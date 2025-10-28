Зеленски: Повечето удари в Русия се извършват с украинско оръжие

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че 90-95% от ударите на страната дълбоко в руска територия се извършват с украински оръжия, предаде Укринформ, цитирана от БТА.
„Що се отнася до ударите дълбоко в Русия, 90-95% са реализирани с наши собствени оръжия“, посочи Зеленски. Той уточни, че от европейските системи с голям обсег Украйна използва основно „Storm Shadow“, както и ограничен брой ракети SCALP. „Не използваме други европейски оръжия - просто не разполагаме с тях“, допълни президентът.
Зеленски съобщи, че Украйна е готова да води преговори с европейски страни за доставка на допълнително оръжие с голям обсег.
По отношение на фронтовата линия, украинският лидер заяви, че около Покровск в Източна Украйна се водят тежки боеве, като около 200 руски войници са струпани в града. „Веднага щом се появят или нанесат удар от определена локация, ние ги откриваме и ги унищожаваме. Покровск е основната мишена на руснаците“, посочи той, цитиран от Франс прес.
Освен военните въпроси, Зеленски обсъжда с европейски лидери доставки на електрооборудване. Той води преговори с германския канцлер Фридрих Мерц и италианския премиер Джорджа Мелони за закупуване на оборудване за генериране на електричество. „В Германия и Италия има компании, които произвеждат необходимото оборудване. Искам средствата за хуманитарна помощ да бъдат пренасочени към закупуването на това оборудване“, обясни Зеленски.
Президентът допълни, че Мелони е изразила готовност да подкрепи страната, като предложи алтернативата за ползване на газ и ще провери кой вариант е по-бърз. Същевременно председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и Нидерландия също са изразили готовност да окажат помощ по енергийните въпроси. „В момента работим по детайлите“, каза Зеленски.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 койдазнай
Коментиран от #4, #6
11:57 28.10.2025
2 Последния Софиянец
11:59 28.10.2025
3 Питам:
12:00 28.10.2025
4 Лопата Орешник
До коментар #1 от "койдазнай":Спокойно, тогава ще се включат друг тип оръжия, за които няколко хиляди километра не са проблем!! Не е равна тази борба и всеки умен лидер щеше да пресметне в уравнението и живота на гражданите си! Този се държи така все едно,че има неограничено население и сякаш населението не е фактор!
12:00 28.10.2025
5 Някой
12:01 28.10.2025
6 Някой
До коментар #1 от "койдазнай":И кой ще рискува да даде на луд картечница? Нали после шще има ураниеви и плутониеви изотопи и по неговата глава? Като говориш, мислиш ли за последствията?
Коментиран от #8
12:02 28.10.2025
7 Урсул
А лъжите на Зелето са явни. В Покровск унищожавали били едни и същи 200 руснака от дни? е
12:05 28.10.2025
8 Българин
До коментар #6 от "Някой":Ако Украйна бъде жертвана като Чехия през 1938 година, ще последва това, което се е случило 1939-та. Така че по-добре сега украинците да имат достатъчно оръжие да се защитят, от колко след година да имаме реална световна война.
Коментиран от #12
12:08 28.10.2025
9 Въпрос
Коментиран от #11
12:11 28.10.2025
10 Емил Стефанов
12:13 28.10.2025
11 Розова ракета Фламинго ще да е
До коментар #9 от "Въпрос":била, но не е летяла през Русия а през Европа, Америка, Аляска и Сахалин.
Сигурно е била и тя с ядрен двигател.
12:17 28.10.2025
12 Някой
До коментар #8 от "Българин":Реалната световна война ще я имаш и при двата случая. Просто войнствения женски елит на ЕС (и Рюте минава за жена) подготвя война срещу Русия. За сега е само икономическа, но скоро ще прерастне в истинска война, За това Русия няма вина - тя просто се защитава. Няма как да позволи инсталиране на фашистки режим и американски ядрени ракети на границата си. Така би реагирала и САЩ, ако някой сложи ракети и вражески режим на границата ѝ. Справка - кубинската криза през 1963 (може и да бъркам годината).
Европейсците вече 80 години жадуват за реванш срещу Русия (тогава СССР). И няма да миряста, докато пак не ги поставят на мястото им.
Коментиран от #14
12:18 28.10.2025
13 Точен световен лидер Зеленски
Неща, които ги пишем на копейките отдавна, но не могат да разберат! Че август 2022 година рашата имаше повече окупирана територия, от колкото август 2025 година! Ама според копейките, рашите постоянно напредвали!
12:25 28.10.2025
14 Българин
До коментар #12 от "Някой":Русия се защитева, колкото хитлер се е защитавал. Водени от сляп реваншизъм и някакви "законни интереси" тръгват да променят световния ред. Краят е известен, но тъй като много хора са го забравили и дори не искат да повярват, ще тярбва да си го припомнят и инаучат на собствен гръб. Както се казва, единственото на което ни учи историята е, че на нищо не ни учи.
12:27 28.10.2025