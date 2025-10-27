Новини
Анализатори: Русия няма да моли за споразумение, тя се адаптира към живот под санкции цели 8 години преди войната
  Тема: Украйна

Анализатори: Русия няма да моли за споразумение, тя се адаптира към живот под санкции цели 8 години преди войната

27 Октомври, 2025 04:11, обновена 27 Октомври, 2025 04:22

Украйна опита да разруши язовир "Белгород", за да предизвика ответен руски отговор и НАТО да се включи по-активно в конфликта, смята Золтан Кошкович

Анализатори: Русия няма да моли за споразумение, тя се адаптира към живот под санкции цели 8 години преди войната - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В западните страни е разпространено схващането, че Русия скоро ще поиска мирни преговори в Украйна, но това е просто мит, подхранван от пропаганда, написа в социалните мрежи ирландският журналист Чай Боус.

„Всякакви погрешни схващания в Европа или САЩ, че Русия сега ще падне на колене и ще моли за споразумение, са точно това - погрешно схващане“, отбеляза той.

Русия продължава да поддържа положителен търговски баланс въпреки многобройните санкции, написа анализаторът Алън Уотсън в социалните мрежи.

„Към момента на началото на войната през 2022 г. Русия вече се беше адаптирала към санкциите в продължение на осем години. Валутните ѝ резерви продължават да растат и сега възлизат на над 700 милиарда долара. И до днес Русия продължава да се радва на значителен търговски излишък (няма дефицит от 1998 г.)“, отбеляза експертът.

Според него политиката на санкции на Запада може да служи само като камуфлаж, прикриващ липсата на каквито и да било решения на кризата.

Санкциите са се превърнали в самоцел. „Това не е стратегия, а смокинов лист, прикриващ неудобния факт, че Западът няма стратегия“, подчерта Уотсън.

Украйна атакува цивилни цели в Русия, за да провокира мощен отговор срещу позициите си и да подтикне държавите-членки на НАТО да се включат по-активно в конфликта, написа Золтан Кошкович, анализатор в Унгарския център за основни права, в социалните медии X.

„Украинците се опитват да съборят язовира в Белгород. Причината е, че искат да провокират масиран ответен удар от Русия, за да въвлекат страните от Алианса в тази война“, отбеляза експертът.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    11 7 Отговор
    Ватата се адаптира към моята "многоходовост"

    Коментиран от #7

    04:29 27.10.2025

  • 2 Констатация

    9 12 Отговор
    Почти нищо вярно няма в написаното...

    04:33 27.10.2025

  • 3 Затова

    11 8 Отговор
    Само бой на укрите !

    Коментиран от #6

    04:35 27.10.2025

  • 4 ради

    8 4 Отговор
    Санкции на оправниците в европа. Срещу продажната политика

    Коментиран от #13

    04:37 27.10.2025

  • 5 ради

    8 3 Отговор
    Слагам санкции на вашингтон срещо воините в цял свят

    04:41 27.10.2025

  • 6 Бой и на русофилите!

    6 8 Отговор

    До коментар #3 от "Затова":

    Само от лобут им идвал ума в кратуната

    Коментиран от #11

    04:46 27.10.2025

  • 7 Човек ти

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Умори запада от смях

    04:57 27.10.2025

  • 8 Дядя путин

    2 6 Отговор
    Русофили, децата са щастие! Раждайте деца, и пращайте при дядя ви путин да ги напъти, че да ва убичам!

    05:01 27.10.2025

  • 9 Бонго

    3 1 Отговор
    лека корекция! не от 8 години а поне от 12, повтарям от12до 15 години Русия се подготвя за санкции.т.е. преди Крим.

    Коментиран от #10

    05:03 27.10.2025

  • 10 Дядя путин

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Бонго":

    Значи от 15 години се готви за война, и трупа оръжие!

    05:10 27.10.2025

  • 11 Да ти рекна Чадо

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Бой и на русофилите!":

    не си първият мечтател но ПРОБВАИ -МЕШКАТА И НА източният ФРОНТ

    05:15 27.10.2025

  • 12 Дядя путин

    2 3 Отговор
    Адаптация, конски каруци, гумени запушалки, петрол на разпродажба като при ликвидация! Май е бая зорно!

    05:20 27.10.2025

  • 13 БРРРРРРР

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "ради":

    "оправници"! Кой ти е първоначалния очител, да го санкционирам!

    Коментиран от #14

    05:23 27.10.2025

  • 14 ХРРРРРРР

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "БРРРРРРР":

    О правници О чител

    Коментиран от #15

    05:30 27.10.2025

  • 15 БЗЗЗЗЗ

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "ХРРРРРРР":

    Ради, не стопляш ли, чи тъ бъзгам!

    05:34 27.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

