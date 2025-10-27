Путин уверява Ким Чен-ун, че отношенията с Русия „вървят по план“

Руският президент Владимир Путин заяви днес на севернокорейската външна министърка Чое Сон-хюи, че двустранните отношения между Русия и Северна Корея „всичко върви по план“, съобщава Ройтерс, предава БТА.
Путин прие Чое в представителния кабинет на Сенатския дворец в Кремъл, отбелязва ТАСС.
„Голямо удоволствие е да се видя с Вас“, каза руският президент, подавайки ръка на министърката. „Предайте най-добри пожелания на председателя на държавните дела“, добави той.
Чое Сон-хюи увери, че ще предаде посланието на Ким Чен-ун.
1 И ко
16:55 27.10.2025
2 БОЛШЕВИК
Коментиран от #9
16:57 27.10.2025
3 Pyccкий Карлик
Коментиран от #11
16:57 27.10.2025
4 🇺🇦🇧🇬
Скоро и рашистите ще живеят с 200гр ориз на ден...
Коментиран от #13
17:00 27.10.2025
5 Яяяяя
Коментиран от #8
17:01 27.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Анджо
Коментиран от #10
17:19 27.10.2025
8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #5 от "Яяяяя":Зеленский пък чака на ЕС и америка да го оправи, ама не що НИ Ставает?
17:22 27.10.2025
9 Анджо
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":Такъв съюз е не разбирам като✊🤜🤛
17:22 27.10.2025
10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "Анджо":Майтап, колко да е майтап?
Покровск давно преиинава в Красноармейск.
Майтап, на голо...., хахаахх
17:24 27.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "🇺🇦🇧🇬":България е вносител на основни храни. Ако стане глад, кой ще ви даде?
Коментиран от #16, #18
17:29 27.10.2025
14 Разпад
17:38 27.10.2025
15 Ха ха ха
18:06 27.10.2025
16 Ха ха ха
До коментар #13 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":То и пРоссия е вносител на бензин и горива.....
18:08 27.10.2025
17 Ха ха ха
Иначе никой не се среща с тях.Бай Дончо в Азия всички се надпреварваха да го канят и да бъдат до него.....Останалото е смех и позор в двете диви диктатури и където нито една копейка, ганьовска, орбанска, фицовска не отиде в този крепостен рай.
18:22 27.10.2025
18 Червен кхмер
До коментар #13 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Как е там в мъртвите сибирски полета ?Картошка есть? Сальодка нету.Картофения колхозник Лука се оплака от лоша реколта.Пуся Късии приказка самата картофки на дачу.
Тьiпосодил картофки????Блогър от крепостното блато.
18:26 27.10.2025