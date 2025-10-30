Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп за намаляването на американските военни в Румъния: Не е нещо значимо
  Тема: Украйна

Тръмп за намаляването на американските военни в Румъния: Не е нещо значимо

30 Октомври, 2025 11:01 838 18

  • румъния-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • нато-
  • михаил когълничану

САЩ обявиха вчера намаляване на броя на американските военни в Румъния, по-конкретно във военновъздушната база край Констанца

Тръмп за намаляването на американските военни в Румъния: Не е нещо значимо - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че намаляването на броя на американските военни в Румъния „не е много голямо“. Въпросът бе зададен на Тръмп от журналисти на борда на самолета „Еър форс уан“, след като вчера Пентагонът и румънското министерство на отбраната съобщиха за това решение, информира румънската новинарска телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

На въпрос на журналист какво стои зад решението за намаляване на американското военно присъствие в Румъния, Тръмп отговори: „Трябва да попитате…тоест бих могъл да ви кажа, но не е много голямо, не е нещо значимо“.

Още новини от Украйна

САЩ обявиха вчера намаляване на броя на американските военни в Румъния, по-конкретно във военновъздушната база „Михаил Когълничану“ край Констанца, въпреки че конфликтът в Украйна продължава да предизвиква опустошения на границата на страната, отбелязва Диджи 24.

Министерството на войната в САЩ потвърди намаляването на американските военни в Румъния, но уточни, че това не представлява изтегляне на САЩ от Европа, нито е сигнал за намаляване на ангажимента към НАТО или към член 5 от Северноатлантическия договор, който гласи, че нападение срещу член на Алианса се смята за нападение към всички от НАТО.

Американската армия в Европа посочи в изявление, цитирано от Ройтерс, че „втора пехотна бригада на 101-ва въздушно-десантна дивизия ще се предислоцира според графика в своята база в Кентъки без да бъде заменена".

Румънското министерство на отбраната уточни, че въпреки решението да няма ротация на една от бригадите на американската армия, в страната ще останат постоянно разположени около 1000 американски военни.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ай ай ай

    1 2 Отговор
    Ой а как ни се искаше да е голям. Ииииих!

    Коментиран от #3

    11:04 30.10.2025

  • 2 Лили Шпекова 🥒

    14 1 Отговор
    Мести ги към ПЕТРОЛА на Венецуела, за да борят наркотрафика.😎🥳🤣👍

    11:05 30.10.2025

  • 3 Лили Шпекова 🥒

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ай ай ай":

    Къде е,къде е големият?💋🥒💋

    11:06 30.10.2025

  • 4 Тома

    8 2 Отговор
    След изпитанията на буревестник и посейдон става излишно да се плаща на краварите по военните бази в света

    Коментиран от #6, #8

    11:10 30.10.2025

  • 5 факт

    9 1 Отговор
    Природата не търпи празни пространства. Щом едните си тръгват, значи други ще дойдат. Май идва време някои хора да висят по колесниците на самолетите.

    Коментиран от #10

    11:11 30.10.2025

  • 6 невидия буревесник

    3 10 Отговор

    До коментар #4 от "Тома":

    Малее тва буревесника толкова невидим,че даже и путин не го е виждал на живо! :)))))

    11:19 30.10.2025

  • 7 САЩ много умно

    8 1 Отговор
    се дистанцира от войнолюбците в еС.

    Когато брюкселските кукумявки доведат военното напрежение и намесата си в гражданската война на територията на Русия и Украйна до краен предел, в ядрения армагедон ще изгори Европа, но не и САЩ, според американското мислене...

    11:20 30.10.2025

  • 8 таксиджия 🚖

    2 8 Отговор

    До коментар #4 от "Тома":

    Проф Чуков вчера обясни, че новите рушки ракети със гръмки имена(буревестник и компания) са стари ракети със нов двигател, но са бавни и неефективни срещу американско ПВО.

    Коментиран от #12

    11:21 30.10.2025

  • 9 101-ва въздушно-десантна дивизия са

    0 0 Отговор
    ,,Крещящите орли”, за които се писа през 2022г.

    11:22 30.10.2025

  • 10 Хи хи хи

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "факт":

    Това упражнение са го правили и
    във Виетнам и
    в Афганистан

    11:22 30.10.2025

  • 11 Шопо

    5 2 Отговор
    Румъния не е държава а територия, молдовска територия.

    11:23 30.10.2025

  • 12 Карай си таксито

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "таксиджия 🚖":

    Бакшишите не разбират това, което е понятно за хората с нормално мислене. Бакшишите ти ще изгорят в предстоящата европейска война, която именно според професор Чуков може да бъде (и вероятно ще бъде) термоядрена война...

    Коментиран от #15

    11:26 30.10.2025

  • 13 е така е

    2 0 Отговор
    несериозни теми . а у нас няма хора . не се отглеждат . в америка си имат . колкото щеш . леш . да внасят мериканци бе . за доктори за шофьори . не се действа . само се оплакват и просат . на румънска закакво са и бази с мериканци . ядат говеждо и се наливат с бира . може и те да нямат хора .

    11:29 30.10.2025

  • 14 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    1 1 Отговор
    Путин още преди няколко седмици каза че една страна ще направи ядрен опит. Сега няма съмнение, че тази страна е сша

    11:31 30.10.2025

  • 15 таксиджия 🚖

    0 4 Отговор

    До коментар #12 от "Карай си таксито":

    Затова ли укрите 4 години млатят рушляците в калта на източна пкраина!? 🤔 сво - пълен провал.

    11:39 30.10.2025

  • 16 УдоМача

    1 0 Отговор
    Тръмп: Ала-бала-портокала...

    11:43 30.10.2025

  • 17 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    1 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    11:48 30.10.2025

  • 18 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    2 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    11:48 30.10.2025