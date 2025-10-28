Зеленски: В Покровск се водят сражения

Руските войски са концентрирали основните си ударни сили в района на Покровск, където има сражения дори в рамките на града, съобщи украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видео обръщение, цитирано от Укринформ.
"Разговарях с армията - обръща се специално внимание на Покровск, както и на съседните райони", каза Зеленски.
Украинският президент предупреди, че Киев планира да разшири ударите си с дронове и ракети в още руски области.
"Възможностите за нанасяне на далекобойни удари са част от нашата независимост и ще бъдат най-важният елемент в гарантирането на мира," каза Зеленски.
Президентът на Украйна добави, че военните лидери са обсъдили цели на ударите до края на годината, включително "географско разширяване" на атаките.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Pyccкий Карлик
Зеленото пак е опрял до бялото и му се е отворило третото око 😄
Коментиран от #5
04:39 28.10.2025
2 Жеро
цепат задното отверстие!
Коментиран от #7
04:43 28.10.2025
3 Величко
05:07 28.10.2025
4 Само
05:10 28.10.2025
5 Тихо м"ършо, тихо!
До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":Не е нужно да се генерират глупости!
05:19 28.10.2025
6 Зелен Наркоманов
Коментиран от #13
05:23 28.10.2025
7 От личен опит ли знаеш?
До коментар #2 от "Жеро":Кофти ли ти беше?
05:26 28.10.2025
8 Копейки, ☝️
Коментиран от #9
05:29 28.10.2025
9 Петър
До коментар #8 от "Копейки, ☝️":А какво ще кажеш за копийките?
05:40 28.10.2025
10 Др.Тодор Живков 🇧🇬
05:58 28.10.2025
11 Гогата
06:00 28.10.2025
12 Анонимен
18 април, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 41 свои
6 май, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 34 свои
11 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1212 тела, получават 27 свои
16 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1245 тела, получават 51 свои
19 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците още 3000 тела! Не получават свои!
17 юли, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 19 свои
и т.н.
Видя се и кой не иска да приема труповете на войниците си за да не изплаща компенсации на семействата на загиналите. Мдааа... направо ги "попиляхте" тия руснаци
06:00 28.10.2025
13 Европеец
До коментар #6 от "Зелен Наркоманов":Скоро и той Красноармейск ще изгуби стратегическото си значение, подобно на Бахмут и други населени места в покраинската територия.....
06:12 28.10.2025
14 Хе!
06:16 28.10.2025
15 Ний ша Ва упрайм
06:32 28.10.2025