Ванс: Вярвам, че американските военни ще получат заплати в края на седмицата

29 Октомври, 2025 04:19, обновена 29 Октомври, 2025 04:23 554 17

Вицето на Тръмп не уточни как администрацията ще се справи със задачата на фона на второто най-дълго частично спиране на дейността на правителството в историята на страната

Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че вярва, че американските военни ще получат заплати в края на седмицата, въпреки че не уточни как администрацията на президента Доналд Тръмп ще се справи със задачата на фона на второто най-дълго частично спиране на дейността на правителството в историята на страната, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Борбата за финансиране във Вашингтон се изостри допълнително, след като милиони американци се изправят пред перспективата да загубят помощите си, все повече федерални служители пропускат работна заплата, а постоянните закъснения по летищата осуетяват плановете за пътуване.

„Смятаме, че можем да продължим да плащаме на войските, поне засега“, заяви Ванс пред репортери след среща с републиканците от Сената. Той отбеляза проблемите, като допълни, че е необходимо „демократите действително да ни помогнат.“

Вицепрезидентът потвърди стратегията на републиканците да се опитат да привлекат шепа демократи от Сената, за да гласуват за временно финансиране за повторно подновяване на дейността на правителството. Близо месец след началото на спирането на дейността това не се получава. Точно преди посещението на Ванс, гласуването в Сената по законодателство за повторно стартиране на дейността на правителството се провали за 13-ти път. Напрежението върху конгресмените да сложат край на безизходицата се засилва. Това беше засилено от най-големия синдикат на федералните служители в страната, който в понеделник призова Конгреса незабавно да приеме законопроект за финансиране и да гарантира, че служителите ще получат пълно заплащане.

Въпреки това, сенаторите демократи, включително тези, представляващи щати с много федерални служители, не изглеждаха готови да отстъпят.

Но спиранията на работата на правителството стават по-болезнени, колкото по-дълго продължават. Скоро, с четвърта пълна седмица спиране на правителството милиони американци вероятно ще изпитат сериозни затруднения, отбелязва АП.

1,3 милиона военнослужещи на активна служба в страната бяха изложени на риск да не получат заплата в петък. По-рано този месец администрацията на Тръмп гарантира, че те ще получат заплата, като прехвърли 8 милиарда долара от фондовете за военни изследвания и разработки, за да се изплатят необходимите средства. Ванс днес не разкри как Министерството на отбраната ще покрие заплатите на войските този път.


  • 1 Що няма коментари

    3 0 Отговор
    какво им пречи да видят в печатницата дали няма напечатани достатъчно долари?!

    04:28 29.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сатана Z

    5 0 Отговор
    На бай Дончо му се разтегнаха сухожилията от обикаляне да проси пари за заплати на първата армия в света.

    04:35 29.10.2025

  • 4 Наи лесно с

    4 0 Отговор
    ОБЕЩАНИЯ

    04:35 29.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Pyccкий Карлик

    2 2 Отговор
    Путин.......
    Путин ще прати заплатите на американските военни, ако обещаят да не го бомбят много.

    Коментиран от #14

    04:48 29.10.2025

  • 7 Фалит. И след Фалита индианци

    4 1 Отговор
    Ми вече никой не иска да го грабят...

    04:48 29.10.2025

  • 8 Сатана Z

    1 4 Отговор
    Но пък трябва да признаем, че от втората армия в света остана само леш и скрап, Зеленски я унищожи за няма и 4 години!

    Коментиран от #10, #12

    05:15 29.10.2025

  • 9 Нямат

    3 0 Отговор
    Пари за военните, но са ги изпратили в Венецуела. Там ли ще търсят парите който им трябват. Паразитиращата система на набези и кражби трябва да умре стига сте смучали кръвта на хората. И стига с тази велика Америка на гърба на другите.

    05:18 29.10.2025

  • 10 Унищжил е

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Само страната си . Няма хоро и са останали само руини и скраб.

    Коментиран от #13

    05:20 29.10.2025

  • 11 Унищжил е

    2 0 Отговор
    Само страната си . Няма хора и са останали само руини и скраб.

    05:21 29.10.2025

  • 12 СТЕНЕН ЧАСОВНИК

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    И ПИЛЕНЦЕ-----НА ВСЕКИ КРЪГЪЛ ЧАС СЕ ОБАЖДА

    05:23 29.10.2025

  • 13 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Унищжил е":

    Хахаа, то за това бункерното с ботокса подписа указ за целогодишна мобилизация на редервисти в блатата щото в Украина нямало хора, а бензин ще пускат за великден!

    Коментиран от #16

    05:23 29.10.2025

  • 14 А ние ще

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Pyccкий Карлик":

    Съберем капачки за ДАРЕНИЕ

    05:26 29.10.2025

  • 15 Атина Палада

    1 1 Отговор
    Само чакат заплатите и почват бункера с томахавките, а в магучая заплати не дават, квото си откраднат, на фронта са с галоши и магарета, шайгу викаше, че са с роботи!

    Коментиран от #17

    05:27 29.10.2025

  • 16 КОЕТО ЗНАЧИ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    ЧЕ ИДВА НАЧАЛОТО -----------------НА КРАЯТ ВИ

    05:28 29.10.2025

  • 17 хера

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    феминхелп

    05:39 29.10.2025