Медведев: Белгия ще изчезне, ако тестваме там "Посейдон" ВИДЕО

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев отговори на предложението на потребител в социалните мрежи да се използва Белгия като тестова площадка за „Посейдон“, отбелязвайки, че тогава Белгия може да изчезне.

Русия тества подводния апарат „Посейдон“ във вторник, обяви по-рано руският президент Владимир Путин. Медведев заяви, че „Посейдон“ наистина може да се счита за „оръжие на Страшния съд“.

„Мисля, че се нуждаем от още тестове... Използване на Белгия като тестова площадка“, написа потребител на X с име SelfMade под публикацията на Медведев за „Посейдон“.

„Тогава Белгия ще изчезне“, отговори Медведев.