Ватиканът подкрепи призива на Тръмп към Китай да помогне за прекратяване на войната в Украйна

Държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин изрази подкрепа за призива на американския президент Доналд Тръмп към Китай да използва влиянието си върху Русия, за да бъде сложен край на войната в Украйна, съобщи АНСА, предава БТА.
„Смятам, че ще е необходимо сериозното участие на цялата международна общност, за да бъдат направени реални стъпки към мир“, заяви Паролин пред журналисти.
Той допълни, че Китай играе ключова роля в този процес и че „президентът Тръмп в момента се намира в Далечния изток именно с намерението да засегне този въпрос“.
1 Pyccкий Карлик
Негово Светейшество няма защо да се притеснява - Господ ще разпознае своите ))
12:55 28.10.2025
2 Това е не е шега
Коментиран от #6, #10
12:56 28.10.2025
3 Добра идея
12:57 28.10.2025
4 А аз съм против
Колкото по-малко останат толкова по-добре.
Цяла Европа е пълна с избягали от фронта който трябва да бъдат пратени там за да има мир.
12:58 28.10.2025
5 Майор Мишев
13:01 28.10.2025
6 Тити
До коментар #2 от "Това е не е шега":Ами да си πррррр ц kааа папата на воля .
13:03 28.10.2025
7 Американския Папа
13:09 28.10.2025
8 Георги
13:11 28.10.2025
9 Без Китай и Индия
Коментиран от #11
13:12 28.10.2025
10 ЛГБТИ
До коментар #2 от "Това е не е шега":Ами за да няма нова папеса Йоана
13:19 28.10.2025
11 Георги
До коментар #9 от "Без Китай и Индия":ама тя нали вече е умрела ?
13:21 28.10.2025