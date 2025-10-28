Новини
Зеленски: Повечето удари в Русия се извършват с украинско оръжие
  Тема: Украйна

Зеленски: Повечето удари в Русия се извършват с украинско оръжие

28 Октомври, 2025 11:54, обновена 28 Октомври, 2025 11:55 629 14

  • володимир зеленски-
  • русия-
  • украйна-
  • оръжие

Президентът обсъжда доставки на енергийно оборудване с Германия и Италия, докато бойните действия продължават около Покровск

Зеленски: Повечето удари в Русия се извършват с украинско оръжие - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че 90-95% от ударите на страната дълбоко в руска територия се извършват с украински оръжия, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

„Що се отнася до ударите дълбоко в Русия, 90-95% са реализирани с наши собствени оръжия“, посочи Зеленски. Той уточни, че от европейските системи с голям обсег Украйна използва основно „Storm Shadow“, както и ограничен брой ракети SCALP. „Не използваме други европейски оръжия - просто не разполагаме с тях“, допълни президентът.

Зеленски съобщи, че Украйна е готова да води преговори с европейски страни за доставка на допълнително оръжие с голям обсег.

По отношение на фронтовата линия, украинският лидер заяви, че около Покровск в Източна Украйна се водят тежки боеве, като около 200 руски войници са струпани в града. „Веднага щом се появят или нанесат удар от определена локация, ние ги откриваме и ги унищожаваме. Покровск е основната мишена на руснаците“, посочи той, цитиран от Франс прес.

Освен военните въпроси, Зеленски обсъжда с европейски лидери доставки на електрооборудване. Той води преговори с германския канцлер Фридрих Мерц и италианския премиер Джорджа Мелони за закупуване на оборудване за генериране на електричество. „В Германия и Италия има компании, които произвеждат необходимото оборудване. Искам средствата за хуманитарна помощ да бъдат пренасочени към закупуването на това оборудване“, обясни Зеленски.

Президентът допълни, че Мелони е изразила готовност да подкрепи страната, като предложи алтернативата за ползване на газ и ще провери кой вариант е по-бърз. Същевременно председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и Нидерландия също са изразили готовност да окажат помощ по енергийните въпроси. „В момента работим по детайлите“, каза Зеленски.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    3 18 Отговор
    Трябват истински далекобойни ракети, с които да бъдат унищожение всички военни летища и складове в радиус 1000 км от Украйна. Всичко друго са залъгалки.

    Коментиран от #4, #6

    11:57 28.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    14 3 Отговор
    Глупости.

    11:59 28.10.2025

  • 3 Питам:

    15 1 Отговор
    Кой и по какъв начин плаща лудостта на Зеленски и брюкселските психопати?

    12:00 28.10.2025

  • 4 Лопата Орешник

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    Спокойно, тогава ще се включат друг тип оръжия, за които няколко хиляди километра не са проблем!! Не е равна тази борба и всеки умен лидер щеше да пресметне в уравнението и живота на гражданите си! Този се държи така все едно,че има неограничено население и сякаш населението не е фактор!

    12:00 28.10.2025

  • 5 Някой

    15 2 Отговор
    Повечето удари на Русия по Украйна, до към 99,99%, се извършват с руско оръжие. Нелоши резултати - Украйна прилича на дискотека вечерно време. Тука има ток, а там - няма.

    12:01 28.10.2025

  • 6 Някой

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    И кой ще рискува да даде на луд картечница? Нали после шще има ураниеви и плутониеви изотопи и по неговата глава? Като говориш, мислиш ли за последствията?

    Коментиран от #8

    12:02 28.10.2025

  • 7 Урсул

    11 1 Отговор
    Какво ще помага Урсулата? С какви пари? Лични ли или пак ще краде?
    А лъжите на Зелето са явни. В Покровск унищожавали били едни и същи 200 руснака от дни? е

    12:05 28.10.2025

  • 8 Българин

    0 12 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Ако Украйна бъде жертвана като Чехия през 1938 година, ще последва това, което се е случило 1939-та. Така че по-добре сега украинците да имат достатъчно оръжие да се защитят, от колко след година да имаме реална световна война.

    Коментиран от #12

    12:08 28.10.2025

  • 9 Въпрос

    0 7 Отговор
    Абе, снощи нещо светеше над Сахалин, след това гръмна една електроцентрала и тока спря. Какво може да е прелетяло до там?

    Коментиран от #11

    12:11 28.10.2025

  • 10 Емил Стефанов

    7 0 Отговор
    Глупости на таркалета...

    12:13 28.10.2025

  • 11 Розова ракета Фламинго ще да е

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Въпрос":

    била, но не е летяла през Русия а през Европа, Америка, Аляска и Сахалин.
    Сигурно е била и тя с ядрен двигател.

    12:17 28.10.2025

  • 12 Някой

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Реалната световна война ще я имаш и при двата случая. Просто войнствения женски елит на ЕС (и Рюте минава за жена) подготвя война срещу Русия. За сега е само икономическа, но скоро ще прерастне в истинска война, За това Русия няма вина - тя просто се защитава. Няма как да позволи инсталиране на фашистки режим и американски ядрени ракети на границата си. Така би реагирала и САЩ, ако някой сложи ракети и вражески режим на границата ѝ. Справка - кубинската криза през 1963 (може и да бъркам годината).
    Европейсците вече 80 години жадуват за реванш срещу Русия (тогава СССР). И няма да миряста, докато пак не ги поставят на мястото им.

    Коментиран от #14

    12:18 28.10.2025

  • 13 Точен световен лидер Зеленски

    1 1 Отговор
    Излезе статистиката и какво се оказа? Реалността е, че през август 2025 г. Русия контролира по-малко украинска територия, отколкото през август 2022 г.



    Неща, които ги пишем на копейките отдавна, но не могат да разберат! Че август 2022 година рашата имаше повече окупирана територия, от колкото август 2025 година! Ама според копейките, рашите постоянно напредвали!

    12:25 28.10.2025

  • 14 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Някой":

    Русия се защитева, колкото хитлер се е защитавал. Водени от сляп реваншизъм и някакви "законни интереси" тръгват да променят световния ред. Краят е известен, но тъй като много хора са го забравили и дори не искат да повярват, ще тярбва да си го припомнят и инаучат на собствен гръб. Както се казва, единственото на което ни учи историята е, че на нищо не ни учи.

    12:27 28.10.2025

