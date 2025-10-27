Естонският външен министър се поклони пред героите на Украйна в Киев

Естонският министър на външните работи Маргус Цахкна пристигна днес на посещение в Киев, съобщава украинската новинарска агенция Укринформ, предава БТА.

Цахкна обяви визитата си чрез публикация в социалната мрежа X (бивш Twitter).

„Започнах посещението си в Киев с поставянето на свещ, заедно с моя добър колега и приятел Андрий Сибига, в памет на смелите защитници на Украйна, които дадоха живота си в съпротива срещу имперските мании на кремълския лидер“, написа естонският министър.

На 15 октомври Естония обяви, че ще предостави на Украйна дронове на стойност десетки милиони евро и ще се включи в помощния пакет на северните и балтийските страни за Украйна, припомня Укринформ.