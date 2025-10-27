Зеленски: Украйна и съюзниците работят по план за прекратяване на огъня

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за американския сайт Axios, че Украйна и нейните съюзници са се съгласили да работят през следващите десет дни по план за прекратяване на огъня в конфликта с Русия, предава Ройтерс, цитирана от БТА.
По информация на агенцията, това се случва след предложението на американския президент Доналд Тръмп за замразяване на конфликта по настоящите фронтови линии.
„Няколко кратки бележки. Като план за прекратяване на огъня. Решихме, че ще работим по него през следващата седмица или десет дни“, заяви Зеленски.
Президентът подчерта, че Украйна е поискала от администрацията във Вашингтон не само крилати ракети с голям обсег „Томахок“, но и „други подобни неща“, които не изискват продължително обучение, за да увеличи натиска върху Русия за преговори.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зеленски унижи и смаза раша
Коментиран от #4, #9, #45, #48, #55, #60
13:50 27.10.2025
2 Крайно време
13:50 27.10.2025
3 Наблюдател
Коментиран от #76
13:50 27.10.2025
4 Факт
До коментар #1 от "Зеленски унижи и смаза раша":Излезе статистиката и какво се оказа? Реалността е, че през август 2025 г. Русия контролира по-малко украинска територия, отколкото през август 2022 г.
Неща, които ги пишем на копейките отдавна, но не могат да разберат! Че август 2022 година рашата имаше повече окупирана територия, от колкото август 2025 година! Ама според копейките, рашите постоянно напредвали!
Коментиран от #10, #12, #13, #39, #62
13:51 27.10.2025
5 456
13:52 27.10.2025
6 Оги
13:52 27.10.2025
7 Вашето мнение
13:52 27.10.2025
8 БОЛШЕВИК
13:52 27.10.2025
10 Наблюдател
До коментар #4 от "Факт":Излязоха шокиращи факти- рашистката армия за 2025 г.е установила контрол на 0.4% от Украинската територия с цената на 370 хиляди жертви. Руските войски постигат "малки успехи" на бойното поле в Украйна и тези "малки успехи" идват с цената на стотици хиляди руски животи, заяви ръководителят на НАТО.
Руският президент "изчерпва парите, войските и идеите си", добави Рюте.
И се оказа прав бившият вицепремиер на Русия Борис Немцов с пророческите си думи малко преди да бъде застрелян на червения площад - "Рано или късно този негодник ( Путин) ще започне братоубийствена война с братята Украинци,не да защити рускоговорящите там,те и сега си имат местна власт кметове ,губернатори а да продължи да граби с приближения си кръг олигарси. Резултата прогонване на рускоговорящите от домовете им и разпад на РФ"
Борис Немцов, убит от „неизвестен извършител“ с четири изстрела в центъра на Москва… пред Кремъл на 27 февруари 2015 г.
„Без Путин всичко ще е по-хубаво. Ще харчим пари не за война със съседите, а за болници и училища; няма да се борим с Америка, а с бедността; ще търгуваме не със суровини, а с технологии; няма да мислим как да се харесаме на китайците и да сме техни васали, но и за нашата роля в европейската цивилизация.
И ще се заемем с промяна в собствената си страна, а не със завоюване на чужди земи.
Няма Путин – има Русия, има Путин – няма Русия“.
Омръзна ни тази параноя и омраза към целия свят
Коментиран от #38, #56, #66
13:52 27.10.2025
11 Дъртия
13:53 27.10.2025
12 гост
До коментар #4 от "Факт":Оказа се че Путин е агент на Зеленски. Преди 4 години във видео- обръщение по руската обществена телевизия заяви че е дал разпореждане за 3-дневна специална военна операция с цели - демилитаризация ( разоръжаване) на Украйна и " сваляне на нацисткия режим в Киев". През октомври 2023 година трябваше да има редовни избори в Украйна за президент но заради путя се отложи ха. Така че не само не свали Зеленски а го направи пожизнен президент. През месец юни 2023 г. Женята (готвача) Пригожин заяви че през октомври същата година ще се кандидатира за президент на Украйна. Само че готвача отдавна изгни а Зеленски си е президент и обикаля света посрещан с почести. Наздраве путя ⚰️🥂🍾🍷
Коментиран от #29
13:53 27.10.2025
13 А бе факта
До коментар #4 от "Факт":Имаш вънгалки подаващи се под свлечените патури и розавия факт
13:54 27.10.2025
15 Оня с коня
това че някой продажни правителства ти подаряват техника, не значи че народа на БЪЛГАРИЯ е със теб!
