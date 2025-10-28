Уорън Торнтън: Проблемът на Зеленски е, че НАТО няма "да дойде", защото никога не го е имало

Володимир Зеленски моли НАТО за помощ, но алиансът може само да подстрекава украинците да умират за западните интереси, написа британският журналист Уорън Торнтън в социалните медии X.
Това беше неговият коментар по повод изявлението на Володимир Зеленски, че руската офанзива в Красноармейск е създала „трудна ситуация“ за украинските въоръжени сили, но те трябва да продължат да се борят.
„Зеленски най-накрая призна катастрофата в Красноармейск. Обичайните глупости на Зеленски се превеждат като: НАТО, имаме проблем. Проблемът е, че НАТО няма да дойде, те никога не са съществували. В продължение на три години те подстрекаваха Украйна, а нейните мъже бяха жертвани на олтара на омразата на Запада към Русия“, отбеляза Торнтън.
Командването на украинските въоръжени сили бързо изтегля елитни части от бой, защото руските сили ефективно се справят с тях, заяви в YouTube военен експерт и офицер от резерва от разузнаването на морската пехота на САЩ Скот Ритър.
„Нито една украинска част не оцелява дълго на бойното поле, дори елитните части. Когато бъдат изпратени в контраатака, те се изтеглят от битката възможно най-бързо, защото бягат. Веднага щом руснаците поемат контрола над бойното поле, те убиват всички. Следователно елитните части се оттеглят, а на тяхно място се поставят войници от териториалната отбрана. И те умират“, отбеляза експертът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стига
Коментиран от #3
05:24 28.10.2025
2 между другото
Коментиран от #5
05:25 28.10.2025
3 село мое ,
До коментар #1 от "Стига":Първо мисли и чети , после драскай по сайтовете !
05:26 28.10.2025
4 Уфф
05:32 28.10.2025
5 Констатация
До коментар #2 от "между другото":И главния редактор тук е преял с руски 💩💩💩 като русофилите...
05:34 28.10.2025
6 Оня с коня
Коментиран от #13, #18
05:36 28.10.2025
7 Дебилин
05:38 28.10.2025
8 От Карлуково
05:45 28.10.2025
9 Конешенкин
05:47 28.10.2025
10 Торнтън
05:50 28.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ахахахах
18 април, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 41 свои
6 май, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 34 свои
11 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1212 тела, получават 27 свои
16 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1245 тела, получават 51 свои
19 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците още 3000 тела! Не получават свои!
17 юли, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 19 свои
и т.н.
Видя се и кой не иска да приема труповете на войниците си за да не изплаща компенсации на семействата на загиналите. Мдааа... направо ги "попиляхте" тия руснаци.
05:53 28.10.2025
13 така така
До коментар #6 от "Оня с коня":имаше, ама умря в 404
Коментиран от #17
05:55 28.10.2025
14 скотт ритан
05:58 28.10.2025
15 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #20
05:59 28.10.2025
16 мъка
"Не е необходимо украинците да знаят истината за войната - хората ще я научат по-късно, с течение на времето, сега това е излишно. Не всяко съзнание е приспособено да възприема жестоката истина."
06:05 28.10.2025
17 Oня с коня
До коментар #13 от "така така":У.Торнтън казва че НИКОГА не е имало НАТО,ти обаче си клатиш дълбокомисно Главицата с думите "така,така" и заявяваш че е имало НАТО,ама загинало в Украйна...Въпросът е ЗАЩО не наречеш автора "Лъжец" - защото ти пасва на Русофилщината ли?
Коментиран от #21
06:11 28.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Марков
До коментар #15 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Защо им трябваше Беловежкото споразумение? То обърка Европа. Фашисти заграбиха властта в Прибалтика, в Украина. С толкова труд и мъка бе създаден СССР, трябваше само да се трансформира, по модела на САЩ. С единни въоръжени сили и общ щаб на управление на всичко. И щеше да има мир в света.
06:16 28.10.2025
21 ахахахах
До коментар #17 от "Oня с коня":"Проблемът е, че НАТО няма да дойде, те никога не са съществували. В продължение на три години ТЕ (НАТО) подстрекаваха Украйна, а нейните мъже бяха жертвани на олтара на омразата на Запада към Русия“
Защо ги няма?
???
Да беше попрочел статията, пък и да я беше поосмислил - очевидно нито едното, нито другото ти е по силите. Скачай на коня и препускай към махалата, мисленето не е твоето.
06:19 28.10.2025
22 Свободен
Дано да му останат и малко парички да си купи пуканки.
06:24 28.10.2025
23 Калин21
06:27 28.10.2025
24 Факт
06:33 28.10.2025