Стармър: Ситуацията за Украйна се подобри след санкциите срещу руските петролни компании
  Тема: Украйна

Стармър: Ситуацията за Украйна се подобри след санкциите срещу руските петролни компании

28 Октомври, 2025 05:21, обновена 28 Октомври, 2025 05:34

Според Москва те няма да създадат проблеми на страната, която "е развила силен имунитет към подобни ограничения"

Стармър: Ситуацията за Украйна се подобри след санкциите срещу руските петролни компании - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър заяви в интервю за Bloomberg, че ситуацията за Украйна се е подобрила, откакто САЩ наложиха санкции на руските петролни компании.

„Ситуацията се подобри“, каза Стармър.

Още новини от Украйна

Агенцията отбелязва, че Стармър е говорил за подобрение в ситуацията за Украйна, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи санкции на руските петролни компании.

Миналата седмица Министерството на финансите на САЩ включи Роснефт, Лукойл и 34 дъщерни дружества на тези компании в нов пакет от санкции.

Лондон също предприе подобна стъпка.

По-късно страни от т. нар. „коалиция на желаещите“ обявиха намерението си да наложат допълнителни санкции, насочени към предотвратяване на сътрудничеството на трети страни с т. нар. „флот в сянка“, който транспортирал руски петрол.

Според говорителя на руското външно министерство Мария Захарова, новите санкции на Министерството на финансите на САЩ срещу руските компании Роснефт и Лукойл няма да създадат проблеми за Русия, която "е развила силен имунитет към подобни ограничения". Тя обаче добави, че те изпращат контрапродуктивен сигнал, включително по отношение на украинското споразумение.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 24 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 между другото

    42 17 Отговор
    Толкова се е ,,подобрила ,, ситуацията в укрията , че с всеки изминал ден се смалява и смалява ....Солдатите - също !

    Коментиран от #4

    05:30 28.10.2025

  • 2 Гончар Романенко

    34 17 Отговор
    Червиви и в червата са англичанугите!

    05:33 28.10.2025

  • 3 Ама нали

    19 14 Отговор
    са от 21 ноември ?

    05:34 28.10.2025

  • 4 Долен

    16 6 Отговор

    До коментар #1 от "между другото":

    лъжець

    05:35 28.10.2025

  • 5 Само питам

    35 16 Отговор
    Как точно се е подобрила ситуацията за Украйна ??

    Коментиран от #7, #11, #13

    05:35 28.10.2025

  • 6 Шопо

    32 3 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    05:37 28.10.2025

  • 7 онзи

    28 4 Отговор

    До коментар #5 от "Само питам":

    Никак , разбира се ! Няма шанс да се подобри , а и по-зле ще става !

    05:37 28.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 село мое ,

    19 3 Отговор

    До коментар #8 от "Реалност":

    Наблягай на храната , писането не е за теб !

    05:44 28.10.2025

  • 10 дебела кратуна

    25 4 Отговор
    Да иде да го каже това на милионите сираци и вдовици, чиито близки са насилствено натоварени в бусовете, за да бъдат хвърлени като пушечно месо на фронта. Английските дегенарати, слуги на хората с къдравите баки...

    05:45 28.10.2025

  • 11 Кого питаш?

    4 17 Отговор

    До коментар #5 от "Само питам":

    Копейките заблудени ли?

    Коментиран от #12

    05:47 28.10.2025

  • 12 ха-ха

    12 2 Отговор

    До коментар #11 от "Кого питаш?":

    Като си много умен , ти му отговори , да се посмеем малко !

    05:51 28.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ахахахах

    12 2 Отговор
    Видя се МНОГОКРАТНО посоката, в която се движат хладилните камиони с трупове. Видя се и съотношението. По данни (включително и от координационния щаб на Украйна) за последно състоялите се размени на убити войници:

    18 април, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 41 свои
    6 май, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 34 свои
    11 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1212 тела, получават 27 свои
    16 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1245 тела, получават 51 свои
    19 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците още 3000 тела! Не получават свои!
    17 юли, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 19 свои

    и т.н.

    Видя се и кой не иска да приема труповете на войниците си за да не изплаща компенсации на семействата на загиналите. Мдааа... направо ги "попиляхте" тия руснаци.

    05:57 28.10.2025

  • 15 Артилерист

    13 1 Отговор
    Тоз е в пълен синхрон с клоуна Зеленски. И как точно украинското положение се е подобрило, като почти цялата им енергийна система е срината от руските ракети, бомби и дронове?

    06:00 28.10.2025

  • 16 Гогата

    8 1 Отговор
    Ето го и този смешник няма няма и избълва некоя глупост

    06:02 28.10.2025

  • 17 добро утро

    10 1 Отговор
    Така се подобрява ситуацията, че украинската армия е обкръжена на няколко места. В Покровск са под обсада 10000 военнослужещи и Сиркси не ги пуска да се изтеглят. Скоро ще паднат Покровс и Купянск. Руската армия напредва в Харков. На следващите преговори регионите които ще искат няма да са 4 а поне 5 или 6. Зеленски и Сирски са изпратили цялата им армия на жертвоприношение.

