Преди година тогавашният ръководителят на Военния комитет на НАТО адмирал Роб Бауер посочи, че Русия би могла да предприеме военни действия срещу няколко цели в Белгия

„Москва ще бъде заличена от картата“: Белгия и Русия си размениха заплахи за унищожение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен и заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия и бивш руски президент и премиер Дмитрий Медведев си размениха в социалните мрежи заплахи с унищожение, съобщиха белгийски медии, цитирани от БТА.

Поводът е интервю на Франкен за вестник "Морхен", в което заявява, че ако Русия нанесе въздушен удар по Брюксел, в отговор Москва ще бъде заличена от картата на света. Медведев пише, че ако това се случи, от картата ще изчезне Белгия.

Още новини от Украйна

Медведев, известен с острите си изявления особено след началото на войната в Украйна, прави коментара си в светлината на съобщението на руския президент Владимир Путин за изпитания на подводното ядрено торпедо "Посейдон". Според Медведев това торпедо "не може да бъде спряно от нищо" и е поздрав за враговете на неговата страна, "особено за онзи тъпак, белгийския министър на отбраната".

В последвал отговор Франкен цитира думите на древноримския поет Овидий от поемата "Изкуството да обичаш", където казва, че тихият мир е присъщ за човека, а свирепият гняв - за дивия звяр.

Преди година тогавашният ръководителят на Военния комитет на НАТО адмирал Роб Бауер посочи, че Русия би могла да предприеме военни действия срещу няколко цели в Белгия – централата на НАТО в Брюксел, пристанището в Антверпен, институциите на ЕС в белгийската столица или разположените тук други международни организации като световната разплащателна система SWIFT. Бауер направи оценката в изслушване пред комисията по отбрана към Белгийския федерален парламент.

Руският президент Владимир Путин обяви вчера, че Русия е направила успешно изпитание на безпилотното подводно суперторпедо с ядрен двигател "Посейдон", предаде Ройтерс.

И руски, и американски представители описаха "Посейдон" като различен клас оръжие за ответни действия, способно да предизвика такива радиоактивни вълни в океани, които да заличат цели крайбрежни градове, посочва световната агенция. При посещение във военна болница Путин заяви пред ранени военнослужещи, че изпитанието е било вчера.

"За първи път успяхме не само да изстреляме торпедото с пусков двигател от подводница носител, но и да задействаме атомната енергийна установка, на която апаратът е престоял определен период от време“, обясни Путин, цитиран от Ройтерс и ТАСС. "Това е огромен успех“, каза руският президент, отбелязвайки, че мощността на "Посейдон“ надвишава капацитета на междуконтиненталната ракета "Сармат“.


Свързани новини


  • 1 Глупаци

    130 30 Отговор
    Война между Европа и Русия е край за Европа за часове. Война между САЩ и Русия е край на този свят пак за часове.

    Коментиран от #23, #43, #126

    10:39 30.10.2025

  • 2 Наистина

    116 31 Отговор
    ЕВРОСМЕШНИЦИ !

    Коментиран от #15

    10:39 30.10.2025

  • 3 ?????

    135 27 Отговор
    Белгиецът голям хуморист.

    Коментиран от #18, #64

    10:39 30.10.2025

  • 4 Боевете за Покровск

    29 82 Отговор
    Украинските защитници унищожават масово агесорите които вървят напред под масиран артилерийски огън като зомбирани!

    Б.Р. Украински войници посрещат нашествениците с масиран огън

    Коментиран от #114

    10:39 30.10.2025

  • 5 Светослав

    115 33 Отговор
    Хе хе - има ли държава Белгия....погледнете историята - ако не са били реуснаците нямаше да има измишльотината Белгия. Същото е вярно и за Швейцария!

    Коментиран от #97

    10:40 30.10.2025

  • 6 гост

    53 105 Отговор
    Още преди десетилетия докато западния блок се радваше на богат живот,източния блок се радваше на мизерия. Това е. Живот с Русия значи само глад и мизерия

    Коментиран от #14, #134

    10:40 30.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дориана

    74 27 Отговор
    Белгийците много са далеч от истината. Точно обратното, ако разярят Русия с тях е свършено. Навличайки си гнева на Русия си навличат и гнева на ......... сами се досетете

    10:42 30.10.2025

  • 9 Pyccкий Карлик

    33 69 Отговор
    Русия 1991г.
    С.А.Щ допускат огромна грешка като достават 100 тона замразени пилешки бутчета на фалиралата кот4ина 😁

    Коментиран от #12, #47, #149

    10:42 30.10.2025

  • 10 Хо хо хооо

    68 25 Отговор
    След 2г. в Белиджън ше се говори само на руски!

    Коментиран от #28, #69

    10:42 30.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Зевс

    78 20 Отговор

    До коментар #9 от "Pyccкий Карлик":

    А на нас САЩ ни доставиха 200 000 тона мухлясала царевица, добре, че са те, да сме умрели от глад :)

    Коментиран от #40

    10:44 30.10.2025

  • 13 Тоз

    82 17 Отговор
    Белгиец или е бил надрусан , като ония от бандата на наркоманите от влака , или е сънувал !

    10:44 30.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Русия е бита

    23 52 Отговор

    До коментар #2 от "Наистина":

    Карта вижда се ясно

    Коментиран от #50

    10:46 30.10.2025

  • 16 Хаджи Генчо

    33 62 Отговор
    Путин и руснаците в частност много ми напомнят на селския алкохолик, който след 4-тата ракия дълбокомислено се обръща към компаньона по чашка "ТИ МЕНЕ УВАЖАВАШ ЛИ МА?" Този култов алкохолен интерес е станал нарицателен в много майтапчийски скечове, но разкрива една ужасяваща действителност. Кой всъщност задава такъв въпрос" Ами комплексиран непълноценен фукльо - казано кратко и ясно. Ако си наясно кой си, колко си силен и какво представляваш... то изобщо не ти трябва да търсиш някакво признание и "уважение" от другите, особенно в алкохолен делириум. Ако прочетете внимателно всичките публични изхвърляния на Путин - винаги задава този наратив, което разкрива МНОООООГО не само за него лично, но изобщо за руснаците. Затова и те винаги са готови да воюват, да грабят и да убиват... щото в извратената им психика така се постига УВАЖЕНИЕ.

    10:46 30.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 хехе

    21 51 Отговор
    Може, разбира се. Я вижте и сами си избройте колко от ЕС държавите са в меморандума, съгласно който всеки квантов компютър с мощност над 34 кюбита се използва само за военни цели. ВСИЧКИ ядрени руски оръжия изтичат в канала, ако започне да работи дори само 1 квантова машина с напр. 40 кюбита. А специфичното за нея е, че е по-мощно оръжие от ядреното- защото може да декриптира всяка съществуваща ИТ парола, независимо дали е на фортран, дали е съставена от изкуствен интелект, или е на скада система...НИЩО не може да се опре на квантовата машина, да не говорим, че риусия НЯМА квантова руска машина дори с 1 кюбит- хехехе... Всичките й ядрени ракети и квото се сетите, може да се пренасочат дирекшън към москва и петербург. Те ви руснаци, Спасовден- хехехехехех....Който нож вади/ русия и ядрените й оръжия/ , от нож умира- бг поговорка...

    Коментиран от #29

    10:47 30.10.2025

  • 20 Тва вече го четохме във Факти за

    22 7 Отговор
    N-ти път.

    Нещо ново, please?🤣😂

    10:48 30.10.2025

  • 21 всъщност би било добре

    51 16 Отговор
    защото всички в европа са съгласни че злото на континента се крие в Брюксел ,ако не е централата в Брюксел е сигурно че отделните държави ще се разберат много бързо и ще си сътрудничат взаимно ,мирно и ползотворно за всички

    10:49 30.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Дориана

    46 13 Отговор

    До коментар #1 от "Глупаци":

    Европа ще бъде унищожена отвътре от мигрантите , които напускаха уж за евтина работна ръка. Русия няма да помогне на Европа , а ще се намеси чак когато Европа вече е унищожена. Америка само ще се опитат да помогнат на Европа , но без успех и ще се отдръпнат. Така, че точно Европа е губещата.Пряк конфликт между Русия и Америка няма да има. Няма да има ядрена война.

    10:50 30.10.2025

  • 24 Орешник или Буревестник?

    10 5 Отговор
    2 Петрово 3:10 „Денят Господен ще дойде като крадец през нощта и тогава небесата ще преминат с шум, и пламтящите стихии ще унищожат с огън и земята и всичко, което е на нея, ще бъде изгорено.“

    10:50 30.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Абе

    17 14 Отговор

    До коментар #10 от "Хо хо хооо":

    Чакай не бързай нека първо свършат с Украйна, че се замотаха нещо

    10:52 30.10.2025

  • 29 Ама

    36 7 Отговор

    До коментар #19 от "хехе":

    Ти мислиш ли , че системата на Русия е свързана с интернет

    Коментиран от #39

    10:52 30.10.2025

  • 30 Хехе

    16 8 Отговор
    Заплахи тип "от умрял писмо"!!!

    10:53 30.10.2025

  • 31 Болни мозъци

    22 34 Отговор
    Руснаците мислят само за бомби и убийства на хора. Само това ли могат, за да съществуват?

