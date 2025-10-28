Нидерландският външен министър пристигна в Киев с послание за максимална подкрепа

Министърът на външните работи на Нидерландия, Давид ван Вел, пристигна днес на официално посещение в Киев, съобщава агенция Укринформ, предава БТА.
„Моето послание днес в Киев е, че Украйна може да разчита на нашата максимална подкрепа в борбата с руския агресор“, написа министърът в социалната мрежа X.
Ван Вел подчерта, че Русия продължава „ден след ден да тероризира украинците с ужасяващи атаки“, причинявайки страдания на невинни хора. Той обърна внимание и на предстоящите зимни месеци, когато много украински семейства остават без ток и газ.
На 10 октомври украинският президент Володимир Зеленски се срещна с нидерландския министър на отбраната, Рубен Брекелманс. След срещата бе подписан меморандум за съвместно производство на дронове между Украйна и Нидерландия, припомня Укринформ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оффф
14:45 28.10.2025
2 Дориана
14:48 28.10.2025
3 Я пък тоя
И какво всеки ходи в Киев, някои много пъти, нямат ли си дрога в страните от които са дошли.
Или обичат, зелен, мазен и не мит!?
14:50 28.10.2025
4 Пич
14:51 28.10.2025
5 Подкрепа
14:59 28.10.2025