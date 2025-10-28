Новини
ISW: Кремъл засилва натиска върху САЩ за решения, изгодни на Русия
  Тема: Украйна

ISW: Кремъл засилва натиска върху САЩ за решения, изгодни на Русия

28 Октомври, 2025 07:17, обновена 28 Октомври, 2025 07:22 1 555 15

Москва обвинява Вашингтон за липсата на напредък в преговорите и използва ядрени демонстрации като инструмент за натиск

ISW: Кремъл засилва натиска върху САЩ за решения, изгодни на Русия - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова

Кремъл увеличава усилията си да принуди Съединените щати да предприемат стъпки относно войната в Украйна, които да бъдат в полза на Русия. Част от стратегията включва обвинения към Вашингтон за провала на Москва да участва смислено в мирни преговори. Това се посочва в анализ на Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Руски представители засилват посланията си, насочени към администрацията на Доналд Тръмп, като целят тя да прекрати подкрепата за Украйна.

Руският външен министър Сергей Лавров в обширно интервю за унгарския канал Ultrahang, публикувано на 26 октомври, заяви, че Кремъл е готов да сътрудничи със САЩ за прекратяване на войната въз основа на предишни дискусии преди двустранната среща в Аляска през август 2025 г. В същото време той обвини администрацията на Тръмп, че се е оттеглила от преговорите.

Лавров твърди, че президентът Владимир Путин остава отворен за среща с Тръмп, но че Москва ще изчака инициативата да дойде от американска страна. По този начин министърът се опитва да прехвърли вината за липсата на напредък, представяйки Русия като страна, готова на компромис, и обвинявайки Вашингтон, че блокира мирния процес.

Освен това Лавров за пореден път отправи критики към европейските държави, обвинявайки ги, че възпрепятстват мира чрез натиск върху администрацията на Тръмп. Той повтори исканията на Кремъл Украйна да не се присъединява към НАТО и намекна, че Киев използва мирните преговори, за да печели време преди Русия да завземе нови територии.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че в отношенията между САЩ и Русия се наблюдават „плахи усилия“ за подобрение, но няма конкретен напредък. Руски официални лица, сред които и Алексей Чепа, първи заместник-председател на Комисията по международни отношения в Държавната дума, подчертаха, че натискът от страна на Украйна кара Вашингтон да променя позицията си по войната.

Ядрени демонстрации и завоалирани заплахи

Русия продължава с усилията си в областта на ядреното въоръжаване след отхвърлянето от Тръмп на руското изпитание на ракетата „Буревестник“. На 27 октомври Тръмп заяви, че Путин трябва да сложи край на войната, вместо да тества ракета с ядрен двигател, напомняйки, че САЩ разполагат с ядрена подводница близо до Русия, която „не е нужно да изминава 8000 мили“.

В отговор Песков отбеляза, че изпитанието не би трябвало да натоварва двустранните отношения, тъй като те вече са „на минимално ниво“.

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев поздрави „приятелите на Русия“ за успешното изпитание на „Буревестник“ в профила си в платформата X, използвайки тона на заплаха към противниците на Москва.

Кремълските служители отправиха фини предупреждения, че ракетите могат да достигнат „до всяка точка в Северна Америка“, ако САЩ доставят на Украйна ракети „Томахоук“. Председателят на комисията по отбрана в Държавната дума Андрей Картаполов заяви, че „ще бъде твърде късно“, когато Европа „осъзнае“ потенциала на „Буревестник“.

Тези демонстрации и прикрити ядрени заплахи са част от по-широката кампания на Кремъл да принуди САЩ към отстъпки по въпроса за Украйна. Подобни опити бяха направени и през ноември 2024 г. след теста на балистичната ракета „Орешник“, но те не постигнаха желания ефект.

Ситуацията на фронта около Покровск

Сраженията около Покровск остават динамични. Геолокирани видеозаписи от 27 октомври показват, че руските сили са напреднали в западната част на града.

Украински източници съобщават за пропускливи линии на фронта и за използване на инфилтрационни мисии от страна на Русия. Командир на украински взвод в района посочи, че около 200 руски войници се намират в Покровск, където се водят престрелки.

Хибридни действия от беларуското въздушно пространство

В същия период балони, идващи от Беларус, нарушиха въздушното пространство на Литва, което доведе до временно спиране на операциите на летище Вилнюс в нощта на 26 срещу 27 октомври.

Премиерът Инга Ругинене потвърди, че това е третият пореден ден и четвъртият случай за седмицата, в който балони, идващи от беларуското въздушно пространство, принуждават литовските власти да спрат полетите.

Министърът на вътрешните работи Владислав Кондратович заяви, че границата с Беларус ще остане затворена за неопределено време, макар че мярката няма да засегне гражданите на Литва, ЕС и дипломатите.

Ругинене подчерта, че литовските сили ще предприемат всички необходими действия за неутрализиране на тези балони, за да „изпратят сигнал до Беларус, че Литва няма да толерира хибридни атаки“.

„Фаза нула“: руска стратегия за психологическа подготовка

Според ISW, Русия все по-активно участва в тайни и открити атаки срещу Европа. Продължаващите нарушения на въздушното пространство и други неконвенционални действия се разглеждат като част от т.нар. „Фаза нула“ – етап на информационна и психологическа подготовка за евентуален бъдещ конфликт между НАТО и Русия.

Институтът отбелязва, че Беларус действа като фактически съюзник на Москва във войната в Украйна, а неговите действия във въздушното пространство на НАТО следват същата стратегическа линия в рамките на „Фаза нула“.


Русия
