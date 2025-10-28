Комисия на ООН: Руските атаки срещу цивилни в Украйна са престъпления срещу човечеството

Руските въоръжени сили системно извършват атаки срещу цивилни цели в Украйна, което според нов доклад на Комисията на ООН представлява престъпления срещу човечеството. Документът бе представен пред Третия комитет на Генералната асамблея на ООН, който разглежда социални, хуманитарни и културни въпроси, и е цитиран от Би Би Си, предава News.bg.
Според доклада руските дронове редовно атакуват украински мирни жители, като ударите водят до смърт, наранявания и сериозни разрушения. Комисията отбелязва, че тези нападения са систематични и координирани, като цел на атаките са не само цивилни хора и жилищни сгради, но и пунктове за разпределение на хуманитарна помощ, както и екипи на спешна помощ и противопожарни служби, които по международното хуманитарно право се ползват със специална защита.
Докладът заключава, че действията на руските военни включват убийства, насилствено преместване на населението, депортации и прехвърляне на цивилни лица от окупираните територии. Част от тези хора, според свидетелства, са били подлагани на изтезания и нечовешко отношение, нарушавайки основни човешки права.
Заключенията се базират на анализ на около 500 видеозаписа, документиращи предполагаеми престъпления, от които 247 са проверени на място за достоверност, както и на 226 интервюта с украински граждани - очевидци и жертви.
Комисията е разгледала и твърденията на Русия за атаки на украински дронове срещу цивилни обекти в окупираните от Москва райони, но не е успяла да направи заключения поради липса на достъп, съображения за безопасност и отсъствие на отговор от руските власти.
Докладът ще бъде обсъден на следващо заседание на Генералната асамблея, като експерти подчертават, че това е поредното официално потвърждение на международно равнище, че руските военни действия нарушават Женевските конвенции и могат да бъдат квалифицирани като престъпления срещу човечеството.
