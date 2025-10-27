Новини
Зеленски: Украйна и съюзниците работят по план за прекратяване на огъня
  Тема: Украйна

Зеленски: Украйна и съюзниците работят по план за прекратяване на огъня

27 Октомври, 2025 13:48 1 949 87

Президентът обяви десетдневен срок за разработка на мирен план след предложението на Тръмп

Зеленски: Украйна и съюзниците работят по план за прекратяване на огъня - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за американския сайт Axios, че Украйна и нейните съюзници са се съгласили да работят през следващите десет дни по план за прекратяване на огъня в конфликта с Русия, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

По информация на агенцията, това се случва след предложението на американския президент Доналд Тръмп за замразяване на конфликта по настоящите фронтови линии.

„Няколко кратки бележки. Като план за прекратяване на огъня. Решихме, че ще работим по него през следващата седмица или десет дни“, заяви Зеленски.

Президентът подчерта, че Украйна е поискала от администрацията във Вашингтон не само крилати ракети с голям обсег „Томахок“, но и „други подобни неща“, които не изискват продължително обучение, за да увеличи натиска върху Русия за преговори.


Украйна
  • 1 Зеленски унижи и смаза раша

    8 94 Отговор
    Путин погуби народа си

    Коментиран от #4, #9, #45, #48, #55, #60

    13:50 27.10.2025

  • 2 Крайно време

    36 7 Отговор
    беше...

    13:50 27.10.2025

  • 3 Наблюдател

    74 6 Отговор
    Целите на СВО ще бъдат постигнати!

    Коментиран от #76

    13:50 27.10.2025

  • 4 Факт

    8 70 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленски унижи и смаза раша":

    Излезе статистиката и какво се оказа? Реалността е, че през август 2025 г. Русия контролира по-малко украинска територия, отколкото през август 2022 г.



    Неща, които ги пишем на копейките отдавна, но не могат да разберат! Че август 2022 година рашата имаше повече окупирана територия, от колкото август 2025 година! Ама според копейките, рашите постоянно напредвали!

    Коментиран от #10, #12, #13, #39, #62

    13:51 27.10.2025

  • 5 456

    67 4 Отговор
    🤣ами работете си . И Русия си работи.

    13:52 27.10.2025

  • 6 Оги

    69 5 Отговор
    Да, Томахоук и другите неща нв искат никакво обучение, координатите на целите се вкарват от американците, спътникова навигация, софтуер, управление на полета, всичко от американците. Вие само стоите от страни и носите кафе. Всички знаят, че войната е НАТО-Русия.

    13:52 27.10.2025

  • 7 Вашето мнение

    72 4 Отговор
    Един Буревестник спече г..ната на натю, нръмп, рюте, мърцулани и сие. Тръгнаха план да разработват. Путин ви каза на каишки и на червеното килимче, един по един.

    13:52 27.10.2025

  • 8 БОЛШЕВИК

    66 4 Отговор
    Не само прекратяване на огъна а пълна капитулация на Украйна и се предаваш на руските власти, и ще има сключен мир не само прекратяване на огъна!

    13:52 27.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Наблюдател

    5 60 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Излязоха шокиращи факти- рашистката армия за 2025 г.е установила контрол на 0.4% от Украинската територия с цената на 370 хиляди жертви. Руските войски постигат "малки успехи" на бойното поле в Украйна и тези "малки успехи" идват с цената на стотици хиляди руски животи, заяви ръководителят на НАТО.

    Руският президент "изчерпва парите, войските и идеите си", добави Рюте.

    И се оказа прав бившият вицепремиер на Русия Борис Немцов с пророческите си думи малко преди да бъде застрелян на червения площад - "Рано или късно този негодник ( Путин) ще започне братоубийствена война с братята Украинци,не да защити рускоговорящите там,те и сега си имат местна власт кметове ,губернатори а да продължи да граби с приближения си кръг олигарси. Резултата прогонване на рускоговорящите от домовете им и разпад на РФ"
    Борис Немцов, убит от „неизвестен извършител“ с четири изстрела в центъра на Москва… пред Кремъл на 27 февруари 2015 г.