    06:03 28.10.2025

  • 18 Ами

    10 1 Отговор
    Разбира се,подобри се колкото след като Джонсън им каза на Украйна да отхвърлят споразуменията в Истанбул ,та да се потвърждават пак думите на Бисмарк за първите предложения на руснаците:))))И не гледайте границите от Минските споразумения и сегашните,че подобренията са умопомрачаващи:)))

    06:04 28.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Рублевка

    10 0 Отговор
    Колко ще струва дизела, като затворят Лукойл? А бензина? Какво ще правят хилядите безработни? Бургас умрЕ. Слава Украине???👿Честито на печелившите!

    06:05 28.10.2025

  • 21 мъка

    7 1 Отговор
    Ръководителят на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) Буданов:

    "Не е необходимо украинците да знаят истината за войната - хората ще я научат по-късно, с течение на времето, сега това е излишно. Не всяко съзнание е приспособено да възприема жестоката истина."

    06:06 28.10.2025

  • 22 Сандо

    7 1 Отговор
    Ако под подобрение тоя престъпник разбира наближаването на края на укронацисткия режим,а с това и спасяването на остатъците от измисления от запада украински народ - да,той е напълно прав.Макар,че на всички ни е ясно,че англосакса пледира за съвсем различни неща.

    06:08 28.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Според медийни публикации

    5 0 Отговор
    санкциите към руските енергийни компании влизат в сила на 21- ви ноември тази година, така че ….

    06:12 28.10.2025

  • 25 Ха-ха-ха

    7 0 Отговор
    Кого лъжат? Украинците ли ? За да продължават да умират за интересите на англосаксонците ли?

    06:14 28.10.2025

  • 26 батСали

    6 0 Отговор
    - "до тук, добре..." казал оня дето не му се отворил парашута!
    Същото нещо казва сега Стармър на Зеленски.

    06:19 28.10.2025

  • 27 Ситуацията

    5 0 Отговор
    Така се подобри, че лицемерите от сащ и Запада унищожиха проксито си укра. 2 млн не и бандера, 20 млн невъзвращенци, унищожена икономика, разчитаща само на подаяния.
    Берлински вестник: официално 290 хиляди укра да дезартрали, неофициално много повече...

    06:19 28.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ний ша Ва упрайм

    2 0 Отговор
    хахахахаахаха повдига духа на стадото хахахахаха

    06:28 28.10.2025

  • 30 мдаа

    2 0 Отговор
    Колко е добра ситуацията в Украйна зависи от количеството на поетия бял прах. Киър редовно приема количество, което му позволява всеки ден да побеждава Русия

    06:33 28.10.2025

  • 31 Факт

    0 0 Отговор
    Виждаме!

    06:36 28.10.2025

  • 32 ГАД , ЛИЦЕМЕРНА , ЦИНИЧНА ОТВРАТ!

    1 0 Отговор
    СВЕКИ ДЕН ,С ВСЯКО ИСКАЗВАНЕ ДОКАЗВАТ ВСЕ ПО-ОЧЕВАДНО ,КАК ЯКО ГИ ТРЕСЕ КРЕТЕНИЗМА . Е ТОВА АКО НЕ Е БОЛЕСТНО СЪСТОЯНИЕ , КАЖЕТЕ КАКВО Е ??? ЧЕ ТЕ САНКЦИИТЕ ВСЕ ОЩЕ НЕ СА ВЛЕЗЛИ В СИЛА , А СИТУАЦИЯ ВЕЧЕ СЕ БИЛА ПОДОБРИЛА ,ЗАБЕЛЕЖЕТЕ , СЛЕД САНКЦИИТЕ!!????? ХА,ХА,ХА , АЛООО!
    ТОТАЛНО ,ИЗПЕРКАЛИ ОТКАЧАЛКИ !!! И ТОЯ ЛИ СМЪРКА БЕЛО???
    КАКВИ ХОРА УПРАВЛЯВАТ ДЪРЖАВИ , А?????
    НЯМАШЕ ДА ГИ ПОЗНАВАМЕ ТАКА ДЕТАЙЛНО ,АКО ТАЗИ ВОЙНА НЕ БЕШЕ СЕ СЛУЧИЛА !! ЧЕСТНО ИМАХМЕ СЪВСЕМ ДРУГО МНЕНИЕ И ЗА ТОЯ, И ЗА ЕВРОДЪРВЕНЯЦИТЕ!! НЕУПИСУЕА ПРОСТОТИЯ , БЛИКАЩА ОТ ЛИЦЕМЕРИЕ , ФАЛШ , ПОДЛОСТ , ЦИНИЗЪМ !! УЖАС??!!

    06:37 28.10.2025

