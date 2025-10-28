Тръмп: Имаме некомпетентен шеф на федералния резерв, ще си тръгне след няколко месеца

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че има дълъг списък с хора, които биха могли да поемат ръководството на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ. Той отново отправи критики към настоящия президент на институцията Джером Пауъл, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Имаме некомпетентен шеф на УФР... имаме лош човек в УФР, но той ще си тръгне след няколко месеца и ще имаме някой нов на негово място", заяви Тръмп пред бизнес лидери на вечеря в Токио по време на едноседмичното си пътуване в Азия. Мандатът на Пауъл изтича през май 2026 година.
Президентът Тръмп добави, че е искал финансовият министър Скот Бесънт да поеме централната банка, но той е отказал: "Мисля за него за (президент на) Федералния резерв... но той не иска да поеме поста. Харесва му да е министър на финансите, така че не го броим."
Вчера Бесънт заяви пред репортери, че има пет финалисти за кандидатурата за президент на УФР - икономическият съветник на Белия дом Кевин Хасет, бившият управител на УФР Кевин Уорш, настоящият управител на клон на УФР Кристофър Уолър, заместник-председателят Мишел Боуман и изпълнителният директор на "Блекрок" (BlackRock) Рик Ридер.
Бесънт уточни, че ще представи най-добрите кандидати на Тръмп през декември.
На утрешното си заседание се очаква УФР да намали лихвите по заемите в САЩ за втори път тази година, в опит да предотврати по-нататъшно забавяне на пазара на труда.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #16
17:42 28.10.2025
2 Тръмп да дойде в България!
Вижте само университетите!
17:43 28.10.2025
3 бай Бай
Руса.
Толкова му е компетентността на този палячо.
Коментиран от #5, #6
17:46 28.10.2025
4 Талмудска въртележка
Каквото му заповядат, това прави.
Коментиран от #7
17:55 28.10.2025
5 Напротив
До коментар #3 от "бай Бай":Този работи в полза на демократите заедно с още няколко ръководни постове и представят тенденциозно политиката на Тръмп към повишаване живи и днес способността на американската икономика и желанието на президента да повдигне жизненият Стандарт американските граждани. Показателите са ясни само нагоре те се опитват по всяк миакъв възможен начин да ги представят че вървят надолу. Всяко търпение има някакъв край и е възможно да е свързано с това което коментатор номер едно е казал но това е действителността.....
В момента съединените щати са печеливши отвсякъде но шепа демократи се опитват да покажат и омаловажат тези успехи. А неговата цел е да ги обезглави.
17:58 28.10.2025
6 Ще назначи този който
До коментар #3 от "бай Бай":му играе по свирката. Тръмп има ясна визия като бизнесмен. Демократите ще го.......
18:01 28.10.2025
8 Кривоверен алкаш
18:04 28.10.2025
10 малко факти
18:10 28.10.2025
11 Иван
18:13 28.10.2025
12 Архимандрисандрит Бибиян
18:16 28.10.2025
13 хи хи
18:16 28.10.2025
14 ние американците
18:19 28.10.2025
15 Американската икономика е във възход
Невъзможно е чрез оръжейните консервни да поддържаш 27 страни от които Германия Италия Франция всичко което е Локомотив се срива като икономика а в същото време да предлагаме само война и оръжие. Оръжие и патрони не се консумират от населението на Европейския съюз. В Испания инфлацията върви нагоре която беше за пример и какво се получава ако някой може да мисли. Абе я се оправяйте както намерите за добре соросоидни демократи.
18:22 28.10.2025
16 койдазнай
До коментар #1 от "Сатана Z":То убийството на Чарли Кърк му дойде дюшеш на бай Дончо. Дори той лично се похвали, че от него само печели, а демократите само губят.
18:32 28.10.2025
17 койдазнай
18:44 28.10.2025
18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Така на практика ПЕТРОДОЛАРА умре❗
Остана само $ налаган с оръжие ❗
19:09 28.10.2025