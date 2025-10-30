Тръмп за намаляването на американските военни в Румъния: Не е нещо значимо

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че намаляването на броя на американските военни в Румъния „не е много голямо“. Въпросът бе зададен на Тръмп от журналисти на борда на самолета „Еър форс уан“, след като вчера Пентагонът и румънското министерство на отбраната съобщиха за това решение, информира румънската новинарска телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

На въпрос на журналист какво стои зад решението за намаляване на американското военно присъствие в Румъния, Тръмп отговори: „Трябва да попитате…тоест бих могъл да ви кажа, но не е много голямо, не е нещо значимо“.

САЩ обявиха вчера намаляване на броя на американските военни в Румъния, по-конкретно във военновъздушната база „Михаил Когълничану“ край Констанца, въпреки че конфликтът в Украйна продължава да предизвиква опустошения на границата на страната, отбелязва Диджи 24.

Министерството на войната в САЩ потвърди намаляването на американските военни в Румъния, но уточни, че това не представлява изтегляне на САЩ от Европа, нито е сигнал за намаляване на ангажимента към НАТО или към член 5 от Северноатлантическия договор, който гласи, че нападение срещу член на Алианса се смята за нападение към всички от НАТО.

Американската армия в Европа посочи в изявление, цитирано от Ройтерс, че „втора пехотна бригада на 101-ва въздушно-десантна дивизия ще се предислоцира според графика в своята база в Кентъки без да бъде заменена".

Румънското министерство на отбраната уточни, че въпреки решението да няма ротация на една от бригадите на американската армия, в страната ще останат постоянно разположени около 1000 американски военни.