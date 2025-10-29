Новини
Свят »
Нидерландия »
Нидерландия избира парламент на предсрочен вот

Нидерландия избира парламент на предсрочен вот

29 Октомври, 2025 07:09, обновена 29 Октомври, 2025 06:13 644 3

  • нидерландия-
  • избори-
  • парламент

Кампанията приключи снощи с дебати по телевизия Ен О Ес, в който участваха 15 партии

Нидерландия избира парламент на предсрочен вот - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

13,4 милиона избиратели в Нидерландия гласуват днес в предсрочни избори за нов парламент, предаде БТА.

Избирателните секции отварят в 7,30 часа и затварят в 21 часа.

Кампанията приключи снощи с дебати по телевизия Ен О Ес, в който участваха 15 партии: колкото имаше в предишния парламент и колкото се очаква да влязат и в новия парламент.

Последните проучвания на "Ипсос И&О" и "Вериан/ЕенВандаг" показват, че Партията на свободата на Герт Вилдерс губи позиции в последната фаза на кампанията, като се очаква да има от 24 до 28 места в новия в 150-местен парламент. Три партии се приближават и балансират. Зелените леви-Партията на труда остава стабилна: с 22 до 26 места, докато Д66 продължава да расте: 21 до 25 места. Малко по-назад остава Християндемократическият призив с 18 до 22 места, следван от Народната партия за свобода и демокрация с 15 до 19 места. ДА21 е значително по-назад с 9 до 12.

Според Ен О Ес избирателите казват, че се оттеглят от партията на крайнодесния политик Герт Вилдерс, защото става все по-видно, че тя няма да участва в правителството. Растежът на Д66 до голяма степен се обяснява с добрия имидж на лидера ѝ Роб Йетен и неговото представяне по време на дебатите. Други партии, които са отбелязали ръст по време на предизборната кампания, са "Форумът за демокрация", който вече има 4 до 6 места, и 50ПЛЮС: с 1 до 3 места.

Политическият анализатор Том Луверсе подчертава, че дори и тези последните проучвания не са показателни за изборните резултати. Това е така, защото значителна част от избирателите вземат решение в последния момент: в самия изборен ден или малко преди него. "Ипсос И&О" оценява, че 39% от избирателите все още не са направили окончателен избор; а според Вериан те са 35%. Тези късно решаващи избиратели не са включени в крайните проучвания. Луверсе посочва, че при последните шест избори резултатите винаги са се различавали с най-малко 5 места за поне една партия в сравнение с последните проучвания.

Очаква се в деня на изборите да вали дъжд и да духа вятър в някои части на страната. Медиите цитират научни изследвания, според които неблагоприятните метеорологични условия могат да повлияят на резултатите от изборите. Невъзможно е обаче да се предскаже кои партии биха могли да се възползват от това.

Според анализ на тринадесет избори в Нидерландия общата избирателна активност е с около 1% по-ниска след 25 милиметра дъжд. Този ефект може да повлияе на резултатите на по-малките партии, тъй като те се нуждаят от всеки възможен глас, за да си осигурят място в парламента.


Нидерландия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор
    13 4ОО ООО избиратели-
    15О депутати 🤔🤔🤔

    06:17 29.10.2025

  • 2 В ЕССР е така

    4 0 Отговор
    Ако Вилдерс спечели, ЕК и Вещицата ще отменят изборите и ще се преиграе мача точно както в при румънците.

    06:17 29.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор
    в България на
    6 ООО ООО избиратели-
    24О депутати🤔🤔🤔

    06:18 29.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания