Скот Ритър: Глупаците от ЕС инвестираха твърде много в Украйна и сега не могат да се отдръпнат
  Тема: Украйна

27 Октомври, 2025 05:24, обновена 27 Октомври, 2025 05:30 968 17

Това ще означава тяхното собствено поражение, коментира военният експерт

Скот Ритър: Глупаците от ЕС инвестираха твърде много в Украйна и сега не могат да се отдръпнат - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Западните страни не могат да не подкрепят Украйна, защото поражението на Киев би означавало тяхно собствено поражение, заяви в YouTube военен експерт и офицер от резерва от разузнаването на морската пехота на САЩ Скот Ритър.

„Европейският политически и икономически елит е инвестирал толкова много политически и икономически капитал в модела на подкрепа на Украйна, че сега просто е неспособен да обмисли други варианти. В момента, в който се оттеглят от Украйна, това ще означава поражение на Украйна. И ако Украйна загуби стратегически, тогава и тя ще претърпи стратегическо поражение“, отбеляза той.

Още новини от Украйна

Същевременно анализаторът обвини европейския естаблишмънт в глупост, подчертавайки, че политиците от ЕС са се свили в ъгъла.

„Така че това са отчаяни хора, които нямат друг избор, освен да продължат да упорстват в глупостта си, което точно правят“, подчерта Ритър.

Той предупреди, че загуба за Украйна би изложила европейските икономисти на суровите икономически последици от действията им в подкрепа на санкциите и други мерки.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В Скот Ритър инвестира

    4 19 Отговор
    Само Путин, при това все по-рядко. Нерадостната съдба на всеки употребен симпатизант.

    Коментиран от #2, #4, #7

    05:36 27.10.2025

  • 2 Скот Ритер може да си

    19 5 Отговор

    До коментар #1 от "В Скот Ритър инвестира":

    говори каквото си иска.
    Ние от него не зависим.
    Ние зависим от тия две пачи на снимката.
    tъпи, посредствени, корумпирани иизключително злобни.

    05:39 27.10.2025

  • 3 Кирил

    3 23 Отговор
    Напротив. Дадоха твърде малко. Ако бяха помогнали, до сега русия щеше да е капитулирала

    Коментиран от #12

    05:41 27.10.2025

  • 4 Шест кокошки

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "В Скот Ритър инвестира":

    съм заклала- Руино вино съм наляла

    Коментиран от #17

    05:43 27.10.2025

  • 5 точно казано

    9 2 Отговор
    но фашиста си сака тояга влачейки всички нормални хора към дъното

    05:44 27.10.2025

  • 6 Още един

    34 19 Отговор
    световноизвестен педофил който е любимец на всички рашисти и русофили...
    Украйна е единствената сигурна преграда между Европа и империалистическа Русия.
    Европа няма друг избор, освен ако не иска и тя да участва пряко в тази война.

    Коментиран от #10, #16

    05:45 27.10.2025

  • 7 Жалко е

    3 15 Отговор

    До коментар #1 от "В Скот Ритър инвестира":

    човек да е тъп. Ползват го за изтривалка.

    05:47 27.10.2025

  • 8 Нормално 👍

    19 14 Отговор
    Нормално изказване за този гнусен педофил и русофил. Едва ли има изненадани от изказването му.

    05:48 27.10.2025

  • 9 Факт

    16 10 Отговор
    Разликата между педофил и русофил е само в първите три букви. Типични дегенерати и боклуци.

    05:51 27.10.2025

  • 10 От личен опит

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Още един":

    ли ги знаш тези неща--или си ги измисляш

    05:52 27.10.2025

  • 11 Факти

    5 3 Отговор
    Според доклад на началника на ГЩ на ВС на Русия са обкръжени две групировки на ВСУ - при Купянск - 5000 бойци, и при Покровск - 5500 Началникът на Генералния щаб докладва на президента за обкръжението на противника в района на Красноармейск и Димитров, както и за успехите в Купянск. Ключови моменти: ✔️Блокирана е голяма групировка на украинските въоръжени сили, състояща се от 31 батальона, включително формирование от 25-та въздушно-десантна, 79-та въздушно-щурмова и 68-ма егерска бригада, както и 35-та и 38-ма бригада на морската пехота, 425-ти отделен щурмов полк и 153-та и 155-та механизирана бригада. ✔️Град Купянск е обкръжен в посока на групировката войски „Запад“. Блокирана е групировка на украинските въоръжени сили на левия бряг на изток от Купянск. Обкръжени са и части на противниковите 14-та, 43-та и 116-та механизирани бригади, както и 1-ва бригада на Националната гвардия на Украйна. ✔️Подразделения от военната групировка „Изток“ развиват настъпление в Днепропетровска и Запорожка област. Края на кървавия киевски режим е близо! Възмездието идва.

    05:53 27.10.2025

  • 12 Георги

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кирил":

    то и сега се събират дарения. Винаги можеш да помогнеш. Може да питаш крчо къде си дарява заплатата.

    05:54 27.10.2025

  • 13 Истина

    6 0 Отговор
    лошото е, че и ние се оплетохме с тях !

    05:55 27.10.2025

  • 14 Прав е

    7 0 Отговор
    И какво от това, като тези на снимката унищожават Европа, а глупаци се радват?

    05:55 27.10.2025

  • 15 козяк

    3 0 Отговор
    Родните евроатлантици какво са инвестирали? Или те искат да продължи войната само за да си взимат центовете от Галя и тук-там някой тагаренко дето взима подкуп в долари от киевската хунта?

    05:59 27.10.2025

  • 16 Бай той Толстой

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Още един":

    И теб ли те опраши😮?Разкажи сега -как беше?Мазила някакви?......

    06:02 27.10.2025

  • 17 Посетител

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Шест кокошки":

    Пропуснали сте двете горе...

    06:03 27.10.2025