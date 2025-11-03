Новини
„Абсолютно недопустимо е това, което направи Никушор Дан“: обвиниха президента в нарушаване на конституцията

3 Ноември, 2025 13:10 1 394 16

  • никушор дан-
  • румъния-
  • каталин друла-
  • букурещ

Участие на румънския президент в предизборно събитие предизвика критики както от опозицията, така и от управляващите

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Представители на управляващата в Румъния Социалдемократическа партия (СДП) и на опозиционния Алианс за обединение на румънците (АУР) критикуваха участието на президента Никушор Дан в официалното представяне вчера на кандидата на Съюз за спасение на Румъния (ССР) Каталин Друла за кмет на Букурещ, съобщава телевизия Диджи 24, предаде БТА.

Критиките към Никушор Дан, който е бивш кмет на Букурещ и основател и бивш лидер на ССР, бяха отправени от сенатора от СДП Даниел Замфир и лидера на АУР Джордже Симион, които смятат, че държавният глава е злоупотребил с правомощията си и е нарушил конституцията.

"От гледна точка на СДП е абсолютно недопустимо това, което направи Никушор Дан. Очевидно това е грубо нарушаване на конституцията, която задължава президента да бъде безпристрастен във връзките си с партиите (…) Подобни прояви, в които президентът на Румъния, който е призван да спазва конституцията и да осигурява баланс, се намесва толкова брутално в полза на един кандидат … Мисля, че е нещо, което не можем да позволим", изтъкна Замфир.

СДП е част от управляващата четирипартийна коалиция, в която участват още Национално-либералната партия, Съюз за спасение на Румъния и Демократичен съюз на унгарците в Румъния.

"Знаете ли къде е Никушор Дан сега?", заяви на свой ред лидерът на АУР Джодже Симион. "Присъства на събитието на една политическа партия, подкрепяйки един кандидат в предизборната кампания в Букурещ - напълно противоконституционно, напълно извън длъжностната характеристика на поста, напълно неморално. Немислимо в други времена, в които подобен ход би предизвикал незабавно отстраняване от длъжност".

Никушор Дан присъства вчера на представянето на кандидатурата на Каталин Друла за кмет на Букурещ и уточни, че го е направил по покана на букурещката организация на ССР, с която си е сътрудничил в продължение на години като кмет на румънската столица.

Това не е единственият случай, когато президентът на Румъния участва в партийно събитие по време на мандата си, посочва телевизията, като напомня, че Клаус Йоханис е участвал в конгрес на Национално-либералната партия (НЛП) през 2021 г., а Траян Бъсеску - в конгреса на Демократично-либералната партия през 2013 г. Никой от двамата обаче не е участвал в представянето на кандидатура за кметството на Букурещ, отбелязва Диджи 24.

Конституцията забранява на действащия президент да участва в политическа партия, но няма разпоредба, която да се отнася до подкрепата или участието в конгреси или други събрания на някоя политическа формация, добавя телевизията.

Частичните местни избори в Румъния са насрочени за 7 декември. Кметският пост в Букурещ остана вакантен, след като Никушор Дан, който бе градоначалник във втория си мандат, бе избран за президент на Румъния на изборите през месец май.


Румъния
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Обективен

    14 0 Отговор
    Те ви го наложиха ,и вие си го избрахте.

    13:15 03.11.2025

  • 2 Нали

    10 0 Отговор
    си го избрахте, мамалиги !

    13:15 03.11.2025

  • 3 ама

    14 0 Отговор
    Тоя Пишур Дан, Урсула го назначи, след като отмени и промени изборите, така като е изгодно на ес либераcтията!

    13:15 03.11.2025

  • 4 честен ционист

    3 9 Отговор
    Нашият Румба докара харвардските шмекери.

    Коментиран от #9

    13:16 03.11.2025

  • 5 Трол

    3 2 Отговор
    Че защо да не присъства г-н Дан на партийното събитие? Как иначе ще разберем за кой кмет да гласуваме?

    13:17 03.11.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 0 Отговор
    Снимката много напомня на онази от "Марша на единството" дето лидерите на Европа предвождаха много хиляден митинг🤔
    ПОСЛЕ СЕ ОКАЗА МОНТАЖ-
    НА ЕДНА СНИМКА СА ЛИДЕРИТЕ С ОХРАНАТА ЗАД ТЯХ, снимани на друга улица, зад която е монтиран кадър от друг митинг 🤣

    Коментиран от #8

    13:20 03.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Никушор Дан е измислено име на Хазарин.Означава Партия победител от еврейското племе Дан.

    13:21 03.11.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Айде сега оня удивения с питанката да покаже трзи два кадъра 🤣🤣🤣🤣

    13:21 03.11.2025

  • 9 аве

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    По-скоро докараха му ги😉 Нъл си честен, ко се прайш😉

    Коментиран от #11

    13:22 03.11.2025

  • 10 3.14К

    2 0 Отговор
    Да се осъди по бързата процедура, като Чаушеску!

    13:23 03.11.2025

  • 11 честен ционист

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "аве":

    Ти още малко ще кажеш, че аз съм му ги препоръчал?

    13:28 03.11.2025

  • 12 Тошо

    0 0 Отговор
    Абе този комшията Дан се за импийчмънт, ама кака Урсула не мисли така.

    13:34 03.11.2025

  • 13 име

    4 0 Отговор
    След като отмениха втория тур на президентските избори и без никакви доказателства и обвинения забраниха на Калин Джорджеску и още четири души да се кандидатират за президент на изборите тази пролет, сopocнята ни наду главата в продължение на половин година как румънците са пpoсти и заблудени. На първи тур спечели Джордже Симион с 41% при 53% избирателна активност срещу никушор дан с 21%. И ЧУДОТО СЕ СЛУЧИ, за две седмици на румънците им дойде акъла в главата и при втория тур никушор получи 54% при 65% избирателна активност! От няма и 1.9 милиона, гласували за него на първи тур, изведнъж никушорчо събра над 5.5 милиона гласова. Хвала на тези евроатлантически проблясъци! Путин пасти да яде и да се учи как се печелят избори!

    13:36 03.11.2025

  • 14 тука

    1 1 Отговор
    рундьЮ прави същото

    13:38 03.11.2025

  • 15 Някой

    2 0 Отговор
    Да правят нови избори, без този път да забраняват на разни да участват. Не им харесват резултатите и обявяват изборите за невалидни.

    13:41 03.11.2025

  • 16 Гошо

    0 0 Отговор
    Тоя е уникален клоун

    13:43 03.11.2025

