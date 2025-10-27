Новини
Свят »
Германия »
"Приятелката" на Тръмп, която съсипва животи

"Приятелката" на Тръмп, която съсипва животи

27 Октомври, 2025 14:25 1 750 16

  • доналд тръмп-
  • лора лумър-
  • сащ-
  • майк уолц

Доскоро тя бе смятана за неуравновесена периферна фигура. Днес обаче е толкова влиятелна, че от нея зависят съдби

"Приятелката" на Тръмп, която съсипва животи - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Тя ги нарича нейните "скалпове": бивши членове на американското правителство, които са загубили работата си, защото Лора Лумър го е поискала. Нейната "дейност" функционира по следния начин: Лумър рови в миналото на правителствени служители и щом се натъкне на нещо "подозрително", веднага информира техните шефове. А ако след това те не уволнят "заподозрения", тя звъни директно на президента Доналд Тръмп, разказва германската обществена медия АРД.

Както заяви наскоро самата Лумър в един подкаст, уволнен трябва да бъде всеки, чиято безусловна лоялност към президента е под въпрос. Това важи например за онези, които са работили и в правителството на Джо Байдън. Тези хора навярно не служат на интересите на САЩ или на дневния ред на Тръмп, смята Лумър.

Решаваща роля за отстраняването на Майк Уолц

Смята се, че до момента Лумър се е окичила с поне 25 "скалпа". Но някои наблюдатели са на мнение, че броят им е много по-висок.

Лумър изигра например решаваща роля за отстраняването на съветника на американския президент по въпросите на сигурността Майк Уолц, припомня АРД. В рамките на разследванията си тя се натъкнала на видео от 2016 година, в което Уолц отправя сериозни критики към Тръмп. Друг известен "скалп" е този на генерал Тимъти Хау, шефа на Агенцията за национална сигурност.

Всички жертви на Лумър са загубили работните си места, защото тя ги смята за нелоялни - не по отношение на Конституцията, а по отношение на президента. "Да лумърнеш някого" - така нарича самата тя това, което прави.

Тръмп като идеология

Единствената идеология на Лумър се казва "Тръмп", посочва журналистът Дейвид Гилбърт, експерт по онлайн екстремизъм. Според него тя се ръководи от един-единствен принцип - че Доналд Тръмп е най-великият президент в историята на Съединените щати. "Тя го обича безусловно. Затова казва всичко, за което вярва, че ще му се хареса и че той иска да го чуе."

Лумър при никакви обстоятелства не критикува президента публично. Когато нещо не ѝ харесва, тя насочва гнева си към членове на правителството. Както стана наскоро, след като министърът на отбраната Пийт Хегсет обяви, че в бъдеще Катар ще може да ползва за тренировки на своите бойни пилоти военно-въздушна база в Айдахо.

Лумър тутакси атакува Хегсет с обвинението, че Пентагонът стимулирал "ислямизирането" на САЩ, а в базата Катар щял да има "джихадисти", които "да изколят" американците. Поставен бе и въпросът дали в бъдеще във военната база нямало да звучат мюсюлмански молитви.

Лумър стига дори до извода, че на междинните избори следващата година тя вероятно нямало да гласува пак за републикански кандидати. Това в никакъв случай не е скъсване с Тръмп, но е първата пукнатина в нейното безусловно доверие към неговата администрация, обяснява АРД.

"Приятелка" на Тръмп, "екстремистки трол", "провокаторка"

32-годишната Лора Лумър се нарича разследваща журналистка. Родена е във Флорида, на два пъти се е кандидатирала за място в Конгреса. Само допреди няколко години, преди да стигне до националната сцена, тя бе смятана за неуравновесена периферна фигура, част от блатото на ултрадесните онлайн фанатици, подобно на които се опитваше да натрупа кликове и пари с особено абсурдни конспиративни истории, припомня АРД.

Сега се чувства в Белия дом като у дома си и има правото да придружава президента на борда на неговия самолет. Тръмп я харесвал, твърди самата Лумър, двамата били "приятели". Президентът от своя страна е казвал за нея публично, че е патриотка и "много мил човек".

Списание "Атлантик" пък наскоро я нарече "екстремистки трол" и "провокаторка" - Лора Лумър била "Маккарти на ерата на Тръмп". Изданието визира републиканския сенатор Джоузеф Маккарти, който през 1950-те години устрои истински лов на вещици срещу предполагаеми комунисти и срещу хора, заподозряни от него в "неамериканска дейност". Неговите обвинения съсипаха човешки животи - дори в случаите, когато бяха напълно безпочвени, а жертвите на Маккарти не бяха извършили нито едно закононарушение.