    Коментиран от #53

    10:53 30.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 не може да бъде

    42 13 Отговор
    М-да-а руснаците трябва да се страхуват най-много от държави като Белгия Дания Литва Латвия Естония - с големи мощни армии!?И от важни хора като г-н Тагарев и този ..как беше... съпредседател на атлантическия кръжок по шев и кройки г-н Анчев!?

    10:53 30.10.2025

  • 34 Деди

    31 11 Отговор
    Ми тя, Белгията си е колкото половин Москва! Така, че Мечокът е повече от точен - да внимава тоя Бауер в приказката си!

    Коментиран от #68

    10:54 30.10.2025

  • 35 Василеску

    28 8 Отговор
    Белгийците на са чак толкова глупави, но военните им (и те кухи кръгли фуражки като нашите - нашите след 1960-е някъде, разбира се) са доста тъпи.

    10:55 30.10.2025

  • 36 Ъъъъъъъъъъ

    23 5 Отговор
    Вижте.....В тази статия има много малко истина и ме си заслужава да се коментира. Факти ви провокират!🤣

    10:56 30.10.2025

  • 37 Сийка

    16 20 Отговор
    Медведев е ядосан защото след започването на войната срещу Украйна,синът му бе изгонен от САЩ, където следваше и живееше щастлив живот. Сега мери московските улици и вероятно пие повече от баща си!

    10:56 30.10.2025

  • 38 Mими Кучева🐕‍🦺

    18 6 Отговор
    В името на мира,другара Франкен пуска тиха фъсня.🥳🤣👍

    10:56 30.10.2025

  • 39 Хмхмхмхмхм

    8 8 Отговор

    До коментар #29 от "Ама":

    Май не схвана какво пиша- всяка парола може да бъде декриптирана, не е нужно да е свързана с интернет- напр като скада системите...

    10:56 30.10.2025

  • 40 7676

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Зевс":

    Мухлясали е на......

    10:57 30.10.2025

  • 41 Лили

    11 9 Отговор
    Каква е икономическата ситуация в Русия ?

    Толкова е добра ,че премиерът Мишустрин взе цялото си семейство и избяга на някъде

    Коментиран от #112

    10:57 30.10.2025

  • 42 Бачко

    22 6 Отговор
    :))))))))))Ах,малейййй :))))) Брюк. 3елки настрънаа бееее!Тях арапите ги превзели,те ще заличавали Рассия :)))) Паднах от коня,без да съм се качил,начи!

    10:58 30.10.2025

  • 43 ИСТИНАТА

    14 10 Отговор

    До коментар #1 от "Глупаци":

    Михаил Касянав, Първият премиер на Путин е избягал в чужбина!Заедно със семейството си!

    Коментиран от #48, #59

    10:59 30.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 а междувременно

    9 6 Отговор
    Какво стана с бедстващата край Франция подлодка Новорусийск?

    11:02 30.10.2025

  • 46 Шут

    14 8 Отговор
    Медведев е шута на Путин!

    11:03 30.10.2025

  • 47 666

    15 10 Отговор

    До коментар #9 от "Pyccкий Карлик":

    ха ха ха дуда руснаците поне Москва имат - до всички минете по булевард "Мария Луиза" в столицата и най накрая ще разберете в каква мизерна пропаднала кочина живеете и това из цяла България

    Коментиран от #52

    11:03 30.10.2025

  • 48 И това

    4 4 Отговор

    До коментар #43 от "ИСТИНАТА":

    какво ни интересува.

    11:04 30.10.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Неразбрал

    5 6 Отговор

    До коментар #15 от "Русия е бита":

    От ЕВРОСМЕШНИЦИТЕ ли ?

    11:05 30.10.2025

  • 51 Кит

    6 3 Отговор
    В Конго имат свое мнение за това кой и защо трябва да изчезне от картата на света...
    Питайте конгоанците, ако не вярвате, те ще ви кажат!

    11:07 30.10.2025

  • 52 Йънг бой 30

    8 8 Отговор

    До коментар #47 от "666":

    Ходи в Москва ,кой те спира . Какво висиш в ЕС и грачиш само . Ама не кеш ,че ще те пратят в минните полета на Украйна ,защото за друго си безполезен

    Коментиран от #62

    11:07 30.10.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Учуден

    8 9 Отговор
    Незнам кой кого, но знам само едно. В цяла Европа (русия е азиатска кочина) една ватирана кратуна няма вече 3 години. Очевидно ще е така през следващите 100 години.

    11:08 30.10.2025

  • 56 Леле майко ...

    4 3 Отговор
    "Велика" Белгия ....

    11:09 30.10.2025

  • 57 Поредният неадекватен индивид

    8 4 Отговор
    Белгийският министър на отбраната Тео Франкен се изцепи мощно ...

    11:10 30.10.2025

  • 58 Здрасти Марче

    2 3 Отговор
    Как си?

