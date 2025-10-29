Новини
Сенатът на САЩ не успя да сложи край на смяната на часовото време

29 Октомври, 2025 04:46, обновена 29 Октомври, 2025 04:49 572 5

Конгресът обсъжда въпроса от години

Сенатът на САЩ не успя да сложи край на смяната на часовото време - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Сенатът на САЩ отново се опита да направи лятното часово време постоянно и да сложи край на смяната на часа два пъти годишно, но не успя да постигне консенсус, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Сенатор Рик Скот (републиканец), както и други негови колеги, настояваха за приемането на законопроекта, първоначално одобрен единодушно през март 2022 г., но Том Котън (републиканец) заяви, че ще се противопостави на всякакви усилия за ускоряване на приемането му.

Поддръжниците на оставането на лятното часово време твърдят, че това би довело до по-светли вечери и до по-голяма икономическа активност през зимните месеци.

„Американците харесват допълнителния час слънчева светлина“, заяви Скот.

Конгресът обсъжда въпроса от години. По-рано тази година той проведе законодателно изслушване и то спечели подкрепата на президента Доналд Тръмп за промяната. Ройтерс обаче отбеляза, че въпросът изглежда все така далеч от споразумение.

САЩ се връщат тази неделя на стандартно (зимно) часово време.

Котън заяви, че поддръжниците на законопроекта настояват за абсурдно късни зимни изгреви, което би принудило децата да ходят на училище по тъмно в голяма част от страната.

Законът би позволил на щатите да избират на кое време искат да останат, но има опасения, че това би довело до разнородни часови зони в цялата страна.

Председателят на Комисията по търговия на Сената Тед Круз обобщи рязкото разделение, посочвайки „многото реални и сложни проблеми и аргументите и от двете страни“. „Има широко разпространено съгласие относно необходимостта да настроим часовника веднъж завинаги, но къде да го настроим?“, заключи той.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин

    3 3 Отговор
    Това дето го е направил бай Тошу, никой не може да го развали!

    04:55 29.10.2025

  • 2 НЯМА

    3 1 Отговор
    зимно и лятно часово време, има само астрономическо часово време !

    Коментиран от #4

    05:15 29.10.2025

  • 3 виCЕРАфостатаБ0КЛУЦИ отФAКТИ

    0 0 Отговор
    миленей, отивай мараТЪПАТА да ти врътне рано сутринта единМИНЕТ бе тъапаанаар

    05:33 29.10.2025

  • 4 Айде бе

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "НЯМА":

    Кой определя кое е астеономическото чесово време ?

    05:44 29.10.2025

  • 5 звезди

    0 0 Отговор
    Тия, дето имат часовници, да му мислят.

    05:49 29.10.2025