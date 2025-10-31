САЩ ще намалят военното си присъствие в България

Представители на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп са информирали съюзниците, че намаляването на американското военно присъствие в Румъния е само първи етап, като ще последва и съкращения в България, Унгария и Словакия от средата на декември, съобщава в. „Киев пост“, който информира за изтеглянето на американски войници от Румъния. Според специализираното издание „Старс енд страйпс“, цитирано от румънския новинарски сайт Нюз.ро, ще бъдат изтеглени около 3000 военни от Румъния, България, Унгария и Словакия, предаде БТА.
Администрацията на Тръмп отново изпитва трансатлантическото търпение, като дискретно предупреждава няколко европейски столици за предстоящия си план да намали американските войски в Източна Европа следващия месец – ход, който вече предизвиква критики в американския Конгрес и повдига нови въпроси относно дългосрочния ангажимент на Вашингтон към Източния фланг на НАТО, коментира „Киев пост“, цитиран от румънската телевизия Диджи 24.
С нарастването на възмущението от планираното изтегляне на американска ротационна бригада от Румъния, няколко източника са съобщили на вестник „Киев пост“, че тази промяна е само първата стъпка. Длъжностни лица от администрацията са заявили пред съюзниците, че съкращенията в Румъния са само първата фаза, а по-нататъшни съкращения в България, Унгария и Словакия ще последват още в средата на декември – график, който повдига въпроси сред дипломатите от НАТО, които са загрижени за това какво означава това решение за способностите за възпиране на най-уязвимата граница на алианса, пише вестникът.
Двама западни служители, запознати с дискусиите между САЩ и европейските им партньори, заявиха, че Пентагонът обмисля умерено намаляване на силите, отчасти защото европейските сухопътни войски сега се считат за по-добре подготвени в сравнение с предишни години, което прави ограниченото преразпределение на американското присъствие „подходящо“.
Длъжностните лица, които говориха при условие за анонимност, заявиха, че на съюзниците е било съобщено да очакват „вероятност“ от по-нататъшни корекции през следващата година, тъй като настоящите ротационни разполагания приключват. В дипломатически документ на САЩ планираните съкращения в Румъния, България, Унгария и Словакия са описани като „незначителни“, пише "Киев пост".
За да успокоят загрижените съюзници, представители на администрацията подчертаха, че броят на американските войски в Полша и балтийските държави – най-силните позиции на алианса на Източния му фланг, ще остане непроменен. Те подчертаха „стабилния характер“ на разходите за отбрана в тези страни и тясното им сътрудничество с американските сили, като подчертаха, че ангажиментът на Вашингтон към НАТО остава непоколебим.
Съобщенията за намаляване на американското военно присъствие (след първоначалната новина за Румъния) предизвикаха критики в Конгреса, както от страна на демократите, така и от републиканците, като и от двете партии предупреждават, че тази стъпка рискува да окуражи Москва и да подкопае единството на алианса, посочва Диджи 24, като се позовава на „Киев пост“.
Вчера конгресменът Майк Търнър (републиканец от Охайо), който е ръководител на американската делегация в Парламентарната асамблея на НАТО, изрази „дълбоката си загриженост“ относно намаляването на войските в страна, която се намира на предната линия на НАТО.
„Като ръководител на американската делегация в Парламентарната асамблея на НАТО, съм загрижен за съобщенията за намаляване на американските войски в Румъния“, написа Търнър в социалните медии. Той подчерта необходимостта от „силно и твърдо“ американско присъствие в Европа, особено като се има предвид, че Русия продължава да заема агресивна позиция.
От страна на демократите - сенаторката Жан Шахин (демократ от Ню Хемпшир), която е член на Комисията по външни отношения на Сената, изрази също толкова категорична оценка. Тя нарече съкращенията „дълбоко погрешна стъпка, която подкопава усилията на САЩ да окажат натиск върху Путин, за да седне най-накрая на масата за преговори и да укрепи способността на нашите европейски партньори да се защитават“.
Дипломатът Даниел Фрийд, който е бивш помощник на държавния секретар и един от архитектите на американската политика в Източна Европа след Студената война, заяви пред вестник „Киев пост“, че новата политика отразява по-скоро бюрократични маневри, отколкото последователна стратегия.
„В администрацията на Тръмп тече дебат относно глобалното разполагане на сили“, обясни Фрийд. Според него обаче намаляването на военните е „грешка“.
Даниел Фрийд изтъкна, че всяко видимо намаляване на американското присъствие в Европа „изпраща грешен сигнал на Путин“ в момент, когато Русия продължава агресията си срещу Украйна и НАТО, пише "Киев пост".