    11:10 30.10.2025

  • 59 льольо

    6 3 Отговор

    До коментар #43 от "ИСТИНАТА":

    Миша "два процента" е в чужбина от 2022 год.! Мяркат го в Латвия и САЩ! Не пишеш сензации!

    11:11 30.10.2025

  • 60 az СВО Победа 80

    9 3 Отговор
    Белгийците още живеят в парадигмата, че ако стане бой, големият батко отвъд океана ще им дойде на помощ....
    🤣🤣🤣

    11:12 30.10.2025

  • 61 Гошо

    7 7 Отговор
    Мечката ще си поиграе с мишлето.

    11:12 30.10.2025

  • 62 Чиба Рашка

    7 7 Отговор

    До коментар #52 от "Йънг бой 30":

    И на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    11:12 30.10.2025

  • 63 "световната" разплащателна система SWIFT

    7 5 Отговор
    От давна не е световна ! Написаното не е коректно

    Коментиран от #150

    11:12 30.10.2025

  • 64 Добре му е

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "?????":

    Казал Медведев, че е тъпак!

    11:14 30.10.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Сталин

    8 7 Отговор
    Страх,паника,психоза ,отчаяние и нощни напикавания тресат западните мародери

    11:16 30.10.2025

  • 67 хе хе

    7 9 Отговор
    Вече всеки се подиграва с втapая в мире

    Коментиран от #70

    11:16 30.10.2025

  • 68 не може да бъде

    10 5 Отговор

    До коментар #34 от "Деди":

    Честно казано като прочетох че Белгия и Русия са си разменили заплахи за унищожение помислих че белгийците са решили да се откажат от съществуването на държавата Белгия -да се саморазпаднат на Валония и Фландрия/има такива тенденции/ -и че затова са виновни руснаците !?Иначе е много смешно - Белгия да заплашва Русия ...човекът трябва да се е нагълтал с нищо за да го прави!?

    11:17 30.10.2025

  • 69 бай Ставри

    7 6 Отговор

    До коментар #10 от "Хо хо хооо":

    Няма да е на руски, но ще е на арабски. Ако не дразнят много руснаците следващия им военен министър - Али Махмуд може да закупува руско въоръжение.

    11:17 30.10.2025

  • 70 Да се чуди човек

    5 3 Отговор

    До коментар #67 от "хе хе":

    Що така те прецакаха да те изкарат и да покажеш падението на запада.

    Коментиран от #72

    11:17 30.10.2025

  • 71 Ние българите

    5 2 Отговор
    Ще направим въздушен щит над Брюксел. Да не се плашат

    11:18 30.10.2025

  • 72 хе хе

    10 4 Отговор

    До коментар #70 от "Да се чуди човек":

    Дори и държавите джуджета подритват пропадналата проскубана измършавяла руска мечка. А даже нямат ядрени оръжия! Неможачи!

    Коментиран от #77

    11:19 30.10.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Сергей Брин

    8 5 Отговор
    Русия е Нигерия с ракети.

    11:20 30.10.2025

  • 75 Сатана Z

    1 4 Отговор
    "адмирал Роб"

    Тоя с това робско име ще си бъде роб и след унищожаването на нато

    11:20 30.10.2025

  • 76 Ама верно ли че и

    3 2 Отговор
    пристанището в Антверпен даже било в Белгия? Не думайте...

    Коментиран от #78, #94

    11:20 30.10.2025

  • 77 Не спирай

    4 5 Отговор

    До коментар #72 от "хе хе":

    да показваш фашизма и падението на запада да опросстачва деца. Полезно е да знаят хората.

    Коментиран от #80

    11:22 30.10.2025

  • 78 глупусти

    3 3 Отговор

    До коментар #76 от "Ама верно ли че и":

    Кво ще прави в Белгия пристанището на Антверпен? Да не би да е най-голямата борса за диаманти там? То пък откъде диаманти в Белгия.

    Коментиран от #85

    11:22 30.10.2025

  • 79 Бойни балони

    6 3 Отговор
    И в Брюксел мозък и пастет за милиони

    Коментиран от #101

    11:22 30.10.2025

  • 80 а ни лъжеха

    7 4 Отговор

    До коментар #77 от "Не спирай":

    че русийката била някаква сила.

    Коментиран от #87

    11:22 30.10.2025

  • 81 Съюз на мауците

    5 5 Отговор
    Мравката заплашила слона...

    11:22 30.10.2025

  • 82 Куцото добиче

    3 4 Отговор
    С такива съюзници, като белгийците, с такъв военен министър, как да не се насе..ш от кеф.

    11:23 30.10.2025

  • 83 хе хе

    6 5 Отговор
    Путин падна жертва на собствената си хибридна пропаганда.

    11:23 30.10.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Ъхъъъъъ...

    3 1 Отговор

    До коментар #78 от "глупусти":

    И за 5 милиарда евро руски диаманти годишно

    11:24 30.10.2025

  • 86 Хи хи

    5 5 Отговор
    Япония капитулира след само 2 ядрени заряда, на Белгия и стига само един.. а Русия има 6000 ! Ще има и за всички останали "желаещи" !

    Коментиран от #91

    11:24 30.10.2025

  • 87 Щом опряха

    4 4 Отговор

    До коментар #80 от "а ни лъжеха":

    да опросстачват деца да борят Русия с детски глупости, значи не са те излъгали. Сама показваш, че Русия е сила. 😀

    Коментиран от #93

    11:25 30.10.2025

  • 88 Дедо ви...

    3 5 Отговор
    А бе тия западналите по кротко да го дават да не стане глътна вода удави се

    11:26 30.10.2025

  • 89 Фотоса виждате ли го ?

    6 5 Отговор
    Изображението показва репетиция за парада за Деня на победата в Москва. Парадът се провежда ежегодно на 9 май. ......ама що така се чудя на асфалта нищо му няма а? Щото сигурно не го полага ГЕРБ .... ЕС и ЕК ....

    11:27 30.10.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Русия няма нужда от ядрен заряд

    5 5 Отговор

    До коментар #86 от "Хи хи":

    за всеки ентусиаст войнолюбец в Европа. Има достатъчно конвенционални ракети, за да ги направи на нива. Да се радваме, че Русия не е като тях.

    11:27 30.10.2025

  • 92 Механик

    1 3 Отговор
    И аз му казах на Кличко, че ще го нокаутирам за минути, ама той ми се изсмя и ми рече:
    "Ти кво ми са парайш на БЕЛГИЕЦ, бе?"

    11:28 30.10.2025

  • 93 така е

    3 3 Отговор

    До коментар #87 от "Щом опряха":

    Щом оставиха само пенсионерите да му го лъскат на бункерното жуже, нещата в русийката не отиват хич на добре. Даже Димата мълчи в тези епични времена. Или някой му затвори устата и го предупреди да не ходи на високо?

    Коментиран от #98

    11:28 30.10.2025

  • 94 бай Ставри

    1 2 Отговор

    До коментар #76 от "Ама верно ли че и":

    Не издребнявай ! Посейдон е с ограничен изкуствен интелект, защото е руски разбира се. Не прави разлика между Белгия и Холандия. Още повече, че Холандия вече е Нидерландия.

    11:29 30.10.2025

  • 95 Ъхъъъъъ...

    3 2 Отговор
    Ново откритие: Българите са се научили да копаят дупки преди 550 милиона години

    11:29 30.10.2025

  • 96 хе хе

    4 4 Отговор
    А бункерния страхливец друг транспорт освен брониран влак не признава.

    11:29 30.10.2025

  • 97 Умнокрасив

    5 6 Отговор

    До коментар #5 от "Светослав":

    Без Русия нямаше да има Финландия, Балтийски държави, Беларус и... УКРАЙНА! Факт, за мое съжаление :(

    11:30 30.10.2025

  • 98 Чети книжки малчо

    1 4 Отговор

    До коментар #93 от "така е":

    Жалко е да показваш падението на запада да опросстачва глупави деца.

    Коментиран от #99, #100

    11:30 30.10.2025

  • 99 хе хе

    2 3 Отговор

    До коментар #98 от "Чети книжки малчо":

    Пенсионери, Матушка вас гледа!

    Коментиран от #116

    11:31 30.10.2025

  • 100 така е

    1 0 Отговор

    До коментар #98 от "Чети книжки малчо":

    оргиналдЪ си от секаде дедо. Слагай ченето като говориш, че вече нищо не ти се разбира.

    Коментиран от #108, #117

    11:32 30.10.2025

  • 101 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 5 Отговор

    До коментар #79 от "Бойни балони":

    В Брюксел до преди 60 години, в сърцето на „цивилизована“ Европа, в столицата на днешния Европейски съюз – който стриктно следи за спазването на човешките права и заклеймява жестоки „варварски“ обичаи като тричането на кучета – са съществували зоопаркове,
    НО ПЪЛНИ НЕ С ЖИВОТНИ,
    А С ХОРА В КЛЕТКИ…🥸🥸🥸

    Коментиран от #103

    11:32 30.10.2025

  • 102 така е

    2 0 Отговор
    Искахме да го направим по-добре, а то.... как всегда.

    11:33 30.10.2025

  • 103 това 60 години с ДДСто ли е?

    1 1 Отговор

    До коментар #101 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    че нещо не ти се разбира

    Коментиран от #120, #136, #138

    11:33 30.10.2025

  • 104 То хубаво че

    4 2 Отговор
    Антверпен е във Фламандския регион, но Фламандците белгийци ли са да питам? А?

    11:33 30.10.2025

  • 105 Дик диверсанта

    6 3 Отговор
    Всички злини в света през последните 200 години са причинени от Русия/СССР.
    СССР е единствения който влиза въоръжен на територията на трима свои съюзници в Европа.
    1956 - Унгария, 1968 Чехословакия, 1982 в Полша.
    Войната в Афганистан и всички събития там до наши дни започват с инвазията на СССР през 1979г.
    Неустойчивият Близък изток е такъв заради износа на революция от СССР, в който участва и България, специализирана в палестинските въпроси и частично сирийските..
    Иран и Ирак са си чисто руска разработка. Северна Африка също не беше пощадена, конфликта от 1986г. в който руснаците вкараха Либия завършва днес с разтурване на арабската джамахирия. Египет също пострада, вкаран във война с Израел.

    и още и още още.

    11:34 30.10.2025

  • 106 Медведев Атома

    4 1 Отговор
    Шшш,нещо отваряте ли ми се?☄️💥

    11:34 30.10.2025

  • 107 Браво Белгия

    4 3 Отговор
    Хубаво е отговорил белгиецът на заплахите на Москва. На зкла круша, зъл прът, е казал народът.

    11:35 30.10.2025

  • 108 604

    0 2 Отговор

    До коментар #100 от "така е":

    Ти с ченето ли пишеш или? По добре се въздържай от умности шот само се излагаш!

    11:35 30.10.2025

  • 109 Чочо

    1 2 Отговор
    Това,само глупави хора могат да си пишат.
    Никой няма да остане на картата.Да си го набият в дървените глави.

    Коментиран от #115

    11:35 30.10.2025

  • 110 да живей Международното положение

    3 1 Отговор
    Томахоук са най-големия враг на Тутраканската селищна система.

    11:35 30.10.2025

  • 111 Баш Балък

    1 2 Отговор
    От коя карта?!? Някъде нарисувана в някой офис в Брюксел?!?

    11:36 30.10.2025

  • 112 Орк

    0 2 Отговор

    До коментар #41 от "Лили":

    Като нямаш какво да кажеш- мълчи. недей да
    драскаш глупости

    11:36 30.10.2025

  • 113 Ухааа

    6 1 Отговор
    Всички са откачили тотално. Да ти имам откачените ръководители на нации. Избираме олигофрени да ни управляват. По целия свят само идиоти.

    11:37 30.10.2025

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Гого

    1 2 Отговор

    До коментар #109 от "Чочо":

    Я кажи колко километра е периметъра на 100% унищожение на една ядрена бойна глава? Три ще стигнат ли за Белгия, или само две са достатъчно?

    11:37 30.10.2025

  • 116 Виж снижанка

    3 3 Отговор

    До коментар #99 от "хе хе":

    Трагично е падението и фашизирането на запада да опросстачва деца

    11:37 30.10.2025

  • 117 За пипиляшка виж малчо

    4 3 Отговор

    До коментар #100 от "така е":

    Падението на запада залят от фашизъм е трагично.

    Коментиран от #119

    11:38 30.10.2025

  • 118 Смях в залата

    4 1 Отговор
    Айде още един комик изпълзя

    11:40 30.10.2025

  • 119 така е

    0 2 Отговор

    До коментар #117 от "За пипиляшка виж малчо":

    Да се чуди човек Митрафонова за какво си харчи парите за такива пенсионери.

    Коментиран от #122, #130

    11:40 30.10.2025

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Куклите мъник.

    1 2 Отговор

    До коментар #119 от "така е":

    Падението на запада залят от фашизъм е трагично.

    11:42 30.10.2025

  • 123 И защо трябва да четем

    3 1 Отговор
    ("особено за онзи тъпак, белгийския министър на отбраната".)... ?

    Коментиран от #125

    11:42 30.10.2025

  • 124 така е

    1 1 Отговор
    Пасоля сказал който иска пари да заминава за фронта. Москва вече пари не дава.

    11:42 30.10.2025

  • 125 така е

    0 2 Отговор

    До коментар #123 от "И защо трябва да четем":

    Ние само на руските тъпаци изхожданията четем.

    11:42 30.10.2025

  • 126 Умник

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Глупаци":

    А вона между Русия и Украйна е "Киев за три дни" нали? : )))

    Коментиран от #127, #129

    11:42 30.10.2025

  • 127 Пропагандата

    3 1 Отговор

    До коментар #126 от "Умник":

    винаги се цели в глупака.

    11:43 30.10.2025

  • 128 така е

    1 3 Отговор
    Най са ми противни рожбите на българосъветската дружба. Дървета без корени. Никога не знаят на кой бряг са.

