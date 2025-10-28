Новини
Комисия на ООН: Руските атаки срещу цивилни в Украйна са престъпления срещу човечеството
  Тема: Украйна

Комисия на ООН: Руските атаки срещу цивилни в Украйна са престъпления срещу човечеството

28 Октомври, 2025 10:57, обновена 28 Октомври, 2025 10:59 815 66

Доклад на комисията по разследване на събитията в Украйна квалифицира действията като престъпления срещу човечеството

Комисия на ООН: Руските атаки срещу цивилни в Украйна са престъпления срещу човечеството - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Руските въоръжени сили системно извършват атаки срещу цивилни цели в Украйна, което според нов доклад на Комисията на ООН представлява престъпления срещу човечеството. Документът бе представен пред Третия комитет на Генералната асамблея на ООН, който разглежда социални, хуманитарни и културни въпроси, и е цитиран от Би Би Си, предава News.bg.

Според доклада руските дронове редовно атакуват украински мирни жители, като ударите водят до смърт, наранявания и сериозни разрушения. Комисията отбелязва, че тези нападения са систематични и координирани, като цел на атаките са не само цивилни хора и жилищни сгради, но и пунктове за разпределение на хуманитарна помощ, както и екипи на спешна помощ и противопожарни служби, които по международното хуманитарно право се ползват със специална защита.

Докладът заключава, че действията на руските военни включват убийства, насилствено преместване на населението, депортации и прехвърляне на цивилни лица от окупираните територии. Част от тези хора, според свидетелства, са били подлагани на изтезания и нечовешко отношение, нарушавайки основни човешки права.

Заключенията се базират на анализ на около 500 видеозаписа, документиращи предполагаеми престъпления, от които 247 са проверени на място за достоверност, както и на 226 интервюта с украински граждани - очевидци и жертви.

Комисията е разгледала и твърденията на Русия за атаки на украински дронове срещу цивилни обекти в окупираните от Москва райони, но не е успяла да направи заключения поради липса на достъп, съображения за безопасност и отсъствие на отговор от руските власти.

Докладът ще бъде обсъден на следващо заседание на Генералната асамблея, като експерти подчертават, че това е поредното официално потвърждение на международно равнище, че руските военни действия нарушават Женевските конвенции и могат да бъдат квалифицирани като престъпления срещу човечеството.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    52 5 Отговор
    Евтини упорки за балъци, ама и те не останаха.

    11:00 28.10.2025

  • 2 Българин

    6 56 Отговор
    Русия нападна Украйна, уби 2 млн украинци на тяхна земя, защото те посмели да не се подчинят на руските условия!

    Коментиран от #9, #12, #15, #22, #65

    11:02 28.10.2025

  • 3 Биби

    42 3 Отговор
    Какви измислици.

    11:02 28.10.2025

  • 4 Туй за

    52 2 Отговор
    палестинците ли се отнася?

    11:03 28.10.2025

  • 5 ХАХА

    52 3 Отговор
    А Украинските атаки срещу Руски Цивилни...??? А помнят ли Търговския център ??? ООН ?....оооо ...нене стига ......ЗАКРИВАЙ !!!

    11:04 28.10.2025

  • 6 А, украинските

    39 3 Отговор
    атаки срещу цивилни, какви са???

    11:07 28.10.2025

  • 7 льольо

    31 3 Отговор
    а, украинските?

    11:09 28.10.2025

  • 8 Абе

    34 2 Отговор
    ООН тата? Ко става в ивицата Газа? Цветя и рози?

    11:10 28.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Емил Стефанов

    34 2 Отговор
    В Палестина не е проблем.Ционистките и натовските бомби носят демокрация и просперитет.

    11:12 28.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 az СВО Победа 80

    22 2 Отговор
    Накратко:

    1. Партията на войната търпи поражение на бойната линия от руснаците и с нищо не може да промени ситуацията в своя полза.

    2. Като единствен ход за нея остават активните действия на пропагандния фронт.

    11:15 28.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Точно така

    18 2 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Както ти сам каза…2 милиона укри гушнаха букета. Американската свирка на която заиграха им донесе свобода в отвъдното.

    11:15 28.10.2025

  • 16 Георги

    24 3 Отговор
    само Израел може да атакува цивилни! Разбрахте ли ?!

    Коментиран от #30

    11:15 28.10.2025

  • 17 Това важи и за нашите еничари!

