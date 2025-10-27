Путин уверява Ким Чен-ун, че отношенията с Русия „вървят по план“

Руският президент Владимир Путин заяви днес на севернокорейската външна министърка Чое Сон-хюи, че двустранните отношения между Русия и Северна Корея „всичко върви по план“, съобщава Ройтерс, предава БТА.

Путин прие Чое в представителния кабинет на Сенатския дворец в Кремъл, отбелязва ТАСС.

„Голямо удоволствие е да се видя с Вас“, каза руският президент, подавайки ръка на министърката. „Предайте най-добри пожелания на председателя на държавните дела“, добави той.

Чое Сон-хюи увери, че ще предаде посланието на Ким Чен-ун.