Британският премиер Киър Стармър заяви в интервю за Bloomberg, че ситуацията за Украйна се е подобрила, откакто САЩ наложиха санкции на руските петролни компании.

„Ситуацията се подобри“, каза Стармър.

Агенцията отбелязва, че Стармър е говорил за подобрение в ситуацията за Украйна, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи санкции на руските петролни компании.

Миналата седмица Министерството на финансите на САЩ включи Роснефт, Лукойл и 34 дъщерни дружества на тези компании в нов пакет от санкции.

Лондон също предприе подобна стъпка.

По-късно страни от т. нар. „коалиция на желаещите“ обявиха намерението си да наложат допълнителни санкции, насочени към предотвратяване на сътрудничеството на трети страни с т. нар. „флот в сянка“, който транспортирал руски петрол.

Според говорителя на руското външно министерство Мария Захарова, новите санкции на Министерството на финансите на САЩ срещу руските компании Роснефт и Лукойл няма да създадат проблеми за Русия, която "е развила силен имунитет към подобни ограничения". Тя обаче добави, че те изпращат контрапродуктивен сигнал, включително по отношение на украинското споразумение.