    9 2 Отговор
    Лице, което работи против България, като извършва деяния, насочени към държавна измяна, предателство, шпионаж или други престъпления против Републиката, се наказва по Наказателния кодекс на Република България.

    Ето основните наказания според различните престъпления, описани в Наказателния кодекс:

    Държавна измяна (чл. 95 НК): Това включва участие в опит за преврат, бунт или въоръжено въстание с цел събаряне или отслабване на властта. Наказанието е лишаване от свобода от 10 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

    Предателство (чл. 98 НК): Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към враждебно действие срещу България, или подпомага такива действия, се наказва с лишаване от свобода от 5 до 15 години.

    Бягство и незавръщане в страната с предателска цел (чл. 101 НК): Български гражданин, който напусне страната или отказва да се върне, за да служи във вреда на Републиката, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години; ако е военнослужещ - от 5 до 15 години.

    Шпионаж и поставяне в услуга на чужда държава (чл. 105 НК): Наказание лишаване от свобода от 5 до 15 години.

    Военно улесняване на неприятел (чл. 102 НК): Предизвикване на бунт или неподчинение в армията или разстройство на подготовка със същата цел, наказва се с лишаване от свобода от 5 до 15 години, а при тежки последици - 10 до 20 години или доживотен затвор.

    Коментиран от #26, #28

    11:16 28.10.2025

  • 18 Възрожденец

    1 10 Отговор

    До коментар #14 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Безспорен факт. Но надничарите на пияната ни пробутват стари филми

    11:16 28.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ха ха ха ха

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Леко да не пръснеш жлъчката от злоба ха ха ха

    11:17 28.10.2025

  • 21 Дедо ви...

    17 0 Отговор
    Т.п.те бандери сами се шамарят. Атаките срещу Белгородския язовир заплашват да наводни позициите на украинските въоръжени сили близо до Вовчанск. Около четири хиляди военнослужещи от украинските въоръжени сили са изложени на риск от наводнение в резултат на атаките срещу язовирната стена . Според Telegram канала Mash, водата може да достигне Вовчанск където отбранителните линии на 57-ма и 58-ма бригади на противника биха били отнесени. В този сценарий бойците няма да могат да удържат града. Няма пречки за Руското настъпление в Харковска област.

    Коментиран от #27

    11:17 28.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Смешник

    20 1 Отговор
    А украинските срещу цивилното население в Донбас какви са?

    11:18 28.10.2025

  • 24 АМАH OT ИДИOTИ

    18 3 Отговор
    ТОВА СА ПРЕТОПЛЕНИ ТЕ ОПОРКИ НА КОАЛИЦИЯТА НА ЖАЛКИТЕ
    🤣
    НА ВСЕКИ Е ЯСНО ЧЕ ТОВА СА КОСВЕНИ ЖЕРТВИ.
    АКО РУСНАЦИТЕ ВОДЕХА ТОТАЛНА ВОЙНА,
    ОТ ТАКА НАРЕЧЕНАТА УКРАЙНА ЩЕШЕ ДА ОСТАНЕ САМО ПЕПЕЛ
    🤣😝😆

    Коментиран от #31, #35

    11:18 28.10.2025

  • 25 Дориана

    17 0 Отговор
    ООН вече трябва да бъде закрита , защото се превърна във вредна организация , която под прикритието уж за човешките права налага вредни санкции и догми , които помагат на терористи и държави, които на тях им са угодни. Какво ще стане с човешките права, ако ислямисти срещу които се бореха Израел нападнат ООН ? Къде са човешките права на руския народ когато Украйна изпраща дронове срещу Москва . Тогава потриват ръце и се радват., точно за това трябва да бъдат закрити.

    11:19 28.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 А-ао- Дедовия

    0 9 Отговор

    До коментар #21 от "Дедо ви...":

    Дедо ви...
    Т.п.те бандери сами се шамарят.
    -;-
    а Путлеристите какво си направиха!

    11:19 28.10.2025

  • 28 Тц тц тц тц

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Това важи и за нашите еничари!":

    Изплиска легена още от сутринта. Лоша работа ха ха

    11:20 28.10.2025

  • 29 Я пък тоя

    9 1 Отговор
    "500 видеозаписа, документиращи предполагаеми престъпления,"
    Предполагаеми.
    Тръмп ми дължи 1 милион долара по предполагаема нанесена щета.
    Смешници!
    В същото време не е направила заключения за твърденията на Москва.
    За Москва правилното за предполагаеми престъпления не важи.
    Жалка работа!

    Коментиран от #33

    11:21 28.10.2025

  • 30 О-о-о-

    0 11 Отговор

    До коментар #16 от "Георги":

    а само Рашмахта може да се отбранява вече 1300 дни от нападателите бандери.

    Докъде ще стигне демагогията на Путлеристите?

    11:21 28.10.2025

  • 31 Хехехехее

    5 2 Отговор

    До коментар #24 от "АМАH OT ИДИOTИ":

    Цел свет ги виде у Афганистан, Сирия,Ирак, Югославия, Либия,Чечня и т.н!!
    Пи Дорите на фюрера педофил са абсолютен смех

    11:22 28.10.2025

  • 32 Веса

    8 0 Отговор
    ..."действията на украинските военни включват убийства, насилствено преместване на населението, депортации и прехвърляне на цивилни лица от окупираните територии. "ООН е ненужна организация ,марионетка на войнолюбците .

    Коментиран от #38

    11:22 28.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 И защо ми триете коментарите

    0 7 Отговор
    като как ще стане спасяването на Путлеризъма с изтриването на коментарите?
    Ъ!

    11:24 28.10.2025

  • 35 Браво на Пропутлеристите

    3 6 Отговор

    До коментар #24 от "АМАH OT ИДИOTИ":

    Значи жертвите били индиректни!

    Егати проздите маркс-ленинисти!

    11:26 28.10.2025

  • 36 пешо

    8 1 Отговор
    украинските срещу цивилни са хуманитарни

    Коментиран от #41, #42

    11:26 28.10.2025

  • 37 Хе!

    6 2 Отговор
    Съгласен съм с ООН! Вместо да изтръскат Брюксел, Хага и централата на ООН, те се занимават със Зеленски! Сега поне имат Буревестник, който може да остане 15 денонощия в орбита и да носи 135 отделни заряда! Пускай им по един, Хага ще се разхвърчи! Като се отръскат от пепелта, ще започнат да благодарят и да казват колко славна е Русия, колко велик и добър човек е Владимирович!

    11:26 28.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 не си губете времето

    0 6 Отговор
    там където има триене на комеунтарите, е само за опазване на усраните путлеристи!

    11:28 28.10.2025

  • 40 Някой

    6 0 Отговор
    Колко военни престъпления са документирани за хората на Зеленски? Например за ударен язовир.
    Отделно такива кадри са сигурно от зони на фронта и там отдавна не трябва да има нормални хора.

    11:29 28.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Гадно

    0 7 Отговор

    До коментар #36 от "пешо":

    Вече свикнахме с мисълта че на 24.02.2022 година сутринта в 6 ч Бандерите нападнаха над мирно спящите руSSнаZZита!

    Коментиран от #50

    11:30 28.10.2025

  • 43 Хахахаха

    5 1 Отговор
    А жертвите от некачественото украинско ПВО не са престапление,а това са 90% от жертвите сред мирното население.

    Коментиран от #46

    11:31 28.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Фю рера пе до фил е масов убиец

    1 7 Отговор
    2 МИЛИОНА блатни монголяци Чернозем! 2 МИЛИОНА москалчета имигрираха бягайки от Мобилизация!
    8 МИЛИОНА жени,старци и деца напуснаха Украйна,бягайки от Фашистките ракети и москалски мародери;!
    Десетки селища и градове са тотално изтрити от ЗЕМЯТА!
    Ху ЙЛО е доказан фашист и ху ЕСОС!

    Коментиран от #48

    11:31 28.10.2025

  • 46 О-о-о-

    0 5 Отговор

    До коментар #43 от "Хахахаха":

    Хахахаха
    00ОТГОВОР
    А жертвите от некачественото украинско ПВО
    -;-
    Значи некачественото бандеровско ПВО пвавело жертвите сред цивилните.....


    Колко още може да изпъкнат тъпите пропутлеристи??????????

    11:33 28.10.2025

  • 47 Тази т.нар. комисия

    11 0 Отговор
    Защо не отиде в Курска област да види украинците по точно бандерите какво са правили там с цивилните хора.

