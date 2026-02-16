Арагчи отпътува за срещата с Уиткоф и Къшнър в Женева по ядрената програма на Иран

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи е отпътувал за Женева, където във вторник ще се проведе нов кръг от преговорите със Съединените щати за иранската ядрена програма с посредничеството на Оман.

Това съобщи иранското Министерство на външните работи, цитирано от Франс прес и БНР.



Арагчи, който е начело на делегация от дипломати и експерти, ще се срещне и с швейцарския и оманския министър на външните работи, както и с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси.



Техеран и Вашингтон проведоха първия кръг непреки преговори в Оман миналия петък, месеци след като Съединените щати бомбардираха ирански обекти за обогатяване на уран, и седмици след вълната от протести, която разтърси Ислямската република.



Американският президент Доналд Тръмп неколкократно заплаши Иран с военна намеса, ако Техеран не се съгласи да ограничи развитието на ядрената си програма.

Вашингтон предпочита дипломатическо решение на спора за ядрената програма с Иран, потвърди държавният секретар Марко Рубио.



"Имаме си работа с радикални шиитски духовници. С хора, които вземат геополитически решения въз основа на чиста теология. Въпросът е много заплетен. Никой досега не е постигал успешно споразумение с Иран, но ние възнамеряваме да опитаме." каза Рубио преди индиректните преговори между американската и иранската страна, които трябва да се състоят вдругиден в Женева.



През последните седмици Съединените щати съсредоточават значителни сили в Близкия изток. Към региона плава втори самолетоносач.



Миналия юни американски бомбардировачи нанесоха удари върху ирански ядрени обекти във война, продължила 12 дни.

Иран се стреми към сключване на ядрено споразумение със САЩ, което да донесе икономически ползи и за двете страни, съобщи днес ирански дипломат, дни преди втория кръг от преговори между Техеран и Вашингтон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Иран и САЩ подновиха преговорите по-рано този месец, за да решат десетилетния си спор относно ядрената програма на Техеран и да предотвратят нова военна конфронтация. САЩ изпратиха втори самолетоносач в Близкия изток и се подготвят за възможността от продължителна военна кампания, ако преговорите не успеят, съобщиха американски официални лица пред Ройтерс.

"За да бъде споразумението трайно, е от съществено значение САЩ също да имат ползи в области с висока и бърза икономическа възвръщаемост“, заяви заместник-директорът на външното министерство по икономическата дипломация Хамид Ганбари, според агенция Фарс.

Иран заплаши с ответни мерки срещу всякаква атака от страна на САЩ, но днес официалният представител на Техеран зае помирителна позиция, коментира Ройтерс.

"Общите интереси в областта на нефтените и газовите находища, инвестициите в минното дело и дори закупуването на самолети са включени в преговорите", заяви Ганбари, като изтъкна, че ядреното споразумение от 2015 г. със световните сили не е гарантирало икономическите интереси на САЩ.

В петък източник съобщи на Ройтерс, че американска делегация, включваща пратениците Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, ще се срещне с ирански официални лица в Женева във вторник, среща, която по-късно бе потвърдена пред Ройтерс от високопоставен ирански служител.