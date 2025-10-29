Новини
САЩ изтеглят част от войските си от източния фланг на НАТО: какво се случва
  Тема: Украйна

САЩ изтеглят част от войските си от източния фланг на НАТО: какво се случва

29 Октомври, 2025 19:16

Сигурността на Румъния и източния фланг няма да намалее по никакъв начин, заяви президентът на Румъния

САЩ изтеглят част от войските си от източния фланг на НАТО: какво се случва - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румънското министерство на отбраната съобщи днес, че Съединените щати са информирали своите съюзници от НАТО, че ще намалят присъствието на своите военнослужещи в Източния фланг на алианса, тъй като пренасочват фокуса на приоритетите си към други части на света, съобщиха световните агенции и румънските медии, цитирани от БТА.

Министерството уточни, че решението е било очаквано с оглед на промените в приоритетите на правителството на американския президент Доналд Тръмп и че в Румъния все пак ще останат около 1000 американски военнослужещи. По данни от април в Румъния са разположени над 1700 американски военни, уточнява Асошиейтед прес.

Още новини от Украйна

Министърът на отбраната Йонуц Мощяну заяви, че дори след намаляването на числеността им, стратегическите способности на американските военни сили в САЩ ще останат без промяна. Той каза, че "това не е изтегляне на американски сили, а по-скоро отмяна на ротацията на една бригада, която има елементи в няколко страни от НАТО, включително България, Румъния, Словакия и Унгария".

По думите му около хиляда американски военнослужещи ще останат в базите „Девеселу“, „Къмпия Турзий“ и „Когълничану“ и противоракетната отбрана в базата „Девеселу“ ще остане напълно оперативна.

„Американското знаме ще продължи да се вее на всичките три места. В базата „Когълничану“ ще остане една военновъздушна група, както беше преди избухването на конфликта в Украйна“, обясни Мощяну.

Той допълни, че сътрудничеството между Румъния и САЩ остава силно, а Вашингтон остава основният доставчик на военна технология за страната, предаде Аджерпрес.

От своя страна президентът на Румъния Никушор Дан посочи, че присъствието на американските войници в Румъния чрез промяна в размера на ротационните сили, действащи в страната, се връща на практика на нивото отпреди войната в Украйна, но сигурността на Източния фланг няма да спадне.

Държавният глава написа в платформата Екс, че способностите за обезкуражаване на заплахите на Източния фланг на НАТО се компенсират от същественото допълване на военното оборудване и увеличаването на европейските сили в пълно съгласие с американските партньори.

"Сигурността на Румъния и Източния фланг няма да намалее по никакъв начин. Стратегическото партньорство между Румъния и САЩ остава в същите параметри. Стратегическата инфраструктура, развита съвместно в „Девеселу“, „Къмпия Турзий“ и „Михаил Когълничану“, ще продължи да бъде напълно оперативна, американски военни ще продължат да бъдат разположени в тези бази, а трансферът на военно оборудване ще продължи", добави президентът.

В зависимост от операциите и ученията около 80 000-100 000 американски военнослужещи са разположени обикновено в Европа, отбелязва Асошиейтед прес. Съюзниците от НАТО изразиха безпокойство, че администрацията на Тръмп може драстично да съкрати броя им и да остави вакуум в сигурността в момент, когато европейските страни се сблъскват с все по-агресивно поведение от страна на Русия, посочва още агенцията.

Администрацията на Тръмп преразглежда военното си присъствие в Европа и на други места, но американски официални представители заявиха, че не се е очаквало резултатите от тази ревизия да бъдат известни преди началото на следващата година.

Според румънския министър на отбраната Йонуц Мощяну решението, за което Румъния е научила в понеделник, отразява пренасочване на фокуса на Вашингтон "към Индийско-тихоокеанския регион". Той каза още, че броят на военнослужещите ще остане над този отпреди пълномащабната инвазия на Русия в съседна Украйна, с която Румъния дели 650-километрова обща граница.

След началото на войната през 2022 г. НАТО подсили присъствието си в Източния фланг на Европа, изпращайки допълнителни многонационални бойни групи в Румъния, Унгария, България и Словакия, напомня АП. Сега там са разположени много повече европейски военнослужещи.

