ЕК: Съобщенията за изтегляне на американски сили показват нуждата да повишим разходите за отбрана

Съобщенията за изтеглянето на сили на САЩ от държави в Централна и Източна Европа показват необходимостта да увеличим разходите за отбрана, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, предаде БТА.
По неговите думи подобно решение подчертава за пореден път нуждата от решимост за предприемане на действия в защита на европейската сигурност. Винаги сме разчитали на САЩ като силен партньор в подкрепата на нашите усилия, добави говорителят.
По данни на различни издания, САЩ са уведомили съюзниците за предстоящо намаляване на американското военно присъствие в Румъния, България, Унгария и Словакия от средата на декември. Според специализираното издание "Старс енд страйпс", цитирано от румънския новинарски сайт Нюз.ро, от посочените четири европейски държави ще бъдат изтеглени около 3000 военни от САЩ.
Представители на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп са информирали съюзниците, че намаляването на американското военно присъствие в Румъния е само първи етап, като ще последва и съкращения в България, Унгария и Словакия от средата на декември, съобщава в. „Киев пост“, който информира за изтеглянето на американски войници от Румъния. Според специализираното издание „Старс енд страйпс“, цитирано от румънския новинарски сайт Нюз.ро, ще бъдат изтеглени около 3000 военни от Румъния, България, Унгария и Словакия.
Администрацията на Тръмп отново изпитва трансатлантическото търпение, като дискретно предупреждава няколко европейски столици за предстоящия си план да намали американските войски в Източна Европа следващия месец – ход, който вече предизвиква критики в американския Конгрес и повдига нови въпроси относно дългосрочния ангажимент на Вашингтон към Източния фланг на НАТО, коментира „Киев пост“, цитиран от румънската телевизия Диджи 24, пише БТА.
С нарастването на възмущението от планираното изтегляне на американска ротационна бригада от Румъния, няколко източника са съобщили на вестник „Киев пост“, че тази промяна е само първата стъпка. Длъжностни лица от администрацията са заявили пред съюзниците, че съкращенията в Румъния са само първата фаза, а по-нататъшни съкращения в България, Унгария и Словакия ще последват още в средата на декември – график, който повдига въпроси сред дипломатите от НАТО, които са загрижени за това какво означава това решение за способностите за възпиране на най-уязвимата граница на алианса, пише вестникът.
1 Атина Палада
Коментиран от #13, #14
15:44 31.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Спецназ
Минах покрай една спрела колона- ми Ц.ГАНОР, Баце!
ПФУ!
15:48 31.10.2025
4 Данко Харсъзина
15:50 31.10.2025
5 Гориил
Коментиран от #17
15:50 31.10.2025
6 Данко Харсъзина
15:51 31.10.2025
7 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ
АБЕ МОЖЕ АМА ША ТРЯБВА ДА ПЛАТИТЕ
15:53 31.10.2025
8 Пенсионер 69 годишен
15:54 31.10.2025
9 Сатана Z
Така е било през Руско — Турската война и след това през втората световна когато воюваме срещу Германия с техните оръжия които ни бяха оставили да окупираме Македония.
Така е било,така и ще бъде.з нищо ново под слънцето
15:55 31.10.2025
10 Къде е българското оръжие?
Къде са българските модернизирани щурмови самолети Су-25 - 13 броя?
Колко танка Т-62 и Т-72 останаха за България?
Колко дронове за БА са произведени?
Къде е българският главнокомандващ - триморският ни натовски генерал-президент Радев,- който да заповяда на паркетния ни брюкселски адмирал Ефтимов да извърши ревизия на остатъците от въоръжението на БА и на ВВС на Р. България?
15:56 31.10.2025
11 Др.Тодор Живков 🇧🇬
15:58 31.10.2025
12 ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
В ТЯХ МОЖ ДА СЕ КРИЯТ РУСНАЦИ
16:00 31.10.2025
13 Клошари...
До коментар #1 от "Атина Палада":Ама земята на клошарите е убава и център на Балканите.
Турчетата са заточили ятаганите.
А братска Русия нашите еничари са я обявили за враг :(
Коментиран от #15
16:01 31.10.2025
14 Само факти
До коментар #1 от "Атина Палада":Както пише Достоевски, „чак онемяхме от негодувание”.
„изведнъж видяхме китните български къщички с градинки около тях...и като връх на всичкото това по три православни църкви на всяка джамия – и ще се бием за вярата на поробените”!
Достоевски хем споделя същото раздразнение, хем ужасно се възмущава от подобни настроения сред руското общество, защото целта на поредната руско-турска война изобщо не е освобождаването на някакви си там българи, както ясно се изразява писателят.
16:03 31.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Георгиев
16:07 31.10.2025
17 Без никакви такси СССР ни дундуркаше
До коментар #5 от "Гориил":Продаваше ни оръжия под тяхната себестойност.
Беше готов за 48 часа да развърне своите войски за защита на териториалната цялост на Народна Република България.
Продаваше ни всяка година, на цени в рубли, по ДВА МИЛИОНА ТОНА НЕФТ за износ на капиталистическия пазар, за да печелим долари и да си модернизираме икономиката...
16:10 31.10.2025