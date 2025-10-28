Русия обяви извънредно положение след двете украински атаки срещу язовирната стена на Белгородското водохранилище ВИДЕО

Властите в Русия обявиха извънредно положение след двете атаки на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) срещу язовирната стена на Белгородското водохранилище в Русия.

Това съобщи днес Федералната агенция по водните ресурси, предава Moscow Times.



Според агенцията, в резултат на ударите са повредени долният изпускател на водата и двата клапана, които отговарят за регулирането на нивото на водата. Това е довело до спад на нивото на водата с един метър.



Кадри от последствията от ударите на украинските въоръжени сили срещу язовирната стена са публикувани от OSINT ресурса Dnipro Osint и мониторинговия канал Exilenova+. Сателитни снимки показват изтичане на вода от повредената част на язовирната стена и началото на наводнения в близост до атакуваната конструкция.

ВСУ нанесоха първия си удар срещу язовир "Белгород“, чийто капацитет е 76 милиона кубически метра, вечерта на 24 октомври, вероятно използвайки дронове или ракети GMLRS от пускова установка HIMARS.



Както съобщава "Пепел Белгород“, в резултат на украинските атаки и пробива на язовирната стена, разположена до река Северски Донец между Белгородския и Шебекинския район, са започнали наводнения в селата надолу по течението. По-рано областният управител Вячеслав Гладков обяви евакуацията на жителите на селата, застрашени от наводнение – според него този брой е приблизително 1000 души.