    „Без Путин всичко ще е по-хубаво. Ще харчим пари не за война със съседите, а за болници и училища; няма да се борим с Америка, а с бедността; ще търгуваме не със суровини, а с технологии; няма да мислим как да се харесаме на китайците и да сме техни васали, но и за нашата роля в европейската цивилизация.

    И ще се заемем с промяна в собствената си страна, а не със завоюване на чужди земи.

    Няма Путин – има Русия, има Путин – няма Русия“.

    Омръзна ни тази параноя и омраза към целия свят

    Коментиран от #38, #56, #66

    13:52 27.10.2025

  • 11 Дъртия

    56 3 Отговор
    Зеления и бабоженеца вече требва да капитулират иначе бабката ша ги шамари

    13:53 27.10.2025

  • 12 гост

    5 52 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Оказа се че Путин е агент на Зеленски. Преди 4 години във видео- обръщение по руската обществена телевизия заяви че е дал разпореждане за 3-дневна специална военна операция с цели - демилитаризация ( разоръжаване) на Украйна и " сваляне на нацисткия режим в Киев". През октомври 2023 година трябваше да има редовни избори в Украйна за президент но заради путя се отложи ха. Така че не само не свали Зеленски а го направи пожизнен президент. През месец юни 2023 г. Женята (готвача) Пригожин заяви че през октомври същата година ще се кандидатира за президент на Украйна. Само че готвача отдавна изгни а Зеленски си е президент и обикаля света посрещан с почести. Наздраве путя ⚰️🥂🍾🍷

    Коментиран от #29

    13:53 27.10.2025

  • 13 А бе факта

    20 5 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Имаш вънгалки подаващи се под свлечените патури и розавия факт

    13:54 27.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Оня с коня

    51 3 Отговор
    осраайна няма съюзници бе наркоман! вземи го проумей най накрая това

    това че някой продажни правителства ти подаряват техника, не значи че народа на БЪЛГАРИЯ е със теб!

    мразим ви безплатно всички бандеровци разбери го , не сме ти никакви съюзници

    13:56 27.10.2025

  • 16 Вашето мнение

    50 2 Отговор
    Оказа се обаче, че към каишката, лазейки по червения килим освен зеленски и мърцулите ще лази и тръмп. Вчера му се подиграха китайците, днес Путин му демонстрира, че в близките 30 години хамериканосите няма да имат подобно оръжие.

    13:56 27.10.2025

  • 17 Зеленски Натаняху

    27 14 Отговор
    Само да попитам, Русия да прекрати огъня и Украйна да е член на НАТО. Тази агресивна Русия се обгради с миролюбиви страни членове на НАТО. И понеже Путин е диктатор, до границата на Русия да има отбранителни ядрени ракети.

    Коментиран от #21

    13:57 27.10.2025

  • 18 Трол

    3 47 Отговор
    Целият цивилизован свят работи за прекратяване на огъня и капитулация на Русия.

    Коментиран от #31

    13:57 27.10.2025

  • 19 Украйна не се съгласява

    32 4 Отговор
    с условията на Русия за мир и прекратяване на огъня няма да има никога. Ще има победа или капитулация.

    Коментиран от #26

    13:59 27.10.2025

  • 20 Хайо

    38 2 Отговор
    Няма ли да му даде бял байрак на наркомана да го развее и войната свършва .

    14:00 27.10.2025

  • 21 БУХАХАХА

    3 29 Отговор

    До коментар #17 от "Зеленски Натаняху":

    Простия милиционер си докара обширна граница с НАТО на север.

    14:00 27.10.2025

  • 22 факуса

    29 3 Отговор
    хи хи и други подобни неща,и кой са бе миризливец,то се изчерпи целия спектър в осрайна,и нищо само се видя,че амерското издиша отвсякъде,блести само по кината

    14:00 27.10.2025

  • 23 Димитър Георгиев

    29 2 Отговор
    Да бяхте питали първо руснаците дали искат да прекратяват огъня ,ааа 🐀 ?

