Новини
Свят »
Великобритания »
Украйна чака допълнителни изтребители Mirage от Франция и ПВО системи от Великобритания
  Тема: Украйна

Украйна чака допълнителни изтребители Mirage от Франция и ПВО системи от Великобритания

26 Октомври, 2025 21:46, обновена 26 Октомври, 2025 21:50 658 20

  • украйна-
  • германия-
  • великобритания-
  • оръжия-
  • война

Британското военно ръководство изрази подкрепа за съвместното използване на ядрени оръжия с Германия, съобщи The Daily Telegraph

Украйна чака допълнителни изтребители Mirage от Франция и ПВО системи от Великобритания - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски обяви, че Украйна ще получи допълнителни изтребители Mirage от Франция, докато Обединеното кралство ще продължи да доставя системи за противовъздушна отбрана.

„Бих искал отделно да благодаря на Великобритания и Франция. Взето е решение относно допълнителни изтребители Mirage за Украйна и ракети за противовъздушна отбрана. Великобритания ще продължи да ни помага с противовъздушната отбрана, включително ракети и производство на дронове-прехващачи“, каза Зеленски във вечерно видео съобщение, публикувано в неговия Telegram канал.

Още новини от Украйна

Киев получи първите си френски изтребители Mirage от Париж през февруари 2025 г. Себастиан Льокорню, тогавашен министър на френските въоръжени сили, не уточни колко изтребители са планирани. Сега обаче е известно, че поне един от доставените от Франция самолети се е разбил поради техническа неизправност.

Руските власти многократно са заявявали, че въоръжаването на Украйна с оръжия няма да отслаби решимостта на Русия, нито ще промени хода на войната.

Британското военно ръководство изрази подкрепа за съвместното използване на ядрени оръжия с Германия, съобщи The Daily Telegraph.

„Висши военни служители, включително бившият началник на Щаба на отбраната и генерален секретар на НАТО, призоваха Обединеното кралство да започне преговори с Берлин за нов отбранителен пакт“, се казва в статията.

Изданието също така отбелязва, че подобни предложения са се появили на фона на „нарастващите опасения“, че САЩ един ден ще престанат да бъдат гарант за европейската сигурност, както е било от края на Втората световна война.

Както отбелязва The Daily Telegraph, официалните преговори между Обединеното кралство и Германия по този въпрос все още не са започнали.

В момента ядрените оръжия на Обединеното кралство са разположени на четири подводници клас Vanguard, които носят произведени в САЩ балистични ракети Trident II (D5). Лондон възнамерява да добави изтребители F35A, въоръжени с тактически ядрени оръжия.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 все едно да чака

    15 5 Отговор
    ...............ДА ЦЪФНАТ НАЛЪМИТЕ

    21:51 26.10.2025

  • 2 За коя

    18 4 Отговор
    Украйна става въпрос. За крайната територия на руската федерация ли говорите. И за какво ѝ е на нея изтребители Мираж след като те ще притежават много по-добрият СУ 57. Вие пак нещо се шегувате.
    А и господин Тръмп преди няколко дни на срещата с наркомана му го каза в прав текст.

    Коментиран от #14

    21:54 26.10.2025

  • 3 Pyccкий Карлик

    7 9 Отговор
    Молодци.
    Трябва непрекъснато да държим морков пред украинското магаре, а когато се налага има и тояга 👍

    21:54 26.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Чакай у...о смачкан

    9 4 Отговор
    за пияна п...

    21:55 26.10.2025

  • 6 Пич

    19 5 Отговор
    Зелю и Урсулианците се търкалят като магарета от инат , ама чорбаджията идва с голямата тояга !!!

    Коментиран от #16

    21:57 26.10.2025

  • 7 маке

    17 4 Отговор
    Аман от тия прошляци, ще докарат света до война...Като нямаш х.., не се жениш, а те война водят за наша сметака

    21:57 26.10.2025

  • 8 Плашимир

    18 4 Отговор
    Изпитвам животински страх, войната ще почука на вратата ни. Това каза в Разград лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

    Коментиран от #11, #12

    21:59 26.10.2025

  • 9 Пълен квф

    4 8 Отговор
    Кефа е пълен,
    Яко секс да има.
    Руснаците правят военни филми от 45та година, ще правят още 100 години.

    21:59 26.10.2025

  • 10 Тая Украйна

    13 4 Отговор
    Ще забогатее от западна скрап. Само дето няма къде да я преработва няма го Азовстайл

    22:00 26.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Не може да го е казал

    10 2 Отговор

    До коментар #8 от "Плашимир":

    Героят от Банкя. Той е безумно смел и от Шиши даже не го е страх, и от Нинова даже

    22:03 26.10.2025

  • 13 Сатана Z

    8 4 Отговор
    Зелю чака от умрял писмо.

    22:05 26.10.2025

  • 14 Тръмп

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "За коя":

    Пращам томахавки на Киев, ракетите ще пристигнат на собствен ход.

    Коментиран от #19

    22:10 26.10.2025

  • 15 Хохо Бохо

    5 4 Отговор
    Коалицията на празните складове. Ще има да чакат. ..даже и 100-150 грипенс

    Коментиран от #18

    22:11 26.10.2025

  • 16 Емии...

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Какво друго им остава...
    Толко си могат бе...

    22:15 26.10.2025

  • 17 Иван

    5 2 Отговор
    Гнусния сатанински хазарски коварен нацистки евреин Еленски започна да благодари на всеки пет минути......след забележката на Джей Ди Ванс към него.

    22:16 26.10.2025

  • 18 Даааа...

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Хохо Бохо":

    По груби сметки шведите произвеждали 6бр/годишно...
    Демек следващите 30-40 г може да стигнат 150 бр...

    22:18 26.10.2025

  • 19 Ми то Зелето...

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Тръмп":

    Да беше искало ракети от Путин...
    Щеше да му прати...
    На собствен ход...

    22:19 26.10.2025

  • 20 нннн

    4 0 Отговор
    Кой плаща?

    22:23 26.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания