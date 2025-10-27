"Приятелката" на Тръмп, която съсипва животи

Тя ги нарича нейните "скалпове": бивши членове на американското правителство, които са загубили работата си, защото Лора Лумър го е поискала. Нейната "дейност" функционира по следния начин: Лумър рови в миналото на правителствени служители и щом се натъкне на нещо "подозрително", веднага информира техните шефове. А ако след това те не уволнят "заподозрения", тя звъни директно на президента Доналд Тръмп, разказва германската обществена медия АРД.

Както заяви наскоро самата Лумър в един подкаст, уволнен трябва да бъде всеки, чиято безусловна лоялност към президента е под въпрос. Това важи например за онези, които са работили и в правителството на Джо Байдън. Тези хора навярно не служат на интересите на САЩ или на дневния ред на Тръмп, смята Лумър.

Решаваща роля за отстраняването на Майк Уолц

Смята се, че до момента Лумър се е окичила с поне 25 "скалпа". Но някои наблюдатели са на мнение, че броят им е много по-висок.

Лумър изигра например решаваща роля за отстраняването на съветника на американския президент по въпросите на сигурността Майк Уолц, припомня АРД. В рамките на разследванията си тя се натъкнала на видео от 2016 година, в което Уолц отправя сериозни критики към Тръмп. Друг известен "скалп" е този на генерал Тимъти Хау, шефа на Агенцията за национална сигурност.

Всички жертви на Лумър са загубили работните си места, защото тя ги смята за нелоялни - не по отношение на Конституцията, а по отношение на президента. "Да лумърнеш някого" - така нарича самата тя това, което прави.

Тръмп като идеология

Единствената идеология на Лумър се казва "Тръмп", посочва журналистът Дейвид Гилбърт, експерт по онлайн екстремизъм. Според него тя се ръководи от един-единствен принцип - че Доналд Тръмп е най-великият президент в историята на Съединените щати. "Тя го обича безусловно. Затова казва всичко, за което вярва, че ще му се хареса и че той иска да го чуе."

Лумър при никакви обстоятелства не критикува президента публично. Когато нещо не ѝ харесва, тя насочва гнева си към членове на правителството. Както стана наскоро, след като министърът на отбраната Пийт Хегсет обяви, че в бъдеще Катар ще може да ползва за тренировки на своите бойни пилоти военно-въздушна база в Айдахо.

Лумър тутакси атакува Хегсет с обвинението, че Пентагонът стимулирал "ислямизирането" на САЩ, а в базата Катар щял да има "джихадисти", които "да изколят" американците. Поставен бе и въпросът дали в бъдеще във военната база нямало да звучат мюсюлмански молитви.

Лумър стига дори до извода, че на междинните избори следващата година тя вероятно нямало да гласува пак за републикански кандидати. Това в никакъв случай не е скъсване с Тръмп, но е първата пукнатина в нейното безусловно доверие към неговата администрация, обяснява АРД.

"Приятелка" на Тръмп, "екстремистки трол", "провокаторка"

32-годишната Лора Лумър се нарича разследваща журналистка. Родена е във Флорида, на два пъти се е кандидатирала за място в Конгреса. Само допреди няколко години, преди да стигне до националната сцена, тя бе смятана за неуравновесена периферна фигура, част от блатото на ултрадесните онлайн фанатици, подобно на които се опитваше да натрупа кликове и пари с особено абсурдни конспиративни истории, припомня АРД.

Сега се чувства в Белия дом като у дома си и има правото да придружава президента на борда на неговия самолет. Тръмп я харесвал, твърди самата Лумър, двамата били "приятели". Президентът от своя страна е казвал за нея публично, че е патриотка и "много мил човек".

Списание "Атлантик" пък наскоро я нарече "екстремистки трол" и "провокаторка" - Лора Лумър била "Маккарти на ерата на Тръмп". Изданието визира републиканския сенатор Джоузеф Маккарти, който през 1950-те години устрои истински лов на вещици срещу предполагаеми комунисти и срещу хора, заподозряни от него в "неамериканска дейност". Неговите обвинения съсипаха човешки животи - дори в случаите, когато бяха напълно безпочвени, а жертвите на Маккарти не бяха извършили нито едно закононарушение.

"За мен е неразбираемо"

Много от онлайн платформите от години са блокирали Лумър заради нейните изпълнени с омраза послания, посочва АРД. Дори фирмата за шофьорски услуги Uber я е блокирала, защото Лумър заявява, че не желае да я карат мюсюлмани. В Х обаче е много активна, откакто платформата стана собственост на милиардера Илон Мъск.

Междувременно гледните точки на Лумър и на Републиканската партия се доближават, казва журналистът Дейвид Гилбърт. Но това не е защото Лумър се е променила - променила се е Републиканската партия. "За мен е неразбираемо как така човек, който разпространява отвратителни, екстремистки, изпълнени с омраза тиради, конспиративни теории и неоснователни обвинения, е един от хората, които имат най-голямо влияние върху това кой да работи в Белия дом и каква политика да провежда Тръмп", казва Гилбърт.

При това Лумър изобщо няма официална служба в правителството - няма дори журналистически пропуск за Белия дом.

Автор: Карстен Кюнтоп (АРД)