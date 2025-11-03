„Абсолютно недопустимо е това, което направи Никушор Дан“: обвиниха президента в нарушаване на конституцията

Представители на управляващата в Румъния Социалдемократическа партия (СДП) и на опозиционния Алианс за обединение на румънците (АУР) критикуваха участието на президента Никушор Дан в официалното представяне вчера на кандидата на Съюз за спасение на Румъния (ССР) Каталин Друла за кмет на Букурещ, съобщава телевизия Диджи 24, предаде БТА.

Критиките към Никушор Дан, който е бивш кмет на Букурещ и основател и бивш лидер на ССР, бяха отправени от сенатора от СДП Даниел Замфир и лидера на АУР Джордже Симион, които смятат, че държавният глава е злоупотребил с правомощията си и е нарушил конституцията.

"От гледна точка на СДП е абсолютно недопустимо това, което направи Никушор Дан. Очевидно това е грубо нарушаване на конституцията, която задължава президента да бъде безпристрастен във връзките си с партиите (…) Подобни прояви, в които президентът на Румъния, който е призван да спазва конституцията и да осигурява баланс, се намесва толкова брутално в полза на един кандидат … Мисля, че е нещо, което не можем да позволим", изтъкна Замфир.

СДП е част от управляващата четирипартийна коалиция, в която участват още Национално-либералната партия, Съюз за спасение на Румъния и Демократичен съюз на унгарците в Румъния.

"Знаете ли къде е Никушор Дан сега?", заяви на свой ред лидерът на АУР Джодже Симион. "Присъства на събитието на една политическа партия, подкрепяйки един кандидат в предизборната кампания в Букурещ - напълно противоконституционно, напълно извън длъжностната характеристика на поста, напълно неморално. Немислимо в други времена, в които подобен ход би предизвикал незабавно отстраняване от длъжност".

Никушор Дан присъства вчера на представянето на кандидатурата на Каталин Друла за кмет на Букурещ и уточни, че го е направил по покана на букурещката организация на ССР, с която си е сътрудничил в продължение на години като кмет на румънската столица.

Това не е единственият случай, когато президентът на Румъния участва в партийно събитие по време на мандата си, посочва телевизията, като напомня, че Клаус Йоханис е участвал в конгрес на Национално-либералната партия (НЛП) през 2021 г., а Траян Бъсеску - в конгреса на Демократично-либералната партия през 2013 г. Никой от двамата обаче не е участвал в представянето на кандидатура за кметството на Букурещ, отбелязва Диджи 24.

Конституцията забранява на действащия президент да участва в политическа партия, но няма разпоредба, която да се отнася до подкрепата или участието в конгреси или други събрания на някоя политическа формация, добавя телевизията.

Частичните местни избори в Румъния са насрочени за 7 декември. Кметският пост в Букурещ остана вакантен, след като Никушор Дан, който бе градоначалник във втория си мандат, бе избран за президент на Румъния на изборите през месец май.