„Москва ще бъде заличена от картата“: Белгия и Русия си размениха заплахи за унищожение

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен и заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия и бивш руски президент и премиер Дмитрий Медведев си размениха в социалните мрежи заплахи с унищожение, съобщиха белгийски медии, цитирани от БТА.

Поводът е интервю на Франкен за вестник "Морхен", в което заявява, че ако Русия нанесе въздушен удар по Брюксел, в отговор Москва ще бъде заличена от картата на света. Медведев пише, че ако това се случи, от картата ще изчезне Белгия.

Медведев, известен с острите си изявления особено след началото на войната в Украйна, прави коментара си в светлината на съобщението на руския президент Владимир Путин за изпитания на подводното ядрено торпедо "Посейдон". Според Медведев това торпедо "не може да бъде спряно от нищо" и е поздрав за враговете на неговата страна, "особено за онзи тъпак, белгийския министър на отбраната".

В последвал отговор Франкен цитира думите на древноримския поет Овидий от поемата "Изкуството да обичаш", където казва, че тихият мир е присъщ за човека, а свирепият гняв - за дивия звяр.

Преди година тогавашният ръководителят на Военния комитет на НАТО адмирал Роб Бауер посочи, че Русия би могла да предприеме военни действия срещу няколко цели в Белгия – централата на НАТО в Брюксел, пристанището в Антверпен, институциите на ЕС в белгийската столица или разположените тук други международни организации като световната разплащателна система SWIFT. Бауер направи оценката в изслушване пред комисията по отбрана към Белгийския федерален парламент.

Руският президент Владимир Путин обяви вчера, че Русия е направила успешно изпитание на безпилотното подводно суперторпедо с ядрен двигател "Посейдон", предаде Ройтерс.

И руски, и американски представители описаха "Посейдон" като различен клас оръжие за ответни действия, способно да предизвика такива радиоактивни вълни в океани, които да заличат цели крайбрежни градове, посочва световната агенция. При посещение във военна болница Путин заяви пред ранени военнослужещи, че изпитанието е било вчера.

"За първи път успяхме не само да изстреляме торпедото с пусков двигател от подводница носител, но и да задействаме атомната енергийна установка, на която апаратът е престоял определен период от време“, обясни Путин, цитиран от Ройтерс и ТАСС. "Това е огромен успех“, каза руският президент, отбелязвайки, че мощността на "Посейдон“ надвишава капацитета на междуконтиненталната ракета "Сармат“.