Унгария ще блокира новия пакет от енергийни санкции на ЕС срещу Русия и плана за пълен отказ от руския петрол и газ

28 Октомври, 2025 06:20, обновена 28 Октомври, 2025 06:31

Външният министър Сиярто потвърди, че страната му и Словакия няма да могат да функционират без руски енергийни ресурси

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Унгария ще блокира нов пакет от енергийни санкции на ЕС срещу Русия и плана на Европейската комисия за пълно спиране на руския петрол и газ до 2028 г. Това обяви унгарският външен министър Петер Сиярто, чиято реч беше излъчена на уебсайта на законодателния орган.

Външният министър остро критикува настоящите ограничения, заявявайки, че те не са постигнали целите си и не са сложили край на конфликта в Украйна. Той отбеляза, че лидерите на ЕС не възнамеряват да се откажат от разрушителната си политика.

„Те искат да подкопаят не само икономиката, но и сигурността на европейските енергийни доставки. Ще се борим докрай и ще използваме всички съществуващи политически и правни инструменти, за да гарантираме сигурността на енергийните доставки на Унгария“, подчерта министърът.

Сиярто потвърди, че Унгария и Словакия няма да могат да функционират без руски енергийни ресурси, които остават основата за надеждни енергийни доставки в региона. Той отбеляза също, че предложеният отказ на Брюксел да приема петрол и газ от Русия няма да окаже влияние върху политиката на Москва, но ще създаде огромни рискове за страните от Централна Европа.

На 27 октомври унгарският премиер Виктор Орбан подчерта, че нежеланието на Европа да започне диалог с Русия е катастрофална грешка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ний ша Ва упрайм

    0 3 Отговор
    хахахаха както върви ще одим командировки у маджарско да топлим маджарките в студените зимни дни нема има бензин газ трудно ма ша са справим на почивки хахахаха

    06:31 28.10.2025

  • 2 Артилерист

    1 0 Отговор
    И други държави изпитват остри енергийни нужди, след като Урсула и компания забраниха сътрудничеството с Русия. Но ръководствата им са периферна прислуга на началниците от ЕС. Теглят заеми, дават луди пари за енергия и надуват пропагандата да будалка народонаселението колко е хубаво при демокрацията и свободата...

    06:41 28.10.2025