    Коментиран от #140

    11:43 30.10.2025

  • 129 Ко ще става след 3 дни мъник

    2 2 Отговор

    До коментар #126 от "Умник":

    Трагедията на фашисткият запад да превръща глупаво дете в папагал.

    Коментиран от #132

    11:44 30.10.2025

  • 130 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #119 от "така е":

    Ами чуди се и защо вече ЦЯЛА ГОДИНА
    нито имаме посланик в САЩ,
    нито САЩ имат посланик у нас 🤔❗
    Дали защото ги е страх Буци да не ги целува,
    като онази с "американското" име Мустафа‼️

    11:44 30.10.2025

  • 131 Факт

    1 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    11:45 30.10.2025

  • 132 нещо се изнерви

    2 0 Отговор

    До коментар #129 от "Ко ще става след 3 дни мъник":

    Не ти върви пропагандата ли? Заложил си на куц кон.

    Коментиран от #137

    11:45 30.10.2025

  • 133 така е

    2 4 Отговор
    Ние българите мразим русийката безплатно.

    Коментиран от #145

    11:46 30.10.2025

  • 134 Е,сега и ние живеем в западналата

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    измишльотина,където отвън лъскав целуфан а вътре лaynо,където шепа продажници,крадци и мафиоти живеят като кърлежи на гърба на обикновения човек.По време на соца поне имаше ред и сигурност,както и ниски цени и почивки за всички. Пари също имаше достатъчно за да си направиш къща или вземеш апартамент,да си вземеш кола и който иска и вила. Тогава бе спокоен живот и здраво и умни поколения се раждаха,сега всичко е рухнало и всеки е подвластен на пари,пари и само пари.Тогава образование,медицина всичко бе достъпно и безплатно и на ниво,сега е пълна скапанярщина и търговия. дипломират се неграмотници които дори не могат да се подпишат и влизат в институти които си пожелаят без изпит,защото заради риска да ги закрият вземат институтите всичко за да си запълнят бройката за да не ги закрият.От там изкарват некадърници с вишу образование,щот за 5 години не могат да ги научат,да казват правилно висше образование.Пълна трагедия е сега и упадъка продължава с геометрична прогресия.

    11:47 30.10.2025

  • 135 Д-р Милен Ставрев

    4 0 Отговор
    Дълбок и сериозен проблем е тази „инфантилизация“ на политическата комуникация! Социалните мрежи са превърнали международната политика в спектакъл, а не в дипломация.
    Лидери и политици говорят за ядрено унищожение в стилистика на тийнейджърска свада, където „лайковете“ са по-важни от стабилността.
    Това е симптом на упадък в политическата култура: сериозни теми (като ядрено торпедо със стратегически потенциал) се смесват с емоционални лични нападки.
    Когато една държава нормализира „шегите“ за заличаване на градове, се снижава прага на обществена чувствителност към война. Това е психологическа ескалация, не военна — но тя също е опасна, защото подготвя почвата за реална.

    11:47 30.10.2025

  • 136 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #103 от "това 60 години с ДДСто ли е?":

    Разбира ми се❗ Но за целта трябва да имаш устройство за разбиране - УМ‼️

    11:47 30.10.2025

  • 137 За да не се

    1 0 Отговор

    До коментар #132 от "нещо се изнерви":

    нервиш мъник, че показваш падението на фашисткият запад, чети книжки.

    11:49 30.10.2025

  • 138 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #103 от "това 60 години с ДДСто ли е?":

    Не ми разбираш ТИ, защото хем нямаш НИК, хем нямаш с какво да разбереш прочетен текст❗
    Защото , ако имаше с какво да разбереш-
    дори на мен да не ми разбереш, щеше да разбереш статиите в мрежата❗
    Стига да напишеш
    ЗООПАРКОВЕ С ХОРА ❗

    11:50 30.10.2025

  • 139 АМИ НЯМА ПРОБЛЕМ

    2 0 Отговор
    НА БЕЛГИИСКАТА КАРТА ЩЕ БЪДЕ ЗАМАЗАНА С УКРАИНСКО КАФЯВО
    ПРЯСНО ОТ ПОКРОВСК

    11:51 30.10.2025

  • 140 АМИ ЗЕМИ ПОВЪР....НИ

    0 0 Отговор

    До коментар #128 от "така е":

    АМА ПРЕДИ ТОВА СИ ИЗЧИСТИ УСТЕНЦАТА ОТ СНОЩИ ЩОТО ВЕЧЕ ЗАСЪХНА

    11:54 30.10.2025

  • 141 Всичко това

    0 4 Отговор
    За сетен път доказва, че във властта, особено на големи и въоръжени с ядрено оръжие държави трябва да има жестока цедка.През тази цедка не би трябвало да се промъкват откровено луди и нравствено безотговорни хора до властта и в никакъв случай тя(властта) не бива да им се дава за повече от два мандата.След 20 години на власт, какъвто е случая с Путин ставаш неуправляем диктатор, който мисли само как да седи по-дълго на трона с цената на всичко!

    11:56 30.10.2025

  • 142 В В.П.

    2 0 Отговор
    Тия бивши военни са като малки насрааани дечица ..Да не им се обръща внимание..

    11:57 30.10.2025

  • 143 !!!?

    4 2 Отговор
    Копейките "остъкляваха" САЩ и Запада нон стоп, а пък алкохолния Армагедончик къде не е хвърлил ЯО...!!!?

    11:57 30.10.2025

  • 144 Все тая

    2 1 Отговор
    Искам да съм просто атлантенце с меко розово дуупенце ...

    11:58 30.10.2025

  • 145 Куцото добиче

    0 1 Отговор

    До коментар #133 от "така е":

    Недей да лъжеш ! Първо не си Българин. Второ не е безплатно.

    12:00 30.10.2025

  • 146 В В.П.

    2 2 Отговор
    Белгия е заличена от африканци .Бял там няма ..Голяма жигания ..

    12:00 30.10.2025

  • 147 В В.П.

    2 1 Отговор
    Заплахата на тоя бивш е като обявяване на война .РФ има право да се защити с превантивен удар ..Янките и англичаните размазаха шоплука ,заради заканите преди 80 год ..И така трябва .Лобут до припадък...инак фашизма пълзи нагоре..

    12:02 30.10.2025

  • 148 В В.П.

    1 0 Отговор
    И окропите се дървихс много ..Три години по късно са 25 млн...Трагедия .Със приятели ,Янките и САЩ ,враг не ти трябва ..Те ще те довършат ..Амин.

    Коментиран от #153

    12:05 30.10.2025

  • 149 много кокоши крака си ял като гледам

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Pyccкий Карлик":

    пак ли са нямали яйца като сега

    12:06 30.10.2025

  • 150 Суифть

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от ""световната" разплащателна система SWIFT":

    Мара мисли че е прах за пране

    12:06 30.10.2025

  • 151 Прям

    0 0 Отговор
    Много станахте Източните и Западни чуждопоклонници. Време е за чистка

    12:07 30.10.2025

  • 152 СмЕтах ,смЕеетах...!

    2 1 Отговор
    Бая зор ще видят тЕа белгийци да заличат тая огромна територия от картата...!
    При това Русия е страната с най-големият ядрен арсенал в света...!
    Смешници!

    12:07 30.10.2025

  • 153 Ъъъъъъъъ

    0 1 Отговор

    До коментар #148 от "В В.П.":

    "Три години по късно са 25 млн..."

    99 000 мъже на възраст между 18 и 22 години напуснаха Украйна за два месеца - The Telegraph

    От края на август до края на октомври 2025 г. около 99 хиляди мъже на възраст от 18 до 22 години са напуснали Украйна.

    Това съобщава The Telegraph. Както отбелязва изданието, позовавайки се на данни на полската гранична служба, само за два месеца броят на младите мъже, заминаващи за Полша, се е увеличил повече от два пъти - до 1600 души на ден. В Германия цифрата също се е увеличила рязко: от средата на септември - от 19 до над 1000 пристигащи седмично, а през октомври - до 1400-1800, според агенция BR24.

    12:11 30.10.2025

  • 154 Рашка в колапс

    1 0 Отговор
    Аве къде е Мишустрин ?
    Те такова чудо не бях виждал , премиера да ди бие камшика от разпадащата се кочина

    12:12 30.10.2025

  • 155 Факти

    1 0 Отговор
    Москва ще остане на картата, но името й ще се изписва на китайски.

    12:13 30.10.2025

  • 156 копейка полуидиот

    0 0 Отговор
    Нашите копейки са готови да умрат в името на Русия

    12:15 30.10.2025

  • 157 хаджи Генчо

    0 0 Отговор
    Хубав министър на отбраната си има Белгия. Дали преди да го назначат са го освидетелствували?Ха-ха-ха-ха Белгия ще изтрие Москва от лицето на земята. По малоумно изказване не бях чувал. Ама то ставало въпрос за НАТО, а не за Белгия. Русия разполага с над 5 500 ядрени бойни глави. Повече от тия на САЩ, Франция и Англия взети заедно, като някои от тях са с мощност над 50 мегатона. При това разполагат и със средства за тяхното доставяне до целта. Достатъчно е човек да си спомни за "Сармат","Орешник" и "Буревестник". Колко луд трябва да си за да твърдиш такива неща?!

    12:15 30.10.2025

  • 158 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

