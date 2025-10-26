Украйна чака допълнителни изтребители Mirage от Франция и ПВО системи от Великобритания

Володимир Зеленски обяви, че Украйна ще получи допълнителни изтребители Mirage от Франция, докато Обединеното кралство ще продължи да доставя системи за противовъздушна отбрана.
„Бих искал отделно да благодаря на Великобритания и Франция. Взето е решение относно допълнителни изтребители Mirage за Украйна и ракети за противовъздушна отбрана. Великобритания ще продължи да ни помага с противовъздушната отбрана, включително ракети и производство на дронове-прехващачи“, каза Зеленски във вечерно видео съобщение, публикувано в неговия Telegram канал.
Киев получи първите си френски изтребители Mirage от Париж през февруари 2025 г. Себастиан Льокорню, тогавашен министър на френските въоръжени сили, не уточни колко изтребители са планирани. Сега обаче е известно, че поне един от доставените от Франция самолети се е разбил поради техническа неизправност.
Руските власти многократно са заявявали, че въоръжаването на Украйна с оръжия няма да отслаби решимостта на Русия, нито ще промени хода на войната.
Британското военно ръководство изрази подкрепа за съвместното използване на ядрени оръжия с Германия, съобщи The Daily Telegraph.
„Висши военни служители, включително бившият началник на Щаба на отбраната и генерален секретар на НАТО, призоваха Обединеното кралство да започне преговори с Берлин за нов отбранителен пакт“, се казва в статията.
Изданието също така отбелязва, че подобни предложения са се появили на фона на „нарастващите опасения“, че САЩ един ден ще престанат да бъдат гарант за европейската сигурност, както е било от края на Втората световна война.
Както отбелязва The Daily Telegraph, официалните преговори между Обединеното кралство и Германия по този въпрос все още не са започнали.
В момента ядрените оръжия на Обединеното кралство са разположени на четири подводници клас Vanguard, които носят произведени в САЩ балистични ракети Trident II (D5). Лондон възнамерява да добави изтребители F35A, въоръжени с тактически ядрени оръжия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 все едно да чака
21:51 26.10.2025
2 За коя
А и господин Тръмп преди няколко дни на срещата с наркомана му го каза в прав текст.
Коментиран от #14
21:54 26.10.2025
3 Pyccкий Карлик
Трябва непрекъснато да държим морков пред украинското магаре, а когато се налага има и тояга 👍
21:54 26.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Чакай у...о смачкан
21:55 26.10.2025
6 Пич
Коментиран от #16
21:57 26.10.2025
7 маке
21:57 26.10.2025
8 Плашимир
Коментиран от #11, #12
21:59 26.10.2025
9 Пълен квф
Яко секс да има.
Руснаците правят военни филми от 45та година, ще правят още 100 години.
21:59 26.10.2025
10 Тая Украйна
22:00 26.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Не може да го е казал
До коментар #8 от "Плашимир":Героят от Банкя. Той е безумно смел и от Шиши даже не го е страх, и от Нинова даже
22:03 26.10.2025
13 Сатана Z
22:05 26.10.2025
14 Тръмп
До коментар #2 от "За коя":Пращам томахавки на Киев, ракетите ще пристигнат на собствен ход.
Коментиран от #19
22:10 26.10.2025
15 Хохо Бохо
Коментиран от #18
22:11 26.10.2025
16 Емии...
До коментар #6 от "Пич":Какво друго им остава...
Толко си могат бе...
22:15 26.10.2025
17 Иван
22:16 26.10.2025
18 Даааа...
До коментар #15 от "Хохо Бохо":По груби сметки шведите произвеждали 6бр/годишно...
Демек следващите 30-40 г може да стигнат 150 бр...
22:18 26.10.2025
19 Ми то Зелето...
До коментар #14 от "Тръмп":Да беше искало ракети от Путин...
Щеше да му прати...
На собствен ход...
22:19 26.10.2025
20 нннн
22:23 26.10.2025