мразим ви безплатно всички бандеровци разбери го , не сме ти никакви съюзници
13:56 27.10.2025
16 Вашето мнение
13:56 27.10.2025
17 Зеленски Натаняху
Коментиран от #21
13:57 27.10.2025
18 Трол
Коментиран от #31
13:57 27.10.2025
19 Украйна не се съгласява
Коментиран от #26
13:59 27.10.2025
20 Хайо
14:00 27.10.2025
21 БУХАХАХА
До коментар #17 от "Зеленски Натаняху":Простия милиционер си докара обширна граница с НАТО на север.
14:00 27.10.2025
22 факуса
14:00 27.10.2025
23 Димитър Георгиев
14:03 27.10.2025
24 Ето го
14:04 27.10.2025
25 Тома
14:04 27.10.2025
26 Тити
До коментар #19 от "Украйна не се съгласява":Само една подробност си забравил,капитулация на Осрайна .
14:04 27.10.2025
27 Работят....потят се...
14:05 27.10.2025
28 И Киев е Руски
14:05 27.10.2025
29 факуса
До коментар #12 от "гост":наакахте се с тез три дни центавоси,марк мили го каза ама вие не та не, путин го казал,четете бе идиотчета четете
14:05 27.10.2025
30 Руски колхозник
14:06 27.10.2025
31 реру
До коментар #18 от "Трол":Уж си цивилизован ,а наричаш изхода вход ?
14:06 27.10.2025
32 456
14:06 27.10.2025
33 Да уточним нещо
Коментиран от #47
14:08 27.10.2025
34 Я пък тоя
14:09 27.10.2025
35 Медведев Атома
14:09 27.10.2025
36 Пантагрюел
14:09 27.10.2025
37 Плaмен
Рузката армия се движи много по-бавно , като глист .
14:10 27.10.2025
38 Кой ти чете полюциите
До коментар #10 от "Наблюдател":ЧУК..ДУР
ЧОВЕК С ТЕЖЪК ХАРАКТЕР И ПРАЗНА МИСЪЛ, КОЙТО ВЛИЗА НАВСЯКЪДЕ С ШУМ, НО РЯДКО С НЕЩО СМИСЛЕНО.
МИСЛИ СЕ ЗА ЦЕНТЪР НА ВНИМАНИЕ, А ВСЪЩНОСТ Е ФОНОВА ГРЕШКА, КОЯТО НИКОЙ НЕ Е ПОРЪЧВАЛ
14:10 27.10.2025
40 Колко
14:10 27.10.2025
41 План за прекратяване на огъня
14:11 27.10.2025
42 Помнете историята
14:11 27.10.2025
43 Механик
14:12 27.10.2025
44 АРД
Не, аз съм евреин
14:12 27.10.2025
45 При Нешка няма грешка
До коментар #1 от "Зеленски унижи и смаза раша":Обърка местата на имената,колега
Коментиран от #50
14:13 27.10.2025
46 Решихме, че ще работим
14:15 27.10.2025
47 Дядо Гъдю
До коментар #33 от "Да уточним нещо":Ще преговаря за прекратяване на огъня докато доставките на джипане текат като пълноводна река през Полша.Някой може ли да обясни дали Клоунът е шампион по наглост или нахалство??!
14:15 27.10.2025
48 гост
До коментар #1 от "Зеленски унижи и смаза раша":Слизай бързо от клона!
14:16 27.10.2025
49 И кои са тези работници
14:16 27.10.2025
51 Дедо ви...
14:19 27.10.2025
52 бай зелко
дорде умувате
дето накрая бая ще ви вземе
ес е в рецесия и инфлация
14:19 27.10.2025
54 Чиба куче проклето
14:21 27.10.2025
55 Мечока
До коментар #1 от "Зеленски унижи и смаза раша":унижи и смаза
пилешкия ти мозък
дето плямпа смешки
14:21 27.10.2025
56 Вместо
До коментар #10 от "Наблюдател":да се взираш в несъществуващото и да фантазираш се прибирай и си лягай рано! Путин ще го има още много години но тебе може да Те "апнея месечината".
