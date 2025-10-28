Зеленски: Повечето удари в Русия се извършват с украинско оръжие

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че 90-95% от ударите на страната дълбоко в руска територия се извършват с украински оръжия, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

„Що се отнася до ударите дълбоко в Русия, 90-95% са реализирани с наши собствени оръжия“, посочи Зеленски. Той уточни, че от европейските системи с голям обсег Украйна използва основно „Storm Shadow“, както и ограничен брой ракети SCALP. „Не използваме други европейски оръжия - просто не разполагаме с тях“, допълни президентът.

Зеленски съобщи, че Украйна е готова да води преговори с европейски страни за доставка на допълнително оръжие с голям обсег.

По отношение на фронтовата линия, украинският лидер заяви, че около Покровск в Източна Украйна се водят тежки боеве, като около 200 руски войници са струпани в града. „Веднага щом се появят или нанесат удар от определена локация, ние ги откриваме и ги унищожаваме. Покровск е основната мишена на руснаците“, посочи той, цитиран от Франс прес.

Освен военните въпроси, Зеленски обсъжда с европейски лидери доставки на електрооборудване. Той води преговори с германския канцлер Фридрих Мерц и италианския премиер Джорджа Мелони за закупуване на оборудване за генериране на електричество. „В Германия и Италия има компании, които произвеждат необходимото оборудване. Искам средствата за хуманитарна помощ да бъдат пренасочени към закупуването на това оборудване“, обясни Зеленски.

Президентът допълни, че Мелони е изразила готовност да подкрепи страната, като предложи алтернативата за ползване на газ и ще провери кой вариант е по-бърз. Същевременно председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и Нидерландия също са изразили готовност да окажат помощ по енергийните въпроси. „В момента работим по детайлите“, каза Зеленски.