„Москва ще бъде заличена от картата“: Белгия и Русия си размениха заплахи за унищожение

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен и заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия и бивш руски президент и премиер Дмитрий Медведев си размениха в социалните мрежи заплахи с унищожение, съобщиха белгийски медии, цитирани от БТА.
Поводът е интервю на Франкен за вестник "Морхен", в което заявява, че ако Русия нанесе въздушен удар по Брюксел, в отговор Москва ще бъде заличена от картата на света. Медведев пише, че ако това се случи, от картата ще изчезне Белгия.
Медведев, известен с острите си изявления особено след началото на войната в Украйна, прави коментара си в светлината на съобщението на руския президент Владимир Путин за изпитания на подводното ядрено торпедо "Посейдон". Според Медведев това торпедо "не може да бъде спряно от нищо" и е поздрав за враговете на неговата страна, "особено за онзи тъпак, белгийския министър на отбраната".
В последвал отговор Франкен цитира думите на древноримския поет Овидий от поемата "Изкуството да обичаш", където казва, че тихият мир е присъщ за човека, а свирепият гняв - за дивия звяр.
Преди година тогавашният ръководителят на Военния комитет на НАТО адмирал Роб Бауер посочи, че Русия би могла да предприеме военни действия срещу няколко цели в Белгия – централата на НАТО в Брюксел, пристанището в Антверпен, институциите на ЕС в белгийската столица или разположените тук други международни организации като световната разплащателна система SWIFT. Бауер направи оценката в изслушване пред комисията по отбрана към Белгийския федерален парламент.
Руският президент Владимир Путин обяви вчера, че Русия е направила успешно изпитание на безпилотното подводно суперторпедо с ядрен двигател "Посейдон", предаде Ройтерс.
И руски, и американски представители описаха "Посейдон" като различен клас оръжие за ответни действия, способно да предизвика такива радиоактивни вълни в океани, които да заличат цели крайбрежни градове, посочва световната агенция. При посещение във военна болница Путин заяви пред ранени военнослужещи, че изпитанието е било вчера.
"За първи път успяхме не само да изстреляме торпедото с пусков двигател от подводница носител, но и да задействаме атомната енергийна установка, на която апаратът е престоял определен период от време“, обясни Путин, цитиран от Ройтерс и ТАСС. "Това е огромен успех“, каза руският президент, отбелязвайки, че мощността на "Посейдон“ надвишава капацитета на междуконтиненталната ракета "Сармат“.
Коментиран от #150
11:12 30.10.2025
64 Добре му е
До коментар #3 от "?????":Казал Медведев, че е тъпак!
11:14 30.10.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Сталин
11:16 30.10.2025
67 хе хе
Коментиран от #70
11:16 30.10.2025
68 не може да бъде
До коментар #34 от "Деди":Честно казано като прочетох че Белгия и Русия са си разменили заплахи за унищожение помислих че белгийците са решили да се откажат от съществуването на държавата Белгия -да се саморазпаднат на Валония и Фландрия/има такива тенденции/ -и че затова са виновни руснаците !?Иначе е много смешно - Белгия да заплашва Русия ...човекът трябва да се е нагълтал с нищо за да го прави!?
11:17 30.10.2025
69 бай Ставри
До коментар #10 от "Хо хо хооо":Няма да е на руски, но ще е на арабски. Ако не дразнят много руснаците следващия им военен министър - Али Махмуд може да закупува руско въоръжение.
11:17 30.10.2025
70 Да се чуди човек
До коментар #67 от "хе хе":Що така те прецакаха да те изкарат и да покажеш падението на запада.
Коментиран от #72
11:17 30.10.2025
71 Ние българите
11:18 30.10.2025
72 хе хе
До коментар #70 от "Да се чуди човек":Дори и държавите джуджета подритват пропадналата проскубана измършавяла руска мечка. А даже нямат ядрени оръжия! Неможачи!
Коментиран от #77
11:19 30.10.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Сергей Брин
11:20 30.10.2025
75 Сатана Z
Тоя с това робско име ще си бъде роб и след унищожаването на нато
11:20 30.10.2025
76 Ама верно ли че и
Коментиран от #78, #94
11:20 30.10.2025
77 Не спирай
До коментар #72 от "хе хе":да показваш фашизма и падението на запада да опросстачва деца. Полезно е да знаят хората.
Коментиран от #80
11:22 30.10.2025
78 глупусти
До коментар #76 от "Ама верно ли че и":Кво ще прави в Белгия пристанището на Антверпен? Да не би да е най-голямата борса за диаманти там? То пък откъде диаманти в Белгия.
Коментиран от #85
11:22 30.10.2025
79 Бойни балони
Коментиран от #101
11:22 30.10.2025
80 а ни лъжеха
До коментар #77 от "Не спирай":че русийката била някаква сила.
Коментиран от #87
11:22 30.10.2025
81 Съюз на мауците
11:22 30.10.2025
82 Куцото добиче
11:23 30.10.2025
83 хе хе
11:23 30.10.2025
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Ъхъъъъъ...
До коментар #78 от "глупусти":И за 5 милиарда евро руски диаманти годишно
11:24 30.10.2025
86 Хи хи
Коментиран от #91
11:24 30.10.2025
87 Щом опряха
До коментар #80 от "а ни лъжеха":да опросстачват деца да борят Русия с детски глупости, значи не са те излъгали. Сама показваш, че Русия е сила. 😀
Коментиран от #93
11:25 30.10.2025
88 Дедо ви...
11:26 30.10.2025
89 Фотоса виждате ли го ?
11:27 30.10.2025
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Русия няма нужда от ядрен заряд
До коментар #86 от "Хи хи":за всеки ентусиаст войнолюбец в Европа. Има достатъчно конвенционални ракети, за да ги направи на нива. Да се радваме, че Русия не е като тях.
11:27 30.10.2025
92 Механик
"Ти кво ми са парайш на БЕЛГИЕЦ, бе?"
11:28 30.10.2025
93 така е
До коментар #87 от "Щом опряха":Щом оставиха само пенсионерите да му го лъскат на бункерното жуже, нещата в русийката не отиват хич на добре. Даже Димата мълчи в тези епични времена. Или някой му затвори устата и го предупреди да не ходи на високо?
Коментиран от #98
11:28 30.10.2025
94 бай Ставри
До коментар #76 от "Ама верно ли че и":Не издребнявай ! Посейдон е с ограничен изкуствен интелект, защото е руски разбира се. Не прави разлика между Белгия и Холандия. Още повече, че Холандия вече е Нидерландия.
11:29 30.10.2025
95 Ъхъъъъъ...
11:29 30.10.2025
96 хе хе
11:29 30.10.2025
97 Умнокрасив
До коментар #5 от "Светослав":Без Русия нямаше да има Финландия, Балтийски държави, Беларус и... УКРАЙНА! Факт, за мое съжаление :(
11:30 30.10.2025
98 Чети книжки малчо
До коментар #93 от "така е":Жалко е да показваш падението на запада да опросстачва глупави деца.
Коментиран от #99, #100
11:30 30.10.2025
99 хе хе
До коментар #98 от "Чети книжки малчо":Пенсионери, Матушка вас гледа!
Коментиран от #116
11:31 30.10.2025
100 така е
До коментар #98 от "Чети книжки малчо":оргиналдЪ си от секаде дедо. Слагай ченето като говориш, че вече нищо не ти се разбира.
Коментиран от #108, #117
11:32 30.10.2025
101 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #79 от "Бойни балони":В Брюксел до преди 60 години, в сърцето на „цивилизована“ Европа, в столицата на днешния Европейски съюз – който стриктно следи за спазването на човешките права и заклеймява жестоки „варварски“ обичаи като тричането на кучета – са съществували зоопаркове,
НО ПЪЛНИ НЕ С ЖИВОТНИ,
А С ХОРА В КЛЕТКИ…🥸🥸🥸
Коментиран от #103
11:32 30.10.2025
102 така е
11:33 30.10.2025
103 това 60 години с ДДСто ли е?
До коментар #101 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":че нещо не ти се разбира
Коментиран от #120, #136, #138
11:33 30.10.2025
104 То хубаво че
11:33 30.10.2025
105 Дик диверсанта
СССР е единствения който влиза въоръжен на територията на трима свои съюзници в Европа.
1956 - Унгария, 1968 Чехословакия, 1982 в Полша.
Войната в Афганистан и всички събития там до наши дни започват с инвазията на СССР през 1979г.
Неустойчивият Близък изток е такъв заради износа на революция от СССР, в който участва и България, специализирана в палестинските въпроси и частично сирийските..
Иран и Ирак са си чисто руска разработка. Северна Африка също не беше пощадена, конфликта от 1986г. в който руснаците вкараха Либия завършва днес с разтурване на арабската джамахирия. Египет също пострада, вкаран във война с Израел.
и още и още още.
11:34 30.10.2025
106 Медведев Атома
11:34 30.10.2025
107 Браво Белгия
11:35 30.10.2025
108 604
До коментар #100 от "така е":Ти с ченето ли пишеш или? По добре се въздържай от умности шот само се излагаш!
11:35 30.10.2025
109 Чочо
Никой няма да остане на картата.Да си го набият в дървените глави.
Коментиран от #115
11:35 30.10.2025
110 да живей Международното положение
11:35 30.10.2025
111 Баш Балък
11:36 30.10.2025
112 Орк
До коментар #41 от "Лили":Като нямаш какво да кажеш- мълчи. недей да
драскаш глупости
11:36 30.10.2025
113 Ухааа
11:37 30.10.2025
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Гого
До коментар #109 от "Чочо":Я кажи колко километра е периметъра на 100% унищожение на една ядрена бойна глава? Три ще стигнат ли за Белгия, или само две са достатъчно?
11:37 30.10.2025
116 Виж снижанка
До коментар #99 от "хе хе":Трагично е падението и фашизирането на запада да опросстачва деца
11:37 30.10.2025
117 За пипиляшка виж малчо
До коментар #100 от "така е":Падението на запада залят от фашизъм е трагично.
Коментиран от #119
11:38 30.10.2025
118 Смях в залата
11:40 30.10.2025
119 така е
До коментар #117 от "За пипиляшка виж малчо":Да се чуди човек Митрафонова за какво си харчи парите за такива пенсионери.
Коментиран от #122, #130
11:40 30.10.2025
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Куклите мъник.
До коментар #119 от "така е":Падението на запада залят от фашизъм е трагично.
11:42 30.10.2025
123 И защо трябва да четем
Коментиран от #125
11:42 30.10.2025
124 така е
11:42 30.10.2025
125 така е
До коментар #123 от "И защо трябва да четем":Ние само на руските тъпаци изхожданията четем.
11:42 30.10.2025
126 Умник
До коментар #1 от "Глупаци":А вона между Русия и Украйна е "Киев за три дни" нали? : )))
Коментиран от #127, #129
11:42 30.10.2025
127 Пропагандата
До коментар #126 от "Умник":винаги се цели в глупака.
11:43 30.10.2025
128 така е
Коментиран от #140
11:43 30.10.2025
129 Ко ще става след 3 дни мъник
До коментар #126 от "Умник":Трагедията на фашисткият запад да превръща глупаво дете в папагал.
Коментиран от #132
11:44 30.10.2025
130 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #119 от "така е":Ами чуди се и защо вече ЦЯЛА ГОДИНА
нито имаме посланик в САЩ,
нито САЩ имат посланик у нас 🤔❗
Дали защото ги е страх Буци да не ги целува,
като онази с "американското" име Мустафа‼️
11:44 30.10.2025
131 Факт
11:45 30.10.2025
132 нещо се изнерви
До коментар #129 от "Ко ще става след 3 дни мъник":Не ти върви пропагандата ли? Заложил си на куц кон.
Коментиран от #137
11:45 30.10.2025
133 така е
Коментиран от #145
11:46 30.10.2025
134 Е,сега и ние живеем в западналата
До коментар #6 от "гост":измишльотина,където отвън лъскав целуфан а вътре лaynо,където шепа продажници,крадци и мафиоти живеят като кърлежи на гърба на обикновения човек.По време на соца поне имаше ред и сигурност,както и ниски цени и почивки за всички. Пари също имаше достатъчно за да си направиш къща или вземеш апартамент,да си вземеш кола и който иска и вила. Тогава бе спокоен живот и здраво и умни поколения се раждаха,сега всичко е рухнало и всеки е подвластен на пари,пари и само пари.Тогава образование,медицина всичко бе достъпно и безплатно и на ниво,сега е пълна скапанярщина и търговия. дипломират се неграмотници които дори не могат да се подпишат и влизат в институти които си пожелаят без изпит,защото заради риска да ги закрият вземат институтите всичко за да си запълнят бройката за да не ги закрият.От там изкарват некадърници с вишу образование,щот за 5 години не могат да ги научат,да казват правилно висше образование.Пълна трагедия е сега и упадъка продължава с геометрична прогресия.
