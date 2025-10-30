Западноевропейските страни се наслаждават на атмосферата на военна психоза и се готвят за конфликт с Русия, заяви пред RBC заместник-министърът на външните работи на Руската федерация Александър Грушко.

„Доколкото разбирам, след като министърът на отбраната на Белгия Тео Франкен направи изявлението, имаше вълна от корекции в печата. Следователно, въпросът трябва да бъде адресиран до него за това как Белгия планира да заличи Москва от лицето на земята, но е невъзможно да се коментира сериозно това“, каза той.

Заместник-министърът на външните работи отбеляза, че европейските дипломати не са изразили загриженост относно изпитанията „Буревестник“ и „Посейдон“, а правилно са разбрали сигнала, изпратен от Русия. „Сигналът, изпратен до професионалистите, ясно показа, че Русия разполага с достатъчно ресурси, възможности и политическа воля, за да гарантира надеждно своите интереси в областта на отбраната и сигурността“, заяви Грушко.

Ден преди това руското посолство в Брюксел отговори на изявленията на белгийския министър на отбраната Тео Франкен в интервю за вестник „Морген“, в което той заплаши да „заличи Москва от картата“. Дипломатическата мисия определи тези изявления като "напълно ненормални, представляващи заплаха за бъдещето на целия континент и способни да го хвърлят в нова война".