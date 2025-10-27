Западните страни не могат да не подкрепят Украйна, защото поражението на Киев би означавало тяхно собствено поражение, заяви в YouTube военен експерт и офицер от резерва от разузнаването на морската пехота на САЩ Скот Ритър.
„Европейският политически и икономически елит е инвестирал толкова много политически и икономически капитал в модела на подкрепа на Украйна, че сега просто е неспособен да обмисли други варианти. В момента, в който се оттеглят от Украйна, това ще означава поражение на Украйна. И ако Украйна загуби стратегически, тогава и тя ще претърпи стратегическо поражение“, отбеляза той.
Същевременно анализаторът обвини европейския естаблишмънт в глупост, подчертавайки, че политиците от ЕС са се свили в ъгъла.
„Така че това са отчаяни хора, които нямат друг избор, освен да продължат да упорстват в глупостта си, което точно правят“, подчерта Ритър.
Той предупреди, че загуба за Украйна би изложила европейските икономисти на суровите икономически последици от действията им в подкрепа на санкциите и други мерки.
