Вилнюс ще затваря границата си с Беларус, близо 150 полета имаха проблеми заради балоните над международното летище

27 Октомври, 2025 04:26, обновена 27 Октомври, 2025 06:59

Служители на граничната охрана в Югоизточна Финландия са регистрирали над 50 дребни нарушения на границата с Русия през лятото

Вилнюс ще затваря границата си с Беларус, близо 150 полета имаха проблеми заради балоните над международното летище - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Според летищната администрация, приблизително 150 полета и 15 000 пътници са се сблъскали с проблеми поради затварянето на международното летище във Вилнюс от 22 октомври насам.

„Поради многократни инциденти, включващи откриване на неоторизирани въздушни обекти в зоната за сигурност на летището от 22 октомври насам, приблизително 150 полета на различни авиокомпании, превозващи приблизително 15 000 пътници, са срещнали затруднения“, се казва в изявлението.

Първият инцидент е станал на 22 октомври, когато са били засечени приблизително 200 метеорологични балона, влизащи в Литва. Според властите на балтийската република тези балони се използват за контрабанда на цигари от Беларус в Литва. Поради подобни инциденти летището бе затворено три поредни нощи от събота насам.

Вилнюс възнамерява да затвори границата си с Беларус за продължителен период. От неделя вечер движението през два съществуващи контролно-пропускателни пункта е затворено за неопределен период. В момента няма функциониращи контролно-пропускателни пунктове за превозни средства. Правителствената комисия по национална сигурност ще разгледа въпроса в понеделник.

Международното летище във Вилнюс, столицата на Литва, беше затворено отново, след като няколко обекта, идентифицирани като вероятни балони с хелий, навлязоха в литовското въздушно пространство, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на литовския Център за управление на кризите.

Затворени са били и пропускателните пунктове на границата на Литва с Беларус.

Това е четвърти подобен инцидент за тази седмица.

Според Литва балоните са изпращани от трафиканти, които внасят по този начин незаконно цигари. Литва обаче упреква и президента на Беларус Александър Лукашенко, близък съюзник на руския президент Владимир Путин, че не прави нищо срещу тази контрабандна практика.

Летището във Вилнюс ще остане затворено до 23,40 ч. по Гринуич (1,40 ч. след полунощ българско време), докато пропускателните пунктове по границата с Беларус ще останат затворени до заседание на Комисията за национална сигурност на страната, което ще се състои утре.

Летището във Вилнюс беше затворено и във вторник, петък и събота, както и на 5 октомври, като всеки път ставаше дума за балони, навлезли във въздушното пространство на страната, казаха властите.

Служители на граничната охрана в Югоизточна Финландия са регистрирали над 50 дребни нарушения на границата през лятото на 2025 г., включително снимки на оградата, предаде Yle.

„Туристите идват да видят оградата на източната граница на Финландия и да се снимат до нея. Това често се случва в граничната зона, което е забранено без специално разрешение. Граничната охрана в Югоизточна Финландия е регистрирала над 50 дребни нарушения на границата през лятото на 2025 г.“, пише уебсайта на Yle.

Отбелязва се, че честите нарушители са чуждестранни туристи, почиващи във Финландия. Обикновено такива дребни нарушения водят до глоба.


Литва
Оценка 1 от 4 гласа.
Оценка 1 от 4 гласа.
  • 1 Трябва

    13 1 Отговор
    Балоните да са с боклук !

    04:37 27.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мефистофел

    15 2 Отговор
    "идентифицирани като вероятни балони с хелий"
    Значи даже не знаят какво е, "вероятно" балони, но пък знаят, че са с хелий!!! Тези и да лъжат не могат.

    05:16 27.10.2025

  • 4 Летището във вилнюс

    12 2 Отговор
    ми прилича на автогарата във Велико Търново.

    Коментиран от #9

    05:32 27.10.2025

  • 5 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    8 2 Отговор
    Балтииските пинчери пак допълниха вече пълният памперс.

    07:26 27.10.2025

  • 6 Механик

    6 2 Отговор
    Не разбрах как затворените граници ще възпрепятстват балоните летящи във въздуха??

    Коментиран от #7, #8

    07:32 27.10.2025

  • 7 Мдаа!

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    Властите в онзи регион не се славят с излишък от интелект!😂🤣

    07:42 27.10.2025

  • 8 Братя Монголфие

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    Спират само вероятните. Невероятните балони си ги пропускат.

    07:53 27.10.2025

  • 9 Хи хи хи

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Летището във вилнюс":

    150 полета и 15 000 пътници ???!
    Амчи те толкоз не моат да сберат за три години,
    150 полета и 15 000 пътници де........

    07:53 27.10.2025

  • 10 И Киев е Руски

    2 2 Отговор
    Чудесно е, че и Рига, и Латвия като цяло са спусък за глупаци и глупости. Това е пореден пробив

    07:55 27.10.2025

