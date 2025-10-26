Украйна чака допълнителни изтребители Mirage от Франция и ПВО системи от Великобритания

Володимир Зеленски обяви, че Украйна ще получи допълнителни изтребители Mirage от Франция, докато Обединеното кралство ще продължи да доставя системи за противовъздушна отбрана.

„Бих искал отделно да благодаря на Великобритания и Франция. Взето е решение относно допълнителни изтребители Mirage за Украйна и ракети за противовъздушна отбрана. Великобритания ще продължи да ни помага с противовъздушната отбрана, включително ракети и производство на дронове-прехващачи“, каза Зеленски във вечерно видео съобщение, публикувано в неговия Telegram канал.

Още новини от Украйна

Киев получи първите си френски изтребители Mirage от Париж през февруари 2025 г. Себастиан Льокорню, тогавашен министър на френските въоръжени сили, не уточни колко изтребители са планирани. Сега обаче е известно, че поне един от доставените от Франция самолети се е разбил поради техническа неизправност.

Руските власти многократно са заявявали, че въоръжаването на Украйна с оръжия няма да отслаби решимостта на Русия, нито ще промени хода на войната.

Британското военно ръководство изрази подкрепа за съвместното използване на ядрени оръжия с Германия, съобщи The Daily Telegraph.

„Висши военни служители, включително бившият началник на Щаба на отбраната и генерален секретар на НАТО, призоваха Обединеното кралство да започне преговори с Берлин за нов отбранителен пакт“, се казва в статията.

Изданието също така отбелязва, че подобни предложения са се появили на фона на „нарастващите опасения“, че САЩ един ден ще престанат да бъдат гарант за европейската сигурност, както е било от края на Втората световна война.

Както отбелязва The Daily Telegraph, официалните преговори между Обединеното кралство и Германия по този въпрос все още не са започнали.

В момента ядрените оръжия на Обединеното кралство са разположени на четири подводници клас Vanguard, които носят произведени в САЩ балистични ракети Trident II (D5). Лондон възнамерява да добави изтребители F35A, въоръжени с тактически ядрени оръжия.