Министерството на отбраната на Румъния отбеляза, че решението на САЩ взема предвид и факта, че алиансът вече е подсилил присъствието и дейността си в Източния фланг, което позволява на САЩ да коригират военното си присъствие в региона.

Помолен за коментар на това решение, официален представител на НАТО заяви, че "подобни корекции на броя на американските военни в Европа не са нещо необичайно" и добави, че НАТО и САЩ са в близък контакт относно цялостното позициониране на силите, така че да се гарантира, че НАТО ще запази силната способност за защита и разубеждаване, предаде Ройтерс.

"Дори с такава корекция присъствието на американските сили в Европа си остава по-голямо, отколкото беше преди няколко години, с много повече американски военни на континента в сравнение с 2022 г.“, заяви пред Франс прес цитираният представител, пожелал да остане неназован.

Същевременно американската армия в Европа посочи в изявление, цитирано от Ройтерс, че решението да не бъдат сменени заминаващите си от Румъния американски войници "не е американско изтегляне от Европа".

"Това партньорство е по-силно от всякога", написа американският посланик в НАТО Матю Уитакър в съобщение, което беше публикувано в социалните мрежи от посолството на САЩ в Букурещ. В него се отбелязва, че "САЩ остават ангажирани към Румъния като надежден съюзник в НАТО, жизненоважен стратегически партньор и двигател на сигурността в Европа", съобщи телевизия Диджи 24.

"Нашето солидно присъствие и трайният ни ангажимент към Европа остават непоколебими, включително подкрепата, оказвана на мисията Източен страж", подчертава американският дипломат.


  • 1 около 50 парцала са смесени с бетона

    31 6 Отговор
    Удар с ФАБ-3000 унищожи щаба с командния състав на въоръжените сили на Украйна в Константиновка.

    Коментиран от #23

    19:18 29.10.2025

  • 2 ТАСС

    8 31 Отговор
    Руската пропаганда ли? Милиарди хвърлят.
    Само в България съществуват около 400 „mushroom“ (клонирани) уебсайта и поддомейни, които са използвани за масово разпространение на прокремълско съдържание в България. (анализи на HSSF / DFRLab / CSD).
    DFRLab идентифицира 23 прокремълски Telegram канала, които усилват материали, а няколко „кремълски“ канала служат като източник. Това става чрез комбинация от автоматизирани преноси (форвардове) и човешки администратори.
    За „тролове/платени хора“ — доклади и разследвания показват, че в България е използван модел cash-for-clicks (наемане на хора да създават/поддържат сайтове и да споделят постове). Броят на тези хора е по-малко публично документиран, но оценките говорят за няколкостотин участници в различни мрежи/кампании, плюс външни подизпълнители.
    Заплащането варира според брой кликове/ споделяния до твърди суми от порядъка на 4000 лв. месечно.
    Автоматизирани акаунти / чат-ботове (bots) на Кремъл са с хиляден порядък в зависимост от дефиницията (аккаунти, които автоматично препращат/публикуват/споделят.

    Коментиран от #28, #38

    19:20 29.10.2025

  • 3 Вече има споразумение

    27 8 Отговор
    България, Румъния, Словакия и Унгария минават под руска закрила. Това с еврото в Бълагрия е за да ни оберат до шушка преди това.
    Пазете границите, щото много еничари- евроатлантици ще бягат за спасение..

    Коментиран от #9, #20

    19:22 29.10.2025

  • 4 Ццц

    28 3 Отговор
    Американците се стремят да държат войници, равен на броя на местата в транспортните самолети + техните колесници, за да няма по двама висящи негри на колесник като в Афганистан, ако дойдат руснаците.

    19:22 29.10.2025

  • 5 Браво на Тръмп

    22 3 Отговор
    Оставя натовското лондонсити да си получи ударите от руските. Нали иска война

    19:23 29.10.2025

  • 6 Маг

    16 4 Отговор
    Когато САЩ изтегли войските си от Европа и на всички стане ясно, че НАТО няма да воюва за да я защитава, когато Полша, Унгария и Румъния и Украйна разбъркат територии, ще получите още една подсказка за приближаването на новият световен конфликт! Но началото ще започне когато САЩ посегне на Саудитска Арабия!

    Коментиран от #7, #11, #34

    19:23 29.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Онзи

    17 2 Отговор
    То се вижда по поведението на САЩ,че скоро ще се изтеглят от Европа или ще са с минимално присъствие. Европа да му мисли наше нали много надъхани 😄

    19:26 29.10.2025

  • 9 йов

    3 18 Отговор

    До коментар #3 от "Вече има споразумение":

    този път нвма да има прошка за копейките

    19:27 29.10.2025

  • 10 ТАСС

    4 13 Отговор
    Брутният вътрешен продукт на цяла Русия в една снимка.

    Коментиран от #22, #33

    19:27 29.10.2025

  • 11 Нещо не си в чад

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Маг":

    Тръмп срещу Саудитска Арабия?

    Коментиран от #19

    19:27 29.10.2025

  • 12 бай Бай

    15 2 Отговор
    Айде сега урсулите на новото килимче, хаха.
    Салфетката вече е начертана.

    19:27 29.10.2025

  • 13 БОЛШЕВИК

    13 1 Отговор
    Крайно време е, няма кой да ги издържа вече, населението обеднява с всеки изминал ден. Марионетките и подлогите богатееха!

    19:29 29.10.2025

  • 14 Пич

    16 1 Отговор
    Става напечено и САЩ правят традиционното - Възират !!!
    САЩ:
    - Войводо , че се пуцаме ли , или че се изсулваме?!
    Тръмп:
    - Абе я по добре да си бием индианците в Латинска Америка !!!

    19:30 29.10.2025

  • 15 Тръмп

    13 4 Отговор
    Изтегля американците, но българите къде ще се изтеглят
    Това правителство ще предизвика руските да бомбят..

    19:30 29.10.2025

  • 16 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 4 Отговор
    ZEЛЕНИЯ ЧОРАП ГАZ ПРЕПИКВА ........................... ФАКТ !

    19:30 29.10.2025

  • 17 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    17 1 Отговор
    Щял да бяга

    19:30 29.10.2025

  • 18 Те и

    11 1 Отговор
    след най дългата си война до сега , се оттеглиха от днес до утре и оставиха абсолютно всичко , оттегляйки се от Афганистан ю

    19:31 29.10.2025

  • 19 ХоХо

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Нещо не си в чад":

    Този човек никога не е грешал! Къде видя, че говори за времето на Тръмп?

    19:32 29.10.2025

  • 20 Сесесере

    3 11 Отговор

    До коментар #3 от "Вече има споразумение":

    Гладни рузки мишоци пълзят и гризат !

    19:34 29.10.2025

  • 21 дедо

    1 10 Отговор
    Е хем САЩ се изтегля от източния фланг. Хем Русия все се чувства застрашена от НАТО и САЩ. Сега кое е вярното ? Как се чувстваш застрашен от някой, който се изтегля ?

    Коментиран от #39

    19:34 29.10.2025

  • 22 пешо

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "ТАСС":

    колко ли е за бг

    19:34 29.10.2025

  • 23 Ееееех, че хубаво!👏

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "около 50 парцала са смесени с бетона":

    На зла круша- зъл прът!😂

    19:37 29.10.2025

  • 24 Майна

    10 2 Отговор
    Да се качва Радев в служебната си кола, че руските не прощават на тези , които са сводничил на държавите си с Райнметал
    Борисов и Дебелия и те да се изнасят,- докато могат

    19:37 29.10.2025

  • 25 Докато има американски бази

    11 0 Отговор
    и войници по света, няма да има мир в този свят!

    19:38 29.10.2025

  • 26 Софиянец

    7 0 Отговор
    Тагаренковците започнаха да подмокрят мълките 😂

    Скоро, много скоро ще има наказателни акции срещу евроатлантическите подлоги!

    19:38 29.10.2025

  • 27 Град Симитли

    1 0 Отговор
    Дъртия Запрян ги е поканил на юг, т. е в България.

    19:39 29.10.2025

  • 28 Слава на великият Путин!!!

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "ТАСС":

    Аз обичам Русия безплатно!

