Кремъл: Чужденците, които се сражават за Украйна, ще бъдат унищожавани
  Тема: Украйна

28 Октомври, 2025 13:39 1 003 36

Москва твърди, че на фронтовата линия се чуват английски и френски езици; НАТО отрича да има войници в Украйна

Кремъл: Чужденците, които се сражават за Украйна, ще бъдат унищожавани - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските въоръжени сили редовно чуват чужди езици на фронтовата линия в Украйна, а Кремъл заяви, че такива бойци ще бъдат „унищожавани“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Москва отдавна твърди, че военен персонал на НАТО присъства на украинска територия и че нейните служби за подслушване са засичали разговори на английски и френски език. Алиансът, воден от Съединените щати, обаче подчертава, че не е разполагал войници в Украйна, въпреки че продължава да предоставя военна и техническа помощ на Киев.

Американски медии припомнят, че разузнавателни служби на САЩ и водещи европейски държави имат значително присъствие в Украйна, но не участват пряко в бойни действия.

„Нашите военни постоянно чуват чужди езици на фронта. Такива чужденци са там – ние ги унищожаваме и ще продължим да си вършим работата“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, коментирайки твърденията, че Франция може да подготвя разполагане на войници в Украйна.

Песков допълни, че Русия не може да оцени възможността за мирни преговори, тъй като Киев ги е прекратил и не отговаря на поставените от Москва въпроси.

Говорителят на Кремъл също така отбеляза, че Москва е забелязала изявленията на американския президент Доналд Тръмп, който призова страните да спрат да купуват руски петрол, но подчерта, че партньорите на Русия сами ще решават дали да продължат да внасят нейни енергийни ресурси.

„Всяка държава е заинтересована да придобива стратегически суровини като енергийни ресурси с най-високо качество и на най-конкурентна цена“, добави Песков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 az СВО Победа 80

    14 14 Отговор
    Париж праща още 2000 френски военни срещу руснаците в бивша Украйна.

    Коментиран от #27

    13:41 28.10.2025

  • 2 Путин

    18 8 Отговор
    Вот Ето правильна!

    Коментиран от #31

    13:41 28.10.2025

  • 3 Я пък тоя

    22 6 Отговор
    НАТО защо зе прави на идиотокретен, и децата знаят че има натовски военни в Украйна, само НАТО не знае.
    А идиотокретен не знам какво е, но е нещо гадно.

    13:44 28.10.2025

  • 4 Сатана Z

    20 5 Отговор
    Наскоро Пентагонът публикува прес съобщение,че двама морски пехотинец а са се удавили по време на риболов край бреговете на Лос Анджелис.А може би край Днепър?

    13:44 28.10.2025

  • 5 Дали БГ да не спаси

    16 2 Отговор
    своите "умнокрасиви" ? Да не допуснем да заминат бадева ! Че много са се засилили да вървят доброволци -)

    13:47 28.10.2025

  • 6 А 18 хиляди жълтура на плондера ким

    7 14 Отговор
    рашки ли са или вече пyтя няма пушечно месо ааааа

    13:48 28.10.2025

  • 7 наште русофоборсуци явно се плашат

    17 7 Отговор
    казаха че ще отидат да сборят Мечока
    ама още се ослушват и си цъкат джафкайки едно и също
    за копейки

    Коментиран от #36

    13:48 28.10.2025

  • 8 !!!?

    9 14 Отговор
    На фрота украинците чуват само лай на азиатски Ку Чи синове...!!!?

    13:49 28.10.2025

  • 9 Дон Корлеоне

    10 8 Отговор
    Ами за руските жертви никой нищо не казва,това е защото Вие от Кремъл смятате руснаците за добитък!

    Коментиран от #23

    13:49 28.10.2025

  • 10 Севернокореец

    3 7 Отговор
    Ъъъ, кво?!?!?

    13:49 28.10.2025

  • 11 Сериозен ей

    3 7 Отговор
    Вий вашите унищожавате кво остана чужденците

    13:50 28.10.2025

  • 12 Трол

    2 5 Отговор
    Че то няма чужденци в Украйна.

    13:51 28.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хахахаха

    6 6 Отговор
    Киев :Чужденците които се сражават за раша, ще биват унищожавани! Заедно с рашистите!

    13:54 28.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Реал Мадрид

    8 8 Отговор
    Русия води агресивна война срещу Украйна като изтласква хора от цял свят на фронта, често без тяхно съгласие. Кубинци, африканци, мигранти от Централна Азия, чеченци – всички са наемници, които отиват да убиват украинци за пари или по принуда. Това е война, в която хиляди чужденци се излагат на смърт за интересите на Путин, докато Русия претендира за „защита на мирни хора“.
    1. Чеченци – до 50 000
    2. Кубинци – до 25 000
    3. Африканци – до 20 000
    4. Севернокорейци – около 12 000
    5. Емигранти от други страни – до 15 000
    5. Сирийци – до 3 000
    6. Виетнамци – до 1 000
    7. Севернокавказци (ингуши, дагестанци и др.) – до 10 000
    8. Таджики и узбеки – до 8 000
    9. Сърби и други балканци – до 2 000
    и др.

    13:55 28.10.2025

  • 18 Оплесков

    4 5 Отговор
    Чужденците, които се сражават за Русия - също !

    13:55 28.10.2025

  • 19 Чисто технически

    3 0 Отговор
    „Нашите военни постоянно чуват чужди езици на фронта."
    А столипинският дали са го чували и колко време ще отнеме утилизацията на един корпус от там?

    13:56 28.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Луд с картечница

    7 1 Отговор
    Само яко т..епане на наемници ,инструктори и всякаква подобна с...ганн ги оправя !

    13:58 28.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Я пък тоя

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Дон Корлеоне":

    Защото пък Зеленски всеки ден дава точна бройка на убити и ранени.
    Това е защото тия от Украйна смятат хората, не и за добитък, а за някаква статистика.

    Коментиран от #34

    14:00 28.10.2025

  • 24 Дон Корлеоне

    4 7 Отговор

    До коментар #20 от "Дон Корлеоне":

    Доста повече миризлива руска сган е загинала!

    Коментиран от #30, #33

    14:00 28.10.2025

  • 25 Шон Пен

    2 6 Отговор
    Разликата е, че ако има чуждестранни доброволци, защитаващи Украйна, те присъстват законно на територията на държавата приемник. Наемниците на Путин обаче са незаконно там- незаконно са пресекли държавната граница и водят терористична война на чужда територия.

    14:01 28.10.2025

  • 26 Дон Корлеоне

    4 3 Отговор
    Палячовската ГомннноУкрайна отново става Новорусия ,а в момента живота на хохохола е на цената на два пробити гумени царвула .

    14:01 28.10.2025

  • 27 Правилно, Песков!

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа 80":

    Чуждите руски войски в Украйна също да бъдат унищожени!

    14:01 28.10.2025

  • 28 Зеленски боклук

    6 1 Отговор
    Свършиха ми парите за наемници и да това квича денонощно.

    14:01 28.10.2025

  • 29 Тити

    1 3 Отговор
    Явно Песков е нямало какво да каже днес и решил е да спомене чужденците

    14:03 28.10.2025

  • 30 пиночет

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Дон Корлеоне":

    Мирише ти ∆πарратта ,па хвания измий най сетне ,стига само маза със стари вестници Демокрация .

    14:03 28.10.2025

  • 31 Лаврентий Берия

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    Так и надо !

    14:04 28.10.2025

  • 32 Ганя Путинофила

    2 3 Отговор
    Маскалите винаги са воювали с ръцете на чужди народи!
    Като почнеш от буряти, якути и чеченци та стигнеш до северокорейци!

    14:05 28.10.2025

  • 33 стоян георгиев

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Дон Корлеоне":

    Как разбра бе, reйzep paznpaн, там ли беше, bokлyk!

    14:05 28.10.2025

  • 34 Дон Корлеоне

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Я пък тоя":

    Вие копейките,ако дойде руснак да ви вземе дома,да ви убие или да изнасили жена ви ,си давате директно задните части,това всеки го знае!

    14:07 28.10.2025

  • 35 ППДБ/ЛГБТ

    3 0 Отговор
    Ние от партията с нашите пробити noдлоги, отиваме в покрайна да обслужваме укробското хазарско войнство, готови сме на всичко.

    14:08 28.10.2025

  • 36 пиночет

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "наште русофоборсуци явно се плашат":

    Мечката е хубаво животно, защо трябва да се отъждествява с миризливите руски смотаняци и палячовци?

    14:09 28.10.2025

Новини по държави:
