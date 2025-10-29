САЩ изтеглят част от войските си от източния фланг на НАТО: какво се случва

Румънското министерство на отбраната съобщи днес, че Съединените щати са информирали своите съюзници от НАТО, че ще намалят присъствието на своите военнослужещи в Източния фланг на алианса, тъй като пренасочват фокуса на приоритетите си към други части на света, съобщиха световните агенции и румънските медии, цитирани от БТА.
Министерството уточни, че решението е било очаквано с оглед на промените в приоритетите на правителството на американския президент Доналд Тръмп и че в Румъния все пак ще останат около 1000 американски военнослужещи. По данни от април в Румъния са разположени над 1700 американски военни, уточнява Асошиейтед прес.
Министърът на отбраната Йонуц Мощяну заяви, че дори след намаляването на числеността им, стратегическите способности на американските военни сили в САЩ ще останат без промяна. Той каза, че "това не е изтегляне на американски сили, а по-скоро отмяна на ротацията на една бригада, която има елементи в няколко страни от НАТО, включително България, Румъния, Словакия и Унгария".
По думите му около хиляда американски военнослужещи ще останат в базите „Девеселу“, „Къмпия Турзий“ и „Когълничану“ и противоракетната отбрана в базата „Девеселу“ ще остане напълно оперативна.
„Американското знаме ще продължи да се вее на всичките три места. В базата „Когълничану“ ще остане една военновъздушна група, както беше преди избухването на конфликта в Украйна“, обясни Мощяну.
Той допълни, че сътрудничеството между Румъния и САЩ остава силно, а Вашингтон остава основният доставчик на военна технология за страната, предаде Аджерпрес.
От своя страна президентът на Румъния Никушор Дан посочи, че присъствието на американските войници в Румъния чрез промяна в размера на ротационните сили, действащи в страната, се връща на практика на нивото отпреди войната в Украйна, но сигурността на Източния фланг няма да спадне.
Държавният глава написа в платформата Екс, че способностите за обезкуражаване на заплахите на Източния фланг на НАТО се компенсират от същественото допълване на военното оборудване и увеличаването на европейските сили в пълно съгласие с американските партньори.
"Сигурността на Румъния и Източния фланг няма да намалее по никакъв начин. Стратегическото партньорство между Румъния и САЩ остава в същите параметри. Стратегическата инфраструктура, развита съвместно в „Девеселу“, „Къмпия Турзий“ и „Михаил Когълничану“, ще продължи да бъде напълно оперативна, американски военни ще продължат да бъдат разположени в тези бази, а трансферът на военно оборудване ще продължи", добави президентът.
В зависимост от операциите и ученията около 80 000-100 000 американски военнослужещи са разположени обикновено в Европа, отбелязва Асошиейтед прес. Съюзниците от НАТО изразиха безпокойство, че администрацията на Тръмп може драстично да съкрати броя им и да остави вакуум в сигурността в момент, когато европейските страни се сблъскват с все по-агресивно поведение от страна на Русия, посочва още агенцията.
Администрацията на Тръмп преразглежда военното си присъствие в Европа и на други места, но американски официални представители заявиха, че не се е очаквало резултатите от тази ревизия да бъдат известни преди началото на следващата година.
Според румънския министър на отбраната Йонуц Мощяну решението, за което Румъния е научила в понеделник, отразява пренасочване на фокуса на Вашингтон "към Индийско-тихоокеанския регион". Той каза още, че броят на военнослужещите ще остане над този отпреди пълномащабната инвазия на Русия в съседна Украйна, с която Румъния дели 650-километрова обща граница.
След началото на войната през 2022 г. НАТО подсили присъствието си в Източния фланг на Европа, изпращайки допълнителни многонационални бойни групи в Румъния, Унгария, България и Словакия, напомня АП. Сега там са разположени много повече европейски военнослужещи.
Министерството на отбраната на Румъния отбеляза, че решението на САЩ взема предвид и факта, че алиансът вече е подсилил присъствието и дейността си в Източния фланг, което позволява на САЩ да коригират военното си присъствие в региона.
Помолен за коментар на това решение, официален представител на НАТО заяви, че "подобни корекции на броя на американските военни в Европа не са нещо необичайно" и добави, че НАТО и САЩ са в близък контакт относно цялостното позициониране на силите, така че да се гарантира, че НАТО ще запази силната способност за защита и разубеждаване, предаде Ройтерс.
"Дори с такава корекция присъствието на американските сили в Европа си остава по-голямо, отколкото беше преди няколко години, с много повече американски военни на континента в сравнение с 2022 г.“, заяви пред Франс прес цитираният представител, пожелал да остане неназован.
Същевременно американската армия в Европа посочи в изявление, цитирано от Ройтерс, че решението да не бъдат сменени заминаващите си от Румъния американски войници "не е американско изтегляне от Европа".
"Това партньорство е по-силно от всякога", написа американският посланик в НАТО Матю Уитакър в съобщение, което беше публикувано в социалните мрежи от посолството на САЩ в Букурещ. В него се отбелязва, че "САЩ остават ангажирани към Румъния като надежден съюзник в НАТО, жизненоважен стратегически партньор и двигател на сигурността в Европа", съобщи телевизия Диджи 24.
"Нашето солидно присъствие и трайният ни ангажимент към Европа остават непоколебими, включително подкрепата, оказвана на мисията Източен страж", подчертава американският дипломат.
Само в България съществуват около 400 „mushroom" (клонирани) уебсайта и поддомейни, които са използвани за масово разпространение на прокремълско съдържание в България. (анализи на HSSF / DFRLab / CSD).
DFRLab идентифицира 23 прокремълски Telegram канала, които усилват материали, а няколко „кремълски" канала служат като източник. Това става чрез комбинация от автоматизирани преноси (форвардове) и човешки администратори.
За „тролове/платени хора" — доклади и разследвания показват, че в България е използван модел cash-for-clicks (наемане на хора да създават/поддържат сайтове и да споделят постове). Броят на тези хора е по-малко публично документиран, но оценките говорят за няколкостотин участници в различни мрежи/кампании, плюс външни подизпълнители.
Заплащането варира според брой кликове/ споделяния до твърди суми от порядъка на 4000 лв. месечно.
Автоматизирани акаунти / чат-ботове (bots) на Кремъл са с хиляден порядък в зависимост от дефиницията (аккаунти, които автоматично препращат/публикуват/споделят.
Пазете границите, щото много еничари- евроатлантици ще бягат за спасение..
2 ТАСС
5 Браво на Тръмп
До коментар #3 от "Вече има споразумение":този път нвма да има прошка за копейките
До коментар #6 от "Маг":Тръмп срещу Саудитска Арабия?
Салфетката вече е начертана.
САЩ:
- Войводо , че се пуцаме ли , или че се изсулваме?!
Тръмп:
- Абе я по добре да си бием индианците в Латинска Америка !!!
Това правителство ще предизвика руските да бомбят..
До коментар #11 от "Нещо не си в чад":Този човек никога не е грешил! Къде видя, че говори за времето на Тръмп?
До коментар #3 от "Вече има споразумение":Гладни рузки мишоци пълзят и гризат !
До коментар #10 от "ТАСС":колко ли е за бг
До коментар #1 от "около 50 парцала са смесени с бетона":На зла круша- зъл прът!😂
Борисов и Дебелия и те да се изнасят,- докато могат
Скоро, много скоро ще има наказателни акции срещу евроатлантическите подлоги!
До коментар #2 от "ТАСС":Аз обичам Русия безплатно!
Гледайте само как скоросно ще се развият събитията.
Путин и Тръмп са партньори, вече
31 На тръмп му трябва война
До коментар #30 от "Майна":Докато глупава Европа държи продажните урсули и САЩ точи милиони от нея, тази война няма да спре.
До коментар #10 от "ТАСС":Що не пробваш да ядеш брутен вътешен продукт или да се топлиш на него.
До коментар #6 от "Маг":Не си наясно бе, човек- саудитите нямат изобщо и идея да нападнат САЩ. - на боб ли гледаш?
36 Блумберг😁❤️🇺🇸
Политиката на президента на САЩ по отношение на Украйна остава противоречива, а цялата финансова тежест на военната помощ е прехвърлена на изпитващата финансови затруднения Европа. За последната единственият възможен начин да се затвори дупката, възникнала в резултат на отказа на държавите да участват във финансирането на Киев, е да се използват замразени руски активи в ЕС, но планът е осуетен от Белгия, която се опасява от съдебни разноски, се отбелязва в статията. Междувременно Украйна "изглежда ще остане без пари" до края на първото тримесечие на 2026 г.
"Нерешителността" на Вашингтон и Брюксел превърна съюзниците на Киев в уязвимо място на продължаващия конфликт. Резултатът от него ще зависи именно от по-нататъшните действия или бездействието на Запада.
До коментар #2 от "ТАСС":Всичко това,което.си писал се отнася с двойно по голяма сила за западните нпо та+сорос ките похарчили милиони долари в България за спиране на "руското влияние"! Само че руското влияние е вродено на истинските Българи,не се купува и не се продава!
До коментар #21 от "дедо":Намаляват присъствието си САЩ. НАТО не се е оттеглило от границите с Русия! НАТО трябва да се разтури, както се разтури Варшавския договор.
До коментар #31 от "На тръмп му трябва война":На Тръмп не му трябва война
На оръжейното американско" лоби" - да..
На Тръмп му трябва откъсването от лондонсити..
Да видим Американското " военно лоби" ще скъса шинс роднините от лондонсити- нещата са , ха..да кажем, интересни
