 1 Отговор

    До коментар #118 от "АБВ":

    Преди близо 2 години намери статията а това от нюз.бг началото на статията-

    Директорът на ЦРУ Уилям Бърнс и директорът на Службата за външно разузнаване на Русия Сергей Наришкин са се срещнали в Анкара преди дни, съобщи в. "Хюриет".

    Среща не е била обявена публично преди това. Източници от Белия дом потвърдиха за срещата, като информираха, че Бърнс не води никакви преговори относно продължаващата руска инвазия в Украйна, според частната телевизия НТВ.

    19:16 26.10.2025

  • 124 И аз много ще се радвам

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "АБВ":

    човеколюбци като теб да се присъединят по-бързо към нашия Създател. Пожелавам ти го. Само така ще намериш покой за болната си душа.

    19:18 26.10.2025

  • 126 ПОГРОМ ЗА ПУТИН

    3 0 Отговор

    До коментар #122 от "ЦИРК":

    При Мала Токмачка.....за Покровск и Купянск да не говорим...масово избиване на руснаци от ВСУ.

    19:20 26.10.2025

  • 127 А това от сайта Блиц

    1 0 Отговор

    До коментар #118 от "АБВ":

    И са публикувани и снимки на двамата от срещата-

    Сергей Наришкин, ръководител на руската служба за външно разузнаване, е заявил на среща с Уилям Бърнс, директор на Централното разузнавателно управление на САЩ, че руският президент Владимир Путин не се интересува от броя на жертвите в армията си.

    "Г-н Путин не се интересува колко жертви даваме. Важно е да постигаме целите си"

    Това съобщава изданието The New York Times, позовавайки се на неназовани служители във Вашингтон.

    Изданието съобщава, че по време на срещата си в Турция през ноември Бърнс и Наришкин са се опитали да подновят пряката лична комуникация между Вашингтон и Москва, но тонът ѝ не е бил помирителен.

    Коментиран от #128, #129, #132

    19:20 26.10.2025

  • 130 Рублевка

    0 1 Отговор

    До коментар #120 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    "Това показва изследване на екипа Front Intelligence Inside, публикувано от известния аналитик Taterigami."

    А защо екипът на Front Intelligense Inside не направи изследване за бандерланд и не ни осведоми, колко нещастника изловиха ловците на глави с бусовете дарени от Европа и изпратиха на фронта? Уркия е страна на насилието и злото. Влизат в жилищата на хората, бият ги да си изтеглят парите от картите и го убиват. Гонят ги по улиците, смъкват ги от колите им ограбват ги и директно на източния фронт!

    19:23 26.10.2025

  • 131 Нека да пукнеш

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Хохохо":

    до края на месеца. Една гадина по-малко ще направи живота на останалите по-добър.

    Коментиран от #136

    19:23 26.10.2025

  • 132 Ужасно

    3 0 Отговор

    До коментар #127 от "А това от сайта Блиц":

    Оказа се че наистина живота на блaтните oрки според пyтяя струва по малко от една речна риба

    Коментиран от #135

    19:24 26.10.2025

  • 133 ?????

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Маргарет Тачър":

    Как да кажа по-меко?
    Нямало ги е никога.

    19:25 26.10.2025

  • 134 !!!?

    1 0 Отговор

    До коментар #122 от "ЦИРК":

    Като украинците губят обяви най-сетне победата бе !

    19:25 26.10.2025

  • 135 УжасТ братя натюфци!

    0 1 Отговор

    До коментар #132 от "Ужасно":

    Палячовската ГомноУкрайна отново става Новорусия ,а в момента цената на живота на хохохола е на цената на два пробити царвула .

    19:27 26.10.2025

  • 136 Да ти се връща

    0 0 Отговор

    До коментар #131 от "Нека да пукнеш":

    тройно и бързо.

    19:29 26.10.2025

