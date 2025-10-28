Новини
Нидерландският външен министър пристигна в Киев с послание за максимална подкрепа
  Тема: Украйна

Нидерландският външен министър пристигна в Киев с послание за максимална подкрепа

28 Октомври, 2025 14:43 510 5

Давид ван Вел увери Украйна в подкрепата срещу руската агресия преди настъпването на зимата

Нидерландският външен министър пристигна в Киев с послание за максимална подкрепа - 1
Снимкa: БГНЕС
Министърът на външните работи на Нидерландия, Давид ван Вел, пристигна днес на официално посещение в Киев, съобщава агенция Укринформ, предава БТА.

„Моето послание днес в Киев е, че Украйна може да разчита на нашата максимална подкрепа в борбата с руския агресор“, написа министърът в социалната мрежа X.

Ван Вел подчерта, че Русия продължава „ден след ден да тероризира украинците с ужасяващи атаки“, причинявайки страдания на невинни хора. Той обърна внимание и на предстоящите зимни месеци, когато много украински семейства остават без ток и газ.

На 10 октомври украинският президент Володимир Зеленски се срещна с нидерландския министър на отбраната, Рубен Брекелманс. След срещата бе подписан меморандум за съвместно производство на дронове между Украйна и Нидерландия, припомня Укринформ.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 29 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Оффф

    13 0 Отговор
    Аман от лаенето на жеЛАЕЩИТЕ.

    14:45 28.10.2025

  • 2 Дориана

    13 0 Отговор
    Нидерландия е в политически колапс , да не говорим за икономическите последици тръгнали да помагат на Украйна . Това е типичното глупаво и недалновидно поведение на Европейските политици , които толкова са объркани, че вече не знаят какво и защо го правят.

    14:48 28.10.2025

  • 3 Я пък тоя

    10 0 Отговор
    В джоб ли донесе подкрепата!?
    И какво всеки ходи в Киев, някои много пъти, нямат ли си дрога в страните от които са дошли.
    Или обичат, зелен, мазен и не мит!?

    14:50 28.10.2025

  • 4 Пич

    10 0 Отговор
    И кво...?! Нашмъркаха се заедно със Зелю , и започнаха да се репчат !!!

    14:51 28.10.2025

  • 5 Подкрепа

    7 0 Отговор
    Като им гръмнат газохранилищата, рафинериите и електроцентралите подкрепата ще трябва да е много осезателна.

    14:59 28.10.2025

Новини по държави:
