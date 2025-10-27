Зеленски: Украйна и съюзниците работят по план за прекратяване на огъня

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за американския сайт Axios, че Украйна и нейните съюзници са се съгласили да работят през следващите десет дни по план за прекратяване на огъня в конфликта с Русия, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

По информация на агенцията, това се случва след предложението на американския президент Доналд Тръмп за замразяване на конфликта по настоящите фронтови линии.

„Няколко кратки бележки. Като план за прекратяване на огъня. Решихме, че ще работим по него през следващата седмица или десет дни“, заяви Зеленски.

Президентът подчерта, че Украйна е поискала от администрацията във Вашингтон не само крилати ракети с голям обсег „Томахок“, но и „други подобни неща“, които не изискват продължително обучение, за да увеличи натиска върху Русия за преговори.