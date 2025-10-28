Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Имаме некомпетентен шеф на федералния резерв, ще си тръгне след няколко месеца

Тръмп: Имаме некомпетентен шеф на федералния резерв, ще си тръгне след няколко месеца

28 Октомври, 2025 17:38 1 111 18

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • федерален резерв-
  • джером пауъл

Президентът Тръмп добави, че е искал финансовият министър Скот Бесънт да поеме централната банка, но той е отказал

Тръмп: Имаме некомпетентен шеф на федералния резерв, ще си тръгне след няколко месеца - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че има дълъг списък с хора, които биха могли да поемат ръководството на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ. Той отново отправи критики към настоящия президент на институцията Джером Пауъл, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Имаме некомпетентен шеф на УФР... имаме лош човек в УФР, но той ще си тръгне след няколко месеца и ще имаме някой нов на негово място", заяви Тръмп пред бизнес лидери на вечеря в Токио по време на едноседмичното си пътуване в Азия. Мандатът на Пауъл изтича през май 2026 година.

Президентът Тръмп добави, че е искал финансовият министър Скот Бесънт да поеме централната банка, но той е отказал: "Мисля за него за (президент на) Федералния резерв... но той не иска да поеме поста. Харесва му да е министър на финансите, така че не го броим."

Вчера Бесънт заяви пред репортери, че има пет финалисти за кандидатурата за президент на УФР - икономическият съветник на Белия дом Кевин Хасет, бившият управител на УФР Кевин Уорш, настоящият управител на клон на УФР Кристофър Уолър, заместник-председателят Мишел Боуман и изпълнителният директор на "Блекрок" (BlackRock) Рик Ридер.

Бесънт уточни, че ще представи най-добрите кандидати на Тръмп през декември.

На утрешното си заседание се очаква УФР да намали лихвите по заемите в САЩ за втори път тази година, в опит да предотврати по-нататъшно забавяне на пазара на труда.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    12 5 Отговор
    След убийството на Чарли Кърк Бай Дончо запя друга песен и седна в скута на глобалистите в Лондонското сити.Иначе голям го вадеше докато не го напляскаха.

    Коментиран от #16

    17:42 28.10.2025

  • 2 Тръмп да дойде в България!

    13 0 Отговор
    Тук е пълно с некомпетентни шефове в администрацията!
    Вижте само университетите!

    17:43 28.10.2025

  • 3 бай Бай

    7 6 Отговор
    На бас, че ще назначи мацка.
    Руса.
    Толкова му е компетентността на този палячо.

    Коментиран от #5, #6

    17:46 28.10.2025

  • 4 Талмудска въртележка

    9 3 Отговор
    Тръмп е фванат за яйцата (заради самоубития агент на Модад еБщайн) от талмудистите и юдо-ционистите в САЩ и Израел.

    Каквото му заповядат, това прави.

    Коментиран от #7

    17:55 28.10.2025

  • 5 Напротив

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "бай Бай":

    Този работи в полза на демократите заедно с още няколко ръководни постове и представят тенденциозно политиката на Тръмп към повишаване живи и днес способността на американската икономика и желанието на президента да повдигне жизненият Стандарт американските граждани. Показателите са ясни само нагоре те се опитват по всяк миакъв възможен начин да ги представят че вървят надолу. Всяко търпение има някакъв край и е възможно да е свързано с това което коментатор номер едно е казал но това е действителността.....
    В момента съединените щати са печеливши отвсякъде но шепа демократи се опитват да покажат и омаловажат тези успехи. А неговата цел е да ги обезглави.

    17:58 28.10.2025

  • 6 Ще назначи този който

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "бай Бай":

    му играе по свирката. Тръмп има ясна визия като бизнесмен. Демократите ще го.......

    18:01 28.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кривоверен алкаш

    4 3 Отговор
    Лов на вещици...не забравяй че и твоето време ще дойде...и ти ще отговаряш за дивотиите си..

    18:04 28.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 малко факти

    3 1 Отговор
    Браво Тръмп ,ти си като валяк ,мачкаш здраво и наред .

    18:10 28.10.2025

  • 11 Иван

    2 2 Отговор
    Гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Еленски да поеме контрола на банката........да замълчи за две седмици.

    18:13 28.10.2025

  • 12 Архимандрисандрит Бибиян

    1 2 Отговор
    Кенеди 2 да не стане с Долен Тъп? ФР не се оправлява од презедента а от кръг финансисти мои се не съобразяват с никой. Секой презеденд на САЩ поне за малко е мечтал да команди резервът ма нема ка да се случи.

    18:16 28.10.2025

  • 13 хи хи

    3 0 Отговор
    По какво си приличат демокрасти-и-либерасти - по това че Тръмп ще ги мачка всичките .

    18:16 28.10.2025

  • 14 ние американците

    2 1 Отговор
    Тръмп е наш човек , всеки който застрашава САЩ , ще бъде почистен .

    18:19 28.10.2025

  • 15 Американската икономика е във възход

    5 1 Отговор
    А европейската се срива и държи само на измислени от урси и останалите розови понита рейстрикции....
    Невъзможно е чрез оръжейните консервни да поддържаш 27 страни от които Германия Италия Франция всичко което е Локомотив се срива като икономика а в същото време да предлагаме само война и оръжие. Оръжие и патрони не се консумират от населението на Европейския съюз. В Испания инфлацията върви нагоре която беше за пример и какво се получава ако някой може да мисли. Абе я се оправяйте както намерите за добре соросоидни демократи.

    18:22 28.10.2025

  • 16 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    То убийството на Чарли Кърк му дойде дюшеш на бай Дончо. Дори той лично се похвали, че от него само печели, а демократите само губят.

    18:32 28.10.2025

  • 17 койдазнай

    0 0 Отговор
    Според съвремената американска икономическа мисъл, лихвените проценти трябва да са нула. Така размера на дълга няма да е ограничен от нищо и ще може да се обслужва лесно, дори да стане десетки пъти по-голям от БВП! И Тръмп е за подобно решение, което ще му развърже ръцете да справи с враговете си!

    18:44 28.10.2025

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    СА отказа да подпише нов договор за продажба на петрол САМО срещу ДОЛАРИ❗
    Така на практика ПЕТРОДОЛАРА умре❗
    Остана само $ налаган с оръжие ❗

    19:09 28.10.2025