Фрийд отбеляза обаче, че обявеното намаляване е ограничено и до голяма степен символично. „Цифрите са толкова малки, че няма да променят военния баланс“, добави той, но подчерта, че „сигналът е негативен“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #31, #40, #50
10:09 31.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Трол
Коментиран от #18, #48
10:11 31.10.2025
4 Дженеръл ГHOMeтник
10:11 31.10.2025
5 Георги
Коментиран от #13
10:12 31.10.2025
6 Е много
10:12 31.10.2025
7 Изпитана методика
10:13 31.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Въпросче
10:13 31.10.2025
10 ЕС е Сила
Коментиран от #19
10:14 31.10.2025
11 койдазнай
Коментиран от #17
10:15 31.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Руски колхозник
10:16 31.10.2025
15 онзи
10:16 31.10.2025
16 Я пък тоя
Пак нещо са замислили.
Коментиран от #21
10:16 31.10.2025
17 Е па
До коментар #11 от "койдазнай":То па на Путин му е притрябвала тая кочина
10:17 31.10.2025
18 Не ЕС, а Турция!
До коментар #3 от "Трол":Затова се изтеглят американците, защото ще вкарат Турция в играта, а Ганю пак ще си бъде обслужващ персонал, както винаги, вършим мръсната работа в ЕС!?
Коментиран от #24
10:17 31.10.2025
19 Като се замислиш...
До коментар #10 от "ЕС е Сила":То май в бази на НАТО освен Хамериканци,други нЕма
10:17 31.10.2025
20 Русуфил хардлайнер
Коментиран от #38
10:18 31.10.2025
21 Янки,Гоу хоум
До коментар #16 от "Я пък тоя":Путин му каза да си събира партакешите от границите на Русия
10:18 31.10.2025
22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
КЪМ ЛЕТИЩЕТО,
че скоро по колесниците ще е фраш‼️
10:19 31.10.2025
23 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
10:19 31.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Браво на Тръмп
10:21 31.10.2025
26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Дали приехме на въоръжение Фтора ЕФ-ка‼️
Щото бая самоНЕЛЕТИ ни докарАха ‼️
10:23 31.10.2025
27 Ще изтеглят по-добрите
10:23 31.10.2025
28 Рубриката "Ретро спомен"
Коментиран от #41, #43
10:24 31.10.2025
29 Скоро
10:24 31.10.2025
30 Мунчу
10:25 31.10.2025
31 Реципрочно
До коментар #1 от "Вашето мнение":и БГ ще намали военното си присъствие в САЩ-)
10:25 31.10.2025
32 МГАНЧЕВ
Коментиран от #44
10:25 31.10.2025
33 Феникс
10:26 31.10.2025
34 Василеску
10:28 31.10.2025
35 бай Бай
Значи не нато, а сащ си решавали сами къде кога колко военни да настаняват или изтеглят.
Ние към сащ ли се присъединихме та си правят каквото поискат у нас?
Иначе, чудесна новина гоу хоум!
10:29 31.10.2025
36 az СВО Победа 80
Източния фронт наближава, а американците не желаят да влизат във война с Русия...
10:32 31.10.2025
37 рубладжиски..
10:33 31.10.2025
38 Руснаци
До коментар #20 от "Русуфил хардлайнер":Напразни мечти
10:36 31.10.2025
39 сдсафадасдсас
10:41 31.10.2025
40 Мнението на българите
До коментар #1 от "Вашето мнение":Е че много скоро ще натирим рюските слуги към тайгата ,това е сигурно!
Коментиран от #46
10:44 31.10.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Идват
10:54 31.10.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Конфети "Земя -въздух-земя"
До коментар #32 от "МГАНЧЕВ":Защото Украйна ще го отнесе най-много.
10:55 31.10.2025
45 Мелодия на годината
10:57 31.10.2025
46 Друго мнение
До коментар #40 от "Мнението на българите":Ти гледай българите да не отидат там
10:58 31.10.2025
47 Нато вън!
10:59 31.10.2025
48 българин
До коментар #3 от "Трол":Няма лошо.
10:59 31.10.2025
49 Софиянец
11:01 31.10.2025
50 Един
До коментар #1 от "Вашето мнение":Ако няма войски на САЩ, ще трябва ти и всички българи да си даваме от заплатата, за да въоръжаваме нашата армия.
11:03 31.10.2025
51 Баба Ер ДоГан
Подготвяйте се за цени в турски лири....
11:04 31.10.2025
52 Нато вън!
11:05 31.10.2025
53 БРАВО
11:06 31.10.2025