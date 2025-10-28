Новини
Русия обяви извънредно положение след двете украински атаки срещу язовирната стена на Белгородското водохранилище ВИДЕО
  Тема: Украйна

Русия обяви извънредно положение след двете украински атаки срещу язовирната стена на Белгородското водохранилище ВИДЕО

28 Октомври, 2025 04:04, обновена 28 Октомври, 2025 04:11 548 2

В резултат на ударите са повредени долният изпускател на водата и двата клапана, които отговарят за регулирането на нивото й

Русия обяви извънредно положение след двете украински атаки срещу язовирната стена на Белгородското водохранилище ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Властите в Русия обявиха извънредно положение след двете атаки на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) срещу язовирната стена на Белгородското водохранилище в Русия.

Това съобщи днес Федералната агенция по водните ресурси, предава Moscow Times.

Според агенцията, в резултат на ударите са повредени долният изпускател на водата и двата клапана, които отговарят за регулирането на нивото на водата. Това е довело до спад на нивото на водата с един метър.

Кадри от последствията от ударите на украинските въоръжени сили срещу язовирната стена са публикувани от OSINT ресурса Dnipro Osint и мониторинговия канал Exilenova+. Сателитни снимки показват изтичане на вода от повредената част на язовирната стена и началото на наводнения в близост до атакуваната конструкция.

ВСУ нанесоха първия си удар срещу язовир "Белгород“, чийто капацитет е 76 милиона кубически метра, вечерта на 24 октомври, вероятно използвайки дронове или ракети GMLRS от пускова установка HIMARS.

Както съобщава "Пепел Белгород“, в резултат на украинските атаки и пробива на язовирната стена, разположена до река Северски Донец между Белгородския и Шебекинския район, са започнали наводнения в селата надолу по течението. По-рано областният управител Вячеслав Гладков обяви евакуацията на жителите на селата, застрашени от наводнение – според него този брой е приблизително 1000 души.


  • 1 Pyccкий Карлик

    4 5 Отговор
    Зеленски : - Беше перфектно 👍

    Толкоз за грохналата безсилна руска ПВО.
    Още 2023г два Хаймърса обърнаха хода на войната.
    Два Хаймърса и все !!!

    04:22 28.10.2025

  • 2 Пак казвам

    5 3 Отговор
    Не само Русия, но и Европа има голям проблем с този нацистки режим в Украйна. Тези болни мозъци жертват собственият си народ. Главните последици при наводнение от този язовир, ще бъдат в Харковска област, която се намира южно на този язовир.

    04:25 28.10.2025

