Естонският външен министър се поклони пред героите на Украйна в Киев

Естонският външен министър се поклони пред героите на Украйна в Киев

27 Октомври, 2025 13:27 635 16

Цахкна отдаде почит на украинските защитници и потвърди помощта на страната си за Киев

Естонският външен министър се поклони пред героите на Украйна в Киев - 1
Снимкa: БГНЕС
Естонският министър на външните работи Маргус Цахкна пристигна днес на посещение в Киев, съобщава украинската новинарска агенция Укринформ, предава БТА.

Цахкна обяви визитата си чрез публикация в социалната мрежа X (бивш Twitter).

„Започнах посещението си в Киев с поставянето на свещ, заедно с моя добър колега и приятел Андрий Сибига, в памет на смелите защитници на Украйна, които дадоха живота си в съпротива срещу имперските мании на кремълския лидер“, написа естонският министър.

На 15 октомври Естония обяви, че ще предостави на Украйна дронове на стойност десетки милиони евро и ще се включи в помощния пакет на северните и балтийските страни за Украйна, припомня Укринформ.


Естония
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 станаха ли 2 милиона

    26 2 Отговор
    "героите"?

    Коментиран от #8

    13:29 27.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    28 2 Отговор
    Гробищата на Героите се виждат от космоса.

    13:29 27.10.2025

  • 3 между другото

    27 2 Отговор
    След време ,,героите ,, на укрията ще са в пъти повече !

    13:30 27.10.2025

  • 4 Два цента

    30 2 Отговор
    Коя е естония? Това е територия в състояние на разруха. Населението бяга от там.
    Тоя палячо министър си получава заплатата от помощи и кредити на ЕС.

    13:30 27.10.2025

  • 5 АМИ ПОЛЕЗНО

    16 2 Отговор
    ЩЕ МУ Е ЗА РАБОТАТА
    КАТО ВЪНШЕН МИНИСТЪР
    ОТРЕЗВЯВАЩО НЯКАК СИ
    ПО МАЛКО ША ДЖАФКА

    13:39 27.10.2025

  • 6 Мухаа ха!

    19 2 Отговор
    Дарява дронове.Счужда пита,помен прави! Ако не са постоянните " захранки" от ЕК,ще питат къде акат гладните.Промишленост в точка на замръзване.ЖП и шосейна логистика,не функционира.Пристанищата също,след като обявиха" санкции" срешу РФ.Младежта или във Финландия,Швеция като обслужващ персонал,по грамотните в Европа.Цялата им градска собственост,е отнета от наследниците на бивши немски барони,който извадиха с килограми документи за собственост,отпреди 100 и кусур години .В момента,хиляди домакинства,от години им плащат огромни наеми.В жилища,който са били общински,в който плащаха символичен наем за жилище ток и газ през Социализма.

    13:41 27.10.2025

  • 7 Тома

    24 2 Отговор
    А пред паметника на главореза бандера поклони ли се естонския нацист

    13:43 27.10.2025

  • 8 Да се знае

    3 17 Отговор

    До коментар #1 от "станаха ли 2 милиона":

    рашистите отдавна минаха 2 млн. посетители на кобзон.

    Коментиран от #14

    13:55 27.10.2025

  • 9 Трътлю

    13 2 Отговор
    Ловят ги по улиците и ги хвърлят на смърт.

    13:55 27.10.2025

  • 10 Морски

    12 0 Отговор
    Фашист се поклоня на фашисти естествено.Скоро и на вас щв ви се е б е м а й к а т а м р ъ с н а фалистка

    14:09 27.10.2025

  • 11 Бизнес инсайдър

    8 0 Отговор
    Неотдавна Зелен със Ски откри най големия бизнес проект за тази година в Куев ,военно гробище с капацитет от 130000 до 260000 .Да си го запълват с удоволствие по предназначение !

    14:12 27.10.2025

  • 12 Чочо

    6 1 Отговор
    И в Естония и в Украйна навремето "работеха" за Хитлер.
    Няма как да се променят.

    14:20 27.10.2025

  • 13 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 1 Отговор
    И Урка и Балтииските пинчери скоро няма да ги има.

    Коментиран от #15

    14:38 27.10.2025

  • 14 Знае се

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Да се знае":

    Че нрепясаните бандери надхвърлят 3000000 души

    14:44 27.10.2025

  • 15 Шопо

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    14:45 27.10.2025

  • 16 И нормалните хора

    1 0 Отговор
    в България се прекланят пред украинските воини- защитници на Европа!

    15:06 27.10.2025

