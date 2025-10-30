Новини
Свят »
Русия »
Медведев: Белгия ще изчезне, ако тестваме там "Посейдон" ВИДЕО

Медведев: Белгия ще изчезне, ако тестваме там "Посейдон" ВИДЕО

30 Октомври, 2025 03:59, обновена 30 Октомври, 2025 04:06 458 1

  • медведев-
  • посейдон-
  • русия-
  • белгия

Лидерът на "Единна Русия" коментира предложение на потребител в социалните мрежи

Медведев: Белгия ще изчезне, ако тестваме там "Посейдон" ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев отговори на предложението на потребител в социалните мрежи да се използва Белгия като тестова площадка за „Посейдон“, отбелязвайки, че тогава Белгия може да изчезне.

Русия тества подводния апарат „Посейдон“ във вторник, обяви по-рано руският президент Владимир Путин. Медведев заяви, че „Посейдон“ наистина може да се счита за „оръжие на Страшния съд“.

„Мисля, че се нуждаем от още тестове... Използване на Белгия като тестова площадка“, написа потребител на X с име SelfMade под публикацията на Медведев за „Посейдон“.

„Тогава Белгия ще изчезне“, отговори Медведев.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Казва се

    1 0 Отговор
    Military Fatigues хайванчета.😁😆🤣

    04:09 30.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания