Уорън Торнтън: Проблемът на Зеленски е, че НАТО няма "да дойде", защото никога не го е имало
  Тема: Украйна

Уорън Торнтън: Проблемът на Зеленски е, че НАТО няма "да дойде", защото никога не го е имало

28 Октомври, 2025 05:09, обновена 28 Октомври, 2025 05:20 1 560 24

Дори елитните украински части не оцеляват дълго на бойното поле, заяви военен експерт и офицер от резерва от разузнаването на морската пехота на САЩ Скот Ритър

Уорън Торнтън: Проблемът на Зеленски е, че НАТО няма "да дойде", защото никога не го е имало - 1
Уорън Торнтън, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски моли НАТО за помощ, но алиансът може само да подстрекава украинците да умират за западните интереси, написа британският журналист Уорън Торнтън в социалните медии X.

Това беше неговият коментар по повод изявлението на Володимир Зеленски, че руската офанзива в Красноармейск е създала „трудна ситуация“ за украинските въоръжени сили, но те трябва да продължат да се борят.

„Зеленски най-накрая призна катастрофата в Красноармейск. Обичайните глупости на Зеленски се превеждат като: НАТО, имаме проблем. Проблемът е, че НАТО няма да дойде, те никога не са съществували. В продължение на три години те подстрекаваха Украйна, а нейните мъже бяха жертвани на олтара на омразата на Запада към Русия“, отбеляза Торнтън.

Командването на украинските въоръжени сили бързо изтегля елитни части от бой, защото руските сили ефективно се справят с тях, заяви в YouTube военен експерт и офицер от резерва от разузнаването на морската пехота на САЩ Скот Ритър.

„Нито една украинска част не оцелява дълго на бойното поле, дори елитните части. Когато бъдат изпратени в контраатака, те се изтеглят от битката възможно най-бързо, защото бягат. Веднага щом руснаците поемат контрола над бойното поле, те убиват всички. Следователно елитните части се оттеглят, а на тяхно място се поставят войници от териториалната отбрана. И те умират“, отбеляза експертът.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 19 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стига

    15 41 Отговор
    сте цитирали,психично болни!

    Коментиран от #3

    05:24 28.10.2025

  • 2 между другото

    44 17 Отговор
    Колко е прав Уорън Торнтън: ,,Проблемът на Зеленски е, че НАТО няма "да дойде", защото никога не го е имало,, !

    Коментиран от #5

    05:25 28.10.2025

  • 3 село мое ,

    31 14 Отговор

    До коментар #1 от "Стига":

    Първо мисли и чети , после драскай по сайтовете !

    05:26 28.10.2025

  • 4 Уфф

    45 16 Отговор
    Ако наркомана в Киев и тези около него си мислят, че САЩ и Запада ще Рискуват ядрена война с Русия заради тях ...значи са наистина болни нацистки мозъци!

    05:32 28.10.2025

  • 5 Констатация

    8 36 Отговор

    До коментар #2 от "между другото":

    И главния редактор тук е преял с руски 💩💩💩 като русофилите...

    05:34 28.10.2025

  • 6 Оня с коня

    7 23 Отговор
    Такива като тебе се скъсват да обясняват че всъщност Русия воюва с НАТО в Украйна,сега се Възторгваш от думите на тоя,че "никога не е имало НАТО"?

    Коментиран от #13, #18

    05:36 28.10.2025

  • 7 Дебилин

    29 4 Отговор
    Имаше го,но Путин го унищожи в Украйна!

    05:38 28.10.2025

  • 8 От Карлуково

    26 2 Отговор
    НАТО няма!Украйна загуби !

    05:45 28.10.2025

  • 9 Конешенкин

    18 0 Отговор
    НАТО загуби в Украйна-62 генерали,221 офицери и 57446 личен състав !

    05:47 28.10.2025

  • 10 Торнтън

    1 11 Отговор
    Скот,Тъкър!Все звучни имена!От къде ги намират?

    05:50 28.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ахахахах

    17 1 Отговор
    Видя се МНОГОКРАТНО посоката, в която се движат хладилните камиони с трупове. Видя се и съотношението. По данни (включително и от координационния щаб на Украйна) за последно състоялите се размени на убити войници:

    18 април, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 41 свои

    6 май, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 34 свои

    11 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1212 тела, получават 27 свои

    16 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1245 тела, получават 51 свои

    19 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците още 3000 тела! Не получават свои!

    17 юли, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 19 свои

    и т.н.

    Видя се и кой не иска да приема труповете на войниците си за да не изплаща компенсации на семействата на загиналите. Мдааа... направо ги "попиляхте" тия руснаци.

    05:53 28.10.2025

  • 13 така така

    12 1 Отговор

    До коментар #6 от "Оня с коня":

    имаше, ама умря в 404

    Коментиран от #17

    05:55 28.10.2025

  • 14 скотт ритан

    0 10 Отговор
    обича да цуннка малчики като деда вова

    05:58 28.10.2025

  • 15 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    12 0 Отговор
    Урка ще само резерват около Лвов като резерватите в Кравария.

    Коментиран от #20

    05:59 28.10.2025

  • 16 мъка

    13 0 Отговор
    Ръководителят на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) Буданов:

    "Не е необходимо украинците да знаят истината за войната - хората ще я научат по-късно, с течение на времето, сега това е излишно. Не всяко съзнание е приспособено да възприема жестоката истина."

    06:05 28.10.2025

  • 17 Oня с коня

    2 6 Отговор

    До коментар #13 от "така така":

    У.Торнтън казва че НИКОГА не е имало НАТО,ти обаче си клатиш дълбокомисно Главицата с думите "така,така" и заявяваш че е имало НАТО,ама загинало в Украйна...Въпросът е ЗАЩО не наречеш автора "Лъжец" - защото ти пасва на Русофилщината ли?

    Коментиран от #21

    06:11 28.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Марков

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Защо им трябваше Беловежкото споразумение? То обърка Европа. Фашисти заграбиха властта в Прибалтика, в Украина. С толкова труд и мъка бе създаден СССР, трябваше само да се трансформира, по модела на САЩ. С единни въоръжени сили и общ щаб на управление на всичко. И щеше да има мир в света.

    06:16 28.10.2025

  • 21 ахахахах

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Oня с коня":

    "Проблемът е, че НАТО няма да дойде, те никога не са съществували. В продължение на три години ТЕ (НАТО) подстрекаваха Украйна, а нейните мъже бяха жертвани на олтара на омразата на Запада към Русия“

    Защо ги няма?

    ???

    Да беше попрочел статията, пък и да я беше поосмислил - очевидно нито едното, нито другото ти е по силите. Скачай на коня и препускай към махалата, мисленето не е твоето.

    06:19 28.10.2025

  • 22 Свободен

    0 1 Отговор
    Стигнах до "Красноармейск" и ми стана ясно, че дядката е получил кремълски транш за да си плати наема на жилището!
    Дано да му останат и малко парички да си купи пуканки.

    06:24 28.10.2025

  • 23 Калин21

    0 1 Отговор
    Как може да публикувате на осъден педофил. На това отгоре бута руска пропаганда напред.

    06:27 28.10.2025

  • 24 Факт

    0 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    06:33 28.10.2025