11:47 30.10.2025
135 Д-р Милен Ставрев
Лидери и политици говорят за ядрено унищожение в стилистика на тийнейджърска свада, където „лайковете“ са по-важни от стабилността.
Това е симптом на упадък в политическата култура: сериозни теми (като ядрено торпедо със стратегически потенциал) се смесват с емоционални лични нападки.
Когато една държава нормализира „шегите“ за заличаване на градове, се снижава прага на обществена чувствителност към война. Това е психологическа ескалация, не военна — но тя също е опасна, защото подготвя почвата за реална.
11:47 30.10.2025
136 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #103 от "това 60 години с ДДСто ли е?":Разбира ми се❗ Но за целта трябва да имаш устройство за разбиране - УМ‼️
11:47 30.10.2025
137 За да не се
До коментар #132 от "нещо се изнерви":нервиш мъник, че показваш падението на фашисткият запад, чети книжки.
11:49 30.10.2025
138 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #103 от "това 60 години с ДДСто ли е?":Не ми разбираш ТИ, защото хем нямаш НИК, хем нямаш с какво да разбереш прочетен текст❗
Защото , ако имаше с какво да разбереш-
дори на мен да не ми разбереш, щеше да разбереш статиите в мрежата❗
Стига да напишеш
ЗООПАРКОВЕ С ХОРА ❗
11:50 30.10.2025
139 АМИ НЯМА ПРОБЛЕМ
ПРЯСНО ОТ ПОКРОВСК
11:51 30.10.2025
140 АМИ ЗЕМИ ПОВЪР....НИ
До коментар #128 от "така е":АМА ПРЕДИ ТОВА СИ ИЗЧИСТИ УСТЕНЦАТА ОТ СНОЩИ ЩОТО ВЕЧЕ ЗАСЪХНА
11:54 30.10.2025
141 Всичко това
11:56 30.10.2025
142 В В.П.
11:57 30.10.2025
143 !!!?
11:57 30.10.2025
144 Все тая
11:58 30.10.2025
145 Куцото добиче
До коментар #133 от "така е":Недей да лъжеш ! Първо не си Българин. Второ не е безплатно.
12:00 30.10.2025
146 В В.П.
12:00 30.10.2025
147 В В.П.
12:02 30.10.2025
148 В В.П.
Коментиран от #153
12:05 30.10.2025
149 много кокоши крака си ял като гледам
До коментар #9 от "Pyccкий Карлик":пак ли са нямали яйца като сега
12:06 30.10.2025
150 Суифть
До коментар #63 от ""световната" разплащателна система SWIFT":Мара мисли че е прах за пране
12:06 30.10.2025
151 Прям
12:07 30.10.2025
152 СмЕтах ,смЕеетах...!
При това Русия е страната с най-големият ядрен арсенал в света...!
Смешници!
12:07 30.10.2025
153 Ъъъъъъъъ
До коментар #148 от "В В.П.":"Три години по късно са 25 млн..."
99 000 мъже на възраст между 18 и 22 години напуснаха Украйна за два месеца - The Telegraph
От края на август до края на октомври 2025 г. около 99 хиляди мъже на възраст от 18 до 22 години са напуснали Украйна.
Това съобщава The Telegraph. Както отбелязва изданието, позовавайки се на данни на полската гранична служба, само за два месеца броят на младите мъже, заминаващи за Полша, се е увеличил повече от два пъти - до 1600 души на ден. В Германия цифрата също се е увеличила рязко: от средата на септември - от 19 до над 1000 пристигащи седмично, а през октомври - до 1400-1800, според агенция BR24.
12:11 30.10.2025
154 Рашка в колапс
Те такова чудо не бях виждал , премиера да ди бие камшика от разпадащата се кочина
12:12 30.10.2025
155 Факти
12:13 30.10.2025
156 копейка полуидиот
12:15 30.10.2025
157 хаджи Генчо
12:15 30.10.2025
158 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.