Коментиран от #80
14:22 27.10.2025
57 За какво й е на Украйна
До коментар #39 от "Колко Руска територия":Рашистка територия? Да храни гладни, одърпани блатници ли? Има си предостатъчно територия спрямо населението си!
Коментиран от #59, #61
14:23 27.10.2025
58 Абе смотан
14:25 27.10.2025
59 Така е
До коментар #57 от "За какво й е на Украйна":Украйна е с площ 605 хиляди кв.км при население 40 млн. А България с 111 хиляди кв.км. А България е с най много площ спрямо населението си а Украйна още повече...
Коментиран от #84
14:25 27.10.2025
60 Защо не си
До коментар #1 от "Зеленски унижи и смаза раша":пиел хапчетата ти, а?
14:27 27.10.2025
61 Питеко
До коментар #57 от "За какво й е на Украйна":Само в България руснаците купиха 500000 имота понеже са бедни, нали?
Ти 1 м2 купе ли някъде бедна зелена въшко
14:27 27.10.2025
62 Въпросът е защо не си
До коментар #4 от "Факт":лекуваш главата ти, това е въпросът!
14:28 27.10.2025
63 смотань бандерець..
Коментиран от #74
14:29 27.10.2025
64 ZЕленски вече е световноизвестен
14:31 27.10.2025
66 Алоууу
До коментар #10 от "Наблюдател":Кукуууу ти пак ли си тук бе 💩
14:33 27.10.2025
71 В В.П.
Коментиран от #79
14:36 27.10.2025
72 В В.П.
14:38 27.10.2025
73 В В.П.
14:39 27.10.2025
74 Путин гол до кръста на пони
До коментар #63 от "смотань бандерець..":Спокойно задунайци! Няма да има нито примитие, ниото спиране на огъня, нито край на войната. Нали знаете, че това няма как да се случи. Ако кажа, че войната спира...на кой пилон пред Кремъл ще се люлея? Не са толкова прости нещата!
14:39 27.10.2025
75 В В.П.
Коментиран от #82
14:40 27.10.2025
76 Шопо
До коментар #3 от "Наблюдател":Украйна не е държава а територия, руска територия.
14:41 27.10.2025
77 В В.П.
.
14:44 27.10.2025
78 ТАГАРЕВ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
14:50 27.10.2025
79 между другото
До коментар #71 от "В В.П.":И просякът на всички времена ! Най-великият трагикомик , който унищожи страната и солдатите си заради егото и чуждите интереси !
14:50 27.10.2025
80 Путин гол до кръста на пони
До коментар #56 от "Вместо":Номер 56 правилно мисли, че аз ще бъда още много години, бих казал столетия. Тази война се закучи, мать...Това е проблем. Как да кажа.на великия руzzки народ спираме.войната. Аз им казах, че сме в Киев за три дни...те минаа четири гОдин. Сега пък да им кажа, че Пабеда се отлага...мисля, че няма да ме бъде повече от седмица! А...ти как мислиш намер 56? Ще се бием до последния руssнак!
Коментиран от #87
14:51 27.10.2025
81 Пампаец
14:52 27.10.2025
82 Путин гол до кръста на пони
До коментар #75 от "В В.П.":Номер 75 В В.П. май е новичок! Но е много ефективен! Харесва ми как повтарв една и съща упорна точка без да се уморява! Вдигнете му заплатата! Заслужава!
14:54 27.10.2025
83 Путин гол до кръста на пони
14:57 27.10.2025
84 Знае
До коментар #59 от "Така е":Населението на Украйна вече е под 20 милиона души бе ! Половината са вече пенсионери , защото младите и здравите избягаха от неонацистката бандеровска територия ! Здрави мъже не останаха и сега мобилизират куцо , сляпо и сакато за да го пратят на фронта !
15:00 27.10.2025
85 бай Ставри
15:01 27.10.2025
86 Фелдфебел Ванек
15:06 27.10.2025
87 Дори
До коментар #80 от "Путин гол до кръста на пони":да го изтрият: Вие сте за психиатър!
15:06 27.10.2025