В западните страни е разпространено схващането, че Русия скоро ще поиска мирни преговори в Украйна, но това е просто мит, подхранван от пропаганда, написа в социалните мрежи ирландският журналист Чай Боус.

„Всякакви погрешни схващания в Европа или САЩ, че Русия сега ще падне на колене и ще моли за споразумение, са точно това - погрешно схващане“, отбеляза той.

Русия продължава да поддържа положителен търговски баланс въпреки многобройните санкции, написа анализаторът Алън Уотсън в социалните мрежи.

„Към момента на началото на войната през 2022 г. Русия вече се беше адаптирала към санкциите в продължение на осем години. Валутните ѝ резерви продължават да растат и сега възлизат на над 700 милиарда долара. И до днес Русия продължава да се радва на значителен търговски излишък (няма дефицит от 1998 г.)“, отбеляза експертът.

Според него политиката на санкции на Запада може да служи само като камуфлаж, прикриващ липсата на каквито и да било решения на кризата.

Санкциите са се превърнали в самоцел. „Това не е стратегия, а смокинов лист, прикриващ неудобния факт, че Западът няма стратегия“, подчерта Уотсън.

Украйна атакува цивилни цели в Русия, за да провокира мощен отговор срещу позициите си и да подтикне държавите-членки на НАТО да се включат по-активно в конфликта, написа Золтан Кошкович, анализатор в Унгарския център за основни права, в социалните медии X.

„Украинците се опитват да съборят язовира в Белгород. Причината е, че искат да провокират масиран ответен удар от Русия, за да въвлекат страните от Алианса в тази война“, отбеляза експертът.