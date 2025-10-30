Новини
Русия нарече "несериозна и неподлежаща на коментар" заканата на белгийския военен министър "да заличи Москва от картата"

30 Октомври, 2025 03:47, обновена 30 Октомври, 2025 03:57 479 7

Въпросът трябва да бъде адресиран до Тео Франкен, заявиха от руското МВнР

Русия нарече "несериозна и неподлежаща на коментар" заканата на белгийския военен министър "да заличи Москва от картата" - 1
Александър Грушко, Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Западноевропейските страни се наслаждават на атмосферата на военна психоза и се готвят за конфликт с Русия, заяви пред RBC заместник-министърът на външните работи на Руската федерация Александър Грушко.

„Доколкото разбирам, след като министърът на отбраната на Белгия Тео Франкен направи изявлението, имаше вълна от корекции в печата. Следователно, въпросът трябва да бъде адресиран до него за това как Белгия планира да заличи Москва от лицето на земята, но е невъзможно да се коментира сериозно това“, каза той.

Заместник-министърът на външните работи отбеляза, че европейските дипломати не са изразили загриженост относно изпитанията „Буревестник“ и „Посейдон“, а правилно са разбрали сигнала, изпратен от Русия. „Сигналът, изпратен до професионалистите, ясно показа, че Русия разполага с достатъчно ресурси, възможности и политическа воля, за да гарантира надеждно своите интереси в областта на отбраната и сигурността“, заяви Грушко.

Ден преди това руското посолство в Брюксел отговори на изявленията на белгийския министър на отбраната Тео Франкен в интервю за вестник „Морген“, в което той заплаши да „заличи Москва от картата“. Дипломатическата мисия определи тези изявления като "напълно ненормални, представляващи заплаха за бъдещето на целия континент и способни да го хвърлят в нова война".


  • 1 Белгия си мисли че са в Конго, 😂🤣😆

    5 2 Отговор
    преди сто и не нам колко си години?
    Бедна България и тези Ви управляват Българи?😁
    СССР ще им се стори на Българите като мечта, реки от мляко, мед и масло в сравнение с Управлението от Брюксел?😁
    Апропо и още не сте приели €€ еврото, хайванчета?😁

    04:02 30.10.2025

  • 2 стига бе

    5 2 Отговор
    И как точно ще заличи каквото и да е било с голия си за д ник ли?

    Коментиран от #5

    04:05 30.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Верно ли бе

    3 0 Отговор
    Кво триеш бе , боклук окапал ?

    Коментиран от #6

    04:13 30.10.2025

  • 5 Ей тъй

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "стига бе":

    Като се насерре.

    04:14 30.10.2025

  • 6 Трие

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Верно ли бе":

    Миленнча неграмотния. Неук и глупав тиквеник, който се е взел насериозно за журналист.

    04:16 30.10.2025

  • 7 Я ПО- СКРОМНО С НЕСБЪДНАТИТЕ ВИ МЕРАЦИ

    2 0 Отговор
    ТЕЯ ФАШОГЕНИ ТОТАЛНО ИЗПЕРКАХА !! ТОЯ С УМА СИ ЛИ Е ??? А БЕ СМУКАЧИ НА БЕЛО ,БЕ СТАВАТЕ ОПАСНИ ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО!!!
    ЩЯЛ ДА ЗАЛИЧАВА МОСКВА ,ХА,ХА,ХА !!! ВЕРНО ЛИ ???

    04:21 30.10.2025