    11:33 28.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Войната е от 2013 година

    11 1 Отговор

    До коментар #42 от "Гадно":

    Тя започна като гражданска война тогава. Само че правителството на украйна започна да обстрелва ДЛРепублики като чужда страна дори с авиация. Къде го има това. Справка мадоната от Горловка !

    Коментиран от #55

    11:37 28.10.2025

  • 51 Кого баламисваш Е - Балник

    3 6 Отговор

    До коментар #41 от "Тъпак":

    Украйна попиля военните бази, заводи, нефтобази,стратегическата авиация, летища и пристанища на ПЕ деРасия и ХОМИК МОГУЧАЯ!
    Напълно забули Черноморският флот на мякащите монголья!
    Хехехехее
    Нито една цивилна сграда.
    Факт

    Коментиран от #60

    11:37 28.10.2025

  • 52 Бай онзи

    3 0 Отговор
    А откъм отсрещната страна.......тишинааааааааа!

    11:38 28.10.2025

  • 53 Гадно

    0 9 Отговор
    добре че русофилите и червените ни шебеци са не повече от 5-6% от ЕЛЕКТОРАТА!

    Другите: деца и старци, са далеч от разбирането какво става с маркс -ленинизъма!
    а маркс-ленинизъма умря- независимо напъна на Фюрера да преподредел Светот.
    А 11-та икономика на Светот си е къшмвер и Афганистан-2 ще покаже РуZZкия КЪШМЕР!

    Коментиран от #57, #59

    11:39 28.10.2025

  • 54 604

    3 0 Отговор
    Тиа оу оу неее никой не ги бръсне ...мъ те съ пънът да захлебят!

    11:41 28.10.2025

  • 55 Имаше потресаващи кадри тогава

    13 0 Отговор

    До коментар #50 от "Войната е от 2013 година":

    Но може би са изтрити сега само че местното население на Донбас беше в беда и Порошенко любимеца на една телевизия беше казал че техните тоест донбаските деца ще бъдат по мазетата докато децата в останалата част на украйна ще ходят на училище. Това беше и е жесток цинизъм.

    11:42 28.10.2025

  • 56 ,???

    5 0 Отговор
    А израелските срещу Газа?

    11:42 28.10.2025

  • 57 Добре че цветнокожите индианци

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Гадно":

    Са много по малко от останалите хора и те им разрешават да дращят глупости по форумите.

    11:46 28.10.2025

  • 58 стоян георгиев-π4оka

    6 0 Отговор
    А масовите укроатаки умишлено извършени срещу цивилни цели ,какво са ,явно са пример за подражание ?

    11:46 28.10.2025

  • 59 604

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Гадно":

    От тъз чотуръ твойтъ даже бръмбарите съ избегъли...кви Ленинизми...кви 5%...ае играй си с вибраторъ и не съ занимавай с неща дет не само не разбираш ми дори не усмисляш..що тая дейност ти и спънътъ ...без бръмбариту...

    11:48 28.10.2025

  • 60 Хасан Хаспела

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Кого баламисваш Е - Балник":

    М@й катти ,мушм8ло ,за 2-3лева е готова .

    11:49 28.10.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Орка Антифризовна

    0 0 Отговор
    От всякъде ше пъдят наши орками,гърбят ни и плюват на всегда!

    12:15 28.10.2025

  • 63 Помъчен блатин ашлак

    0 1 Отговор
    Просията мина ли вече Берлината бря?!

    12:18 28.10.2025

  • 64 Ами така е...

    1 0 Отговор
    Юрогейските и натювските джепанета дадени на х0х0лите пускат само цветя, рози и саламчета.... льоши са само тия на рашките!!!

    12:22 28.10.2025

  • 65 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    СКОРО И ТЕБ ЩЕ УБИЯТ ЗА ПИСАНЕ НА ЛЪЖИ ...КОГАТО РУСИЯ ПРЕДЛАГАШЕ МИР МЕРКЕЛ И МАКРОН СЕ КЕФЕХА ЧЕ СА НАДХИТРИЛИ И ИЗЛЪГАЛИ РУСНАЦИТЕ ..И БЪЛГАРСКИТЕ МУТРОФАШИСТИ ИМ ПРИГЛАСЯХА

    12:22 28.10.2025

  • 66 батСали

    0 0 Отговор
    а украинските срещу донецк какво са?

    12:24 28.10.2025

Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания