  Тема: Украйна

Зеленски: В Покровск се водят сражения

28 Октомври, 2025 04:32, обновена 28 Октомври, 2025 04:35 1 265 15

Руските войски са концентрирали основните си удари в района, съобщи украинският президент

Снимка: Телеграм
Руските войски са концентрирали основните си ударни сили в района на Покровск, където има сражения дори в рамките на града, съобщи украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видео обръщение, цитирано от Укринформ.

"Разговарях с армията - обръща се специално внимание на Покровск, както и на съседните райони", каза Зеленски.

Украинският президент предупреди, че Киев планира да разшири ударите си с дронове и ракети в още руски области.

"Възможностите за нанасяне на далекобойни удари са част от нашата независимост и ще бъдат най-важният елемент в гарантирането на мира," каза Зеленски.

Президентът на Украйна добави, че военните лидери са обсъдили цели на ударите до края на годината, включително "географско разширяване" на атаките.


  • 1 Pyccкий Карлик

    23 31 Отговор
    Е не бе....сватби се празнуват, хора се играят.....
    Зеленото пак е опрял до бялото и му се е отворило третото око 😄

    Коментиран от #5

    04:39 28.10.2025

  • 2 Жеро

    21 30 Отговор
    Зельо, Зельо в Покровск ти свалят гащите и ти
    цепат задното отверстие!

    Коментиран от #7

    04:43 28.10.2025

  • 3 Величко

    14 28 Отговор
    А , пак ли ще ни занимавате със зелената листна въшка ? ! Както вече писах , станали сте големи досадници ... !

    05:07 28.10.2025

  • 4 Само

    13 28 Отговор
    бой на укрите !

    05:10 28.10.2025

  • 5 Тихо м"ършо, тихо!

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    Не е нужно да се генерират глупости!

    05:19 28.10.2025

  • 6 Зелен Наркоманов

    9 1 Отговор
    Добро утро, свате! Тоз чак сега разбрал, че в Покровск се водят бойни действия.

    Коментиран от #13

    05:23 28.10.2025

  • 7 От личен опит ли знаеш?

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Жеро":

    Кофти ли ти беше?

    05:26 28.10.2025

  • 8 Копейки, ☝️

    1 8 Отговор
    само с руски 💩💩💩 са пълни кривите ви кратуни.

    Коментиран от #9

    05:29 28.10.2025

  • 9 Петър

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Копейки, ☝️":

    А какво ще кажеш за копийките?

    05:40 28.10.2025

  • 10 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор
    Центаджиските корморани рано по росата лапат ли лапат топли айна.

    05:58 28.10.2025

  • 11 Гогата

    4 0 Отговор
    Зельо се приземи най после и направи откритите

    06:00 28.10.2025

  • 12 Анонимен

    10 0 Отговор
    Видя се МНОГОКРАТНО посоката, в която се движат хладилните камиони с трупове. Видя се и съотношението. По данни (включително и от координационния щаб на Украйна) за последно състоялите се размени на убити войници:

    18 април, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 41 свои

    6 май, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 34 свои

    11 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1212 тела, получават 27 свои

    16 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1245 тела, получават 51 свои

    19 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците още 3000 тела! Не получават свои!

    17 юли, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 19 свои

    и т.н.

    Видя се и кой не иска да приема труповете на войниците си за да не изплаща компенсации на семействата на загиналите. Мдааа... направо ги "попиляхте" тия руснаци

    06:00 28.10.2025

  • 13 Европеец

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Зелен Наркоманов":

    Скоро и той Красноармейск ще изгуби стратегическото си значение, подобно на Бахмут и други населени места в покраинската територия.....

    06:12 28.10.2025

  • 14 Хе!

    1 1 Отговор
    Кураж, смелчаго! НАТО идва с Тагарчуците начело! Победата над Злото предстои! Само се дръж по здраво и не забравяй препарата!

    06:16 28.10.2025

  • 15 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    панетата и англосаксонците да пишат тоя град освободен!

    06:32 28.10.2025