"За мен е неразбираемо"

Много от онлайн платформите от години са блокирали Лумър заради нейните изпълнени с омраза послания, посочва АРД. Дори фирмата за шофьорски услуги Uber я е блокирала, защото Лумър заявява, че не желае да я карат мюсюлмани. В Х обаче е много активна, откакто платформата стана собственост на милиардера Илон Мъск.

Междувременно гледните точки на Лумър и на Републиканската партия се доближават, казва журналистът Дейвид Гилбърт. Но това не е защото Лумър се е променила - променила се е Републиканската партия. "За мен е неразбираемо как така човек, който разпространява отвратителни, екстремистки, изпълнени с омраза тиради, конспиративни теории и неоснователни обвинения, е един от хората, които имат най-голямо влияние върху това кой да работи в Белия дом и каква политика да провежда Тръмп", казва Гилбърт.

При това Лумър изобщо няма официална служба в правителството - няма дори журналистически пропуск за Белия дом.

Автор: Карстен Кюнтоп (АРД)


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тая с очелките

    15 0 Отговор
    е наша Мара, на бай Танас унуката.

    14:28 27.10.2025

  • 2 С две думи

    12 2 Отговор
    И тая ше мре

    14:28 27.10.2025

  • 3 гост

    18 1 Отговор
    ....и това става в страната в която се е родила Демокрацията....не е истина....

    14:28 27.10.2025

  • 4 Тая с очелките

    10 0 Отговор
    е наша Мара, на бай Танас унуката.

    14:28 27.10.2025

  • 5 И на нас в България

    9 2 Отговор
    Ни трябва една такава Лора Лумър според мен

    14:29 27.10.2025

  • 6 Ако ще сравняваме Тръмп и Путин:

    4 9 Отговор
    Тръмп уволнява, при Путин - неудобни падат от високи сгради, изчезват, или са пратени да си "почиват" за 10-15 години в Сибир!

    Коментиран от #16

    14:32 27.10.2025

  • 7 Дух

    3 8 Отговор
    Тръмп като идеология 🇺🇲🇺🇲 звучи добре има харизма и темперамент съвестен човек е Сексист Популист и безсрамник Хомофоб който смъкна инфлацията в САЩ с 3 процента тази година и направи още много благини повечето американци си го харесват само демократите Урсулите англичаните Зеленият клоун изтрещелият руският милиционер с интелект на комар Путя не го харесват,но още 3 годинки ще им бърка в органите

    14:34 27.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Досега "Тръмп наш", а сейчас

    0 11 Отговор
    враг народа! Щото работата стана дебела - закъсаха го яко руснаците с Лукойл и Роснефт!

    Коментиран от #11

    14:35 27.10.2025

  • 10 ааа

    11 0 Отговор
    Дано лyмърне и DW!

    14:36 27.10.2025

  • 11 Довечера краварите хвалиха

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Досега "Тръмп наш", а сейчас":

    Бай Пън, и стреляха по Бай Дончо. Сега говедата му се мазнят. Зелю краката му целува, а мин год.в УНИАН го оплюваше. Говежди ценности:))

    14:44 27.10.2025

  • 12 Шантавелите

    7 0 Отговор
    се привличат!

    14:46 27.10.2025

  • 13 Новичок

    4 0 Отговор
    Тук пък има такива дето хвалят непрекъснато и навсякъде мутрите Боко и Делян.Като Алгафари например.

    14:53 27.10.2025

  • 14 бай Ставри

    0 0 Отговор
    Боже ! Каква демокрация настана ! Да си бехме стояли в социализъма по-добре. Мао Дзе Дун, Йосиф Висарионович и Адолф Шикългрубер, ръкопляскат и се смеят с пълно гърло на оня свят.

    14:59 27.10.2025

  • 15 Уса

    1 0 Отговор
    Лора е прекрасна дама и истинска американка.Във вените и тече индиянска крв.Нека Бог я дари с дълголетие и цял тир с бледолики скалпове...казах Хау

    15:06 27.10.2025

  • 16 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ако ще сравняваме Тръмп и Путин:":

    Ако наистина ще ги сравняваме по този показател ,то САЩ водят с много!
    САЩ е страната с най много политически затворници .С най много избити,които са били неудобни .
    При Ковид кризата- лекари дръзнали да изобличат фалшивите "бустери" всички са избити.
    При падането на кулите...всеки дръзнал да изобличава това "нападение" е безследно изчезнал
    И това не го казвам аз ,а статистиката в САЩ.
    Можеш да я намериш в нета ..
    В Русия скачането от етажите е с друг прочит.! В Русия като "надушат " някой за корупция в особено големи размери ,то неговите съратници по веригата бързат да го бутнат от някой етаж за да не се стигне до тях ...

    15:14 27.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания