САЩ ще намалят военното си присъствие в България
САЩ ще намалят военното си присъствие в България

31 Октомври, 2025 10:07

Пентагонът обмисля умерено намаляване на силите, отчасти защото европейските сухопътни войски сега се считат за по-добре подготвени в сравнение с предишни години

САЩ ще намалят военното си присъствие в България - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Представители на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп са информирали съюзниците, че намаляването на американското военно присъствие в Румъния е само първи етап, като ще последва и съкращения в България, Унгария и Словакия от средата на декември, съобщава в. „Киев пост“, който информира за изтеглянето на американски войници от Румъния. Според специализираното издание „Старс енд страйпс“, цитирано от румънския новинарски сайт Нюз.ро, ще бъдат изтеглени около 3000 военни от Румъния, България, Унгария и Словакия, предаде БТА.

Администрацията на Тръмп отново изпитва трансатлантическото търпение, като дискретно предупреждава няколко европейски столици за предстоящия си план да намали американските войски в Източна Европа следващия месец – ход, който вече предизвиква критики в американския Конгрес и повдига нови въпроси относно дългосрочния ангажимент на Вашингтон към Източния фланг на НАТО, коментира „Киев пост“, цитиран от румънската телевизия Диджи 24.

С нарастването на възмущението от планираното изтегляне на американска ротационна бригада от Румъния, няколко източника са съобщили на вестник „Киев пост“, че тази промяна е само първата стъпка. Длъжностни лица от администрацията са заявили пред съюзниците, че съкращенията в Румъния са само първата фаза, а по-нататъшни съкращения в България, Унгария и Словакия ще последват още в средата на декември – график, който повдига въпроси сред дипломатите от НАТО, които са загрижени за това какво означава това решение за способностите за възпиране на най-уязвимата граница на алианса, пише вестникът.

Двама западни служители, запознати с дискусиите между САЩ и европейските им партньори, заявиха, че Пентагонът обмисля умерено намаляване на силите, отчасти защото европейските сухопътни войски сега се считат за по-добре подготвени в сравнение с предишни години, което прави ограниченото преразпределение на американското присъствие „подходящо“.

Длъжностните лица, които говориха при условие за анонимност, заявиха, че на съюзниците е било съобщено да очакват „вероятност“ от по-нататъшни корекции през следващата година, тъй като настоящите ротационни разполагания приключват. В дипломатически документ на САЩ планираните съкращения в Румъния, България, Унгария и Словакия са описани като „незначителни“, пише "Киев пост".

За да успокоят загрижените съюзници, представители на администрацията подчертаха, че броят на американските войски в Полша и балтийските държави – най-силните позиции на алианса на Източния му фланг, ще остане непроменен. Те подчертаха „стабилния характер“ на разходите за отбрана в тези страни и тясното им сътрудничество с американските сили, като подчертаха, че ангажиментът на Вашингтон към НАТО остава непоколебим.

Съобщенията за намаляване на американското военно присъствие (след първоначалната новина за Румъния) предизвикаха критики в Конгреса, както от страна на демократите, така и от републиканците, като и от двете партии предупреждават, че тази стъпка рискува да окуражи Москва и да подкопае единството на алианса, посочва Диджи 24, като се позовава на „Киев пост“.

Вчера конгресменът Майк Търнър (републиканец от Охайо), който е ръководител на американската делегация в Парламентарната асамблея на НАТО, изрази „дълбоката си загриженост“ относно намаляването на войските в страна, която се намира на предната линия на НАТО.

„Като ръководител на американската делегация в Парламентарната асамблея на НАТО, съм загрижен за съобщенията за намаляване на американските войски в Румъния“, написа Търнър в социалните медии. Той подчерта необходимостта от „силно и твърдо“ американско присъствие в Европа, особено като се има предвид, че Русия продължава да заема агресивна позиция.

От страна на демократите - сенаторката Жан Шахин (демократ от Ню Хемпшир), която е член на Комисията по външни отношения на Сената, изрази също толкова категорична оценка. Тя нарече съкращенията „дълбоко погрешна стъпка, която подкопава усилията на САЩ да окажат натиск върху Путин, за да седне най-накрая на масата за преговори и да укрепи способността на нашите европейски партньори да се защитават“.

Дипломатът Даниел Фрийд, който е бивш помощник на държавния секретар и един от архитектите на американската политика в Източна Европа след Студената война, заяви пред вестник „Киев пост“, че новата политика отразява по-скоро бюрократични маневри, отколкото последователна стратегия.

„В администрацията на Тръмп тече дебат относно глобалното разполагане на сили“, обясни Фрийд. Според него обаче намаляването на военните е „грешка“.

Даниел Фрийд изтъкна, че всяко видимо намаляване на американското присъствие в Европа „изпраща грешен сигнал на Путин“ в момент, когато Русия продължава агресията си срещу Украйна и НАТО, пише "Киев пост".

Фрийд отбеляза обаче, че обявеното намаляване е ограничено и до голяма степен символично. „Цифрите са толкова малки, че няма да променят военния баланс“, добави той, но подчерта, че „сигналът е негативен“.


Украйна
    36 7 Отговор
    Предлагам всеки жълтопаветник да привежда заплатата си, за да може господаря да го пази. Да няма на кого ме оставяш бащице.

    Коментиран от #31, #40, #50

    10:09 31.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Трол

    13 7 Отговор
    ЕС ще увеличи военното си присъствие в България.

    Коментиран от #18, #48

    10:11 31.10.2025

  • 4 Дженеръл ГHOMeтник

    26 3 Отговор
    Ама, кой ще ни пази от народната любoB?

    10:11 31.10.2025

  • 5 Георги

    13 3 Отговор
    как ще го намалят, нали НАТО ще има втора база - там какви ще са военните?

    Коментиран от #13

    10:12 31.10.2025

  • 6 Е много

    24 2 Отговор
    хубаво, това е голям празник за България.

    10:12 31.10.2025

  • 7 Изпитана методика

    38 1 Отговор
    Изтеглят се преди патакламата. И като видят кой печели, ще се включат на негова страна. Изпитана методика. Само ние все се врем между шамарите и накрая все ядем бахура

    10:13 31.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Въпросче

    30 1 Отговор
    " намалят военното си присъствие в България " ? Как , бе ? Те нали нямаха части , а само " бази на разположение " ? Вече не знаем какво се случва в колонията .

    10:13 31.10.2025

  • 10 ЕС е Сила

    8 24 Отговор
    Повече бази на НАТО у нас! Не е задължително да са американци!

    Коментиран от #19

    10:14 31.10.2025

  • 11 койдазнай

    16 5 Отговор
    Тръмп подари умиращата ивропа на ПУтин, в опит да си запази Америка!

    Коментиран от #17

    10:15 31.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Руски колхозник

    12 5 Отговор
    Путин каза на Тръмп да си обира крушите,да не го покаже с малки дечица по тиктока, заедно с Епстийн

    10:16 31.10.2025

  • 15 онзи

    14 4 Отговор
    С тях и без тях - все тая ...Да си ходят , прав им път !

    10:16 31.10.2025

  • 16 Я пък тоя

    15 2 Отговор
    Що ли бягат американците!
    Пак нещо са замислили.

    Коментиран от #21

    10:16 31.10.2025

  • 17 Е па

    14 3 Отговор

    До коментар #11 от "койдазнай":

    То па на Путин му е притрябвала тая кочина

    10:17 31.10.2025

  • 18 Не ЕС, а Турция!

    18 2 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Затова се изтеглят американците, защото ще вкарат Турция в играта, а Ганю пак ще си бъде обслужващ персонал, както винаги, вършим мръсната работа в ЕС!?

    Коментиран от #24

    10:17 31.10.2025

  • 19 Като се замислиш...

    12 4 Отговор

    До коментар #10 от "ЕС е Сила":

    То май в бази на НАТО освен Хамериканци,други нЕма

    10:17 31.10.2025

  • 20 Русуфил хардлайнер

    2 16 Отговор
    Природата не търпи празно пространство! На тяхно място ще се намъкнат руски текезари!

    Коментиран от #38

    10:18 31.10.2025

  • 21 Янки,Гоу хоум

    15 3 Отговор

    До коментар #16 от "Я пък тоя":

    Путин му каза да си събира партакешите от границите на Русия

    10:18 31.10.2025

  • 22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    15 2 Отговор
    Тичкайте ОТ ПЕЙКИТЕ
    КЪМ ЛЕТИЩЕТО,
    че скоро по колесниците ще е фраш‼️

    10:19 31.10.2025

  • 23 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    16 2 Отговор
    Не да намаляват броя, всичките кравари да се махат от България - ЯНКИ, ГО ХОУМ...

    10:19 31.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Браво на Тръмп

    12 5 Отговор
    Само така се постига мир.

    10:21 31.10.2025

  • 26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 2 Отговор
    Абе някой знае ли
    Дали приехме на въоръжение Фтора ЕФ-ка‼️
    Щото бая самоНЕЛЕТИ ни докарАха ‼️

    10:23 31.10.2025

  • 27 Ще изтеглят по-добрите

    2 4 Отговор
    военни, а калпазаните ще ги оставят. В случай на проблем да си запазят добрите и обучените военни.