    19:39 29.10.2025

  • 29 Тръмпито

    4 0 Отговор
    На колесара казах!

    19:39 29.10.2025

  • 30 Майна

    3 0 Отговор
    На Тръмп му трябва бърза победа на руските..
    Гледайте само как скоросно ще се развият събитията.
    Путин и Тръмп са партньори, вече

    Коментиран от #31

    19:39 29.10.2025

  • 31 На тръмп му трябва война

    7 0 Отговор

    До коментар #30 от "Майна":

    Докато глупава Европа държи продажните урсули и САЩ точи милиарди от нея, тази война няма да спре.

    Коментиран от #43

    19:42 29.10.2025

  • 32 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Ще ни жертват като Украйна.

    19:42 29.10.2025

  • 33 Добреее

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "ТАСС":

    Що не пробваш да ядеш брутен вътешен продукт или да се топлиш на него.

    19:43 29.10.2025

  • 34 Майна

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Маг":

    Не си наясно бе, човек- саудитите нямат изобщо и идея да нападнат САЩ. - на боб ли гледаш?

    19:45 29.10.2025

  • 35 Абсурд

    1 0 Отговор
    Най ме притесняват стратегическите способности на 1000-та американски военни в Източна Европа. 1000 и стратегия.

    19:47 29.10.2025

  • 36 Блумберг😁❤️🇺🇸

    0 1 Отговор
    Русия има "план за победа", а Украйна — "план за оцеляване", но западните съюзници на Киев в момента нямат никакъв план.

    Политиката на президента на САЩ по отношение на Украйна остава противоречива, а цялата финансова тежест на военната помощ е прехвърлена на изпитващата финансови затруднения Европа. За последната единственият възможен начин да се затвори дупката, възникнала в резултат на отказа на държавите да участват във финансирането на Киев, е да се използват замразени руски активи в ЕС, но планът е осуетен от Белгия, която се опасява от съдебни разноски, се отбелязва в статията. Междувременно Украйна "изглежда ще остане без пари" до края на първото тримесечие на 2026 г.

    "Нерешителността" на Вашингтон и Брюксел превърна съюзниците на Киев в уязвимо място на продължаващия конфликт. Резултатът от него ще зависи именно от по-нататъшните действия или бездействието на Запада.

    19:48 29.10.2025

  • 37 дядо поп

    2 1 Отговор
    Американците се изсулват от Европа като мокра връв , Ердоган каза , че Турция (най многочислената войска на НАТО) няма да воюва срещу Русия. Мале , мале , ква стана тя!

    19:49 29.10.2025

  • 38 Кретен

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ТАСС":

    Всичко това,което.си писал се отнася с двойно по голяма сила за западните нпо та+сорос ките похарчили милиони долари в България за спиране на "руското влияние"! Само че руското влияние е вродено на истинските Българи,не се купува и не се продава!

    19:52 29.10.2025

  • 39 БОЛШЕВИК

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "дедо":

    Намаляват присъствието си САЩ. НАТО не се е оттеглило от границите с Русия! НАТО трябва да се разтури, както се разтури Варшавския договор.

    19:52 29.10.2025

  • 40 защото

    1 0 Отговор
    Става това , което никога не трябваше да става ! Има правила , има договори подписани с кръвта на милиони , които някои безотговорни европейски политици , решиха на своя глава да неглижират !

    19:52 29.10.2025

  • 41 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Не се изтеглят, а бягат. Или САЩ няма пари да ги подържа или се задава нещо. Тези кравари щом видят дебелия бягат.

    19:54 29.10.2025

  • 42 Ще кажа

    0 0 Отговор
    какво се случва:Тръмп/ колкото и да е не нормален/каза-американски войници няма да воюват срещу Русия!Това се случва! Очаквайте руските войски на Дунава!!!

    19:56 29.10.2025

  • 43 Майна

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "На тръмп му трябва война":

    На Тръмп не му трябва война
    На оръжейното американско" лоби" - да..
    На Тръмп му трябва откъсването от лондонсити..
    Да видим Американското " военно лоби" ще скъса шинс роднините от лондонсити- нещата са , ха..да кажем, интересни

    19:56 29.10.2025