    14:03 27.10.2025

  • 24 Ето го

    8 3 Отговор
    Кой каза,че го няма?🤣🤣🤣

    14:04 27.10.2025

  • 25 Тома

    31 2 Отговор
    10 000 бандеровци са обградени в Покровск и им е предложено да вдигат белия байряк а ако не новите военни гробища открити скоро от зельо ги чакат

    14:04 27.10.2025

  • 26 Тити

    29 2 Отговор

    До коментар #19 от "Украйна не се съгласява":

    Само една подробност си забравил,капитулация на Осрайна .

    14:04 27.10.2025

  • 27 Работят....потят се...

    25 2 Отговор
    прекратявай огъня, развявай байряка и спаси живота на украинчетата които плачат в метрото и викат: Мамо, мамо не искаме да умираме за НАТЮ и за лошият чичко Зеляндурник

    14:05 27.10.2025

  • 28 И Киев е Руски

    27 2 Отговор
    Огънят ще се прекрати когато властелина на планетата реши

    14:05 27.10.2025

  • 29 факуса

    20 3 Отговор

    До коментар #12 от "гост":

    наакахте се с тез три дни центавоси,марк мили го каза ама вие не та не, путин го казал,четете бе идиотчета четете

    14:05 27.10.2025

  • 30 Руски колхозник

    30 2 Отговор
    10 дни умуват след фишеците на Тръмп и пак не им стана ясно, че Путин казва кога ще спре СВО

    14:06 27.10.2025

  • 31 реру

    11 2 Отговор

    До коментар #18 от "Трол":

    Уж си цивилизован ,а наричаш изхода вход ?

    14:06 27.10.2025

  • 32 456

    23 2 Отговор
    Колко планове станаха? Някой може ли да каже?

    14:06 27.10.2025

  • 33 Да уточним нещо

    29 1 Отговор
    ...имаше указ забрана за преговори с Русия, педя земя няма да им се дава на руснаците, победа до последния украинец, а сега план за мир разработват...а де

    Коментиран от #47

    14:08 27.10.2025

  • 34 Я пък тоя

    19 2 Отговор
    Плана е ясен. Изпълнявайте!

    14:09 27.10.2025

  • 35 Медведев Атома

    20 1 Отговор
    Кой та u6aa теб, бе,наркоман

    14:09 27.10.2025

  • 36 Пантагрюел

    22 2 Отговор
    Да искаш далекобойни рИкети и да обясняваш,че работиш за мир е все едно да се опитваш да откраднеш диамант от витрината на ювелирен магазин и да обясняваш на охраната , че работиш по неговото закупуване.

    14:09 27.10.2025

  • 37 Плaмен

    3 20 Отговор
    Някой беше изчислил , че един охлюв със своята средна скорост може да премине през цяла Украйна за три години .
    Рузката армия се движи много по-бавно , като глист .

    14:10 27.10.2025

  • 38 Кой ти чете полюциите

    14 5 Отговор

    До коментар #10 от "Наблюдател":

    ЧУК..ДУР

    ЧОВЕК С ТЕЖЪК ХАРАКТЕР И ПРАЗНА МИСЪЛ, КОЙТО ВЛИЗА НАВСЯКЪДЕ С ШУМ, НО РЯДКО С НЕЩО СМИСЛЕНО.

    МИСЛИ СЕ ЗА ЦЕНТЪР НА ВНИМАНИЕ, А ВСЪЩНОСТ Е ФОНОВА ГРЕШКА, КОЯТО НИКОЙ НЕ Е ПОРЪЧВАЛ

    14:10 27.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Колко

    17 2 Отговор
    невинни украинци загинаха заради егото на един пдихясал наркоман и неговите "закрилници" ? А можеше и да не загине нито един -пуста алчност...

    14:10 27.10.2025

  • 41 План за прекратяване на огъня

    17 1 Отговор
    де факто е план за постигане на примирие, не за решаване на причините за войната.

    14:11 27.10.2025

  • 42 Помнете историята

    21 3 Отговор
    Първото предложение на руснаците е най-добро, Зеля!

    14:11 27.10.2025

  • 43 Механик

    21 2 Отговор
    И какъв е плана ви със съюзниците? Пак ли санкциЙ или "розавото фламинго"???

    14:12 27.10.2025

  • 44 АРД

    21 1 Отговор
    Гн.Зеленски, вярно ли е че ще воюват до последния украинец?
    Не, аз съм евреин

    14:12 27.10.2025

  • 45 При Нешка няма грешка

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленски унижи и смаза раша":

    Обърка местата на имената,колега

    Коментиран от #50

    14:13 27.10.2025

  • 46 Решихме, че ще работим

    12 1 Отговор
    А до сега НЕ бяхме Решили, че ще работим....пуяк

    14:15 27.10.2025

  • 47 Дядо Гъдю

    20 1 Отговор

    До коментар #33 от "Да уточним нещо":

    Ще преговаря за прекратяване на огъня докато доставките на джипане текат като пълноводна река през Полша.Някой може ли да обясни дали Клоунът е шампион по наглост или нахалство??!

    14:15 27.10.2025

  • 48 гост

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленски унижи и смаза раша":

    Слизай бързо от клона!

    14:16 27.10.2025

  • 49 И кои са тези работници

    15 1 Отговор
    Дето са се разработили ?

    14:16 27.10.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Дедо ви...

    16 1 Отговор
    А бе не се хабете, ще изпълнявате плана на Император Путин!!!

    14:19 27.10.2025

  • 52 бай зелко

    14 1 Отговор
    правите си сметката без кръчмаря
    дорде умувате
    дето накрая бая ще ви вземе
    ес е в рецесия и инфлация

    14:19 27.10.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Чиба куче проклето

    13 1 Отговор
    Язовирни стени и АЕЦ-и бомбардирате терористи гнусни. Само смъъъърт за вас

    14:21 27.10.2025

  • 55 Мечока

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленски унижи и смаза раша":

    унижи и смаза
    пилешкия ти мозък
    дето плямпа смешки

    14:21 27.10.2025

  • 56 Вместо

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Наблюдател":

    да се взираш в несъществуващото и да фантазираш се прибирай и си лягай рано! Путин ще го има още много години но тебе може да Те "апнея месечината".

    Коментиран от #80

    14:22 27.10.2025

  • 57 За какво й е на Украйна

    2 15 Отговор

    До коментар #39 от "Колко Руска територия":

    Рашистка територия? Да храни гладни, одърпани блатници ли? Има си предостатъчно територия спрямо населението си!

    Коментиран от #59, #61

    14:23 27.10.2025

  • 58 Абе смотан

    12 1 Отговор
    съюзниците в кой точно съюз са с вас бре

    14:25 27.10.2025

  • 59 Така е

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "За какво й е на Украйна":

    Украйна е с площ 605 хиляди кв.км при население 40 млн. А България с 111 хиляди кв.км. А България е с най много площ спрямо населението си а Украйна още повече...

    Коментиран от #84

    14:25 27.10.2025

  • 60 Защо не си

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленски унижи и смаза раша":

    пиел хапчетата ти, а?

    14:27 27.10.2025

  • 61 Питеко

    8 0 Отговор

    До коментар #57 от "За какво й е на Украйна":

    Само в България руснаците купиха 500000 имота понеже са бедни, нали?
    Ти 1 м2 купе ли някъде бедна зелена въшко

    14:27 27.10.2025

  • 62 Въпросът е защо не си

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    лекуваш главата ти, това е въпросът!

    14:28 27.10.2025

  • 63 смотань бандерець..

    12 1 Отговор
    Опря масковското острие в коколо на купиянске и покровске и зеления мухал пак почна да говори за примирие-та по време на него кiевската хунта да си почине и урсулците от четвъртио райх да я въоръжат-без масква да пука по техните оръжия..на това кремля никога няма да се съгласи..огинь и чанчь по дзурлатьа бандерска

    Коментиран от #74

    14:29 27.10.2025

  • 64 ZЕленски вече е световноизвестен

    12 0 Отговор
    kpeтеH, само форумните укротролове гo славят.

    14:31 27.10.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Алоууу

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Наблюдател":

    Кукуууу ти пак ли си тук бе 💩

    14:33 27.10.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 В В.П.

    1 5 Отговор
    Зелю артиста е велик пълководец президент главнокомандващ тактик и прочие..

    Коментиран от #79

    14:36 27.10.2025

  • 72 В В.П.

    3 0 Отговор
    Не знам янките и саксонците да имат съюзници..Тоя рогач къде се пъха .??.

