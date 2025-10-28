Ватиканът подкрепи призива на Тръмп към Китай да помогне за прекратяване на войната в Украйна

Държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин изрази подкрепа за призива на американския президент Доналд Тръмп към Китай да използва влиянието си върху Русия, за да бъде сложен край на войната в Украйна, съобщи АНСА, предава БТА.

„Смятам, че ще е необходимо сериозното участие на цялата международна общност, за да бъдат направени реални стъпки към мир“, заяви Паролин пред журналисти.

Той допълни, че Китай играе ключова роля в този процес и че „президентът Тръмп в момента се намира в Далечния изток именно с намерението да засегне този въпрос“.