    10:23 31.10.2025

  • 28 Рубриката "Ретро спомен"

    12 1 Отговор
    Помните ли, навремето един скулптор (мисля,че беше от Чехия) беше изобразил България на картата на света, като турски кенеф.Имаше "уж" голям скандал,но за съжаление,може би това е най-точно определение за нашата мила родина.Това допуснахме всички ние.

    Коментиран от #41, #43

    10:24 31.10.2025

  • 29 Скоро

    1 4 Отговор
    Ще се разположат турски войски Вече сме били съюзници 1916

    10:24 31.10.2025

  • 30 Мунчу

    10 0 Отговор
    Напущат Европа, оти видеа дека русия е книжен тайгър, и нема що да и образуват внимание!

    10:25 31.10.2025

  • 31 Реципрочно

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    и БГ ще намали военното си присъствие в САЩ-)

    10:25 31.10.2025

  • 32 МГАНЧЕВ

    7 0 Отговор
    И защо тази статия е в новините за Украйна ?

    Коментиран от #44

    10:25 31.10.2025

  • 33 Феникс

    12 2 Отговор
    Да се пръждосват, и да взимат неолибералните ценности със себе си!

    10:26 31.10.2025

  • 34 Василеску

    6 1 Отговор
    Евалла, аферим, машалла, ще е добре "за хората"

    10:28 31.10.2025

  • 35 бай Бай

    7 1 Отговор
    Я виж ти.
    Значи не нато, а сащ си решавали сами къде кога колко военни да настаняват или изтеглят.
    Ние към сащ ли се присъединихме та си правят каквото поискат у нас?
    Иначе, чудесна новина гоу хоум!

    10:29 31.10.2025

  • 36 az СВО Победа 80

    8 1 Отговор
    Нормално!

    Източния фронт наближава, а американците не желаят да влизат във война с Русия...

    10:32 31.10.2025

  • 37 рубладжиски..

    6 1 Отговор
    Рижавия като чу..че статус6,може да напрай цунами у чернотоморе-реши да си вдига чукалата от бг-то и влашко

    10:33 31.10.2025

  • 38 Руснаци

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "Русуфил хардлайнер":

    Напразни мечти

    10:36 31.10.2025

  • 39 сдсафадасдсас

    3 5 Отговор
    Долу сектата на комунизма и поробващата народите империя на злото СССР

    10:41 31.10.2025

  • 40 Мнението на българите

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Е че много скоро ще натирим рюските слуги към тайгата ,това е сигурно!

    Коментиран от #46

    10:44 31.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Идват

    1 0 Отговор
    неканени, отиват си негонени! Щяха да ни пазят а си тръгват и ни оставят беззащитни. Ние толкова им се радвахме и прегърнахме всичките им ценности.

    10:54 31.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Конфети "Земя -въздух-земя"

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "МГАНЧЕВ":

    Защото Украйна ще го отнесе най-много.

    10:55 31.10.2025

  • 45 Мелодия на годината

    1 0 Отговор
    ...не,не си отиивай....ще НИ бъъде,...тъжно.....

    10:57 31.10.2025

  • 46 Друго мнение

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Мнението на българите":

    Ти гледай българите да не отидат там

    10:58 31.10.2025

  • 47 Нато вън!

    1 1 Отговор
    Никой не ги е канил в България! Да се хващат за колесниците докато не са ги изненадали руснаците по бели гащи! А визи за американците кога ще въведем?!

    10:59 31.10.2025

  • 48 българин

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Няма лошо.

    10:59 31.10.2025

  • 49 Софиянец

    2 0 Отговор
    Скоро Белене ще отвори врати за тагаренковците 😂

    11:01 31.10.2025

  • 50 Един

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Ако няма войски на САЩ, ще трябва ти и всички българи да си даваме от заплатата, за да въоръжаваме нашата армия.

    11:03 31.10.2025

  • 51 Баба Ер ДоГан

    0 1 Отговор
    Сега ще разберете как се свири на търкиш дудук....
    Подготвяйте се за цени в турски лири....

    11:04 31.10.2025

  • 52 Нато вън!

    1 0 Отговор
    Какви търсят в България американците? От кого ни пазят? България и Русия са съюзници! Българите и руснаците са братски славянски народи. България не е източен фланг защото няма врагове на изток!

    11:05 31.10.2025

  • 53 БРАВО

    0 0 Отговор
    Реално са преценили че опоскана Русия вече не заплаха , за 4 Години война са завзели 20% от Украйна ! А Русия е изчерпила 60 % от военната си мощ ! Същевременно Източния фланг на НАТО се въоръжил на 3 Пъти повече последните години !

    11:06 31.10.2025

