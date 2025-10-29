Ванс: Вярвам, че американските военни ще получат заплати в края на седмицата

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че вярва, че американските военни ще получат заплати в края на седмицата, въпреки че не уточни как администрацията на президента Доналд Тръмп ще се справи със задачата на фона на второто най-дълго частично спиране на дейността на правителството в историята на страната, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.



Борбата за финансиране във Вашингтон се изостри допълнително, след като милиони американци се изправят пред перспективата да загубят помощите си, все повече федерални служители пропускат работна заплата, а постоянните закъснения по летищата осуетяват плановете за пътуване.



„Смятаме, че можем да продължим да плащаме на войските, поне засега“, заяви Ванс пред репортери след среща с републиканците от Сената. Той отбеляза проблемите, като допълни, че е необходимо „демократите действително да ни помогнат.“



Вицепрезидентът потвърди стратегията на републиканците да се опитат да привлекат шепа демократи от Сената, за да гласуват за временно финансиране за повторно подновяване на дейността на правителството. Близо месец след началото на спирането на дейността това не се получава. Точно преди посещението на Ванс, гласуването в Сената по законодателство за повторно стартиране на дейността на правителството се провали за 13-ти път. Напрежението върху конгресмените да сложат край на безизходицата се засилва. Това беше засилено от най-големия синдикат на федералните служители в страната, който в понеделник призова Конгреса незабавно да приеме законопроект за финансиране и да гарантира, че служителите ще получат пълно заплащане.



Въпреки това, сенаторите демократи, включително тези, представляващи щати с много федерални служители, не изглеждаха готови да отстъпят.



Но спиранията на работата на правителството стават по-болезнени, колкото по-дълго продължават. Скоро, с четвърта пълна седмица спиране на правителството милиони американци вероятно ще изпитат сериозни затруднения, отбелязва АП.



1,3 милиона военнослужещи на активна служба в страната бяха изложени на риск да не получат заплата в петък. По-рано този месец администрацията на Тръмп гарантира, че те ще получат заплата, като прехвърли 8 милиарда долара от фондовете за военни изследвания и разработки, за да се изплатят необходимите средства. Ванс днес не разкри как Министерството на отбраната ще покрие заплатите на войските този път.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 3 Оценка 3 от 1 гласа.