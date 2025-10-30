Русия нарече "несериозна и неподлежаща на коментар" заканата на белгийския военен министър "да заличи Москва от картата"

Западноевропейските страни се наслаждават на атмосферата на военна психоза и се готвят за конфликт с Русия, заяви пред RBC заместник-министърът на външните работи на Руската федерация Александър Грушко.
„Доколкото разбирам, след като министърът на отбраната на Белгия Тео Франкен направи изявлението, имаше вълна от корекции в печата. Следователно, въпросът трябва да бъде адресиран до него за това как Белгия планира да заличи Москва от лицето на земята, но е невъзможно да се коментира сериозно това“, каза той.
Заместник-министърът на външните работи отбеляза, че европейските дипломати не са изразили загриженост относно изпитанията „Буревестник“ и „Посейдон“, а правилно са разбрали сигнала, изпратен от Русия. „Сигналът, изпратен до професионалистите, ясно показа, че Русия разполага с достатъчно ресурси, възможности и политическа воля, за да гарантира надеждно своите интереси в областта на отбраната и сигурността“, заяви Грушко.
Ден преди това руското посолство в Брюксел отговори на изявленията на белгийския министър на отбраната Тео Франкен в интервю за вестник „Морген“, в което той заплаши да „заличи Москва от картата“. Дипломатическата мисия определи тези изявления като "напълно ненормални, представляващи заплаха за бъдещето на целия континент и способни да го хвърлят в нова война".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Белгия си мисли че са в Конго, 😂🤣😆
Бедна България и тези Ви управляват Българи?😁
СССР ще им се стори на Българите като мечта, реки от мляко, мед и масло в сравнение с Управлението от Брюксел?😁
Апропо и още не сте приели €€ еврото, хайванчета?😁
04:02 30.10.2025
2 стига бе
Коментиран от #5
04:05 30.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Верно ли бе
Коментиран от #6
04:13 30.10.2025
5 Ей тъй
До коментар #2 от "стига бе":Като се насерре.
04:14 30.10.2025
6 Трие
До коментар #4 от "Верно ли бе":Миленнча неграмотния. Неук и глупав тиквеник, който се е взел насериозно за журналист.
04:16 30.10.2025
7 Я ПО- СКРОМНО С НЕСБЪДНАТИТЕ ВИ МЕРАЦИ
ЩЯЛ ДА ЗАЛИЧАВА МОСКВА ,ХА,ХА,ХА !!! ВЕРНО ЛИ ???
04:21 30.10.2025