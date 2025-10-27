Новини
Путин уверява Ким Чен-ун, че отношенията с Русия „вървят по план“

27 Октомври, 2025 16:48, обновена 27 Октомври, 2025 16:54 938 18

  • русия-
  • северна корея-
  • путин-
  • ким чен-ун-
  • чое сон-хюи

Севернокорейската външна министърка Чое Сон-хюи предава посланието на руския президент

Путин уверява Ким Чен-ун, че отношенията с Русия „вървят по план“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин заяви днес на севернокорейската външна министърка Чое Сон-хюи, че двустранните отношения между Русия и Северна Корея „всичко върви по план“, съобщава Ройтерс, предава БТА.

Путин прие Чое в представителния кабинет на Сенатския дворец в Кремъл, отбелязва ТАСС.

„Голямо удоволствие е да се видя с Вас“, каза руският президент, подавайки ръка на министърката. „Предайте най-добри пожелания на председателя на държавните дела“, добави той.

Чое Сон-хюи увери, че ще предаде посланието на Ким Чен-ун.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И ко

    12 3 Отговор
    каква е новината....

    16:55 27.10.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    15 10 Отговор
    Китай, Русия и КНДР са сила която нямат равна на този свят!

    Коментиран от #9

    16:57 27.10.2025

  • 3 Pyccкий Карлик

    9 17 Отговор
    Руския васал дава отчет и вярност на корейския си феодал.

    Коментиран от #11

    16:57 27.10.2025

  • 4 🇺🇦🇧🇬

    10 16 Отговор
    Всичко е по план!
    Скоро и рашистите ще живеят с 200гр ориз на ден...

    Коментиран от #13

    17:00 27.10.2025

  • 5 Яяяяя

    9 16 Отговор
    Тоя Путин падна толкова ниско, че чака сланината да го оправя. Жалка картинка е "императора"! Безаналоговата му армия чака за корейска мръвка да помага! Пълна трагедия!

    Коментиран от #8

    17:01 27.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Анджо

    4 4 Отговор
    Тия са майтап на науката.🥰

    Коментиран от #10

    17:19 27.10.2025

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Яяяяя":

    Зеленский пък чака на ЕС и америка да го оправи, ама не що НИ Ставает?

    17:22 27.10.2025

  • 9 Анджо

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Такъв съюз е не разбирам като✊🤜🤛

    17:22 27.10.2025

  • 10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Анджо":

    Майтап, колко да е майтап?
    Покровск давно преиинава в Красноармейск.
    Майтап, на голо...., хахаахх

    17:24 27.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "🇺🇦🇧🇬":

    България е вносител на основни храни. Ако стане глад, кой ще ви даде?

    Коментиран от #16, #18

    17:29 27.10.2025

  • 14 Разпад

    4 4 Отговор
    Сибир е китайски и целия руски бизнес Всичко е изкупено на безценица

    17:38 27.10.2025

  • 15 Ха ха ха

    3 0 Отговор
    Всьо по план...... Киев за три дня......

    18:06 27.10.2025

  • 16 Ха ха ха

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    То и пРоссия е вносител на бензин и горива.....

    18:08 27.10.2025

  • 17 Ха ха ха

    2 0 Отговор
    Тия двама диктатори Пуся первии и дебелия Ким само взаимно се срещат и се правят на "велики" пред крепостното си население.
    Иначе никой не се среща с тях.Бай Дончо в Азия всички се надпреварваха да го канят и да бъдат до него.....Останалото е смех и позор в двете диви диктатури и където нито една копейка, ганьовска, орбанска, фицовска не отиде в този крепостен рай.

    18:22 27.10.2025

  • 18 Червен кхмер

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Как е там в мъртвите сибирски полета ?Картошка есть? Сальодка нету.Картофения колхозник Лука се оплака от лоша реколта.Пуся Късии приказка самата картофки на дачу.
    Тьiпосодил картофки????Блогър от крепостното блато.

    18:26 27.10.2025

Новини по държави:
