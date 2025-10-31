ЕК: Съобщенията за изтегляне на американски сили показват нуждата да повишим разходите за отбрана

Съобщенията за изтеглянето на сили на САЩ от държави в Централна и Източна Европа показват необходимостта да увеличим разходите за отбрана, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, предаде БТА.

По неговите думи подобно решение подчертава за пореден път нуждата от решимост за предприемане на действия в защита на европейската сигурност. Винаги сме разчитали на САЩ като силен партньор в подкрепата на нашите усилия, добави говорителят.

Представители на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп са информирали съюзниците, че намаляването на американското военно присъствие в Румъния е само първи етап, като ще последва и съкращения в България, Унгария и Словакия от средата на декември, съобщава в. „Киев пост“, който информира за изтеглянето на американски войници от Румъния. Според специализираното издание „Старс енд страйпс“, цитирано от румънския новинарски сайт Нюз.ро, ще бъдат изтеглени около 3000 военни от Румъния, България, Унгария и Словакия.

Администрацията на Тръмп отново изпитва трансатлантическото търпение, като дискретно предупреждава няколко европейски столици за предстоящия си план да намали американските войски в Източна Европа следващия месец – ход, който вече предизвиква критики в американския Конгрес и повдига нови въпроси относно дългосрочния ангажимент на Вашингтон към Източния фланг на НАТО, коментира „Киев пост“, цитиран от румънската телевизия Диджи 24, пише БТА.

С нарастването на възмущението от планираното изтегляне на американска ротационна бригада от Румъния, няколко източника са съобщили на вестник „Киев пост“, че тази промяна е само първата стъпка. Длъжностни лица от администрацията са заявили пред съюзниците, че съкращенията в Румъния са само първата фаза, а по-нататъшни съкращения в България, Унгария и Словакия ще последват още в средата на декември – график, който повдига въпроси сред дипломатите от НАТО, които са загрижени за това какво означава това решение за способностите за възпиране на най-уязвимата граница на алианса, пише вестникът.