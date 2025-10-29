Нидерландия избира парламент на предсрочен вот

13,4 милиона избиратели в Нидерландия гласуват днес в предсрочни избори за нов парламент, предаде БТА.

Избирателните секции отварят в 7,30 часа и затварят в 21 часа.

Кампанията приключи снощи с дебати по телевизия Ен О Ес, в който участваха 15 партии: колкото имаше в предишния парламент и колкото се очаква да влязат и в новия парламент.

Последните проучвания на "Ипсос И&О" и "Вериан/ЕенВандаг" показват, че Партията на свободата на Герт Вилдерс губи позиции в последната фаза на кампанията, като се очаква да има от 24 до 28 места в новия в 150-местен парламент. Три партии се приближават и балансират. Зелените леви-Партията на труда остава стабилна: с 22 до 26 места, докато Д66 продължава да расте: 21 до 25 места. Малко по-назад остава Християндемократическият призив с 18 до 22 места, следван от Народната партия за свобода и демокрация с 15 до 19 места. ДА21 е значително по-назад с 9 до 12.

Според Ен О Ес избирателите казват, че се оттеглят от партията на крайнодесния политик Герт Вилдерс, защото става все по-видно, че тя няма да участва в правителството. Растежът на Д66 до голяма степен се обяснява с добрия имидж на лидера ѝ Роб Йетен и неговото представяне по време на дебатите. Други партии, които са отбелязали ръст по време на предизборната кампания, са "Форумът за демокрация", който вече има 4 до 6 места, и 50ПЛЮС: с 1 до 3 места.

Политическият анализатор Том Луверсе подчертава, че дори и тези последните проучвания не са показателни за изборните резултати. Това е така, защото значителна част от избирателите вземат решение в последния момент: в самия изборен ден или малко преди него. "Ипсос И&О" оценява, че 39% от избирателите все още не са направили окончателен избор; а според Вериан те са 35%. Тези късно решаващи избиратели не са включени в крайните проучвания. Луверсе посочва, че при последните шест избори резултатите винаги са се различавали с най-малко 5 места за поне една партия в сравнение с последните проучвания.

Очаква се в деня на изборите да вали дъжд и да духа вятър в някои части на страната. Медиите цитират научни изследвания, според които неблагоприятните метеорологични условия могат да повлияят на резултатите от изборите. Невъзможно е обаче да се предскаже кои партии биха могли да се възползват от това.

Според анализ на тринадесет избори в Нидерландия общата избирателна активност е с около 1% по-ниска след 25 милиметра дъжд. Този ефект може да повлияе на резултатите на по-малките партии, тъй като те се нуждаят от всеки възможен глас, за да си осигурят място в парламента.