    14:38 27.10.2025

  • 73 В В.П.

    2 0 Отговор
    Като печелим ,печелим всички ,,уж съюзници,,като губим ,губя само аз...Зелю фашиста..С прякор артиста .

    14:39 27.10.2025

  • 74 Путин гол до кръста на пони

    0 5 Отговор

    До коментар #63 от "смотань бандерець..":

    Спокойно задунайци! Няма да има нито примитие, ниото спиране на огъня, нито край на войната. Нали знаете, че това няма как да се случи. Ако кажа, че войната спира...на кой пилон пред Кремъл ще се люлея? Не са толкова прости нещата!

    14:39 27.10.2025

  • 75 В В.П.

    3 0 Отговор
    Никой няма проблем с РФ ,освен режима в Киев..Разрешим проблем..Уви ,днес е късно..

    Коментиран от #82

    14:40 27.10.2025

  • 76 Шопо

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    14:41 27.10.2025

  • 77 В В.П.

    3 0 Отговор
    Младежите ,застреляни и запалени в Одесса,искаха Федерация ,като Швейцария ..Обаче окрсинския реваншизъм и злоба са над всичко..Сега ще има капитулация ..Обаче няма да плащат ,щото ще станат РФ..това е добрата страна ..Лошата е че Зелю и режима са в Колония в Сибир ..
    .

    14:44 27.10.2025

  • 78 ТАГАРЕВ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    5 0 Отговор
    Иде ДЕНАЦИФИКАЦИЯ и ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ

    14:50 27.10.2025

  • 79 между другото

    3 0 Отговор

    До коментар #71 от "В В.П.":

    И просякът на всички времена ! Най-великият трагикомик , който унищожи страната и солдатите си заради егото и чуждите интереси !

    14:50 27.10.2025

  • 80 Путин гол до кръста на пони

    0 3 Отговор

    До коментар #56 от "Вместо":

    Номер 56 правилно мисли, че аз ще бъда още много години, бих казал столетия. Тази война се закучи, мать...Това е проблем. Как да кажа.на великия руzzки народ спираме.войната. Аз им казах, че сме в Киев за три дни...те минаа четири гОдин. Сега пък да им кажа, че Пабеда се отлага...мисля, че няма да ме бъде повече от седмица! А...ти как мислиш намер 56? Ще се бием до последния руssнак!

    Коментиран от #87

    14:51 27.10.2025

  • 81 Пампаец

    3 0 Отговор
    Наглосаксоюдеите чрез говорещата си просрочена еврейска глава изговарят мечтите си . Няма да има никакво прекратяване на огъня без изпълнение на целите на СВО . А те са пълна демилитаризация , денацификация на наглосакскоюдейската колония .

    14:52 27.10.2025

  • 82 Путин гол до кръста на пони

    0 2 Отговор

    До коментар #75 от "В В.П.":

    Номер 75 В В.П. май е новичок! Но е много ефективен! Харесва ми как повтарв една и съща упорна точка без да се уморява! Вдигнете му заплатата! Заслужава!

    14:54 27.10.2025

  • 83 Путин гол до кръста на пони

    0 2 Отговор
    Номер 81 Пампаец! Хубаво говориш тези смели думи...ама ела помогни, че без помощ края на СВО се не види!

    14:57 27.10.2025

  • 84 Знае

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Така е":

    Населението на Украйна вече е под 20 милиона души бе ! Половината са вече пенсионери , защото младите и здравите избягаха от неонацистката бандеровска територия ! Здрави мъже не останаха и сега мобилизират куцо , сляпо и сакато за да го пратят на фронта !

    15:00 27.10.2025

  • 85 бай Ставри

    2 0 Отговор
    Ба работят ! Нищо не работят ! Некадърни мързеливци ! Един бял чаршаф толкова време не могат да ушият.

    15:01 27.10.2025

  • 86 Фелдфебел Ванек

    1 0 Отговор
    Подписвайте капитулация и тупайте койруци на новия господар!Явно евроминдили и оранжевия за никакъв не стават!

    15:06 27.10.2025

  • 87 Дори

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Путин гол до кръста на пони":

    да го изтрият: Вие сте за психиатър!

    15:06 27.10.2025

