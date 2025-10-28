Руските въоръжени сили редовно чуват чужди езици на фронтовата линия в Украйна, а Кремъл заяви, че такива бойци ще бъдат „унищожавани“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Москва отдавна твърди, че военен персонал на НАТО присъства на украинска територия и че нейните служби за подслушване са засичали разговори на английски и френски език. Алиансът, воден от Съединените щати, обаче подчертава, че не е разполагал войници в Украйна, въпреки че продължава да предоставя военна и техническа помощ на Киев.
Американски медии припомнят, че разузнавателни служби на САЩ и водещи европейски държави имат значително присъствие в Украйна, но не участват пряко в бойни действия.
„Нашите военни постоянно чуват чужди езици на фронта. Такива чужденци са там – ние ги унищожаваме и ще продължим да си вършим работата“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, коментирайки твърденията, че Франция може да подготвя разполагане на войници в Украйна.
Песков допълни, че Русия не може да оцени възможността за мирни преговори, тъй като Киев ги е прекратил и не отговаря на поставените от Москва въпроси.
Говорителят на Кремъл също така отбеляза, че Москва е забелязала изявленията на американския президент Доналд Тръмп, който призова страните да спрат да купуват руски петрол, но подчерта, че партньорите на Русия сами ще решават дали да продължат да внасят нейни енергийни ресурси.
„Всяка държава е заинтересована да придобива стратегически суровини като енергийни ресурси с най-високо качество и на най-конкурентна цена“, добави Песков.
17 Реал Мадрид
1. Чеченци – до 50 000
2. Кубинци – до 25 000
3. Африканци – до 20 000
4. Севернокорейци – около 12 000
5. Емигранти от други страни – до 15 000
5. Сирийци – до 3 000
6. Виетнамци – до 1 000
7. Севернокавказци (ингуши, дагестанци и др.) – до 10 000
8. Таджики и узбеки – до 8 000
9. Сърби и други балканци – до 2 000
и др.
13:55 28.10.2025
