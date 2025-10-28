Новини
Ватиканът подкрепи призива на Тръмп към Китай да помогне за прекратяване на войната в Украйна
  Тема: Украйна

Ватиканът подкрепи призива на Тръмп към Китай да помогне за прекратяване на войната в Украйна

28 Октомври, 2025 12:53 623 11

Кардинал Пиетро Паролин подчерта, че мирът изисква общи усилия на международната общност

Ватиканът подкрепи призива на Тръмп към Китай да помогне за прекратяване на войната в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин изрази подкрепа за призива на американския президент Доналд Тръмп към Китай да използва влиянието си върху Русия, за да бъде сложен край на войната в Украйна, съобщи АНСА, предава БТА.

„Смятам, че ще е необходимо сериозното участие на цялата международна общност, за да бъдат направени реални стъпки към мир“, заяви Паролин пред журналисти.

Той допълни, че Китай играе ключова роля в този процес и че „президентът Тръмп в момента се намира в Далечния изток именно с намерението да засегне този въпрос“.


Ватикан
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Pyccкий Карлик

    2 14 Отговор
    Украйна са католици !!!
    Негово Светейшество няма защо да се притеснява - Господ ще разпознае своите ))

    12:55 28.10.2025

  • 2 Това е не е шега

    14 1 Отговор
    А знаете ли защо стола на папата има дупка

    Коментиран от #6, #10

    12:56 28.10.2025

  • 3 Добра идея

    13 3 Отговор
    Нека Китай да помогне с войски на Русия, да победи Зельонски, който съсипа България от санкции!

    12:57 28.10.2025

  • 4 А аз съм против

    18 0 Отговор
    Не са яли достатъчно бой ......трябва им още.
    Колкото по-малко останат толкова по-добре.
    Цяла Европа е пълна с избягали от фронта който трябва да бъдат пратени там за да има мир.

    12:58 28.10.2025

  • 5 Майор Мишев

    15 2 Отговор
    Призива на Тръмп към Китай да прекрати войната ,тези са мноо големи майтапчииии !Ами спрете Старлинк,спрете сателитната информация ,спрете да въоръжавате Осрайна и войната спира до месец .

    13:01 28.10.2025

  • 6 Тити

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Това е не е шега":

    Ами да си πррррр ц kааа папата на воля .

    13:03 28.10.2025

  • 7 Американския Папа

    11 1 Отговор
    Я виж ти как Ватикана започна да се меси в световните дела откакто шефът дойде от Америка, където има повече католици, отколкото в Европа. Тръмп не отива за това в Китай, причината за визитата му е чисто икономическа. Какво ще сложи на масата за да накара Китай да подтикне Русия към мир. Още санкции?

    13:09 28.10.2025

  • 8 Георги

    8 2 Отговор
    Ватиканът? Китай не са католици, със същия успех можеше и индиански шаман да го подкрепи.

    13:11 28.10.2025

  • 9 Без Китай и Индия

    1 9 Отговор
    Маскалия е умрела за 3 дена!

    Коментиран от #11

    13:12 28.10.2025

  • 10 ЛГБТИ

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Това е не е шега":

    Ами за да няма нова папеса Йоана

    13:19 28.10.2025

  • 11 Георги

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Без Китай и Индия":

    ама тя нали вече е умрела ?

    13:21 28.10.2025